DHA YURT  BÜLTENİ-7

1)BEYŞEHİR'DE SİLAH FABRİKASINDA YANGIN KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifine ait silah fabrikasının çatı katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle müdahnale edilerek kontrol altına alındı. Binadaki mühimmat ve işçiler tahliye edilirken, içerdeki siyanür gazının patlama riskine karşı da önlem alındı.

Beyşehir ilçesinde 5 silah fabrikası ve irili- ufaklı çok sayıda atölyelerinin bulunduğu Huğlu Mahallesi'nde, yaklaşık 500 kişinin çalıştığı Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifine ait silah fabrikasının da saat 08.05 sıralarında, binan çatı katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, alt kattaki tüfeğin namlusu ve dipçiğindeki kundak bölümünde kullanılan ağaç malzemelerin bulunduğu bölüme de sıçradı. İşçiler, riske karşı mühimmatları bina dışına çıkardı. Ardından binadaki siyanür gazının patlama riskine karşı da önlem alınıp, bina tahliye edildi. Alevlere itfaiye ve beton mikserlerinin de aralarında bulunduğu 55 araç, 100'ün üzerinde personel ile Antalya ve Isparta'dan gelen orman bölge müdürlüğünü ait helikopterle müdahale edilerek, yaklaşık 2.5 saatte kontrol altına alındı. Ekiplere mahalle halkıda yardımcı oldu. Erkekler çatı katında kazma ve küreklerle, alevlerin yayılmaması için müdahale ederken, kadınlarda kovalarla ayran yapıp, dumandan etkilenen ekiplere dağıttı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

VALİ TOPRAK "MÜHİMMAT KISA SÜREDE TAHLİYE EDİLDİ"

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ak Parti Milletvekili Gülay Samancı ve Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da olay yerine gidip incelemede bulundu. Vali Toprak, fabrikadaki mühimmatın kısa sürede tahliye edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bilginiz gibi bugün üzücü bir olayla karşılaştık sabah saatlerinde. Saat 08.05 sıralarında daha henüz kesin sebebi belli olmamakla beraber tahminlerimize göre elektrik kontağı olabilir. İtfaiyemiz gerekli çalışmaları yapacak. Çatı katında meydana gelen bir yangın. Burada tabi sevindirici olan mühimmatımızın önemli kısmını burada çalışan kardeşlerimiz hızlı bir şekilde tahliye etmişler. Çatıda bulunduğu için fazla bir malzeme bulunmuyordu. İlk etapta yakın komşu ilçelerdeki itfaiye araçları müdahale etti. 5-10 dakika içinde müdahale eden araç sayısı 10 araca çıktı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 22 araç, bunun yanında AFAD, karayolları, orman bölge müdürlüğü ile beton mikserleriyle 55 araç ve 100'ün üzerinde personelle müdahale edildi. Havadan da Antalya ve Isparta'dan da 2 helikopterle müdahale edildi."

Ak Parti Milletvekili Gülay Samancı da, "Halkımızdan da destek aldık burada yangına müdahale için. Üzücü oldu. Keşke olmasaydı. Keşke yaşanmasaydı." dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, "Devlet millet ele işbirliğiyle cana zarar gelmeden yangına müdahale edildi ve söndürüldü. Çok şükür ucuz atlattık." diye konuştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Alevlerden detay

- İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesi

- Kadınların ayran yapması

- Genel ve detay

- Röportajlar (Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA)) 2)KERÇ BOĞAZI'NDAKİ YANGINDA ZARAR GÖREN GEMİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇİRİLDİ KIRIM'daki Kerç Boğazı'nda 21 Ocak tarihinde yakıt transferi yapıldığı sırada çıkan yangında zarar gören gemilerden Tanzanya bayraklı 'M/T Candy', İzmir'in Aliağa ilçesindeki tersaneye götürülmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi.

Comoros Adaları Bayraklı 'Feras' isimli römorkör tarafından çekilen gemiye güvenlik gerekçesiyle, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-3' römorkörü refakat etti. Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi kurtarılmıştı. Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında zarar gören gemilerden 'Candy'in Çanakkale Boğazı'ndan geçirilişi sırasından genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ============================================== 3)YAYLADA GEZERKEN MAGANDA KURŞUNUYLA VURULDU TRABZON'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karadağ Yaylası'nda gezmeye çıkan Ali Kuleyin(18), henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun ile vuruldu. Ensesine isabet eden kurşun ameliyatla çıkarılan genç, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay, dün saat 14.30 sıralarında Karadağ Yaylası'nda meydana geldi. Ali Kuleyin yaylada gezindiği sırada ensesinde acı hissetti. Genç, ensesini arkadaşlarına gösterdi. Kuleyin'in ensesinde mermi çekirdeği olduğunu fark eden arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kuleyin, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mermi, ameliyatla çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildiriken Ali Kuleyin, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ve polis ekipleri, Ali Kuleyin'in yaralanmasına neden olan tabancayı ateşleyen kişinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan Ali Kuleyin, "Kurşun bir santim daha aşağıya gelse felç kalacaktım. Magandalara sesleniyorum. Gerçek silahla ateş etmesinler, illa ki ateş edeceklerse kuru sıkı kullansınlar" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

Ali Kuleyin'den detay

Sağlık ocağına gitmesi

Olayı anlatması

Detaylar Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA ============================================== 4)SINIRI KAÇAK GEÇERKEN MAHSUR KALDI, JANDARMADAN YARDIM İSTEDİ ARTVİN'de, çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi İ.K. (39), ormanlık alandan Gürcistan’a kaçmaya çalışırken yuvarlandığı uçurumun kenarında mahsur kaldı. Jandarmadan yardım isteyen şüpheli, 4 saatlik operasyonla kurtarıldı.

Olay, Kemalpaşa ilçesi Kaya köyünde önceki gece meydana geldi. Çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi İ.K., yasa dışı yollardan Gürcistan’a kaçmak istedi. Gece yarısı ormanın içerisinden sınırı geçmeye çalışan İ.K., dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Burada mahsur kalan İ.K. geceyi ormanda geçirdi. Bulunduğu yerden çıkamayacağını anlayan şüpheli, cep telefonu ile jandarmayı arayarak yardım istedi. Cep telefonu sinyalinden yeri tespit edilen İ.K., jandarma ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Gözaltına alınan İ.K. tutuklanarak Artvin Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Görüntü Dökümü

------------------------

Şüphelinin ormandan kurtarılma anları

Detaylar Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ ARTVİN-DHA ============================================== 5)ÇOCUKLARINI GÖREMEDİĞİNİ İDDİA EDEREK BOYNUNA BIÇAK DAYADI BOLU'da, eşiyle tartıştıktan sonra kavşakta boğazına bıçak dayayıp kendini öldüreceğini söyleyen M.Ö.(32) polisin müdahalesiyle durduruldu.

Olay, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu Sanayi kavşağında meydana geldi. Eşi ile sorunlar yaşadığı ve evi terk eden eşinin çocuklarının kendisine gösterilmediğini iddia eden 4 çocuk babası M.Ö., boynuna bıçak dayayarak kendini öldüreceğini söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Elindeki bıçakla kendine zarar vereceğini söyleyen M.Ö, "4 çocuğum var bana göstermiyorlar. Ben çocuklarımı görmek istiyorum. Ben böyle biri değilim, çocuklarımı çok özledim." diyerek feryat etti. Polis ekipleri, yaklaşık yarım saat boyunca M.Ö.'yü bıçağı bırakması konusunda ikna etmeye çalıştı. Yere çöken M.Ö. ile birlikte polisler de yere çökerek onu vazgeçirmeyi denedi. M.Ö.'ye yavaşça yaklaşan bir polis hamle yaparak bıçağı elinden almayı başardı. M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

----------------

-Bıçağı boğazına dayaması

-Feryat etmesi

-Polisin ikna etmeye çalışması

-Etkisiz hale getirilmesi

Dosya adı: blbicakdayadi/Süre: 02.42-Boyut: 15 MB Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) 6)YAVRU KEDİLERİ OTOMOBİLİ İLE EZDİ MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir sürücü, sokak arasındaki yavru kedileri otomobili ile ezerek öldürdü. Anne kedinin dakikalarca ölen yavrularının başından ayrılmaması yürekleri burktu. Olay merkez Şehitkerim Mahallesi 3429 numaralı sokakta meydana geldi. Vatandaşların Boncuk ismini verdiği anne kedi, 4 yavrusu ile birlikte sokakta oynarken, iddiaya göre süratli bir şekilde seyir eden bir otomobil sürücüsü, kedileri görmesine rağmen hızını düşürmeyip yavruları ezdi. 3 yavru kedi feci şekilde can verirken, anne ve bir yavrusu yaralı olarak kurtuldu. Ölen yavrularının başında dakikalarca bekleyip onları yalayan anne kedi, görenlerin yüreğini burktu. Kediler çevredeki vatandaşlar tarafından veterinere götürülürken, polis o araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

---------------------------

- Anne ve ölen yavru kedilerin görüntüleri

SÜRE: 00'28" BOYUT: 50.5 MB

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA) ============================================== 7)TARİHİ KENTTE SICAK HAVA BALONU UÇUŞLARI BAŞLADI 'YÜKSELİYOR Mardin' projesi kapsamında Dara Antik Kenti'nde, Vali Mustafa Yaman’ın katılımıyla ilk sıcak hava balonu serbest uçuşu gerçekleştirildi.

Sabahın ilk ışıklarında balon uçuşunun hazırlıklarının yapıldığı alana gelen Vali Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile bazı davetliler ilk uçuşta tarihi kenti gökyüzünden seyretti.

Başarılı geçen uçuşun ardından açıklamada bulunan Vali Yaman, bugün serbest uçuşları başlattıklarını belirterek, balon uçuşlarının kentin turizmine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Vali Yaman, "Bereketli Mezopotamya ovası üzerinde bir yandan şehrin silüetini bir yandan da Dara Antik Kenti'ni seyrettik. Bu ilk uçuştu, yarından itibaren bütün misafirlerimizi bekliyoruz. 2018 yılında 750 bini aşkını yatılı, 3,5 milyondan fazla turist hedefini gerçekleştirdik. Bu yıl da hedefimiz 1 milyonu yatılı 5,5 milyon civarında günübirlik turiste ulaşmak. Mardin olarak bu avantajı iyi kullanmak istiyoruz. Mardin nemli bir destinasyonda. İnşallah Mardin bu kültür ve tarihi zenginliğini gelen turistlerle de paylaşacaktır. Bugün güzel bir uçuş oldu. İnşallah bu uçuşların hedeflerimize çok önemli katkısı olacak. 'Yükselen Mardin' diyor, herkesi bekliyoruz. İlk uçuş çok keyifliydi. Artık yarından itibaren misafirler buyursunlar, gelsinler, uçuşlara katılsınlar" dedi.

Görüntü Dökümü

---------

Uçuş öncesi hazırlık

Balonun uçuşu

Balondan çekilen görüntü

Vali Yaman'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: MARDİN,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYOTU: 210 MB ============================================== 8)BİTLİSLİ GENÇLERE PROFESYONEL TİYATRO EĞİTİMİ BİTLİS Kültür ve Sanat Derneği (BİSAD) ve Bitlis Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında kentte yaşayan gençler, profesyonel tiyatro eğitimi alıyor.

Eğitimlere Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncularından Adnan Tunalı'nın davet edildiği proje kapsamında 30'a yakın Bitlisli genç, çeşitli mekanlarda tiyatro eğitimi alıyor. Adnan Tunalı, eğitimlerin güzel geçtiğini, Bitlisli gençlere tiyatronun tarihinden bölgedeki masal ve hikayelere kadar birçok alanda eğitimler verdiklerini, eğitimler sonunda da oyun sergileyeceklerini söyledi.

Bitlis'e yıllar önce tiyatro turnesi için geldiğini, kente hayran kaldığını, askerliğini de Bitlis'te yaptığını anlatan Tunalı, davet geldiğinde tereddüt etmeden 'Evet' dediğini belirterek, "Bitlis, bana çok yabancı olan bir şehir değil. 1980'li yıllarda tiyatro turnesi için Bitlis'e geldim ve hayran kaldım. 1994 yılında askerliğimi de Bitlis'te yaptım. 15 ay Bitlis'te kalınca daha büyük bir yer edindi bende. Askerliğimi bitirip, devlet tiyatrosuna tekrar döndükten sonra Bitlis'e geliş gidişlerim devam etti" dedi.

'BİTLİS EFSANELERİ ÜZERİNE BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Bitlis'teki çalışmaların yaklaşık 1 ay süreceğini anlatan Tunalı, "Bitlis Belediyesi ve BİSAD'ın ortak projesi için beni çağırdıklarında koşa koşa geldim. 15 gündür çalışıyoruz. Bitlis'in sosyal ve kültürel hayatında önemli değişiklikler yapacak olan genç arkadaşlarımızla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tiyatroyu daha profesyonel anlatıyoruz. Teoriyi pratiğe dönüştürmeye çalışıyoruz. Anadolu'nun anlatıcılık, meddahlık geleneği vardı. Bütün efsaneler, hikayeler, masallar hep sözlü edebiyat üzerine kurulmuştur. Bu sözlü edebiyatı yapan meddahlar var. Bizim geleneksel Türk tiyatromuza meddah olarak yerleşmiş ama burada başka isimler alan, kendi bölgelerindeki dillerine göre isimler alan kişiler var ve bu kişiler sürekli hikayeler anlatıyorlar. 'Ben bunun belki bir parça ucundan tutabilirim, birileri özenebilir' diye Bitlis efsaneleri üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Bitlis Kültür ve Sanat Derneği'nde sanat yönetmeni Vecbi Ayan ise 8 yıllık tiyatro deneyimleri olduğunu, bunun ilk 5 yılında kulaktan dolma ve kendi imkanları ile çalıştıklarını; ancak son 3 yılda da çeşitli profesyonel destek alarak çalıştıklarını belirtti. Ayan, "Amatör olarak yürüttüğümüz tiyatro çalışmalarımızı daha profesyonel olarak sürdürmeye karar verdik. Daha önce proje kapsamında Van Devlet Tiyatrosu oyuncularından destek aldık. Ardından 3 yıl sonra yine Bursa Devlet Tiyatrosu'nun usta oyuncularından Adnan Tunalı ile çalışma imkanımız oldu. Tunalı, Bitlis Belediyesi'nin katkılarını da alarak, 1 aylık bir süreçte bizlere eğitim veriyor" dedi.