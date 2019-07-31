DHA YURT BÜLTENİ - 7

1)ZONGULDAK’TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 2 İŞÇİ MAHSUR ZONGULDAK'ta özel maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler, bölgeye yönlendirildi.

Rat Mahallesi’nde bulunan özel bir şirkete ait maden ocağında sabah saatlerinde göçük meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye, AFAD, sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Göçükte 2 işçinin kaldığı öğrenilirken ocağa Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı tahlisiye ekipleride yönlendirildi. Görüntü Dökümü

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Maden ocağından ARŞİV GÖRÜNTÜ

YENİ GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR ZONGULDAK /DHA ====================================================== 2)GIRTLAĞI ALINAN ANNENİN SESSİZ ÇIĞLIĞINA DESTEK ANTALYA'nın Finike ilçesinde, hastalığı nedeniyle gırtlağı ile yutağının yarısı alınan, konuşma yetisini kaybeden ve ağız yoluyla beslenemeyen Dilek Demir'in (30) sessiz çığlığı, kamuoyu oluşturdu. AK Parti yöneticileri ve Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, ziyaret ettikleri Demir'e destek olacaklarını söyledi. Bağış kampanyası başlatılırken, şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyadan Demir'e "Ve sana da söz Dilek. Kızınla konuşabileceksin" mesajını gönderdi.

Finike'de oturan Dilek Demir'in, 2 yıl önce geniz kanseri nedeniyle gırtlağı ve yutağının yarısı alındı. Konuşma yetisini kaybeden, ağız yoluyla beslenemeyen ve yazarak kendisini ifade edebilen Demir'in durumunu öğrenen AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Emin Madenci, Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, ailesiyle oturduğu eve ziyaret gerçekleştirdi. 2 yıldır su içemeyen, konuşamayan ve midesine takılan hortumla beslenen Demir'e yeniden yapılacak ameliyatlar öncesi ve sonrasında gereken bakım masrafları için Finikeliler bağış kampanyası başlattı. AK Parti ilçe teşkilatınca da bu süreçte Demir ve ailesine destek verileceği açıklandı.

'FİNİKE HALKI KENDİNE YAKIŞANI YAPTI'

Dilek Demir, kendisine destek veren Finike halkına ve AK Parti yönetimine beden diliyle teşekkür etti. Ziyaret sırasında Başhekim Op. Dr. Yücel Kurt da bundan sonra yapılacak operasyonlar hakkında bilgi aktardı. AK Parti İlçe Başkanı Osman Aladağ ise "Dilek kardeşimizi sahiplenerek yardımda bulunan bütün Finike halkına çok teşekkür ediyorum. Finike kendisine yakışanı yaptı. Yardımlaşma duygusu en yüksek ilçe olduğumuzu bir kez daha gördük. Ümit ediyoruz ki halkın destek ve dualarıyla operasyonlar başarılı geçecektir" dedi.

'BİRDEN FAZLA AMELİYAT OLACAK'

Bağışların sürmesinin, hastanın ekonomisine katkı sağlamak açısından yerinde olacağını aktaran Osman Aladağ, ameliyatı yürütecek hekimle de Başhekim Op. Dr. Yücel Kurt aracılığıyla temas kurduklarını anlattı. Aladağ, "Başhekimle yaptığımız istişareden sonra ameliyatı gerçekleştirecek hocamızla teması sağladık. Hocamız, hastanın sağlığıyla ilgili büyük çaba sarf ediyor. Bu temas neticesinde şunu öğrendik. Aslında bir ameliyat olmayacak. Birden fazla ameliyat olacak. Sadece gırtlak ve kulak burun boğazla değil aynı zamanda plastik cerrahiyle ilgili yapılacak operasyonlar var. Bu ameliyatların tamamının devlet hastanelerinde yapılmadığını bir kısmının mecburen özel hastanelerde yapılmak zorunda kalınabileceğini hocamızdan öğrenmiş olduk" diye konuştu.

'MÜJDELİ HABER VERMEYİ PLANLIYORUZ'

Dilek Demir'in sağlığına kavuşması için devletin bütün imkanlarının seferber edileceğini kaydeden Aladağ, şunları söyledi:

"Hastanın tedavisini sürdüren hocamız tedaviyi mümkün olduğu kadar devlet hastanesi kanalıyla ücretsiz gerçekleştirmek istiyor. Ancak plastik cerrahide bir sıkıntı yaşanırsa o zaman özelden destek gerekebilecek. Tabi süreçte hocamız tekrar başhekimimizle temas kuracak. Ancak halihazırda hocamız tedavinin tamamını ücretsiz olacak şekilde planlama gayreti içerisinde. Mümkünse ekibin hepsini devlet hastanesinde toplayıp, operasyonun devlet hastanesi ortamında gerçekleştirilmesi için bir çalışma yürütüyor. İnşallah sizlere de yakında bununla ilgili müjdeli haber vermeyi planlıyoruz. Tabi bazen her şey istendiği gibi olmayabilir. Plastik cerrahiden dolayı özele kayması durumunda gerek Finike kamuoyu gerekse bizler maddi manevi desteği sizlere vermeye hazırız ve tedavinin hayırla sonuçlanması için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz."

FİNİKELİLERDEN DESTEK

Dilek Demir'in rahatsızlığına çok üzülen Finike halkı da sosyal medya hesaplarından destek paylaşımları yapıyor. Bazı kişiler ise perşembe günü için aileye maddi destek vermek amacıyla toplanma kararı aldı.

HALUK LEVENT'TEN MESAJ

Öte yandan şarkıcı Haluk Levent de Dilek Demir'e destek vereceklerini sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından duyurdu. Levent, "Ve sana da söz Dilek. Kızınla konuşabileceksin. Seni de kampanya sıramıza aldık" mesajını paylaştı. Dilek Demir ise Haluk Levent'in mesajına "Ben çok çok çok teşekkür ederim" karşılığını verdi.

Dilek Demir'in ameliyat olması ve operasyon sonrası tedavisi için yaklaşık 200 bin lira gerektiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Ziyaretten görüntüler HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) ================================================== 3)KÖPEĞİNİ OTOMOBİLİN ARKASINA BAĞLAYARAK GÖTÜREN KİŞİYE 773 TL CEZA KIRKLARELİ'de köpeğini iple otomobilin arkasına bağlayarak götüren C.Ç.'ye 773 TL para cezası uygulandı. Kırklareli'de C.Ç., dün otomobilinin arkasına iple bağladığı köpeğini götürürken, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki gösterdi. Kentte, hayvanseverlerin başvurusu üzerine polis, C.Ç.'yi yakaladı. C.Ç. polisteki ifadesinde köpeğin kendisine ait, götürdüğü mesafenin de kısa olduğunu belirterek, "Otomobilin deri koltuklarına zarar vermesin diye böyle bir yola başvurdum. Büyük bir hata yaptığımı sonradan anladım. Herkesten ve hayvanseverlerden özür dilerim. Köpeğimi çok seviyorum, büyük bir yanlış yaptım" dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü, C.Ç.'ye, Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 773 TL idari para cezası uyguladı.

Kırklareli Valiliği de olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde ilimizde yaşanan aracın arkasına köpeğin bağlanarak eziyet edilmesi olayı ile ilgili gerekli incelemeler tamamlanmıştır. Olayı yapanlar bulunmuş, haklarında yasal işlemler yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Görüntü Dökümü (Cep telefonu)

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Araca bağlı köpeğin götürülmesi

Araç ve köpek

Köpeğin sürüklenmesi

Detaylar Haber: Gurbet GÖKÇE/KIRKLARELİ, (DHA)- 4)EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU, 'ÇALDIM, İÇİNDE NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM' DEDİ ADANA'da polis, baskın yaptığı evde poşet içinde 837 gram uyuşturucu buldu. Gözaltına alınan Emre A. (25), "Tanımadığım kişiler toprağa gömüyordu. Onlar gittikten sonra merak edip çaldım, içinde ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polisler, poşet içinde 837 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Evde bulunan Emre A. polise, "Bunu tanımadığım kişiler toprağa gömüyordu. Onlar gittikten sonra merak edip çaldım, içinde ne olduğunu bilmiyorum" dedi. Gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından adlieyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Narkotik köpeğinin evde arama yapması

-Poşetin içinden çıkarılan narkotik madde

-Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafı SÜRE:24" BOYUT:44 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ====================================================== 5)SALATALIĞIN KİLOSUNUN 20 KURUŞA DÜŞMESİNİ PROTESTO ETTİLER MERSİN'in Erdemli ilçesinde, salatalığın kilosunun tarlada 20 kuruşa düşmesinin ardından üreticiler satamadıkları ürünleri çöpe ve yollara dökerek fiyatları protesto etti. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin beraberinde oda Genel Sekreteri Aydın Çiftçi ve yönetim kurulu üyesi Akif Kar ile birlikte salatalık üreticilerini ziyaret ederek, seralarında incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Güzeloluk, Harfilli ve Kızılen mahallelerindeki salatalık üreticileri, salatalık fiyatlarının 20 kuruşa düşmesi ve alıcılarının olmaması nedeniyle topladıkları salatalıkları çöpe, yola ve besledikleri hayvanların önüne dökerek salatalık fiyatlarını protesto etti.

SALATALIK ALICISI KALMADI Ziraat Odası Başkanı Şahin, "Yaz aylarında ilçemizin yüksek kesimlerinde örtü altında yaklaşık bin 200 dönüm arazi üzerinde salatalık yetiştiriciliği yapılıyor. Salatalık üreticilerimiz hasat yapmaya başlamasına karşın salatalık fiyatlarının bir anda 20 kuruşa düştü. Alıcının olmaması nedeniyle çiftçilerimiz perişan oldu. Salatalık serada kalmasın diye toplayan üreticilerimiz, satamadıklarını çöpe ve besledikleri hayvanların önüne dökerek arazilerini temizlemeye çalışıyor. Bin bir emekle yetiştirdikleri ve masraf ettikleri ürünlerinin para etmemesi nedeniyle çiftçilerimiz zor durumda. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz" dedi. ‘MASRAFI DAHİ KARŞILAYAMADIK’ Güzeloluk Mahallesi'nde 3 dönüm serası bulunan ve bu alanda salatalık üreticiliği yapan Mustafa Gülşen ise, "Salatalık yetiştirelim, ekmek paramızı çıkaralım dedik ama bırakın kâr etmeyi masrafımızı dahi çıkaramadık. Salatalığımızın hasadına yeni başladık ama şimdi alıcı dahî yok. Gübresi, ilacı, emeği her şeyi bize zarar olarak döndü. Şu salatalıkların sofralarda olması gerekirken çöpe gidiyor. Artık bu sorunların ülkemizde olmaması gerekiyor" diye konuştu.

‘TÜCCAR SALATALIK TOPLAMAYIN DİYOR’ Harfilli Mahallesi'nde salatalık üreticiliği yapan Ahmet Doğaner de şikâyetlerini şu sözlerle dile getirdi: "Biz çiftçiler ürettiklerimizle ekmeğimizi çıkartıyoruz. Ama şu an salatalıklarımızı alan dahi yok. Salatalıkları sattığımız tüccarlarımız bizi arıyor ve toplamayın diyor. Salatalıkları toplamasak seralarımız mahvolacak. Bizler de toplayıp çöpe döküyoruz. İlaç, gübre, işçilik para ama salatalık para etmiyor. Biz nasıl geçineceğiz?" Kızılen Mahallesi’nde salatalık üreticisi olan Veli Gök, üretici olarak sabırlarının kalmadığını vurgulayarak, "Ürettiğini dahi satamaz duruma geldi. Gübre 350 TL, bir kilo ilaç 200 TL ama salatalık 20 kuruş. 7 kilo salatalık satacaksın bir çay içeceksin. Böyle bir durum olabilir mi? Seramızın masrafını dahi çıkartamıyoruz. Tarım sulama suyumuzun elektrik parasını ödeyemez duruma geldik. Artık yeter bu soruna çözüm bulunsun" dedi. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK ERDEMLİ/DHA ====================================================== 6)TOKAT'TA 'EVLİLİK OKULU' AÇILDI