DHA YURT BÜLTENİ-7

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Dsi sulama kanalından arama çalışması görüntüleri;

- Dalgıç polislerden genel ve detay görüntü;

- Zafer Bartın'ın cesedinin bulunması:

- Genel ve detay görüntüler:

- Zafer Bartın ve Salih Arıkan fotoğrafları

AYDIN/DHA

================================================

3)ÇIPLAK AYAKLA PEŞİNDEN KOŞUP YAKALADIĞI TACİZ ŞÜPHELİSİNİ POLİSE TESLİM ETTİ

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kaldırımda oturan 3 kız çocuğundan birini kolundan tutup zorla götürmek isteyen ancak çocukların çığlık atıp, bağırması üzerine paniğe kapılıp kaçan Afganistan uyruklu M. S. A. (28), peşinden çıplak ayakla yaklaşık 1 kilometre koşan Seyit Unutmazer (25) tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa S. A. taciz suçundan tutuklandı.

Afganistan uyruklu M.S.A., geçen 7 Ağustos'ta, iddiaya göre, Fesleğen Mahallesi, 1009 Sokak'ta kaldırımda oturup, sohbet eden yaşları 10 ile 14 arasında değişen 3 kız çocuğunun önünden önce bir kaç kez geçti. Ardından da çevredeki binaların pencere ve balkonlarında kimsenin olup olmadığına baktıktan sonra 3 kız çocuğundan birini kolundan tutup, zorla götürmek istedi. M.S.A., kıza bağırmaması için eliyle de sus işareti yaptı. Çocukların korkup, çığlık atıp, bağırmaya başlaması üzerine paniğe kapılan Mustafa S. A., koşarak kaçmaya başladı. Tüm bu yaşananlar yakındaki bir binanının güvenlik kameraları tarafından da an be an görüntülendi. Bu sırada çocukların çığlıklarını duyup, zemin kattaki evinin balkona çıkan 25 yaşındaki Seyit Unutmazer, kaçan Mustafa S. A.'yı fark etti. Hemen balkondan atlayan Unutmazer, yalın ayak Mustafa S. A.'nın peşine düştü. Unutmazer, yaklaşık 1 kilometrelik kovalamaca sonucu Mustafa S. A.'yı yakalayıp, olayın yaşandığı sokağa getirerek, polise teslim etti. Gözaltına alınan Mustafa S. A. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede taciz suçundan tutuklandı.