DHA YURT BÜLTENİ - 7

1)TRENİN ÇARTIĞI 4 YAŞINDAKİ SURİYELİ ÇOCUK ÖLDÜ, ANNESİNİN FERYADI YÜREK BURKTU Adana'da trenin çarptığı 4 yaşındaki Suriyeli kız Garam Naif yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen anne Ayşe İbrahim'in feryadı yürek burktu. Olay, Seyhan ilçesi Mekan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen 2 çocuk babası Muhammet Naif, ailesiyle birlikte çadırda yaşamaya başladı. Olay günü tek başına yolun karşısına geçmeye çalışan Garam Naif'e, Mersin yönüne giden tren çaptı. Çarpmanın etkisiyle Naif, yaşamını yitirdi. Kazayı gören vatandaşların treni taşlaması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada Naif'in annesi Ayşe İbrahim, kızının öldüğünü görünce gözlaşlarına boğuldu. Baba Muhammet Naif ise uzun süre kızının cansız bedeninin başında bekledi. Bölgede çok sayıda kazanın yaşandığı belirten Mekan Mahallesi Muhtarı Cihan Genç, "Bölgede yaşanan ilk kaza değil, çok sayıda vatandaşımız burada yaşımını yitirdi. Alt geçit inşaatı yarım kaldı. Yetkililerin buraya çözüm bulmasını istiyoruz" dedi. Garam Naif'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Tren yolunun görüntüsü

- Çocuğun cansız bedeni çevresindeki vatandaşlar

- Muhtar Cihan Genç ile röp.

- Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA) ================================================ 2)HAYVANLARIN KURTARMAK İSTERKEN TREN ALTINDA KALAN GENÇ ÖLDÜ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde İstanbul-Uzunköprü seferini yapan yolcu treninin çarptığı Kadir Bingöl (20), hayatını kaybetti. Bingöl'ün rayların üzerinden geçen büyükbaş hayvanlarına trenin çarpmasını önlemek isterken, trenin altında kalarak öldüğü belirtildi.

Kaza, Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine giden 12704 sefer sayılı yolcu treni, seyir halinde olduğu sırada Kadir Bingöl'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Bingöl, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bingöl, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Çobanlık yaptığı belirtilen Kadir Bingöl'ün büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götürmek için tren raylarının üzerinden karşıya geçirmek istediği belirtildi. Hayvanlarının rayların üzerinden geçtiği sırada trenin geldiğini gören Bingöl'ün, hayvanlarını hamle yaparak kurtarırken, kendisinin trenin altına kaldığı ifade edildi.

Tren makinistinin ifadesi polis ekipleri tarafından alındıktan sonra, tren 1 saat aranın ardından Uzunköprü'ye hareket etti. Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kadir Bingöl'ün otlatmak istediği hayvanlar ise polis ekipleri tarafından toplandı.

Görüntü Dökümü:

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-Trenden detaylar

-Kaza bölgesinden detaylar

-Polis ekiplerinin çalışması

-Hayvanlardan detaylar

-Trenin yolcular

-Yolcularla röp.

-Olay yerinden detaylar Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)- ============================================== 3)KESİME GÖTÜRÜLEN KURBANLIK SAHİLE KAÇTI Antalya'da kesim yerine götürülürken kaçan kurbanlık dana, sahilde restoran ve kafelerin önünden geçerek gözden kayboldu.

Konyaaltı ilçesinde kesim yerine götürülen dana, sahibinden kaçarak Sahil Antalya Yaşam Parkı'na geldi. Denize yüzmek için gelen yerli ve yabancı tatilcilerde şaşkınlık yaratan dana, sahil kenarındaki yürüyüş yolunda kilometrelerce ilerledi. Restoran ve kafe çalışanlarının yakalamaya çalıştığı dana, kaçarak sahilden uzaklaştı. Liman Mahallesi'ne kadar kendisini yakalamak isteyenlerden kaçan dana, daha sonra gözden kayboldu. CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kurbanlığın kesimden kaçarak sahilde ilerleyişini tatilciler cep telefonuyla görüntüledi. Bazı kişilerin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler yoğun ilgi gördü. Boynundaki iple deniz kenarındaki yürüyüş yolunda koşan dana, yaklaşık 5 kilometre sahil bandında başı boş dolaştı. Bir restoran çalışanı Sefa Toros, temizlik yaparken bir anda üzerine gelen danayı görünce masaların arkasına girerek korunmaya çalıştığını söyledi. Kurbanlık üzerine gelince korktuğunu belirten Toros, "İlk defa sahilde kaçan dana gördüm. Kaçarak sahil boyunca gitti. Yakalamaya çalışan iki kişi vardı. Sanırım biri sahibi, ancak kimse yakalayamadı. Dana bir kişiye tekme atarak kaçmaya devam etti" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Kaçan dana

- Sahilden görüntü

- Sefa Toros röp HABER: Tolga YILDIRIM- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) =================================================== 4)ZONGULDAK'TA KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI Zonguldak’ta kesime götürülürken kaçan kurbanlık boğa, zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, ara sokaklara giren boğayı güçlükle yakaladı.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde, mahalle aralarında her yıl rastlanan kurban kesimleri, bu yıl yapılmadı. Halkın, belediyenin gösterdiği kurban kesim alanlarında kurbanlarını kestiği görüldü. Zonguldak Belediyesi’ne ait mezbahaneye gelenler, sırayla kurbanlıklarını kesti. Köylerde ise evlerinin önünde ve boş ormanlık alanlarda kurbanlar kesildi. Kurban kesimlerini çocukların da izlemesi dikkat çekti. KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Terakki Mahallesi Belediye Bulvarı’nda sahibinin elinden kaçan boğa, ortalığı birbirine kattı. Sokak aralarına kaçan boğayı yakalamaya çalışan vatandaşlar, büyük çaba harcadı. Boğanın üzerine koştuğu vatandaşlardan bazıları çalılara atlayarak, bazıları da iş yerlerine girerek kaçtı. Bir kişi ise boğanın ipini tutarken yere düştü. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından yakalanan boğa, sahibi tarafından kesildi.

KESMEYE KIYAMADIĞI KEÇİLERİNİ SATTI

Kurban kesim yerine aracının bagajındaki üç keçiyle gelen Selçuk Ataman, hayvanları kendisinin yetiştirdiğini, ancak kesmeye kıyamayınca başkasına sattığını söyledi. Uzun süredir evinde keçilere baktığını anlatan Selçuk Ataman, "Bunları kendimiz yetişirdik. Biz kesmeye de kıyamadık. Başkasına ücreti karşılığında kesilmesini uygun gördük. Kasap bulamıyorsunuz. Mecbur kasaplara geliyorsunuz. Ben de aracın bagajında getirdim. Belediyenin tahsis etmiş olduğu yere geldik keçileri teslim ettim" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Kaçan boğanın yakalanmaya çalışılması

-Kurban kesiminden detay

-Aracın bagajında gelen keçiler

-Keçilerden detay

-Selçuk Ataman ile röp. Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) ================= 5)ANTALYALILAR KURBANLARINI KESİM MERKEZLERİNDE KESTİ Antalya'da, vatandaşlar kurbanlıklarını belediyelerin hazırladığı kesim merkezlerinde kesti.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarını kesmek için sabah erken saatlerden itibaren kesimhanelere gelen Antalyalılar, kurbanlıklarının kesimini bekledi. Profesyonel kasaplar, kurbanları kurallara uygun şekilde kesti, sahipleri ise etlerini parçalayarak poşetledi. Belediye ekipleri ise kesimhaneleri temiz tutmak için çalıştı. Temizlik işçileri, kesilen her kurbanın ardından kan akan bölgeyi suyla yıkayıp paspasladı.

Kurban kesim merkezlerinde çocuklar, kurban kesimlerini izledi. Kimisi kesilen kurbanı tutarak ailesine yardımcı oldu, kimisi kurbanlığın başını okşayarak sevdi, kimisi ise uzaktan ürkek bakışlarla kesilme anlarını izledi.

Görüntü Dökümü:

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-Büyükbaş kurbanlıkların görüntüsü

-Kesimi yapılmış kurbanlıkların görüntüsü

-Etleri parçalayanların görüntüsü

-Balta ile etleri parçalayanların görüntüsü

-Deri yüzme işleminden görüntü

-Kesilen etleri taşıyanlardan görüntü

-Detaylar Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) ================ 6)ESKİŞEHİR’DE ACEMİ KASAPLAR HASTANEYE AKIN ETTİ Eskişehir’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesmek isterken kendisini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde aldıkları kurbanlıkları kesmek isteyenlerden ‘acemi kasaplar’ kendilerini kesip, bazıları da hayvanların darbeleriyle yaralanıp hastanelere koştu. Yaralılardan Eskişehir Şehir Hastanesi’ne gelen Recep Çalışkan, kurbanlık dana kesmek istediği sırada yanlışlıkla parmağını keserek yaraladığını ve bu nedenle hastaneye geldiğini söyledi. Çok sayıda acemi kasap hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Görüntü Dökümü:

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-Şehir Hastanesi

-Acil servis tabelası

-Acemi kasapların acile gelmesi

-Recep Çalışkan ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA) ============== 7)TOKAT'TA KURBAN KESERKEN YARALANANLAR HASTANELİK OLDU Tokat'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayanlar, hastanelerin yolunu tuttu.

Tokat'ta bayram namazını kılan vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesim alanlarına gitti. Bayramın ilk gününde kurban kesenlerden bazıları, kazara kendilerini yaraladı. Yaralanan kişiler kentteki çeşitli hastanelere giderek tedavi gördü. Tokat Belediyesi tarafından kent merkezinin 40 noktasında kesim yeri belirlenirken, çoğunluğun hayvanlarını burada kurban ettikleri görüldü. Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden görüntüler

-Yaralı olarak hastaneye gelener Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) =============== 8)BOŞ ARAZİDE 19 YAŞINDAKİ GENCİN CESEDİ BULUNDU Antalya'da, boş arazide Erdoğan Demiralay'ın (19) cansız bedeni bulundu.

Muratpaşa Mahallesi Yeşildere Mahallesi'ndeki Konyalılar Camii'nin karşısındaki boş arazide genç bir erkeğin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Adrese gelen sağlık ekibi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden çıkan kimlikten Erdoğan Demiralay olduğu belirlenen gencin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Demiralay'ın ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerin görüntüsü

-Bir vatandaşın cesedi teşhis için bakması

-Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasından görüntü

-Polis araçlarının görüntüsü Haber: Süleyman EKİN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) =============== 9)2 BİN 500 METREDE ZORLU YAŞAM MERSİN'de, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinin kesiştiği Medetsiz Tepesi civarındaki 2 bin 500 rakımlı Başoluk Bölgesi'ne çıkan yörükler, tüm teknolojik imkanlardan uzak bir şekilde yaşamlarını burada sürdürüyor. Güne sabahın ilk ışıklarında küçükbaş hayvanlarını otlatarak başlayan yörükler, gün boyu ilgilendikleri keçi ve koyunları ahırlara aldıktan sonra yine güneşin batması ile çadırlarında dinlenmeye çekiliyor. Akdeniz ve Ege Bölgesi'nin belli noktalarında varlıklarını sürdüren yörükler, kışın ilçe merkezleri ve köylerde, yazın ise yüksek rakımlı kırsal böl gelerde yaşıyor. Denizden metrelerce yükseğe çıkan yörükler, tüm temel gıda ihtiyaçlarını kendileri üretiyor. Tereyağı, peynir gibi hayvansal ürünleri de koyun ve keçilerin sütünden imal eden yörükler, güne sabahın erken saatlerinde başlıyor. Güneşin doğmasına az bir süre kala uyanan yörükler, akşam yine güneş batıncaya kadar küçükbaş hayvanların otlatılmasından gece soğuk havadan korunmak için yakacakları odunları hazırlamaktan çamaşır yıkamaya kadar birçok işle uğraşıyor. Yalnızca ışıklandırma ihtiyaçlarını kurdukları güneş enerjisi paneli vasıtası ile üretilen elektrik ile karşılıyor. İhtiyaç fazlası besin ürünlerini bulundukları en yakın yerleşim merkezlerine götürüp satarak gelir de elde eden yörükler, gelecek süre içerisinde yörüklük kavramının ortadan kalkacağını düşünüyor.

'SOBA YAKMAK ZORUNDAYIZ'

Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinin kesiştiği Medetsiz Tepesi civarındaki 2 bin 500 rakımlı Başoluk Bölgesi'ne çıkan yörükler de zorlu yaşamları ile dikkat çekiyor. Naylonla kaplı kulübelerde teknolojiden uzak bir yaşam sürdüklerini dile getiren Aysel Köşeci (58), "Mayıs'ın 20'si gibi de çıkıyor. Bu sene Haziran'ın 26'sında çıktık. 3 ay da kalıyoruz, 2.5 ay da kalıyoruz. Havanın durumuna, iklimine göre değişiyor. Kışın köyümüze, enginlere, kırsal yerlere iniyoruz. Buralar rakımı yüksek, kar yağdığı için, koyunumuzu dolu vurur diye erken iniyoruz. Akşam saatlerinde soba yakıyoruz. Yatsı namazını beklemek için soba yakmak zorundayız. Sabah namazını kılarız, sobamızı yakarız, çobanlarımızın gelmesini bekleriz. Hayat çok zor ama yapmak zorundayız. Yoğur ve sütü kendimiz üretiyoruz. Peynirimizi Tekir Yaylası'na götürüyoruz ama maddi durumumuz çok zor. Tekir çok uzak, mazot sorunu var. 20-22 liraya veriyoruz peyniri, buradan gidene kadar bir sürü mazot yakıyoruz" dedi.

'YÖRÜKLÜK ZOR'

75 yaşındaki İsmail Hakkı Yalçın ise "Atalarımızın geleneğini öldürmemek için yaylaları terketmiyoruz, geliyoruz. Burada hayat bir noktada. Elektrik olmayan yerde hayat olmuyor. Kendi imkanlarımız ile güneş paneli ile aydınlatmayı sağlıyoruz. Ulaşım sorunlarımız da var. Bu sene kendi imkanlarımız ile yoldaki karı temizledik. Yörüklük zor bir meslek. Gelecek nesillerin bunu yapacağını zannetmiyorum" diye konuştu.