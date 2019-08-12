DHA YURT BÜLTENİ-7

1)AK PARTİ'Lİ ÜNAL: TÜRKİYE TÜRBÜLANSTAN ÇIKMIŞTIR AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte çok daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini belirterek, "Türkiye adeta 2013'ten beri kendisine dönük yapılan, bir dayanıklılık testi niteliğindeki süreci başarıyla bitirmiştir. Türkiye türbülanstan çıkmıştır, bundan sonrası Türkiye'nin 2023'e kadar şahlanma dönemi olacaktır" dedi.

Kahramanmaraş'taki geleneksel bayramlaşma programı valilik önünde gerekleştirildi. Vali Vahdettin Özkan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa milletvekilleri, kent protokolü, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile halk katıldı. Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Fırat'ın doğusu ile ilgili bir soru üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kudretli bir devlet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı herhangi bir şekilde hem sınır güvenliği açısından hem de bölge güvenliği açısından haklarını korumaya dönük gerekli her şey yapılmakta. Hem Cumhurbaşkanımız hem Milli Savunma Bakanımız bu konularda gerekli açıklamaları yaptı, parti sözcümüz de bu konuda gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Türkiye, önümüzdeki süreçte çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Çünkü Türkiye çok yüksek bir direnç göstermiştir. Türkiye adeta 2013'ten beri kendisine dönük yapılan, bir dayanıklılık testi niteliğindeki süreci başarıyla bitirmiştir. Türkiye türbülanstan çıkmıştır, bundan sonrası Türkiye'nin 2023'e kadar şahlanma dönemi olacaktır. Bildiğiniz gibi 14 Ağustos, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü. O yüzden Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18 diyoruz. 17 yıldan beri AK Parti, Türkiye'yi büyük bir aşkla, büyük bir şevkle, büyük bir güç, cesaret ve özveriyle taşıyor. İnşallah daha nice 10 yıllar milletimiz, AK Parti'yi görevlendirdiği sürece taşımaya da devam edecek. Kurban Bayramımız hayırlara vesile olsun, tüm İslam coğrafyasının, tüm mazlum milletlerin esenliğine ve güvenliğine vesile olsun. Kurban Bayramımız tüm dünya için de barış ve huzur getirsin."

Görüntü Dökümü:

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- Büyükşehir bandosu

- Bayramlaşmadan detay

- Mahir Ünal'ın vatandaşlarla bayramlaşması

- Ünal'ın açıklaması Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) ====================================== 2)SAHİBİNİN ELİNDEN KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI Mardin'de, hayvan kesim alanında sahibinin elinden kaçan boğa, 2 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı. Boğanın kaçışı sırasında kesim alanında yaşanan panik, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde, Mardin'deki hayvan kesim alanında bir boğa sahibinin elinden kaçtı. Bu sırada panik yaşanınca birçok küçükbaş hayvan da sağa sola koşuşmaya başladı. Küçükbaş hayvanlar kısa sürede yakalanırken, çevredekiler kaçan boğayı yakalamakta güçlük çekti. 2 saat süren kovalamacanın ardından boğa yakalanıp, sahibine teslim edildi.

Boğanın kaçışı sırasında kesim alanında yaşanan panik, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntü Dökümü:

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-Pazardan görüntü

-Boğanın kaçması

-Boğayı yakalamaya çalışmaları

-Boğadan kaçan vatandaşlar

-İple boğanın ayağından tutularak yakalanması

Haber: Nezir GÜNEŞ-Kamera: MARDİN, (DHA) ====================================== 3)OCAKTA UNUTTUĞU YEMEK YANDI, İTFAİYECİYLE YÜZ YÜZE GELİNCE ŞAŞIRDI Antalya'da ocağa yemek koyup uyuyakalan Adnan Coşkun, yemeğin yanması sonrası çıkan dumanı görenlerin çağırdığı itfaiyenin balkondan girmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Muratpaşa ilçesi 2772 Sokak üzerindeki Palmiye Sitesi'nin birinci katında Adnan Coşkun'un oturduğu daireden saat 09.00 sıralarında duman çıktığını görenler, itfaiyeye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, duman çıkan dairenin balkonuna merdivenle çıktı. İtfaiye erleri, balkon kapısını açar açmaz uykudan uyunan Adnan Coşkun ile yüz yüze geldi. Coşkun itfaiyecileri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İtfaiye ocakta yanan yemeğe müdahale ettikten sonra kapı ve pencereleri açarak dumanı tahliye etti.

Adnan Çoşkun, mutfaktaki ocağa yemek koyduktan sonra yorgunluktan uyuyakaldığını söyledi. Görüntü Dökümü:

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İtfaiye erlerinin görüntüsü

İtfaiye erlerinin merdivenle evin balkonundan içeri girmeleri

Evde uyuyan ev sahibinin balkona çıkması

Pencereden çıkan dumanlardan görüntü

Ev sahibi balkonda itfaiye erine bilgi verirken görüntüsü

Detaylar

Haber: Süleyman EKİN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ================================== 4)ROMA'NIN DOĞUDAKİ SON KALESİ ZERZEVAN, UNESCO YOLUNDA - (ÖZEL) Diyarbakır'da, Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son askeri gazinosu olan tarihi Zerzevan Kalesi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için başvuru yapıldı. Yılbaşından bu yana 250 bini aşkın kişinin gezdiği tarihi kaleyi, yıl sonuna kadar 1 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Tarihi kale, bayramda da ziyaretçi akınına uğradı.

Çınar ilçesine 13 kilometre mesafede bulunan, 124 metre yükseklikteki kayalık tepenin üzerine kurulu olan Roma dönemine ait askeri gazino Zerzevan Kalesi, doğudan gelen orduların karşılandığı yer olarak biliniyor. Amida ile Dara arasında stratejik bir noktada yer alan, antik ticaret yolu üzerindeki bütün vadiye hakim olan ve geniş bir alanı kontrol altında tutan kalede yapılan kazılarla, Mithras Tapınağı, kiliseler, villalar, gizli geçitler, su sarnıçları, kaya mezarları ve su kanalları keşfedildi.

Tarihe ışık tutan kalenin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Dicle Üniversitesi'nce dosya hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulan dosyayla tarihi kalenin, Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için UNESCO'ya başvuru yapıldı. Tarihi kalenin, bu yıl sonunda geçici, 2021'de ise kalıcı listeye alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kale, Kurban Bayramı nedeniyle de ziyaretçi akınına uğradı.

'BULGULAR TARİHİ TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ'

Kazı Başkanı Doç. Aytaç Coşkun, ocak ve ağustos döneminde 250 bini aşkın ziyaretçinin kaleyi gezdiğini, bu yıl sonuna kadar 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Zerzevan Kalesi, Roma'nın sınır garnizonu ve dünyanın en iyi korunmuş garnizonlarından biri. Buradaki çıkan bulguların çoğu yeni ve bölgenin tarihini tamamen değiştirdi. Bu yıl 252 bin ziyaretçi rakamını geçtik, yıl sonunda 1 milyon rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Özellikle Eylül, Ekim ve Kasım'da büyük bir akış olacak buraya, çünkü birçok tur programında Zerzevan Kalesi var. Tabi özellikle burada yapılan çalışmalar, dünyanın en iyi garnizonun olması, bununla birlikte Mithras Tapınağı'nın keşfi burada bir dönüm noktası oldu ve Diyarbakır'ın aslında bir lokomotifi oldu turizm anlamında. 1 milyon ziyaretçi önemli bir rakam ve Diyarbakır'a bunun büyük etkisi olacak. Dünyanın her yerinden buraya ziyaretçi akını var. İngiltere'den Hindistan'a, Çin'den Endonezya'ya kadar dünyanın her yerinden ziyaretçiler var. Zerzevan Kalesi için UNESCO yolunda bir dosya hazırlandı. Karacadağ Kalkınma Ajansı ile birlikte kazı başkanı olarak ortak bir dosya hazırladık. Zerzevan'ın önce geçici listeye, 2021 yılında ise kalıcı listeye gireceğine eminiz ve planlıyoruz. Bununla ile ilgili çalışmaları yürütüyoruz."

TANRI MİTHRAS KİMDİR?

Pers kökenli olan Mithras'ın, 'anlaşma ve dostluk' kavramlarının tanrısı olduğuna inanılıyor. 'Aracılık eden' anlamındaki güneş tanrısı Mithras, ışığın, savaşın, adaletin ve inancın da simgesi. M.S. 2'inci ve 3'üncü yüzyılda Roma İmparatorluğu'nda oldukça yaygınlaşan Mithras dini, M.S. 4'üncü yüzyılda Hıristiyanlığın yayılmasıyla birlikte önemini kaybetti.

Mithras dini, Roma'nın egemen olduğu bütün topraklarda özellikle askerler arasında oldukça yaygındı. Dinsel törenleri gizli ve dışarıya kapa yapılan Mithras dinine katılacak kişinin, 12 eziyeti çekmek zorunda olması gerekiyordu. Sadece erkeklerin kabul edildiği dine katılanlar 7 aşamadan geçiriliyordu. Törenler yeraltındaki mağaralar ile ve tapınaklarda gerçekleştiriliyordu. Görüntü Dökümü:

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Zerzevan Kalesi

Ziyaretçilerin kaleyi dolaşması

Doç. Aytaç Coşkun'un ziyaretçileri bilgilendirmesi

Kaleden detaylar

Sığınak ve tapınak

Aytaç Coşkun ile röp.

Ziyaretçilerle röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR,(DHA) ==================================== 5)JEOPARKIN SİMGELERİ KİLİMLERDE HAYAT BULDU Manisa'nın Kula ve Salihli ilçesi sınırlarındaki Türkiye'nin ve Türk dünyasının tek UNESCO belgeli jeopark sahasındaki jeositler, kilimlere dokundu.

Antik Çağ'ın coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" adlı eserinde 'Katakekaumene-Yanık Ülke' olarak tanımlanan Manisa'nın Kula ilçesinde 80'den fazla volkan konisinin yanı sıra peri bacaları, karstik mağaralar, kanyonlar, kaya mezarları ile tarihi evler yer alıyor. Kula Global Jeoparkı'na, Salihli ilçesinin de dahil edilmesiyla mevcut alan 2 bin 320 kilometrekareye ulaştı. Başta Adala Kanyonu olmak üzere Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti, Bin Tepeler Höyük Mezarları, Kurşunlu Kaplıcaları, Artemis Tapınağı ile Gölmarmara Gölü jeopark ağına dahil oldu. 2013 yılında UNESCO Global Jeoparklar Listesi'ne giren ve UNESCO belgesi almaya hak kazanan Kula - Salihli UNESCO Global Jeoparkı sahasında bulunan tarihi ve kültürel simgeler öğrenciler tarafından kilimlere dokundu.

EĞİTİMİN KONUSU JEOKESİTLER

Kilim dokuma kursu eğitmeni Sultan Gençtürk Salihli'nin de UNESCO Global Jeoparkı sahasına dahil edilmesi ile Salihli ve Kula'daki önemli değerleri kilimlere dokuyarak jeoparkın tanıtımına katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi. Gençtürk, "Salihli'de birbirinden yetenekli 9 kadından oluşan bir kooperatif kurduk. 'Salihli Girişimci Kadınlar' adını verdiğimiz bu kooperatifimizle ilçemizin tarımsal alanda üretilen organik ürünlerinden kozmetiğe, el sanatlarından hediyelik eşyalara kadar bir çok alanda üretim yapıp, bunların satışını gerçekleştireceğiz. Vereceğimiz kurslarla bu çalışmalarımızın alt yapısını hazırlayacağız. Bölgenin kalkınması adına önemli hizmetlerde bulunacağımızı düşünüyoruz. Bu kooperatifimiz aracılığı ile bölgemize de turizm yönünden katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Kula - Salihli UNESCO Global Jeoparkı sahasına Salihli'de eklendi. Kula-Salihli Jeoparkı Türkiye'de ve Türk dünyasında alanında ilk ve tek jeoparkıdır. Bu sahanın tanıtımına katkıda bulunmak için Kula - Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın da partneri olduk. Atölyemizde bu yılki eğitimin konusu jeositler oldu. Kursumuza katılan çocuklara jeositler ile ilgili bilgiler verdim, çizimler yaptırdım. Kültürel miraslarımızdan örnekleri anlattım. Gerek Kula'da gerekse Salihli'de kültürel miraslarımıza ait bir çok örnek bulunuyor. Çocuklarımız bunları çizdiler kilime uyarladılar. Şuanda çocuklarımız kilimlere peri bacaları, volkanlar, Marmara Gölü, volkan konisi, nar, gibi simgeleri dokuyorlar" dedi.

GÖLMARARA GÖLÜ'NÜ KİLİM OLARAK DOKUYOR

Kursiyerlerden Nehir Ela Özçelik, "Kula-Salihli Jeoparkı kültürel ve arkeolojik zenginliğinden dolayı Türkiye'nin jeo turizmi açısından en önemli alandır. Bu nedenle Türkiye'nin ve Türk dünyasının UNESCO etiketli ilk ve tek jeoparkındaki jeositleri kilime dokumak benim için büyük keyif" dedi. Kursiyerlerden Beren Saraç da, "Marmara Gölü tektonik bir göl. Göçmen ve yerli birçok kuş yaşamakta. Yok olmak üzere olan kuş türlerinden biri olan tepeli pelikan da burada yaşamakta ve koruma altına alındı. Ayrıca burada bir sürü bitki türü de var. Bunlardan bazıları endemik. Yani türü tükenmek üzere. Doğa harikası olan Gölmarmara Gölü'nü kilim olarak dokuyorum" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Kursiyerlerden görüntü

-Dokunan kilimlerden görüntü

-Kursiyerlerin konuşması

-Kilim dokuma kursu eğitmeni Sultan Gençtürk ile röp.

-genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) ========================================= 6)VAN'DA SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLAR, SÜS HAVUZUNDA SERİNLEDİ