DHA YURT BÜLTENİ - 7

Marmara Adası'ndaki orman yangınında 80 hektar kül oldu (2)
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Balıkesir'in Marmara ilçesindeki orman yangınıyla ilgili soruşturma kapsamında, dün evinin bahçesinde temizlik yaparken, biriktirdiği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddiasıyla Hüseyin T., gözaltına alındı. Hüseyin T.'nin Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
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BALIKESİR,(DHA)
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Güvenli bölge için geri sayım başladı
Türkiye ile ABD arasında Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasına yönelik varılan mutabakatın ardından sınır hattında da hareketlilik başladı. Son aylarda zırhlı araç ve askeri personel takviyesinin yapıldığı Suriye sınırına dün ABD askerleri geldi. Türk ve ABD askerlerinin Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaptığı ortak inceleme ile güvenli bölgeye yönelik izlenecek yol haritasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. İlerleyen günlerde Müşterek Hareket Merkezi'nde görev yapmak üzere ABD'den yeni askerlerin Şanlıurfa’ya geleceği, Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgede ortak devriye görevi yapacak olan Türk askerlerin ise Ankara’da dil eğitimi almaya başladığı öğrenildi.
Türkiye ile 911 kilometre sınır hattı bulunan Suriye’de 2011 yılının Mart ayında Arap Baharı olarak adlandırılan Ortadoğu ülkelerindeki gelişmelerden de etkilenen siviller demokrasi ve özgürlük talebiyle sokağa çıkarak eylemler yaptı. Ancak, sokak gösterilerini rejim güçleri, silah kullanarak bastırma yolunu tercih etti. Gösteriler sırasında sivillerin yaşamını yitirmesiyle rejime yönelik tepkiler büyüyerek tüm ülkeye yayıldı. Rejimin silah kullanımını sürdürmesiyle siviller de silahlanma yöntemine başvurdu. Kısa sürede ülke genelinde örgütlenen siviller Özgür Suriye Ordusu (OSO) ismiyle rejime karşı koymaya başladı ve birçok kentin kontrolünü eline geçirdi. Ancak, zaman içerisinde ÖSO’nun içerisinde başlayan görüş ayrılıkları Suriye’de terör örgütlerinin kendisine zemin bulmasına yol açtı. Özellikle terör örgütü PKK/YPG ile DEAŞ ülkenin farklı bölgelerinde kendilerine alan buldu. Ancak, terör örgütlerinin Türkiye sınırında tehdit oluşturması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı’nı, 20 Ocak 2018’de ise Zeytin Dalı Harekatı’nı düzenledi. Başarıyla tamamlanan iki harekat ile Fırat Nehri’nin batısında kalan Cerablus ile Afrin arasındaki 4 bin kilometrekareyi aşkın alan terör örgütlerinden temizlendi. Terör örgütlerinin Türkiye’ye yönelik tehditlerinin sonlandırılmasının ardından özgürleştirilen bölgelere yüz binlerce kişinin geri dönüşü de sağlanmış oldu.
YENİ HEDEF FIRAT’IN DOĞUSU
Zeytin Dalı Harekatı’nın tamamlanmasının ardından Türkiye, Fırat Nehri’nin doğusunda kalan ve terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn-el Arap ile Kamışlı arasındaki bölgenin de terör örgütlerinden arındırılması mesajları vermeye başladı. Bölgedeki terör örgütünün sivil halka baskı kurduğunu ve sınır güvenliği için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Türkiye, Fırat’ın doğusundaki teröristleri silah bırakmaya çağırdı. Ancak, Türkiye’nin bu çağrısına terör örgütünün zaman zaman yaptığı taciz ve saldırılar anında karşılık verilerek püskürtüldü. Türkiye’nin yeni hedef olarak belirlediği Fırat’ın doğusuna yönelik olası harekatı bu ülkede üssü bulunan ABD başta olmak üzere bazı ülkelerce engellenmek istendi. Türkiye’nin bu konudaki kararlılığı ve sınırdan içeri oluşturulacak derinlik ile terör örgütünün işlevsizleştirilmesine yönelik isteğinin ardından ABD, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması için toplantılar düzenledi. Son olarak geçen hafta Ankara’da, Türk ve ABD askeri heyetlerinin yaptığı görüşmelerde Müşterek Hareket Merkezi kurulması kararlaştırıldı.
ABD ASKERLERİ ŞANLIURFA’YA GELDİ
Ankara’da varılan mutabakatın ardından ABD'li askerlerden oluşan 6 kişilik heyet, dün Şanlıurfa’ya geldi. Şanlıurfa kent merkezindeki temaslarının ardından sınır hattında bulunan Akçakale ilçesine gelen ABD’li askerler beraberindeki Türk askeri yetkililer ile 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda toplantı düzenledi. Sınır hattı ve sınırın Suriye tarafındaki terör örgütünün faaliyetlerinin konuşulduğu toplantıda ayrıca güvenli bölgenin derinliği ve burada yapılacak ortak devriye konuları ele alındı. Heyette bulunan ABD askerleri beraberindeki Türk askeri yetkililer ile birlikte daha sonra sınır hattı ile Akçakale Sınır Kapısı’nın bulunduğu alanda da incelemelerde bulundu.
HAREKET MERKEZİ AKÇAKALE’YE KURULABİLİR
Ankara ve Şanlıurfa’da yapılan görüşme ve toplantıların ardından Müşterek Hareket Merkezi'nin Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurulmasının ağırlık kazandığı belirtildi. Yapılan istişarelerde Fırat’ın doğusunda kalan bölgenin kilit noktasının Suriye’nin Telabyad kenti ile komşu Akçakale olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. Türk ve ABD askeri yetkililerinin, Telabyad bölgesinin terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Cezire ve Kobani kantonları arasındaki kritik adres olduğu belirtildi. Güvenli bölgenin oluşmasında da Telabyad’ın kritik öneme sahip olduğu ve önceliğin bu kente verilerek terör örgütünün sözde iki kantonu arasındaki bağlantının kesilmesinin planlandığı kaydedildi.
DERİNLİĞİN KAÇ KİLOMETRE OLACAĞI TARTIŞILIYOR
Öte yandan ABD ile Türk askeri kurmayları arasında devam eden görüşmelerde Suriye’de oluşturulacak güvenli bölgenin derinliğinin kaç kilometre olacağının da halen tartışıldığı belirtildi. Türkiye’nin sınır güvenliği ve terör örgütünün elinde bulunan ağır silahların sınır hattındaki ilçelere yönelik tehdit oluşturmaması için 35-40 kilometre olmasını istiyor. ABD’nin ise Türkiye sınırından itibaren derinliğin 17-20 kilometre ile sınırlandırılmasını istediği öne sürüldü. Müşterek Hareket Merkezi’nin kurulması öncesinde oluşturulacak derinliğin de netlik kazanacağı ve tüm planlamaların buna göre yapılacağı bildirildi. Kentte bulunan ABD’li askerlerin bugün de Akçakale ve Suriye sınırındaki Suruç ve Ceylanpınar ilçelerinde de incelemelerde bulunabileceği belirtildi.
TSK’NIN OPERASYON SEÇENEĞİ DE MASADA
Türkiye’nin ABD ile mutabakata vardığı Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda olabilecek gecikme veya anlaşmazlıklara karşı TSK’nın sınır ötesi harekat seçeneği de bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ABD ile mutabakatta yaşanabilecek olumsuz bir durumda Fırat’ın doğusuna daha önce düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı benzeri bir operasyon için de tüm hazırlıklarını tamamladığı kaydedildi. Daha önce yapılan sevkiyatlar ile her türlü hazırlıklarını tamamlayan TSK’nın aksi bir durumda askeri harekat ile Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden arındırarak güvenli hale getirme seçeneğini de hayata geçirebileceği kaydedildi. Yetkililer, her türlü hazırlıkların tamamlandığını ve güvenli bölge konusunda gecikme veya olumsuz bir durumda operasyon seçeneğini uygulamaya koyarak sınır güvenliğine yönelik tehdidi sonlandırıp, sivil halk üzerindeki terör örgütü baskısını sonlandırıp, bu baskı nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşüne zemin hazırlanacağını ifade etti.
ORTAK DEVRİYEYE KATILACAK TÜRK ASKERLER İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR
Öte yandan bir süredir ABD ile yapılan görüşmelerde güvenli bölge oluşturulması durumunda Suriye tarafında yapılacak ortak devriyeye katılacak olan Türk askerleri de dil eğitimine alındı. Fırat’ın doğusuna yönelik olası harekat için daha önce Şanlıurfa’da konuşlandırılan Tunceli’den gelen birlikte görev yapan askerler, son gelişmelerin ardından Suriye tarafında kurulacak güvenli bölgede ABD askerleri ile birlikte devriye görevi yapacak. Türk Silahlı Kuvvetleri de ABD askerleri ile yapılacak ortak devriye sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için burada görevlendirilecek olan Türk askerlerinin İngilizce dil eğitimi almasını kararlaştırdı. Bu kapsamda sınır hattında görevli 100 civarında asker de Ankara’da dil eğitimine tabi tutuldu. ABD askerleri ile devriye görevi yapacak Türk askerlerin Ankara’da aldıkları dil eğitimini kısa sürede tamamlayarak yeniden sınır hattına dönecekleri kaydedildi.
TERÖRİSTLER TÜNEL VE HENDEK KAZMAYI SÜRDÜRÜYOR
Güvenli bölge ve harekat seçeneklerinin konuşulduğu Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü unsurları da Türkiye sınırına yakın noktalarda olası operasyonlara karşı hazırlık yapıyor. PKK/YPG’li teröristlerin olası harekata karşı kontrolünü elinde bulundurdukları kentlerin çevresine derin hendekler kazmayı sürdürüyor. TSK’nın yapabileceği bir harekata karşı zırhlı araçların ilerlemesini engellemek isteyen teröristlerin derin hendekler kazdığı, yerleşim alanlarının dışındaki birçok bölgeye patlayıcılar tuzakladığı bildirildi. Her adımları istihbarat birimleri tarafından hem yerel unsurlar hem teknolojik cihazlar hem de İHA ve SİHA’lar ile havadan takip edilen teröristlerin, yerleşim alanlarının içerisinde de birçok bölgeye patlayıcı tuzakladığı saptandı. Teröristlerin özellikle İHA ve SİHA’ların görüntü almasını engellemek için birçok noktada sokak ve caddelerin üzerini bezlerle kapatarak perdeleme yapmaya çalıştığı belirlenirken, hakim noktalara kurdukları kuleler ile sürekli Türkiye tarafını gözetledikleri ve hava saldırılarına karşı da birçok noktaya sığınak kazdıkları belirlendi. Teröristlerin ayrıca birçok noktaya Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin’de ortaya çıkarılanlara benzer tüneller kazarak hem kaçış yolları hazırladıkları da güvenlik güçleri tarafından saptandı.
SURİYELİLER DE TERÖRİSTLERDEN KURTULMAK İSTİYOR
Öte yandan halen Suriye’de bulunan veya uğradıkları baskıdan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyeli siviller de biran önce güvenli bölge oluşturulması veya askeri harekat ile Fırat’ın doğusunun teröristlerden temizlenmesini istiyor. PKK/YPG’li teröristlerin işgal ettiği kentlerde Arap ve Türkmen kökenli sivilleri uyguladığı baskı ile göçe zorlayarak, kendilerinden boşalan alanlara Kürt kökenlileri getirerek demografik yapıyı bozduğunu anlatan Suriyeliler, hala terör örgütü kontrolündeki kentlerde yaşayanların da baskı altında olduğunu söyledi. Şu anda Kürt kökenli sivillerin bile terör örgütü PKK/YPG’nin zorla askere alma ve olası harekat endişesiyle kenti terk etmek isteyenleri canlı kalkan olarak kullanmak için engellemesi nedeniyle sıkıntı yaşadığını anlatan Suriyeliler, Fırat’ın doğusuna yönelik her türlü harekat ve güvenli bölge uygulamasını desteklediğine dikkat çekti. Suriyeliler tek isteklerinin biran önce doğduğu toprakların teröristlerden temizlenmesi ve oluşacak huzur ortamı ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde olduğu gibi güven içerisinde evlerine geri dönmek olduğunu kaydetti.
Görüntü Dökümü
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-Sınır kapısından görüntü
-Detaylar
Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Mustafa KANLI/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) -
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Evlatlık olduğunu öğrenen genç dehşet saçtı
Kayseri'de, Muhammed Erdal Doğan (33) Almanya'dan tatil için öz annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan (64) ile birlikte geldiği evlerinde üvey evlat olduğunu öğrenince cinnet getirdi. Doğan, tabanca ile üvey annesi İfagat Doğan'ı öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, merkez Melikgazi ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Altınpark Apartmanının 9'uncu katında yaşandı. İddiaya göre, kentte yaşayan Ahmet Doğan 33 yıl önce dünyaya gelen ve 'Muhammed Erdal Doğan' ismini verdikleri çocuğunu, Almanya'da yaşayan ve çocukları olmayan kardeşi Ferhat Doğan'a evlatlık olarak verdi. Uzun yıllar Almanya'da yaşayan Muhammed Erdal Doğan, amcası Ferhat Doğan ve eşi İfakat Doğan çiftini yıllarca öz ailesi olarak bildi. Geçen yıl Ferhat Doğan'ın kalp krizinden hayatını kaybetmesinin ardından Muhammed Erdal Doğan, İfakat Doğan ile birlikte yaşamaya başladı.
YAZ TATİLİ İÇİN MEMLEKETİNE GELDİ
Almanya'da yaşayan Muhammed Erdal Doğan öz annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan ile birlikte Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Kayseri'de bulunan kendilerine ait evlerine geldi. Burada yakınlar ile bir araya gelen Muhammed Erdal Doğan'a ismi öğrenilemeyen bir akrabası gerçekleri anlatarak, öz babasının amcası olarak bildiği Ahmet Doğan'ın olduğunu söyledi. Bunun üzerine cinnet getiren Muhammed Erdal Doğan, evde bulunan tabanca ile yıllardır annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan'a 5 el ateş etti. Ardından kendi başına tabanca dayayan Muhammed Erdal Doğan, intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Muhammed Erdal Doğan ile İfakat Doğan'ın hayatını kayebttiği belirlendi. Olayı duyan Muhammed Erdal Doğan'ın öz babası Ahmet Doğan olay yerine gelerek, sinir krizi geçirdi. Ahmet Doğan, telefonda bulunan oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Muhammed Erdal Doğan ve İfakat Doğan'ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Apartmandan detaylar
-Cenaze aracından detaylar
-Öz baba Ahmet Doğan'ın gözyaşı dökmesi
-Cenazelerin araca konulması
-Genel detay
Süre:3.43-449 MB
Haber:Olcay DÜZGÜN - Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,DHA
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Ters yönde giden otomobil tehlike yarattı
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, ters yönde giden otomobil, başka bir otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Dün gece saatlerinde Kastamonu yönünden Karabük yönüne giden otomobil sürücüsü, Navsaklar köyü mevkiinde ters yönde giden otomobili fark etti. Yanındaki yolcuyla birlikte büyük şaşkınlık yaşayan sürücü cep telefonu kamerasıyla ters yönde hızla giderek hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan otomobili kaydetti. Karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ilerleyen otomobilin akıbeti ise
kayıtın sonlandırılmasıyla bilinmiyor.
Görüntü Dökümü
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-Otomobilin ters yönde gitmesi(Cep telefonu görüntüsü)
Haber:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)
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Göletteki canlılara can suyu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sıcak havanın etkisiyle kurumak üzere olan göletteki su kaplumbağaları, belediyenin su takviyesiyle hayata tutundu.
Bodrum'daki Mumcular Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir göletteki su, tehlikeli derecede azaldı. Gölette yaşayan çok sayıdaki su kaplumbağası ile kurbağanın zor durumda kalacağını fark eden vatandaşlar, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras'ın sosyal medya hesaplarına mesaj göndererek yardım istedi. Durumu sosyal medyadan öğrenen Başkan Aras, gerekli birimlere talimat vererek, gölete acilen su takviyesi yapılmasını istedi. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, gölete tankerle 40 ton su boşalttı. Belediye ekiplerinin çalışmasını gören çevre sakinleri de bölgeye gelerek, belediye ekiplerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.
Görüntü Dökümü
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- Kaplumbağalardan görüntü
- Gölete su verilmesinden görüntü
- Göletten görüntü
Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)
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(ÖZEL) - Boyundaki tümörleri 5 dakikada yok ediyorlar
Türkiye'de yaygın olarak görülen, boyundaki paratiroid bezinin fazla çalışması nedeni ile oluşan iyi huylu tümörler ultrason ve iğne yardımı ile yok edilebiliyor. Paratiroid adenomları denilen tümörler tedavi edilmediği takdirde kemik erimesi ve kemik kistlerine neden olabiliyor. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde de uygulanan 'Radyofrekans ablasyon' yöntemi hakkında konuşan Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Okan Yıldırım işlemin güvenli bir işlem olduğunu ve işlem sırasında hasta ile konuştuklarını belirtti.
Türkiye’de yöntemin en çok kullanıldığı Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi’nde Endokrinoloji Bölümü ile Girişimsel Radyoloji bölümünde ortaklaşa yapılan yöntem sayesinde 4 yılda 150 hasta sağlığına kavuştu.
'ÇOK GÜVENLİ BİR İŞLEMDİR'
Tedaviyi anlatan Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Okan Yıldırım, paratiroid adenomlarında radyo frekans ablasyon yönteminin tamamen lokal anestezi altında yapıldığını belirterek, "Şu anda çok küçük ince iğnelerle boğazdan adenoma giriliyor. Çok kısa bir sürede ablasyon işlemi gerçekleştiriliyor. Genelde bu işlem yapılırken hastayla devamlı konuşarak hastanın sesinde herhangi bir problem olup olmadığını da çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. O yüzden bu işlem çok güvenli bir işlemdir" dedi.
ŞAHİN: "BU HASTLIK HAYATİ FONKSİYONU ETKİLEYEBİLİYOR"
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Şahin ise tiroid bezinin arkasında bulunan paratiroid bezinin iyi huylu tümörler olduğunu kaydederek, "Aslında oldukça sık görüyoruz biz bu tümörleri. Bu tümörlerde paratiroid hormonu çok salgılanıyor, çok salgılanınca da vücudumuza zararlar veriyor. Başlangıçta kemik erimesi görebiliyoruz, kemik kırıkları görebiliyoruz, böbreklerde taş oluşumu yapabiliyor, kemik kistleri yapabiliyor, aynı zaman da kalsiyum yükselttiği için kalbimizde ritim bozuklukları yapabiliyor. Bu hastalık birçok hayati fonksiyonu etkileyebiliyor" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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- Tedaviden detaylar
- Doktorların çalışması
- Ameliyathaneden görüntü
- Dr. İsmail Okan Yıldırım röp.
- Dr. İbrahim Şahin röp.
- Dr. Bahri Evren röp.
- İşlemlerden detay
- Ultrason görüntüsü
- Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 380 MB
Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA
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