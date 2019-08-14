DHA YURT BÜLTENİ - 7

Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu Çanakkale'de, 4 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyen tatilciler, Çanakkale feribot iskelesinde araç yoğunluğu oluşturdu.

Çanakkale feribot iskelesinde, Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı. Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahilleri gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayanlar, İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlere geçmek için Çanakkale merkez feribot iskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç yoğunluğu oluşturdu. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafiğin akışını sağlamaya çalışıyor.

Öte yandan, Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş firmasınca Çanakkale- Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu hattında 5, Gökçeada- Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla doldur boşalt usulü sefer yapılıyor.

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-Çanakkale feribot iskelesi ve araçlardan görüntüsü.

-Feribot iskelesi girişinde sıra bekleyen araçlardan görüntüç

-Sürücü ile röp.

-Kuyruk sırası bekleyen araçlardan genel ve detay görüntüler. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) ===================== Bayburt'a tatilciler akın etti, kent doldu taştı Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili Bayburt, yaz aylarında gurbetçilerin tatil için memleketlerine dönmesiyle en kalabalık günlerini yaşıyor. Cadde ve sokaklarda, araçlar için park sıkıntısı yaşanırken kentteki yoğunluk, en çok esnafı memnun etti.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere diğer kentlere göç eden Bayburtlu vatandaşlar, bayram tatili için memleketlerine çıkarma yaptı. Yaz ayının gelmesi ve bayram tatili nedeniyle gurbetçiler de kente akın etti. Türkiye'nin en az nüfuslu ili olan Bayburt, tarihinin en kalabalık günlerini yaşamaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Şubat 2019 verilerine göre, 82 bin 274 kişi ile Türkiyenin en az nüfusuna sahip ili konumunda olan kentte, yurt içi ve dışından gelen ziyaretçilerle nüfusun 3 katına çıktığı belirtildi. Kentin cadde ve sokaklarında, araçlar için park sıkıntısı yaşanırken, vatandaşlar da kaldırımda yürümekte zorlanmaya başladı.Trafik ekipleri 7/24 şehrin her noktasında kilit olan trafiği açmak için mesai yapıyor.

CADDELER DOLDU TAŞTI

Kentte, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta, araçların park edilmesiyle, trafik akışının güçlükle ilerlediği gözlendi. Trafik yoğunluğu bakımından en sakin şehirlerden biri olan kentte yaşanan yoğunluk nedeniyle kapalı ve açık otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Trafik polis ve belediye ekipleri de trafiği düzenlemek için yoğun mesai harcadı. Yurt dışındaki gurbetçilerin lüks otomobillerle geldiği kentte, vatandaşlar akrabaları ile hasret giderdi, yöresel ürünlerden de satın aldı. Kentteki hareketlilik ve yoğunluk esnafı da memnun etti.

'MEMLEKETİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ'

Yaşanan yoğunluktan en çok memnun kalan lokanta, fırın ve pastane gibi işletmelerin sahipleri, 'Bayburt Bayburt olalı böyle kalabalık görmedi' değerlendirmesinde bulundu, kente muhteşem bir canlanma olduğuna işaret etti.

Bayburt'a tatile gelen Davut Doğan, "Eskiye nazaran Bayburtumuz gerçekten yaz aylarında kalabalıklaşıyor. Bugünde gördüğmüz gibi arabayı park edecek yer bulamadık" dedi. İdris Bayar ise "Bayburtlu hemşehrilerimiz bayburtumuza sılai rahimlerini yapıyorlar. Bundan dolayı bir Bayburtlu olarak gurur duyuyoruz. Deyim yerindeyse Bayburt Bayburt olalı böyle bi kalabalık görmedi" diye konuştu. Sefa Kacır da "Bizde bayram münasebetiyle memleketimize geldik. Bayburt Bayburt olalı böyle kalabalık görmedi. İğne atsanız yere düşmez park edecek yer bulamadık" ifadelerini kullandı.

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Bayburt detayları

Sokak ve cadde detayları

Trafikten ve insanlardan detaylar

Vatandaşlarla röp.

Detaylar Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ BAYBURT DHA ===================== Marmaris'in kırsal turistik mahallelerinde bayram bereketi Muğla'nın Marmaris ilçesini tercih edip doğal hayat içinde vakit geçirmek isteyenler, cennet kırsal mahallelere akın etti. Yeşil ve mavinin buluştuğu mahallelerin nüfusu, bayram tatilinde 5 kat arttı.

Ünlü isimlerin veya zenginlerin yatlarıyla cennet koylarına demir attığı Marmaris'in turistik kırsal mahalleleri, eşsiz oksijen deposu ormanları ve turkuaz rengi deniziyle çekim merkezi oldu. Büyükşehir Yasası'yla köy statüsünden mahalleye dönüşen turistik Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Selimiye, Bozburun ve Söğüt'ün toplam 9 bin 826 olan nüfusu, tatilin başlamasıyla birlikte 5 katına çıktı. Çoğunluğu İstanbul'dan olmak üzere İzmir, Ankara ve Bursa gibi büyük kentlerden ilçeye gelenler, günübirlik evler ve konaklama tesislerinde boş yer bırakmadı. Oda fiyatları ise kişi başı 550 ila 1200 lira arasında değişti. Arife gününden itibaren tüm konaklama tesislerinin dolu olduğu 6 mahallede tatilciler, özel araç, tur minibüsü, safari cipleri ile bölgenin ören ve tarihi yerlerini gezdi. Kente gelen bazı tatilciler ise, Hisarönü Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı denize sıfır kamp alanlarını tercih etti. Üzerinde yürüyormuş hissi veren Orhaniye Mahallesi'ndeki Kızkumu Plajı, tatilcilerin uğramadan ayrılmadığı bir yer olarak dikkati çekti. Turgut Mahallesi'nde sığla ağaçlarıyla kaplı, doğal kaynak suyunun 7 şelaleden aktığı ve yazın dahi sıcaklığının 10 dereceyi geçmediği Turgut Şelalesi de bu sıcak günlerde ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri olarak başı çekti. Denize sıfır birçok balıkçı, restoran ve kafeteryanın bulunduğu Söğüt Mahallesi de tatilcilerinin ziyaret için tercih ettiği yerler arasında öne çıktı.

İstanbul'dan ailesiyle tatile gelen Burak Ünlü, "Eşsiz doğa ve deniz içinde gürültüsüz bir tatil geçiriyoruz. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç ise, "Kalabalık ve hareketlilik var. Bizim için misafirlerimizin memnuniyeti önemli. Herkes çok mutlu ve huzurlu tatil geçiriyor. İstanbul ve İzmir gibi şehirlerinden gelen çok fazla. Güzel ve dolu bir bayram tatili geçiyor" dedi.

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- Mahalleri gösteren tabelalardan görüntü

- Marmaris hakim bir tepeden turist ve tatilcilerin manzara öz çekimi

- Turgut Mahallesi tabelası ve yoldan geçen yoğun araçlar

- Yatların demirlediği koylardan görüntü

- Orhaniye Kızkumu kalabalık görüntü

- Cip turu yapan tatilciler ve karayolları kenarları park etmiş araç konvoyu

- Hisarönü Mahallesi'nde plaj ve kamp keyfi yapanlar

- Selimiye Mahallesi'nin hakim tepeden görüntü

- Denize giren ve dinlenenler görüntü

- Tatilci Burak Ünlü ve Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç ile röp. (Toplam: 7 dakika 19 saniye-528 MB HD görüntü) Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) ==================== Irmağa giren Afgan'ı dalgıçlar boğulmaktan kurtardı Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde, serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren Afganistan uyruklu Sayed Rohullah (34), dalgıçlar tarafından kurtarıldı.

Kırıkkale'de yaşayan Afgan Sayed Rohullah, piknik yapmak için arkadaşlarıyla beraber sabah saatlerinde Bahşili'deki Celal Bayar Parkı'na gitti. Rohullah, serinlemek için parkın yanından geçen Kızılırmak'a girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Rohullah'ı gören arkadaşları, yetkililere haber verdi. Bu sırada Kızılırmak üzerinde olası boğulmalara karşı önlem alan Kırıkkale Belediyesi su altı kurtarma ekipleri, Rohullah'ın yardımına koştu. Dalgıçlar, Rohullah'ı ırmaktan çıkararak, bota aldı. Botla kıyıya getirilen Rohullah, sağlık görevlilerince ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Sayed Rohullah'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.