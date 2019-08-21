DHA YURT BÜLTENİ - 7

Karabağlar'daki yangından geriye kapkara bir tablo kaldı İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçen pazar günü çıkıp, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen, 53 saat süren çabalar sonrasında kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Bölgede nöbet bekleyen ekipler, zaman zaman tüten ve alev alan bölgelere anında müdahale edip söndürüyor. Bu arada 500 hektarlık alanda etkili olan yangında 50 yıllık çam ağaçları tamamen yandı, geriye ise kapkara, acı bir tablo kaldı.

Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi'nde geçen pazar günü saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Menderes'e bağlı Ürkmez ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar olan yaklaşık 15-20 kilometrelik alanda uzanan yangın, zaman zaman bölgedeki köyleri de tehdit etti. Yangına 19 helikopter, 300 arazöz ve söndürme aracı, bin 200 orman personeli ile müdahale edildi. Yangın 53 saat süren çabalar sonrasında dün kontrol altına alındı.

NÖBETÇİ EKİPLER ANINDA SÖNDÜRÜYOR

Çeşitli illerden takviye gelen ekipler kendi bölgelerine gönderildi, ancak yangın alanında çok sayıda nöbetçi ekip bırakıldı. Bölgede nöbet bekleyen ekipler, zaman zaman tüten, alev alan bölgelere anında müdahale edip söndürüyor. Bu arada 500 hektarlık alanda etkili olan yangında 50 yıllık çam ağaçları tamamen yanarken geriye ise kapkara, acı bir tablo kaldı. Yanan alandaki yaban hayatı yok olurken, bazı üzüm bağları da zarar gördü.

Görüntü Dökümü

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- Bölgeden çekilen görüntü.

- Yanan ağaçların görüntüsü.

- Bağların görüntüsü.

- Anonslar Haber: Taylan YILDIRIM - Halil İbrahim KARABIYIK- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA) ==================== Teröristlerin şaşırtan kamuflaj yöntemi Ağrı'daki Tendürek Dağı'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'nde, 'turuncu kategori'de, 600 bin lira ödülle aranırken öldürülen, 'Agir' kod adlı terörist Uğur Arslan'ın ilginç görüntüsü ortaya çıktı. Video paylaşım sitesinde yayınlanan videoda; Arslan'ın, dağdaki teröristlere termal kamera ve İHA'lardan korunma, pusu atma ve askeri birliklere sızma eğitimi verirken, örgüt mensuplarına parlak kıyafetler giydirdiği anlar yer aldı.

Tendürek Dağı'nda, jandarma ekiplerince 28 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda, 'terörden arananlar listesi' 'turuncu kategori'de, 600 bin TL ödülle aranan, 'Agir' kod adlı Uğur Arslan ile 'Gulan Botan' kod adlı kadın terörist Gami Zeybek etkisiz hale getirildi. Arslan'ın, Ağrı'da 1 çocuk ve 22 güvenlik görevlisinin şehit edildiği saldırı dahil birçok terör eylemine katıldığı belirlendi. Terörist Arslan ve Zeybek'in üzerinden 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, yağışın yanı sıra İHA'dan korunmak için de kullanılan şemsiye ve 10 şarjör ele geçirildi.

Uğur Arslan'ın etkisiz hale getirilmesi sonrası yapılan araştırmada, teröristin dağdaki diğer teröristlere termal kamera ve İHA'lardan korunma yöntemleri ile pusu atma eğitimi verdiği görüntüler ortaya çıktı. Video paylaşım sitesinden yayınlanan ve ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerde; Uğur Arslan'ın, parlak kıyafet giydirilen başka teröriste Kürtçe bilgiler verdiği duyuluyor. Dağlık alandaki yaklaşık 1 dakikalık görüntüde, terörist Uğur Arslan'ın yanındaki parlak kıyafetli teröriste, "Bununla her mevzide yatılıp, kalkılır. Bu kıyafetle pusuya, saldırıya daha rahat gidip, gelinebilir. Normal kamuflajın sert olmasından ötürü hareket edilmiyor. Bu kamuflaj daha elverişli, rahat kullanılabilir. Arkadaş bu kamuflaj ile rahatça her mevzide yatıp, kalkabilir" dediği duyuluyor.

Görüntü Dökümü

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-Teröristin kıyafetin özelliklerini anlatması

-Kostümü giyinen teröristin silahı eline alması Haber-Kamera: AĞRI,(DHA) ==================== Boşaltılmasına karar verilen iş hanında esnaf faaliyette Zonguldak Belediyesi'nin 2 yıl önce boşaltılmasına karar verdiği, alt katında balıkçıların bulunduğu 4 katlı merkez çarşısı esnafı faaliyetine devam ediyor.

Zonguldak Belediyesi, 2 yıl önce BİMER'e yapılan başvuru üzerine alt katında balıkçıların olduğu yaklaşık 120 iş yerinin bulunduğu kent merkezindeki merkez çarşısında incelemede bulundu. Bilimsel çalışma yerine gözlem ve inceleme yapıldığı belirtilen raporda, binanın riskli olduğu ve gerekli çalışmaların yapılarak kaliteli hale dönüştürülmesi için boşaltılmasına karar verildiği belirtildi. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de iş hanında yaptığı incelemenin ardından tuttuğu tutanakta binanın riskli yapı olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Merkez çarşısı esnafı ise belediyenin verdiği kararın kendilerine tebliğ edilmediğini ayrıca bina ile ilgili bilimsel çalışma yapılmadığını söyledi. İş hanında kuaförlük yapan Nevzat Çaylak, binanın sağlam olduğunu düşündüklerini anlatarak, "Burada 2- 3 esnaf, yıkılarak AVM yapılmasını istiyor. Şikayet olsa burada bir esnaf kalmaz. Sıkıntı olsa burada esnaf kalmaz. Buradan rant elde etmek isteyen birkaç esnaf bunu sürekli gündeme getirmek istiyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İş hanının dıştan görüntüsü

-İçeriden detaylar

-Esnaf Nevzat Çaylak ile röp. Süre: (2:29) Boyut: (277 MB) Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) ===================== Van'da terör operasyonu: 9 gözaltı Van'da, polis ekiplerince düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görevleri sırasında, PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Aktif olarak çalışan 9, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılan 3 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi. Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polisin evlere yaptığı operasyon

-Operasyondan detaylar

-Gözaltına alınanların emniyete getirilişi

-Belediye binasında yapılan aramalar ve detaylar