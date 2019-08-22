DHA YURT BÜLTENİ - 7

Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü Adana'da, kahvede oturan Necmettin Şahinoğlu ve Hayati Özkaya ile motosikletle yoldan geçen Okan Develi, kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açması sonucu vurularak, yaşamını yitirdi. Saldırıda 1 kişi de yaralandı. Polis, kaçan saldırganı arıyor.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, önünden geçtiği kahvedeki 3 kişi ile yoldan motosikletle geçen kişiye, henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kahvedeki Necmettin Şahinoğlu ve Hayati Özkaya ile motosiklet sürücüsü Okan Develi, yaşamını yitirdi. Yaralı 1 kişi ise ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Yerdeki motorsiklet ve ölen şahıs

-Ölen şahsın çocuklarından görüntü

-Kahvehaneki kalabalık

-Yerdeki iki ceset

-Ölenlerin yakınlarının feryadı

-Ambulansın gelmesi

-Genel görüntüler

SÜRE:02'33" BOYUT:282 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) =================== Zonguldak'ta hasar tespit çalışmalarına başlandı Zonguldak'ta dün etkili olan sağanak yağmurun ardından bugün ev ve iş yerlerine su basan vatandaşlar temizlik çalışmalarını sürdürürken AFAD ekipleri de kent genelinde hasar tespit çalışmalarına başladı. Zonguldak Valisi Erdoğan büyük afet yaşandığını söyledi.

Dün akşam saatlerinde merkez, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde 1.5 saat etkili olan sağanak yağmurda metrekareye 120 kilogram yağış düştü. Yağmurun ardından ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar temizlik çalışması başlattı. Zonguldak Belediyesi ve AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmasına başladı. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, ekiplerin çalışmasına devam ettiğini anlatarak çok ciddi Araçların mahsur kaldığı Kozlu sahil yolunda trafik, suların çekilmesiyle normale döndü. Su taşkının en çok etkilenen Soğuksu Semti'nde ise iş yerlerini su basan esnaf temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

VALİ BEKTAŞ: 'BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK'

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü anlatarak, "Çok şükür ciddi bir olay yaşamadık. Arkadaşlarımız sahada çalışıyorlar. Hasar tespiti yapıyoruz. Büyük bir afet yaşadık. Korkulacak bir durum yok." dedi. Deposunun kullanılamaz halde olduğunu anlatan Ferhat Ölçek,"Dün birden bire aniden bastırdı yağmur. Belediye uyarı yapmıştı. Biz önlem aldık ama yetmedi. Suyun debisi bir anda yükselince havalandırma borusundan depom su doldu. Komple su içinde. Çok zararım var. Sigorta firması gelip zarar tespit yapacak. Dükkanım kullanılmaz halde." dedi.

GÖRÜNTÜ Dökümü:

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-Su basan iş yerleri

-İş yerlerini temizleyenler

-Esnaf Ferhat Ölçek

-Detaylar

Süre :(3:56) Boyut,: (440 mb) Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) ==================== Karşıyaka'da 'başıboş at' operasyonu İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başı boş halde dolaşan 5 at, belediye ekipleri tarafından bulundukları yerlerden alınarak Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim edildi.

Karşıyaka Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine, sahipleri tarafından sokağa salınan atların toplanması için operasyon düzenledi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nergiz Mahallesi'nde başıboş halde gezen 5 atı özel nakil aracı ile alarak Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim etti.

Atların, ilgili yasa gereği cezai işlem uygulandıktan sonra sahipleri tarafından geri alınabileceği belirtildi.

Atların kent içine salınmasının, hem atlar hem de insanlar için sağlık ve güvenlik riski oluşturduğunu söyleyen vatandaşlar, "Bu atlar sahipleri tarafından çöplerden beslenmeleri ve dolaşmaları için sokaklara salınıyor. Çevre kirliliği oluşuyor, trafik olumsuz yönde etkileniyor" diyerek belediye ekiplerine teşekkür etti.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da "Valilik tarafından oluşturulan İl Hayvanları Koruma Kurulu kararınca, şehir içindeki başıboş çiftlik hayvanlarını alıp Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim ediyoruz. Sorunun çözümü için yasal olarak yapabileceğimiz tek şey bu. Nergiz, Dedebaşı, Demirköprü ve Goncalar gibi mahallelerimizde sıkça görülen bu tablonun tekrar etmemesi ve caydırıcı hale gelmesi için operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Atların kent içine salınmaması için sahiplerine de çağrı yapıyor, duyarlı davranmalarını istiyoruz" dedi.