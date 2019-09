DHA YURT BÜLTENİ - 7

İzmir'de, 2019-2020 adli yıl açılışı töreninde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, "Türk yargısı 15 Temmuz'da büyük bir kahramanlık örneği göstererek, yargı tarihinde görülmemiş bir tavır sergileyerek, demokrasisine ve devletine sahip çıkmıştır. Bu irade hala ayaktadır. Bundan sonra da daima ayakta kalacaktır" dedi. İzmir Adliyesi A protokol kapısı girişinde yapılan 2019- 2020 adli yıl açılışı törenine İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir Adli Yargı Komisyon Başkanı İbrahim Korkmaz, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, hakim, savcı ve avukatlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra tören, adliye içinde devam etti. Törende ilk konuşmayı yapan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, "Bu ülkeyi demokratik, laik, hukuka ve insan haklarına saygılı bir ülke haline getirebiliriz. Bunu en başta biz başarabiliriz. Çünkü hukuk dışında denetleyecek bir mekanizmaya sahip değiliz. Bunu yapabiliriz, yapacağız, inanıyorum" dedi. Daha sonra kürsüye gelen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristler tarafından İzmir Adliyesi'ne yönelik yapılmak istenen saldırıda şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ı anarak başladığı konuşmasında, "Yakın zamanda İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında büyük kahramanlık örneği göstererek, adliyedeki çok büyük facianın önlenmesini sağlayan şehit Fethi Sekin ve Musa Can kardeşimizi anıyorum. Ruhları şad olsun. Yargı görevini yerine getirirken şehit olan yargı mensuplarımızın da ruhları şad olsun. Yaşadığımız çağ o kadar çok hızlı değişmekte ki, yargı bunlara yetişmek, bunlara ayak uydurmak için büyük çaba göstermektedir. Yargı bir sacayağı. Bu sacayağının birbirine ihtiyacı var. Birbirinin gücüne, desteğine ihtiyacı var. Biz kavga değil, dayanışma için varız. Biz sürtüşme için değil, birlikte fikir üretmek, Türk yargısını ayağa kaldırmak daha ileriye götürmek için varız. Bunun için yargı paydaşları ve yargı dışındaki kurumlarla her türlü işbirliği ve dayanışmaya hazırız. Türk yargısı 15 Temmuz'da büyük bir kahramanlık örneği göstererek, yargı tarihinde görülmemiş bir tavır sergileyerek, demokrasisine ve devletine sahip çıkmıştır. Bu irade hala ayaktadır. Bundan sonra da daima ayakta kalacaktır. Bu bilinçteyiz. Bu sorumluluk altında devletin ve toplumun yargıdan beklentilerinin farkındayız. Bu farkındalık hem değişime uymak, hem dayanışma içinde olmak, hem birlikte hareket etmek hem de çağa ayak uydurmak gibi birçok sorumluluğu gerektiriyor. Bu sorumluluk sadece yargının üç paydaşı için değil, devletimizin tüm kurumlarının üzerinde olan bir yükümlülüktür. Bu bilinçle hareket ederek, yargının tüm paydaşları ve devletimizin tüm kurumların yetkililerine seslenmek istiyorum: İzmir'de yargıyı hep beraber gelin onurlu ve saygın bir yere taşıyalım. Toplum ve devlet bizden bunu beklemektedir" dedi. Konuşmaların ardından resim sergisinin açılışıyla tören, sona erdi.

Hakkari'deki Berçelan Yaylası'nda moda çekimi

İstanbul'da yaşayan moda tasarımcısı Hicran Önal, kendisine ait markanın sonbahar- kış koleksiyonunun çekimlerini, Hakkari'nin 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası’nda yaptı. Önal, "Eskiden adı terörle anılan bu bölgenin ne kadar güzel olduğunu, her bir taşının, çiçeğinin kokusunun ve renginin ne kadar güzel olduğunu göstermek istedim" dedi.

İstanbul'da doğup büyüyen moda tasarımcısı Hicran Önal, kendisine ait markanın sonbahar- kış koleksiyonunun çekimlerini, memleketi Hakkâri’de yaptı.12 kişilik çekim ekibiyle birlikte, Çek Cumhuriyeti ve Almanya'dan gelen iki model, 3 bin 800 rakımlı yaylaya çıkarak, çekimler yaptı.

Önal, markanın çekimlerini memleketi Hakkari'de yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sonbahar- kış koleksiyonumun çekimlerini Hakkari'de yapmamın nedeni, öncelikle kendi memleketim, kendi toprağım olması. İstanbul'da doğup büyüdüm. Ama Hakkâriliyim. Ülkemin her bir karışı, her bir toprağı birbirinden güzel. Ama burası pek bilinmiyor. Eskiden adı terörle anılan bu bölgenin ne kadar güzel olduğunu, her bir taşının, çiçeğinin kokusunun ve renginin ne kadar güzel olduğunu göstermek istedim. Doğasının ve havasının ne kadar mükemmel olduğunu bizi takip eden insanların bilmesini istedim. O yüzden burada çekimlerimi yapmayı tercih ettim. Biz 12 kişilik bir ekiple geldik. Berçelan Yaylası'nda ilk çekimlerimizi yaptık. Gerçekten mükemmel bir doğası var. Keşke herkes görebilse. Havası, suyu inanılmaz. Bir yanda kar var, diğer yanda çiçekler var. Cennet gibi bir yer" diye konuştu.

Çekimlerde Çek Cumhuriyeti ve Almanya'dan getirilen iki model görev aldı.

