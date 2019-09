DHA YURT BÜLTENİ - 7

Görüntü Dökümü

'Bursa siyahı' dünya pazarında

Bursa'da üretilen siyah incir bu yıl yüksek rekoltesiyle üreticisinin yüzünü güldürdü. Depolarda toplanan siyah incir, başta Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Fransa gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Uzun raf ömrü, iri dış görüntüsü ve tadıyla dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen, İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, 'Bursa siyahı' olarak bilinen siyah incir; bu yıl kalitesi, yüksek verimi ve 13 liraya kadar çıkan satış fiyatıyla çiftçilerin yüzünü güldürdü. Her yıl Ağustos ayında başlanan ve 2 ay süren incir hasadında bu sene verimli dönem oldu. Üretim verimliliği ve siyah incirin fiyatından memnun kalan ve Bursa’da en fazla üretime sahip Çağlayan Köyü’ndeki üreticiler, incirleri tarlalardan toplayıp paketledikten sonra ihracatçı firmaların depolarına teslim ediliyor. Depolarda toplanan siyah incir, başta Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Fransa gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

GÜNLÜK 250 TON SİYAH İNCİR İHRAÇ EDİLİYOR

Uzun yıllar Bursa’dan dünyaya incir ihracatı yapan Erdem Afacan, “Bursa'da 80'li yıllardan itibaren incir ihracatı başladı. İlk ihracatı başlatan köy de Çağlayan Köyü'dür. Çağlayan Köyü, aynı zamanda Bursa'daki en büyük incir ihracatçısı olan köydür. Ağustos ayının ortasında hasat başlıyor. O tarihten itibaren de yurtdışına ihraç edilmeye başlanıyor. Yurtdışında en çok Batı Avrupa ülkeleri incir talebinde bulunuyor. İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, ama son yıllarda Rusya, Romanya, Polonya gibi ülkeler de talep etmeye başladı. Hatta bir kaç senedir Hong Kong, Singapur gibi ülkelere de sevkiyat oluyor. Çağlayan Köyü'nde yirmiye yakın firma incir alıyor. Bunlar da her gün 15 TIR ihracat yapmakta. Sadece Çağlayan Köyü'nden günlük 250 ton civarında yurtdışına, 100-150 ton arası da iç piyasaya incir gidiyor. Bursa'da üretilen siyan incirin yaklaşık yüzde 35'i Çağlayan Köyü'nden çıkıyor. Bursa siyahı dediğimiz incir Türkiye'de sadece Bursa'da yetiştiriliyor. Son yıllarda Aydın'da ekim oldu fakat buradaki kaliteyi tutmadı. Dünyada sadece Bursa'da yetiştiriliyor. Şu anda burada rekabet var. Fiyatlar 10 liradan başlamıştı şu an 13 lira gibi bir rakam var. Bu da talebin olduğunu gösteriyorö dedi.

‘BU VERİMLİLİK VE FİYAT YÜKSEKLİĞİ 100 YILDA BİR DENK GELİR’

Bu yıl siyah incirin yüzlerini güldürdüğünü söyleyen incir üreticisi İlker Maral, “Piyasalar güzel, ihracat güzel, fiyatlar güzel. Her şeyden çok memnunuz. Üreticinin yüzü güldü. Bu fiyatlarla üretici kışın evine ununu yağını koyar. İhracat piyasası şu an 12-13 lira. 8-10 lira arası da iç piyasada satılıyor. Yurtdışı firmalar var. Yaklaşık 30 tane firma var. Hollanda, Rusya gibi ülkelere incir gönderiyoruz. Ortadoğu'ya, Uzakdoğu'ya açılmaya başladık. İngiltere, Almanya, Fransa gibi Avrupa Birliği ülkelerine de incir gönderiyoruz. Sezonumuz 60 gün ile 75 gün arasında değişiyor. Ama sıkı temposu 30 gün. Ekim ayına kadar hasat devam ediyor. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl ki hasat daha da iyi. Çiftçinin 100 yılda bir denk getirdiği yıllardan biri. İnşallah bundan sonraki yıllarda da üreticimiz bu şekilde para kazanırö diye konuştu.