DHA YURT BÜLTENİ - 7

Diyarbakır'da çocuklarının HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden 7 anne ile oğulları PKK'lı teröristlerce kaçırılan 4 polis ve asker annesinin, başlattıkları oturma eylemi 4'üncü gününde devam ediyor. Bugün 11'e çıkan annelerin eylemine son vermesini isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile buna tepki gösteren aileler arasında gerginlik yaşandı. Annelerden kanser hastası Ayşegül Biçer ise sanatçılardan destek istedi. Diyarbakır'da Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan ve HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (21) için 22 Ağustos'ta parti önünde oturma eylemine başladı. Mehmet Akar 3 gün sonra polise teslim olup, 1 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşan Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de eylem yapmaları için çağrıda bulunarak evine döndü. Bu çağrıyla harekete geçen ve çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden aileler, 3 Eylül Salı günü HDP önüne gelip oturma eylemine başladı. İlk olarak Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları oğulları Süleyman (18) için oturma eylemine başladı. Aynı gün Remziye Akkoyun 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad, Rauf- Ayşegül Biçer çifti ise 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için oturma eylemine başladı. 4 Eylül Çarşamba akşamı da Celil Begdaş, 5 Mayıs 2019'dan bu yana kayıp olan oğlu Yusuf (16) için oturma eylemine başladı. HABERLERDEN İZLEYİP DİYARBAKIR'A GELDİLER Çocuklarının HDP aracılığıyla kandırılıp dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin oturmaya eylemini televizyondan izleyen 7 aile de Malatya, Gaziantep, Mersin ve Mardin'den kalkıp Diyarbakır'a geldi. Gaziantep'ten gelen Şevket-Songül Altıntaş çifti, vatani görevini yapmak amacıyla usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçırılan oğulları Müslüm (24) için oturma eylemine başladı. Mersin'in Anamur ilçesinde gelen Rahime Uymaz, 28 Temmuz 2015'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde eşi ve kızının yanında aracından indirilerek kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti İstanbul'da görevli iken Muş'ta kardeşinin düğününe katılıp konvoyla Derik'e dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları polis memuru Vedat Kaya (28) için oturma eylemi yapıyor. Malatya'dan gelen Sadiye Özbey, Rize'den Malatya'ya kendisini ziyarete gelirken 17 Eylül 2015'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih Özbey için HDP il binası önünde oturuyor. Bu ailelere Meryem Savur 4 yıldır kayıp olan oğlu Fırat'ın (22), Sebiha Balta ise 5 yıldır haber alamadığı oğlu Arafat'ın (25) bulunması için HDP önünde bekleyen ailelere katıldı. AİLE SAYISI 11 OLDU Bugün de sabah saatlerinde Diyarbakır’ın Dokuzçeltik köyünde yaşayan Aysel Koyun, 5 yıl önce oğlu Neşat'ın (22) terör örgütü tarafından kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemine katılan 11'inci anne oldu. HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül Salı günü başlayan oturma eylemleri, 4'üncü gününde de devam ediyor. AĞLAYARAK KONUŞTU: YÜREĞİM KALDIRMIYOR ARTIK 10 aydır kayıp olan oğlu için HDP önünde Salı gününden beri oturan Ayşegül Biçer, gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medyadan kendilerini eleştiren kullanıcılara tepki gösteren Ayşegül Biçer, "Hiçbir gelişme yok, hiçbir haber yok ne ses var ne seda. Bu kadar acının üstüne sosyal medya hesaplarından çok çirkin sözler kullanılıyor. Onların bizi anlamasını bekliyorum; anneleri, babaları, kardeşleri. Sizin evladınız olması gereken yerde diye kullandığınız kelimeler, insanlığa yakışmayan kelimelerdir. Ben sadece tek bir şey diliyorum; hani diyorlar ya makarnaymış, paraymış onun için orada oturuyorlar. Gelsinler sadece bir tane evim var onu da onlara vereceğim. Çadırda yaşayacağım ama evladımı geri versinler. Ben makarna ya da para için burada oturmuyorum. Bir perde kurmuşlar arkasına saklanıyorlar. Siyasetmiş. Bizim burada siyaset yapacak gücümüz yok. Yaralı analar babalar burada, hiç saygı duyulmuyor" dedi. SANATÇILARA ÇAĞRI Oğlunun bulunması için her sabah uyandığında var olan umudunun kırılmasını istemediğini belirten Biçer, sanatçılara da destek çağrısında bulunarak, şunları söyledi: "Normal bir şey olduğunda sanat camiası ayaklanırken, neden burada yüreği yanık analara destek vermiyorlar, daha çok sesimizi duyurmuyorlar? Ben çocuğumun tırnağını dünyaya değişmem, değil ki dünya malı. Ben evladımı geri istiyorum, mücadeleye devam ediyorum. Artık tek kelime ile kana kan diyorum, kanımı vermeye hazırım burada. Artık kötü şeyler yapmaktan korkuyorum, yüreğim kaldırmıyor artık. Her sabah bir umutla uyanıp, o umudun kırılmasını istemiyorum. Geri dönsün evlatlarımıza çağrı yapmak istiyorum, onlara inanmayın, Allah rızası için geri dönün, yanlış yoldasınız. Sosyal medya hesaplarını görüyoruz, neler yaptıklarını görüyoruz, onlardan geri dönmelerini istiyorum. Hasretle ve özlemle de bekliyorum onları." HDP'Lİ MİLLETVEKİLİ AİLELERİN KALKMASINI İSTEDİ, GERGİNLİK YAŞANDI Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı'na gelen HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, ailelerin parti önündeki eylemine son vermesini istedi. Aileler tepki gösterince gerginlik yaşandı. Polislerin araya girmesiyle Milletvekili Aydeniz parti binasına girdi.

Türk Bilim Kadını Dağdeviren: Elektronik sütyeni önümüzdeki yılın başında tamamlayacağız

Dünyaca ünlü Türk bilim kadını ve bitmeyen kalp pilinin mucidi Dr. Canan Dağdeviren, memleketi Sivas'ın İmranlı ilçesinde söyleşiye katıldı. Meme kanserinde erken teşhis için hazırlamış olduğu proje hakkında bilgi veren Dr. Dağdeviren, "Şu an üzerinde çalıştığımız projemiz olan elektronik sütyeni önümüzdeki yılın başında tamamlayacağımızı düşünüyorum. 5 yıl önce teyzemi 50 yaşındayken meme kanserinden kaybettik. Ona söz vermiştim. Meme kanserinde erken teşhis yapabilen bir platform yapıyoruz" dedi.

1985 yılında İstanbul'da doğan ve aslen Sivaslı olan Canan Dağdeviren, ABD'de yer alan Harvard Üniversitesi'nin Genç Akademi üyeliğine (Junior Fellow of Harvard) seçilen ilk Türk oldu. İcatlarıyla ABD'nin prestijli dergilerinden Forbes'un "30 Yaş Altı Bilim İnsanı" listesine girmeyi başaran Dağdeviren, bunun yanı sıra, MIT (Massachusetts Institute of Technology) yayını Technology Review'ın her yıl açıkladığı '35 yaş altı Mucitler Listesi'ne de adını yazdırmayı başardı. 28 yaşındayken dedesini kalp yetmezliğinden kaybeden Dağdeviren, kendini bilime adadı. Yaptığı icatlar ile dikkatleri üzerine çeken Dr. Dağdeviren, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı nedeniyle memleketi Sivas'ın İmranlı ilçesine geldi. İmranlı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenrlenen konferansa katıldı. İmranlı Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa Belediye Başkanı Murat Açıl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan, okul müdürleri, öğrenciler ve ilçede öğrenim gören üniversite öğrencileri ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dr. Canan Dağdeviren; başarı hikayesini ve icatlarındaki ilham kaynağını hemşehrileriyle paylaştı.

'AŞIK VEYSEL'İN SAZI VARDI, BENİM DE CIMBIZIM'

Hayata geçirdiği proje ile farklı bilimleri ortada birleştirdiğini söyleyen Dr. Canan Dağdeviren; "Ben bitmeyen kalp piliyle ilgili çalışmalar yaptığım dönemde birden aklıma Aşık Veysel geldi. Aşık Veysel, 'Ben ölümlü dünyada hakikati gördüm' diyor. Aslında benim içinde gerçekten öyle olmuştu. Fizik, kimya, matematik, biyoloji, elektrik-elektronik ve tıp gibi farklı bilimleri ortada birleştirip değişik bir proje hayal ettim. Bu proje aslında gerçekti. Kimsenin düşünmediği bir şeydi. Ama sonradan hakikate dönüştü ve ben o hakikati elimde tutabildim. Yine Aşık Veysel; 'Ben gidersem sazım sen kal bu dünyada' diyor. Benim de bir cımbızım var. Biz onu tutmak için kullanıyoruz. Mesela ben de bu dünyadan gittiğimde projelerim kalacak. O cımbız kalacak. Aşık Veysel'in sazı varmış, benim sazım da cımbızım. Mesela benim türkülerim de patentler. Yaptığım turneler, böyle konferanslar" dedi.

Kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden dedesinden esinlenerek, bu hastalık için bitmeyen pil yapmaya karar verdiğini belirten Dr. Dağdeviren, "Onu araştırırken bana yardımı dokunabilecek kişileri araştırdım. Uzak Doğu, Asya, Amerika'ya baktım. En sonunda da çalışmak istediğim hocanın Amerika'nın ortasındaki İllinois Üniversitesi'nde olduğunu öğrendim. Fulbright başvurumun asıl nedeni de finansal olarak özgür olmaktı. Çünkü kendi istediğim projede çalışmak istiyordum. Yoksa hocalar size bir proje veriyordu. Bizde ona göre çalışmak zorunda kalıyorduk. Tam fulbrighte başvuracakken o sene çok güzel bir şey oldu. Fulbright o yıl doktora bursu vermeye başladı. Master derecemi bitirdikten sonra fulbright doktora bursuna başvurdum ve kendi alanımda ilk sırada kazandım" diye konuştu.

MEME KANSERİ İÇİN, 'ELEKTRONİK SÜTYEN'

Genelde bilim insanlarının hep doğadan esinlendiğini hatırlatan Dr. Canan Dağdeviren "Benim yaptığım projeler genelde aile fertlerim veya yakın arkadaşlarımın hastalıklarından esinlenerek yapılmış projelerdir. Şu an üzerinde çalıştığımız bir diğer projemiz olan elektronik sütyeni önümüzdeki yılın başında tamamlayacağımızı düşünüyorum. 5 yıl önce teyzemi 50 yaşındayken meme kanserinden kaybettik. Ona söz vermiştim. Meme kanserinde erken teşhis yapabilen bir platform yapıyoruz. Hasta olmamıza da gerek yok. Bilgi alabilmemiz açısından da bu proje çok önemli. Vücutla uyumlu, ince, kıvrımlı, esnek ve hassas bir teknolojiyi iç çamaşırımızın, vücudumuzun ve iç organlarımızın bir parçası haline getiriyoruz" dedi.

Programın sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan tarafından Dr. Canan Dağdeviren'e günün anlam ve önemine binaen İmranlı ilçe girişinin kışın çekilmiş fotoğrafının yer aldığı tablo hediye edildi.