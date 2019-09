DHA YURT BÜLTENİ - 7

Kayseri'de escort ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden ilan vererek, kiraladıkları evlerde para karşılığı fuhuş yapan ve yaptıran 5'i travesti, 1'i kadın toplam 9 kişi polis baskınıyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine fuhuş çetesine yönelik çalışma başlattı. Escort ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden ilan verip, kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları ve yatırdıkları belirlenen çeteye operasyon yapıldı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskında, 5'i travesti, 1'i kadın toplam 9 kişi yakalandı. T.A., D.G., İ.A., R.A., A.T., H.S.D., R.H., S.B. ve eşi A.B.B. gözaltına alındı. Fuhuş yapılan evlerde ise çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 'İHTİYACIMDAN FUHUŞ YAPIYORUM' Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen fuhuş çetesi üyeleri, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgularının ardından bu sabah Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin bazıları kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "İhtiyacımdan fuhuş yapıyorum. Çalışamıyorum. Devlet bize iş vermiyor, mecburum" dedi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkari'de 5 bölge,15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerindeki 5 bölge, 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. 5 bölgeye, 15 gün boyunca vatandaşların izinsiz girmesi yasaklandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK ile diğer terör örgütlerinin son dönemdeki saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Saldırılar nedeniyle halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarındaki 5 bölge 14.09.2019 günü saat 00.00.01’den 28.09.2019 günü saat 23.59.59’a kadar 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-