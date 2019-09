DHA YURT BÜLTENİ - 7

Gamze'yi şaka yaparken öldürmüş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Gamze Kurt'un (18) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hüseyin Y.'nin (30) ifadesinde, şaka yapmak için Kurt'a doğrulttuğu silahın kazara ateş aldığını söylediği belirtildi.

Fatih Mahallesi 4905 Sokak'taki Gamze Kurt'un yaşadığı müstakil evden dün saat 08.00 sıralarında silah sesi gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Gamze Kurt'u mutfakta kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gamze Kurt'un cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ŞAKALAŞIYORMUŞ

Soruşturma başlatan polis ekipleri, Gamze Kurt'un evde gece kuzeni Gülsüm C. (17), arkadaşları Hüseyin Y. ve Şerif Can C. (28) ile birlikte olduğunu tespit etti. Aynı gün Gülsüm C. ve Şerif Can C. polis merkezine giderek teslim oldu. Hüseyin Y. ise otobüs terminalinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay günü Şerif Can C.'nin evde bulunan pompalı tüfekle, Hüseyin Y.'nin ise av tüfeğiyle oynadığı, iki şüphelinin de silahlarını Kurt'a doğrulttuğu belirlendi. Bu sırada Hüseyin Y.'nin elindeki av tüfeğinin ateş aldığı ve Gamze Kurt'un başından yaralandığı bildirildi. Hüseyin Y.'nin ifadesinde, şaka yapmak için elindeki silahı Kurt'a doğrulttuğunu, ancak tüfeğin kazayla ateş aldığını söylediği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gülsüm C. ile Hüseyin Y. ve Şerif Can C., bu sabah adliyeye sevk edildi.