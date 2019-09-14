DHA YURT BÜLTENİ - 7

Gamze'yi şaka yaparken öldürmüş Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Gamze Kurt'un (18) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hüseyin Y.'nin (30) ifadesinde, şaka yapmak için Kurt'a doğrulttuğu silahın kazara ateş aldığını söylediği belirtildi.

Fatih Mahallesi 4905 Sokak'taki Gamze Kurt'un yaşadığı müstakil evden dün saat 08.00 sıralarında silah sesi gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Gamze Kurt'u mutfakta kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gamze Kurt'un cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ŞAKALAŞIYORMUŞ

Soruşturma başlatan polis ekipleri, Gamze Kurt'un evde gece kuzeni Gülsüm C. (17), arkadaşları Hüseyin Y. ve Şerif Can C. (28) ile birlikte olduğunu tespit etti. Aynı gün Gülsüm C. ve Şerif Can C. polis merkezine giderek teslim oldu. Hüseyin Y. ise otobüs terminalinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay günü Şerif Can C.'nin evde bulunan pompalı tüfekle, Hüseyin Y.'nin ise av tüfeğiyle oynadığı, iki şüphelinin de silahlarını Kurt'a doğrulttuğu belirlendi. Bu sırada Hüseyin Y.'nin elindeki av tüfeğinin ateş aldığı ve Gamze Kurt'un başından yaralandığı bildirildi. Hüseyin Y.'nin ifadesinde, şaka yapmak için elindeki silahı Kurt'a doğrulttuğunu, ancak tüfeğin kazayla ateş aldığını söylediği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gülsüm C. ile Hüseyin Y. ve Şerif Can C., bu sabah adliyeye sevk edildi.

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- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler Haber- kamera: Cemil SEVAL / MANİSA,(DHA) =================== Otoyolda 4 araç çarpıştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu İzmit’te, TEM Otoyolu’nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza TEM Otoyolu Korutepe Tüneli içerisinde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobilin ani fren yapması nedeniyle Mehmet Emin Uysal yönetimindeki 11 AE 034 plakalı otomobil aniden durunca arkasından gelen Nurettin Taş yönetimindeki 11 DJ 974 plakalı otomobil, Mücahit Önat yönetimindeki 54 ABJ 034 plakalı otomobil ve Aytekin Gün yönetimindeki 11 Al 253 plakalı otomobil ardı ardına çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, TEM Otoyolu yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapandı. Olay yerine polis, 112 Acil ve Karayolları ekipleri geldi. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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-Kaza yapan araçlar

-Polisin trafiği yönlendirmesi

-Drone ile araç kuyruğu görüntüsü HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, (DHA) ================== Şehit oğlunun mezarına ziyarete giderken kazada öldü Şanlıurfa'da şehit oğlunun mezarını ziyarete gitmek için motosikletle yola çıkan Medet Halat (54), geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.?

Kaza, Şanlıurfa- Mardin karayolu Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yakınlarında meydana geldi. 14 Haziran 2018'de, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın babası Medet Halat, oğlunun mezarını ziyarete gitmek için yola çıktı. Medet Halat yönetimindeki 63 ZY 268 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Hüseyin Ruhullah Demir yönetimindeki 34 UF 2730 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, Halat ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Halat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Medet Halat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ardından yakınlarına teslim edildi.

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- Morg önünde bekleyen kalabalık

- Kazada ölen Medet Halat fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 226MB Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) =================== Pamuk diyarı Çukurova'da hasat başladı Çukurova'da pamuk hasadı başladı. Bu yıl 450 bin dekarlık ekili alandan 250 bin-270 bin tonluk pamuk rekoltesi bekleyen üretici, fiyatlardan da memnun.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinin mahallelerinde sezonun ilk pamuk hasadına başlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hasat bazı arazilerde tarım işçileriyle bazılarında da makinelerle sürdürülüyor. Türkiye'de yaklaşık 5,2 milyon dekar alana ekilen pamuktan 2,6 milyon ton civarında ürün alınıyor. Son yıllarda verilen destekleme primiyle ekim alanı 270 bin dekardan 450 bin dekara yükselen pamuk, Adana'da ortalama 270 binlerden 2018'de 450-500 bin dönüme yükseldi. Bu yıl 450 bin dekarlık ekimin yapıldığı Adana'da 250- 270 bin ton pamuk üretimi bekleniyor.

ÇİFTÇİ MEMNUN

Bölgede 'beyaz altın' olarak nitelendirilen, kozmetik, gıda ve yem sektöründe kullanılan pamuğun bu yılki rekoltesi çiftçileri memun etti. Mevsimin normal gitmesiyle rekolteden memnun kaldıklarını belirten çiftçi İsmail Telli (29), "Bu yıl mevsim iyi geçince pamuk da iyi yetişti. Bir taraftan pamuğu topluyoruz. Diğer taraftan fabrikalara gönderiyoruz. Ürünler, istediğimiz standartta ve boyutta. Fiyatlar da beklediğimiz gibi oldu" dedi.

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-Pamuk hasadından drone görüntüleri

-Pamuk hasadından aktüel görüntüler

-Çiftçi İsmail Telli ile röp.

-İşçi ile röp.

-Çuvallara doldurulan pamukların tartılması

-İşçilerin pamuk çuvallarını kamyona yüklemesi

-Genel ve detay görüntüler SÜRE: 03'51" BOYUT:427 MB Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera: Övülcan AKSOY/ADANA,(DHA) =================== Laf atma kavgasında dayı öldürüldü, yeğeni yaralı Gaziantep'te, evlerinin yakınındaki bir gurp ile laf atma meselesi nedeniyle tartışan dayı Orhan Argın (30) tüfekle vurularak öldürüldü, yeğenİ Burak Aras ise bıçaklanarak yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan 5 şüpheliyi kullandıkları tüfek ve bıçakla yakaladı.

Olay, gece yarısı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Argın, beraberindeki yeğeni Burak Aras ile birlikte evlerine gitmek için yürümeye başladı. Bu sırada ise bir grup ile aralarında laf atma meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, dayı Orhan Argın tüfekle vurularak, yeğen Burak Aras da bıçaklanarak, yaralandı.

Kanlar için yere yığılan dayı-yeğen, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak Orhan Argın doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Tedaviye alınan Burak Aras'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Argın’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kaçan 5 şüpheliyi olayda kullandıkları bıçak ve tüfek ile yakalayarak, gözaltına aldı.