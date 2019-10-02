DHA YURT BÜLTENİ - 7 

Evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine bıraktı Adana'nın Kozan ilçesinde,19 yaşındaki M.K., evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine bıraktı. Bir komşunun fark edip, polisi araması üzerine çevresine sokak köpekleri toplanan bebek kurtarılırken, anne ile ailesi gözaltına alındı.

Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan M.K., iddiaya göre gece yarısından sonra bir bebek dünyaya getirdi. M.K., evlilik dışı ilişkiden olan bebeği, evlerinin yakınındaki çöp konteynerine bıraktı. Bu sırada balkonda olan bir komşu, bebek ağlamasını fark edip, polisi aradı. Adrese gelen polis, çevresinde sokak köpeklerinin toplandığı çöp konteynerinde, yeni doğan bebek ile karşılaştı.

Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, bebeği çöp konteynerine bıraktığı iddia edilen M.K. ve ailesini gözaltına aldı.Soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)-

===================== Emekli çift tüm birikimlerini sokak köpekleri için harcıyor Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Abdi Köyü’nde yaşayan Berran (55) ve Selman (56) Karadeniz çifti, emekli olduktan sonra satın aldıkları araziye yaptırdıkları villayı sokak hayvanlarıyla paylaşıyor. Hayatlarını sokak köpeklerine adayan Karadeniz çifti, yolları olmadığı için zaman zaman sırtlarında yiyecek taşıyarak köpekleri besliyor. Yaralı sokak köpeklerinin de tedavi edilmesini sağlayan çift, yeniden hayata tutunmalarını sağlıyor.

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları’nda işçi olarak çalışan 1 çocuk babası Selman Karadeniz (56), 2009’da emekli olduktan sonra tüm birikimiyle Abdi Köyü’nde satın aldığı araziye villa yaptırdı. Eşi Berran Karadeniz ile birlikte villaya taşınan Selman Karadeniz, ilk olarak yanlarına iki sokak köpeği aldı. Hayvan sevgileriyle köydeki tüm sokak hayvanlarına bakmaya başlayan Karadeniz çiftinin zamanla köpek sayısı artmaya başladı. Karadeniz çifti, bunun üzerine evlerinin önüne barınaklar yaparak köpeklere bakmaya çalıştı. Karadeniz çiftinin köpeklere baktığını bilenler de kapılarına yeni doğmuş sokak köpeklerini bırakmaya başladı. Hiçbir köpeği geri çevirmeyen Karadeniz çiftinin 5 yılda baktığı köpek sayısı 200’ü geçti. Şu anda 100’ü aşkın yetişkin ve 10’u aşkın da yavru köpeğe bakan Karadeniz çiftinin hayvan sevgisi takdir topluyor. Araç yolu olmayan sadece patika yoldan ulaşılan evlerine, temel ihtiyaçlarını ve köpeklerin yiyeceklerini kendi imkanlarıyla taşıyorlar.

Selman Karadeniz, hayatlarını sokak köpeklerine adadıklarını, köpeklerin sevgisiyle ayakta durmaya çalıştıklarını belirterek, "2009 senesinde bu arsayı alınca ev yaptık. 4-5 köpeğimiz vardı. Sonra yaralı, bakıma muhtaç derken köpek sayımız arttı. Eşim sağ olsun eve tüm her şeyi getiriyor. Ben kalp rahatsızıyım. O evin yükünü çekiyor. Köpeklerin çoğu sokak köpeği. Sokaklardan gelen köpek hepsi. Sabah kalkıyoruz. Önce köpekleri doyuyoruz. Onlarla ilgilenerek geçiyor günlerimiz." dedi.

‘BİRİLERİNİN BUNU YAPMASI GEREKİYOR’

Berran Karadeniz de sokakta yaralı veya yardıma muhtaç bir köpek gördüğü zaman görmemezlikten gelemeyerek yanlarına aldıklarını söyledi. Bu şekilde köpek sayılarının arttığını, felçli ve görme engelli köpeklerinin de bulunduğunu anlatan Berran Karadeniz, şöyle dedi:

"Günümüz onlarla geçiyor. Sabah ilk kalkan makarna suyunu koyuyor. Öğlen 2’ye kadar yemekleriyle uğraşıyoruz. İlacı olanlara onları veriyoruz. Yuvalarını kontrol ediyoruz. Yolumuz olmadığı için ihtiyaçlarını bazen el arabasıyla, bazen de sırtımda taşıyorum. 10 seneden beri böyle. Mecbur yapıyorsun canlı ve ihtiyaçları var. Vicdanla alakalı bir şey bu. Yolda gördüğümüz yaralı köpeği mesela almadan geçemiyoruz. Her şeyden fedakarlık yapman gerekiyor. Kolay değil. Yaş ilerledikçe daha da zor. Yemek yiyip giden köpeklerde oluyor. Duyanlar tabi bize ‘deli’ diyor, cennetliksiniz diyorlar. Böyle bir yerde bu koşullarda yaşamayı çok iyi görmüyorlar. Birilerinin bunu yapması gerekiyor. Keşke daha çok artsa hayvanlara duyarlı olanlar. Bu sevgi dışında vicdanla alakalı bir şey. Bırakıp arkanı dönüp gidemiyorsun." dedi.

Berran Karadeniz, duyarlı vatandaşlardan mama yardımı beklediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Karadeni çiftinin evlerine gitmesi

-Baktıkları köpeklerden detay

-Köpeklerle ilgilenmeleri

-Karadeniz çifti ile röp. Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,(DHA) =================== Düdüklü tencerenin patlamasıyla yaralandı, şikayetçi olacak Eskişehir'de börek ustası olan İsmail Ünal (40), akşam yemeğini pişirdiği düdüklü tencerenin patlaması sonucu yüzünden yaralandı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 2'nci derece yanık teşhisi konularak tedavi gören Ünal, "Yemek yaparken düdüklü tencere patladı, yüzümden ve omuzumdan yaralandım. Tencereyi imal eden firmadan şikayetçi olacağım, yalnız yaşadığım evde bu nedenle ölebilirdim" dedi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'ncü katında yalnız yaşayan börek ustası İsmail Ünal, geçen Perşembe günü eve geldikten sonra kendisi için düdüklü tencerede tavuk yemeği hazırladı. Mutfakta olduğu sırada patlayan düdüklü tencereden yüzüne sıcak su sıçrarken, tencere kapağı da omzuna çarptı. Yüzünden ve omzundan yaralanan İsmail Ünal, evdeki arkadaşının yardımıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gitti. Burada yüzüne 2'inci derece yanık teşhisi konulan Ünal, bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Yüzü ve omzundaki yaralanma nedeniyle tedavisi süren Ünal, börek ustası olduğu için mutfağa yabancı olmadığını ve aynı düdüklü tencerede çok yemek pişirdiğini söyledi.

Düdüklü tencerenin suyunu ve derecesini kontrol ettiğini anlatan Ünal, "Akşam geldim, iş çıkışında yemek yapmak istedim. Ocağa düdüklüyü koydum. Suyunu, derecesini her şeyini kontrol ettim. Numaraları var, onlar kontrol edip altını yaktım. 10 dakika sonra düdüklü patladı. Önce duvara geldi, ardından kafama geldi. Ocağa 1 metre uzaklıktaydım. Sol tarafımdan sıcak su geldi, arkasından da tencerenin kapağı geldi. Hemen hastaneye acile gittim. Orada yatış verdiler. 2'nci dereceden yanık tedavisi görüyorum. Sonuna kadar şikayetçi olacağım. Nereye kadar giderse. Hakkımı arayacağım. Bu gibi şeyler çok tehlikeli. Bunları bilinçlendirmek lazım. Bunu imal edenlerin biraz daha dikkatli olması lazım çünkü insan hayatı. Neden patladığı konusunda hiçbir bilgim yok. Ama anormal bir şey yoktu. Çünkü daha önce de kullandım. Kullandığım için biliyorum. Dikkatli de olurum her zaman ama bu sefer patladı" dedi.

Yüzünde ve omzundaki yaralanma nedeniyle tedavisinin sürdüğünü kaydeden İsmail Ünal, "Yüzümde var, omzumda var. Kapak gelip kafamı yardı, dikiş atıldı. Kapak fırladıktan sonra omzuma çarpıp yere düşüyor. Zaten sonrasında kendimi kaybettim. Yanımda arkadaşım vardı. O alıp hastaneye götürdü. Kendi çabamla da gidemedim hastaneye. Yalnız başıma olsaydım yığılıp kalırdım yarım saat yerde. Yanık tedavisi çok zor. Kafamı tam çeviremiyorum. Kulağım tam duymuyor. Hava ile teneffüs etmemesi lazım yüzümün. Sürekli de kremliyorum. Bu yüzden de dışarı çıkamıyorum. Sonuna kadar da şikayetçi olacağım" şeklinde konuştu.

İsmail Ünal, tedavi sürecinin ardından düdüklü tencere üreten firmayla ilgili şikâyette bulunarak hukuki mücadele başlatacağını söyledi.

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-İsmail Ünal yüz detayları

-Mutfaktan detaylar

-Düdüklü tencere

-Mutfaktaki hasar

-Tezgahtaki cam kırıkları

-Ünal'ın yaşadıklarını anlatması

-Mutfağı toplaması

-Genel genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ================== Bursa'da 19 FETÖ şüphelisi adliyede Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, 6'sı eski polis 19 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah eş zamanlı operasyon başlattı. Bursa merkezli Çanakkale, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda; 6'sı eski polis 19 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Görüntü Dökümü

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-FETÖ/PDY şüphelileri adliyeye sevk edilmesinden görüntüler Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)

=========================== Ortağını vurdu, polise teslim oldu İzmit'te önceki gün ortağı Mustafa Ö.'yü (40) silahla bacağından vurarak yaralayan İ.B. (66), polise teslim oldu.

Olay, önceki gün İzmit Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleşmişti. Kartepe ilçesinde ortak inşaat malzemeleri işi yaptıkları öğrenilen İ.B. ve Mustafa Ö., bir süre kafede oturduktan sonra kafeden çıkarak sokakta yürümeye başladı. Bu sırada çıkan tartışmada İ.B., yanındaki ruhsatlı tabanca ile Mustafa Ö.'nün bacağına 2 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Polis tarafından aranan İ.B., dün öğleden sonra Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. İ.B.'nin ifadesinde, Mustafa Ö.'nün ortak oldukları şirketi maliyeye 50 bin TL kadar borçlandırdığını ve borcunu ödemek için kendisini sürekli oyaladığını söylediği, olay günü ise Mustafa Ö.'nün yine kendisini oyalamaya yönelik ve dalga geçer şekilde konuştuğu için sinirlenerek ateş ettiğini belirttiği iddia edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan İ.B., adliyeye sevk edildi.

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- Zanlının asayişten çıkışı

- Detay HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) =========================== İzmir'de, sahte içki operasyonu İzmir'in Buca ilçesinde, 2 ev ve 2 minibüse yapılan operasyonlarda, 221 şişe sahte rakı ve votka ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca'da sahte içki ürettiği belirlenen yerlere operasyonlar düzenledi. Önceden belirlenen 2 adrese ve 2 minibüse yapılan baskınlarda, 221 şişe sahte rakı ve votka, 90 litre etil alkol, 350 boş şişe, 1000 şişe kapağı, 108 sahte TAPDK bandrolü ve çeşitli içki türlerine ait aromalar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler Akın Y. ve Halil T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Görüntü Dökümü

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- Polisin, ele geçirilen mallarda yaptığı incelemeden görüntü Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR, (DHA) ========================== Elazığ'da 3 araçta kaçak sigara ele geçirildi