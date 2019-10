DHA YURT BÜLTENİ - 7

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Suriye'deki iç savaşta bombaların düştüğü evlerinde yüzü ve vücudunun büyük bölümü yanan Evin Hacı İbrahim'in (9) yüz nakli için çok uygun olmadığını belirterek, "Çünkü kendine ait kullanılabilecek dokuları var. Uzun dönemde bu dokuları kullanarak yeni bir cilt yapmak için uğraşacağız" dedi. Suriye'nin Kamışlı bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı 2013 yılında, bombaların düştüğü evlerinde Menal Hacı İbrahim ölürken, o tarihte 3 yaşında olan kızı Evin Hacı İbrahim yaralandı. Vücudunun büyük kısmı ile yüzünün tamamı yanan Evin ve babası Rezan Hacı İbrahim, Türkiye'ye sığındı. Evin'i Batman, Malatya ve Adana'daki hastanelerde 5 kez ameliyat ettiren Rezan Hacı İbrahim, sonrasında Antalya'ya geldi. AÜ Hastanesi'nde ilk olarak, nefes almakta zorlanan minik Evin'in burun delikleri açıldı, ardından uygulanan operasyonla ağız kenarlarındaki darlık genişletildi. Evin'e son olarak da kalıcı makyajla kaş yapılıp şekil verildi. BURUNDAN RAHAT NEFES ALMASI SAĞLANACAK AÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, Evin için yüz naklinin çok uygun olmadığını söyledi. Prof. Dr. Özkan, "Evin bize geldiğinde yüz bölgesi oldukça deforme olmuştu. Göz kapakları, burnu, tüm yüz cildi sıkıntılıydı. Bizim ilk ameliyattaki hedefimiz göz kapaklarını daha kullanılabilir hale getirmek, burnundan daha iyi nefes almasını sağlamak ve ağızdan daha rahat yemek yiyebilmesi ve konuşabilmesiydi. İlk ameliyatımız bunlara yönelikti. Göz kapakları, burnu ve ağız köşelerini düzelttik. Bu ameliyatları yapalı 2.5- 3 yıl oldu. Evin şu an 9 yaşında bugün bize gelme nedeni ve şikayeti burundan nefes alamaması. Şu an öncelikli eğileceğimiz konu, onun burnundan iyi nefes almasını sağlamak. Ama uzun dönemde Evin'in ihtiyaçları biraz daha farklı. Öncelikle yüz derisini ve kulaklarını onarmamız gerekiyor. Bunun için bazı ameliyatlar planlıyoruz. Evin için yüz nakli çok uygun değil. Çünkü kendine ait kullanılabilecek dokuları var. Uzun dönemde bu dokuları kullanarak yeni bir cilt yapmak için uğraşacağız" diye konuştu. RESİM YAPARAK ZAMAN GEÇİRİYOR Türkiye'de bulunduğu süre içinde Türkçeyi öğrenip ilkokula başlayan Evin Hacı İbrahim, Şırnak Fatih İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencisi, Türkçe konuşmayı öğrenen Evin, arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurmak ve rahat nefes alabilmek için burnundan ameliyat olmak istediğini söyledi. Evin, AÜ Hastanesi bahçesinde kardeşi Halil Hacı İbrahim ile oynuyor, banklarda oturup resim yaparak zaman geçiriyor.

(ÖZEL)-Gaziantep'in meşhur kahvaltısı 'beyran' soğuk algınlığı yaşayanların imdadına yetişiyor

Gaziantep'in meşhur lezzetlerinden 'beyran', kış aylarında vatandaşların sabah kahvaltısının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İçinde, kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatların yer aldığı beyran özellikle sabah erken saatlerde tüketiliyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan 'beyran', kışın soğuk algınlığı yaşayanlar için de yardımcı niteliğinde. Hazırlanışı saatler süren beyran özellikle sabah erken saatlerinde tüketiliyor. İçinde, kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatların yer aldığı beyran, kış aylarında vatandaşların sabah kahvaltısının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kentte hemen her lokanta ve restoranın menüsünde yer alan beyranı hazırlamak yaklaşık 13 saat sürüyor.

13 SAATTE HAZIRLANIYOR

Beyran ustası Uğur Dertli, her gün yüzlerce kişinin beyran yemek için lokantaya geldiğini ifade ederek şunları söyledi: Bu adeta doğal antibiyotik. Sağlık için çok yararlı. Soğuk algınlığı, eklem ağrısı gibi hastalıklara iyi geliyor. Vatandaşlarımızın ilgisi yoğun. Beyran etini 9 saat pişiriyoruz, yaklaşık 4 saat de kemik suyu ile özdeşleşmesi için kaynatıyoruz toplam 13 saat gibi sürüyor. 5 dakika gibi kısa sürede müşteriye ulaşıyor. Özellikle şehir dışından gelip beyran yiyenler giderken buradan paket yaptırmak istiyor, bu lezzeti başka yerde bulamıyorlar. Bunun için de et suyu, tuz, soğan, limon atıyoruz ve köpüğünü alıp pişiriyoruz. Sabah 5'te servise başlıyoruz o saatte buraya gelip beyran istiyorlar. Şehir dışından gelenler de çok fazla. Hafta sonları özellikle İzmir, İstanbul, Ankara gibi şehirlerden beyran yemek için Gaziantep'e geliyorlar."

Sabahın erken saatlerinde beyan yemeye gelenler ise beyranın tadını çok beğendiklerini ve özellikle kış döneminde yoğun olarak tükettiklerini söyledi.