DHA YURT BÜLTENİ - 7

Trabzon’da kimliği belirsiz kişinin boğazına bağlandığı çamaşır ipiyle sürüklenmesi sonucu işkence edilip, fındık bahçesinde ölüme terk edilen köpeğe, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) sahip çıktı. TRAHAYKO Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, ağır işkenceye maruz kalan köpeğin tedaviye alındığını belirterek, "Hayvan günlerce aç kalmış, derisi susuzluktan kurumuş, yarası kurtlanmış. Şikâyette bulunduk. Bugün hayvana şiddeti uygulayan kişi, yarın çocuklara şiddet uygularö dedi. Kentte, 15 Ekim'de Beştaş Mahalesi'ndeki akrabalarını ziyarete giden Dilara Kalfa, fındık bahçesi içerisinde hareketsiz halde yaralı bir köpeği gördü. Telef olduğu zannettiği köpeğin nefes aldığını fark eden Kalfa, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'ni (TRAHAYKO) arayarak yardım istedi. Bulunduğu yerden alınan yaralı köpek, getirildiği dernekte, Ortahisar Belediyesi veteriner ekiplerince tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz kişi tarafından boğazına bağlanan çamaşır ipiyle sürüklenmesi sonucu, işkence edilip bırakıldığı fındık bahçesinde ölüme terk edilen ve boğazında derin kesik izleri oluşan köpeğin durumunun ağır olduğu belirtildi. Dernek bünyesindeki veterinerlerce de tedavisi süren köpeğe, işkence eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. 'KÖPEĞİ İLK GÖRDÜĞÜM ANI UNUTAMIYORUM' Köpeği ilk gördüğü anın aklından çıkmadığını anlatan Dilara Kalfa, “Köpeği gördüğümde üzerinde sinekler uçuşuyordu, kurtlanmıştı. Yanına gittiğimde hayvanın nefes aldığını fark ettim. Can çekişiyordu. Su ve yemek verdik. Çok susamıştı. Belli ki günlerce aç kalmıştı. Dernek üyeleri aldı getirdi ve tedavisini yapmaya başladı. Köpeği ilk gördüğüm o anları hiç unutamıyorumö dedi. ‘YARASINDAN BİR AVUÇ KURT TEMİZLEDİK’ TRAHAYKO Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, ağır işkenceye maruz kalan köpeğin ölüme terk edildiğini belirterek, hayvanlara yönelik şiddetin, kabahat kapsamından çıkarıp, suç haline gelmesini ön gören yeni yasanın bir an önce yürürlüğe geçmesi gerektiğini söyledi. Kurban, "Köpeği alıp derneğe getirdik. Hayvan çok kötü şartlarda bakılmış, ölüme terk edilmiş. Belli ki boğazına çamaşır ipi geçirilmiş. Ya hayvan o iple bir yere bağlandı, orada bağlı tutuldu, ya da asılıp öldürülmeye çalışıldı. Bu hayvan günlerce aç kalmış, derisi susuzluktan kurumuş, yarası kurtlanmış. Biz yarasından bir avuç kurt temizledik. Gerekli yerlere şikâyetlerde bulunduk. Yeni yasaya göre ceza çok daha fazla ve caydırıcı olacak. İnşallah bu yasa bir an önce çıkar. Bu bize ulaşan bir vaka. Acaba bize ulaşmayan daha neler var. Şiddet ve sevgi hayvanda öğrenilir. Bugün hayvana şiddeti uygulayan kişi yarın çocuklara, komşusuna şiddet uygularö dedi.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yaşayan 12 yıllık evli, 3 çocuk annesi Ümran K. (30), boşanma davası açtığı eşi Ali Göksel K.'den (40), 6 yıldır şiddet gördüğünü, bıçaklandığını, 18 kez koruma kararı aldırmasına rağmen eşinin sürekli kapısına tüfekle geldiğini öne sürüp, "Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum. Başvurmadığım kapı kalmadı. Eşim kapıya tüfekle ateş edip, kırdığı için cezaevine girdi, sonrasında tahliye oldu. Beni öldürmesi ve çocuklarıma zarar vermesinden korkuyorum" dedi. Serinhisar'da 12 yıl önce boyacı ustası Ali Göksel K. ile evlenen, birlikteliğinden 3 çocuğu olan ev kadını Ümran K.'nin hayatı, son 6 yıldır kabusa döndü. Eşinin sürekli alkollü gelip, kendisini çeşitli bahanelerle dövdüğünü hatta bacağından bıçakladığını söyleyen Ümran K., çareyi çocuklarını da alıp, 1 yıl önce, il merkezinde yaşayan annesinin yanına kaçmakta buldu. 6 ay öncede eşinden boşanmak için dava açan Ümran K., geçen Haziran ayında, yanında kaldığı annesinin evine elinde pompalı tüfekle gelen eşinin kapıya ateş ettiğini, kapıyı kırdığını, o anları ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildiğini belirtti. Olaydan sonra polis tarafından yakalanan eşinin tutuklandığını, bugüne kadar 18 kez koruma kararı aldırdığını ancak yaşadığı kabusun bir türlü bitmediğini belirtti. Ümran K., Ali Göksel K.'nin dün cezaevinden tahliye edildiğini, korkusunun arttığını, tekrar koruma kararı aldırdığını kaydetti. '6 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYORUM' Başvurmadığı kurum kalmadığını, çaresiz olduğunu, öldürülmekten korktuğunu söyleyen Ümran K., "6 yıldır şiddet görüyorum. Bunun içinde bıçakla yaralama da mevcut. Bununla ilgili darp raporlarımı aldım. Gerekli delilleri mahkemeye sunduğumda, 7 ay 15 gün gibi komik bir ceza aldı. Sonra ceza temyize gitti. O süreçte tutuklanmamıştı. Temyizden ise, hapis cezası kaldırıldı 3 yıl sonra kamu hizmeti cezası geldi. Sonrasında dayanamayıp annemin evine sığındım. Koruma kararım olmasına rağmen defalarca kez annemin evine de geldi. Bunlarla ilgili ses kayıt ve görüntülerini mahkemeye verdim. 3 ay önce ise pompalı tüfekle ateş ederek kapımızı kırdı gitti. O sırada 3 çocuğum ve ben tesadüf eseri evde yoktuk. Şikayet ettik ve sonrasında tutuklandı. Son olarak mahkemede, iyi hali gerekçe gösterilerek adli denetimli serbest bırakıldı" dedi. 'SONUM EMİNE BULUT GİBİ OLACAK DİYE KORKUYORUM' Eşinin tutuklu kaldığı sürece ölüm korkusu yaşamadığını ancak tahliye olmasıyla bu korkuya tekrar kapıldığını belirten Karaosmanoğlu, "Sürekli kadın cinayetleri var. Ben de Emine Bulut gibi öldürülmek istemiyorum. Çocuklarımın da can güvenliği yok. Bu yaşadıklarımdan dolayı adalete güvenmesem de maalesef tek sığınacağım yer, adliye kaldı. Can güvenliğim olmadığı için adliyeye sığındım. Başvurmadığım yer ve makam kalmadı. Başka gidecek yerim yok. Benim sonum da Emine Bulut gibi olacak diye korkuyorum. Ben ölmek istemiyorum. Ne zaman gelip beni öldürecek diye beklemek istemiyorum. Bu çok kötü bir şey. Bir an önce tekrar cezaevine girmesini istiyorum. Koruma kararı işimize yaramıyor. 18 kez koruma kararını ihlalden şikayette bulundum. Ancak bir sonuç alamadım" dedi.

(ÖZEL)- Bu sandık sadece Kahramanmaraş'ta üretiliyor

Geçmişi Osmanlı'ya dayanan Kahramanmaraş oyma çeyiz sandığı, görenleri etkiliyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilli olan çeyiz sandığının satışını yapan esnaf Ali Paksu, sandıkların 4 ayda yapıldığını ve el işçiliği olduğunu belirterek, "Ceviz çeyiz sandıklarımız dünyada sadece Kahramanmaraş'a has el oyması sandıklardır. Bu, bizim patentli ürünümüzdür başka bir yerde bulamazsın Kahramanmaraş'a has ve özel bir üründür" dedi.

Şehrin en eski el sanatlarından olan Kahramanmaraş oyma çeyiz sandığı, evlenecek genç kızların da öncelikli isteği. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu üzerine 2017 yılında Türk Patent ve marka Kurumu tarafından tescili yapılan sandıkları Tarihi Kapalı Çarşı'da satan Ali Paksu, 4'üncü kuşak olduğunu ve ceviz oyma çeyiz sandığının Kahramanmaraş'ın bir kültürü olduğunu söyledi.

'ESKİDEN KIZ ÇOCUKLARI DOĞDUĞUNDA ÇEYİZ SANDIĞI EVİNE GİDERDİ'

Çeyiz sandığının genç kızlar için olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Paksu, "Çeyiz sandıklarımız, Osmanlı'dan gelen bir kültürdür. Eskiden kız çocukları doğduğunda çeyiz sandığı evine giderdi. Komple nakışlıdır, el yapımıdır, ceviz oymadır. Dünyada bu oymacılık sadece Kahramanmaraş'ta mevcuttur. El emeği göz nurudur, kadınların dantel işlediği gibi bizim ustalarımız da sandıkları işlerler" dedi.

'200 YIL GARANTİ VERİRİM'

Çeyiz sandığının ceviz dışında kavak ve çam ağacından da yapıldığını ancak en çok rağbet görenin ceviz sandığı olduğunu belirten Paksu, sandıkta kullanılacak ceviz ağaçlarının fırınlandıktan sonra 10 yıl bekletildiğini söyledi. Ali Paksu şöyle devam etti:

"Sandıklarımız günümüzde orta sehpa gibi, TV ünitesi gibi çok amaçlı kullanımlar için tercih ediliyor. Sandığın yapılması aşama aşamadır ve üzerindeki işlemeye göre değişir. 15 günde yapılan sandık da var, 4 ayda bitirilen sandık da var. Ceviz oyma sandıklar zor ve işçilikleri daha ağırdır. Bu nedenle de daha uzun vadeli sürelerde biter. Sandıklarımız çok denetimli ve kontrollü aşamalardan geçer. Örneğin ben 10 yıl garanti veriyorum, sorgusuz sualsiz 10 yıl içerisinde çatlama ya da herhangi bir sıkıntı olursa yenisiyle değiştiriyorum. İyi kullanıldığında ise ceviz ağacının en az 200 yıl ömrü vardır. Kullananlarım inşallah bir kız çocukları olur ve onlar da kızına, sonra da torununa bırakır. 4 kuşak sandıkları rahatlıkla kullanır."

'ALMAK İSTEYEN YA KAHRAMANMARAŞ'A GELECEK YA DA SİPARİŞ VERECEK'

Atölyesinde 60 ustanın çalıştığını ve iyi bir ceviz çeyiz sandığı almak isteyenlerin 600 lirayı gözden çıkarması gerektiğini söyleyen Ali Paksu bu rakamın 3 bin 500 liraya kadar çıktığını belirtti. Paksu, "3 bin 500 liralık sandık, çok farklı aşamalardan geçen sandıktır. Oyma el yapımında makine gibi değildir veya böyle CNC gibi değildir. Her tarafı aynı çıkartamazsın ama güzel bir odaklanma yaparsan, sade işine odaklanırsan makine senin yaptığını yapamıyor, insan gücünü gerektiren bir şeydir. Ceviz sandıklarımız, çeyiz sandıklarımız dünyada sadece Kahramanmaraş'a has el oyması sandıklardır. Bu, bizim patentli ürünümüzdür başka bir yerde bulamazsın Kahramanmaraş'a has ve özel bir üründür ve dünyada da bulabileceğimiz bir ürün değildir. Dünyada sadece biz has, bize özel kendi işimiz, kendi el emeğimizdir. Oymacılık Kahramanmaraş'ta var. Almak isteyen ya Kahramanmaraş'a gelecek ya da Kahramanmaraş'ta sipariş verecek. Dünyanın her yerine kargo ile gönderebiliyoruz. Bu yaz döneminde İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya daha çok gönderdim. Dostundan, komşundan görenler, turlarla geziye gelenlerden bir tanesi beğendiği zaman muhakkak devamı gelen bir üründür. Hatta geçen hafta sırf bu ürünleri görmek için Rusya'dan bir grubumuz geldi."

'EVLENECEKLERİN OLMAZSA OLMAZI'

Evlenecek olan arkadaşına sandık beğenen Arzu Aksakal ise, çeyiz sandığının her genç kızın çeyizinde olduğunu belirterek, "Kültürümüzde olan, genç kızların evlenirken çeyizlerini dizdiği sandıklar bunlar. Annelerimizden, anneannelerimizden gelen sandıklar. Herkesin çeyizinde mutlaka vardır. Kızlarımızın, yeni evleneceklerin olmazsa olmazıdır ve çeyizinin vazgeçilmez bir parçasıdır" diye konuştu.

