DHA YURT BÜLTENİ - 7

Yuvacık Barajı'nda 76 günlük su kaldı Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda 76 günlük su kaldı. İhtiyaç duyulması halinde Sapanca Gölü'nden su terfisi sağlanacağı, susuzluk riski alınmayacak şekilde sürecin takip edildiği belirtildi.

Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda mevsim şartlarına bağlı olarak su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda bugün yapılan ölçümlere göre su oranı yüzde 29 oranına düştü. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi 14 milyon 870 bin metreküp olarak ölçüldü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, sonbahar döneminde baraj gölünde düşüş yaşandığı ifade edildi. Barajda beklenen bir durumun yaşandığı belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

"Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajında işletme senaryosu gereği; ilkbaharda en yüksek doluluğa ulaştırılır ve baraj gölünde depolanan su kullanım ihtiyacının en yüksek olduğu yaz döneminde harcanır. Sonbahar dönemine gelindiğinde baraj gölü sene içerisindeki en düşük doluluk oranlarına ulaşır. Bu sebeple Yuvacık Barajı’nda Ekim, Kasım ve Aralık aylarında en düşük doluluk oranlarının olması beklenen bir durumdur. Yuvacık Barajı'nda 24 Ekim tarihi itibariyle doluluk yüzde 30 mertebesinde olup baraj gölünde depo edilmiş 15 milyon metreküp su bulunmaktadır. Bu miktar en kötü koşullar dikkate alınarak yapılan hesaplamalarla Kocaeli'nin 76 günlük su ihtiyacını karşılayabilecektir. İklim koşullarının normal seyretmesi halinde baraj giriş akımları yükselecek ve baraj gölü doluluğu tekrar artış trendine girecektir. Ancak yaşanabilecek ekstrem kuraklık riskine karşı gerekli tedbirler de alınmıştır. Her sene olduğu gibi Yuvacık Barajı'ndaki doluluk dikkatle izlenmekte, olası kuraklık senaryolarına karşı kademeli olarak ilave kaynak teminine başlanması için analizler yapılmaktadır. Gerekli görülmesi halinde Kocaeli'nin ihtiyacının yarısı ilave kaynaklar tarafından karşılanabilmektedir. En büyük kaynak olan Sapanca Gölü terfisi maksimum kapasitede kullanıldığında tek başına 2.2 m3/sn yani 190 bin metreküp ilave kaynak sağlayabilmektedir. Eldeki ilave kaynakların kabiliyetleri bilinmekte olup, susuzluk riski alınmayacak şekilde süreç yakından takip edilmektedir."

Görüntü Dökümü

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**DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER**

-Yuvacık Barajından görüntüler

-Drone çekimleri

-Anons İZMİT(Kocaeli), (DHA) - ======================== 60 mağazası bulunan optikçi ve yönetim kurulu üyeleri serbest İzmir'de yurt dışından kaçak getirdikleri gözlük, çerçeve, optik cam, lens ve solüsyonları yasa dışı işlemlerle kayıt altına aldırıp, sattıkları iddiasıyla 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alınan gözlük mağazasının sahibi M.P. ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 60 mağazası bulunan bir gözlük mağazasının yurt dışından kaçak ürün getirip, sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Geçen pazartesi günü düzenlenen operasyonla mağazanın sahibi M.P. ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelilerin yurt dışından çeşitli marka ve modellerde güneş gözlüğü, optik cam, çerçeve, lens ve solüsyon gibi ürünleri kaçak olarak getirdiği, bunlara sahte barkod ve karekod düzenledikleri ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı ÜTS ve TİTUB sistemlerinde, bu ürünleri farklı marka ve model adı altında kayıt altına alıp, mağazalarda sattıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 MİLYON 614 BİN TL'LİK KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Polis ekipleri, söz konusu firmanın depolarına ve mağazalarına da baskınlar düzenlemiş, yapılan aramalarda, gümrüklenmiş piyasa değeri 7 milyon 614 bin 177 TL olan 35 bin 78 kaçak güneş gözlüğü, 38 bin 50 gözlük kılıfı, 19 bin 150 çerçeve, yaklaşık 33 bin optik cam, 3 bin 599 lens ve solüsyon, 10 bin 532 karton kılıf, 19 bin 600 gözlük temizleme bezi ve 1 barkod yazıcısı ele geçirilmişti.

GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLDİ Haber: Davut CAN / İZMİR, (DHA) - ==================== Oto galericiye tuzağa 3 tutuklama Van'da, 'kadın'la tuzak kurdukları oto galericiye, darbederek zorla senet imzalattıran 3 kişi, polisin takibiyle yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Kadın ise aranıyor.

Olay, bir hafta önce merkez Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi'nde meydana geldi. Çaldıran ilçesinde oto galerisi olan A.A., telefonla tanıştığı kadınla buluşmak üzere Van merkeze geldi.

Kadının isteği üzerine, ikili boş bir araziye gitti. Ancak A.A., burada 3 kişinin saldırısına uğradı. Darbedilen A.A.'ya saldırganlar zorla senet imzalattırdı. Galerici, kurtulduktan sonra Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği'ne giderek, şikayetçi oldu. Hemen araştıma başlatan polis, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, operasyon için düğmeye bastı.

Polis, A.A.'ya kadınla tekrar irtibat kurdurup, şüphelilere randevu verdirdi. Buluşma noktasına gelen şüpheliler, kıskıvrak yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, adı açıklanmayan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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-Şüphelilerin yakalanması

-Şüphelilerin gözaltına alınması VAN,(DHA) - ===================== Ahır, samanlık ve odunluktaki yangın 5 saatte söndürüldü Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Obayayla Mahallesi'nde elektrik kablosundan çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Olay Oltu'nun Obayayla Mahallesi'nde gece 23.30 sıralarında meydana geldi. Yusuf Uygur'a ait ahırda yangın başladı. Vatandaşların farketmesi sonucu ahırdaki hayvanlar dışarı çıkarılarak yangın söndürülme çalışması başlatıldı. Alevlerin yandaki samanlığa sıçraması üzerine yangın büyüdü. Odunluğu da saran yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 5 saatte söndürülen yangında can kaybı olmazken, ahır, samanlık ve odunluk kullanılamaz hale geldi. Görüntü Dökümü

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-Köydeki yangından genel görüntü

-Yangıda müdahale edilmesi Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA) ===================== Tokat'tan Suriye'deki askerlere bal gönderdiler

Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri, Suriye'de teröristlerle mücadele eden Türk askerine bir ton 600 kilo bal gönderdi. Birlik Başkanı Ali Demir, askerlere güç ve kuvvet vermesi için bal gönderdiklerini söyledi.

Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere gönderilmek üzere bal bağışı kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 1 ton 600 kilo bal toplandı. Toplanan ballar paketlendikten sonra bölgeye gönderilmek üzere Tokat İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Birol Çavuşoğlu'na teslim edildi.

Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Demir, "9 Ekim'de başlayan 'Barış Pınarı Harekatı' için bal kampanyası düzenledik. Yaklaşık 8 günde 1 ton 600 kilo bal toplandı. Bunları da bugün Fırat'ın Doğu'sunda görev yapmakta olan Mehmetçiklerimize teslim etmek üzere İl Jandarma Komutanlığı yetkililerine teslim ediyoruz. Oradaki askerlerimize selam gönderiyoruz. Onların yanlarında olduğumuzu, arkalarında olduğumuzu ve onlara minnettar olduğumuzu bildiriyoruz. Askerlerimize bu balın güç ve moral vermesini temenni ediyoruz" dedi.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Birol Çavuşoğlu ise, birlik üyelerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Toplanan balların görüntüsü

-Jandarmaya teslim edilmesi

-Birlik başkanının açıklaması Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) ===================== Polisten 'Mutlu Pazar' operasyonu Antalya'daki semt pazarlarında özellikle yerleşik yabancıların çantalarından cüzdanlarını ve telefonlarını çaldıkları iddia edilen 5'i kadın 7 kişi, polisin 'Mutlu Pazar' adı verilen operasyonuyla gözaltına alındı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son aylarda semt pazarlarındaki hırsızlık olaylarının artması üzerine 'Mutlu Pazar' adı verilen operasyon yaptı. Polis ekipleri, özellikle yerleşik yabancıların yoğunlukla yaşadığı mahallelerdeki semt pazarlarında hırsızlık yaptıkları tespit edilen, akraba 9 şüphelinin adresine eş zamanlı baskın yaptı. Baskında A.A., T.L., A.A, D.E, Ö.O. adlı kadınlar ile R.O. ve A.O. adlı erkek şüpheliler gözaltına alındı.

ÇETE ÜYELERİ İŞ BÖLÜMÜ YAPMIŞ

Polis, şüphelilerin kendi aralarında iş bölümü yaptığını, bir kişinin alışveriş yapar gibi tezgâhları gezerek cüzdanlarında yüklü miktarda para bulunan yabancıları belirlediği, ikinci kişinin cüzdan ya da telefonu çalıp, üçüncü şüpheliye verdiği belirlendi.

Şüphelilerin bu şekilde, 14 kişinin cüzdan ya da cep telefonunu çaldığı ortaya çıktı. Daha önce de aynı suçtan poliste kayıtları bulunduğu tespit edilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.