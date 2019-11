DHA YURT BÜLTENİ - 7

HABER KAMERA: Yaşar FALCI/DERNEKPAZARI (Trabzon),(DHA)

Baki Can'ın sağlığına kavuşması için 100 bin lira lazım

Aydın'ın Germencik ilçesinde, doğuştan 'ayrık omurga' olarak bilinen 'Spina Bifida' hastalığına bağlı 'Nöropatik Mesane Disfonksiyonu' teşhisi konulan 6 yaşındaki Baki Can Sarsılmaz, yürüme güçlüğü çekiyor, çiş ve dışkısını kaçırıyor. Bugüne kadar bacakları ve belinden 4 ameliyat geçiren Baki Can'ın sağlığına kavuşabilmesi için bir büyük ameliyat daha olması gerekiyor. Maddi durumu iyi olmayan aile, Baki Can'ın ameliyatı için gereken 100 bin liranın toplanabilmesi için Valilik'ten alınan izinle yardım kampanyası başlattı.

Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Melike (32) ve Adnan Sarsılmaz (40) çiftinin, 4 çocuğundan biri olan Baki Can, 6 yıl önce Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde normal doğumla dünyaya geldi. Doğumdan sonra Baki Can'ın belinde et kesesi olması ve ayaklarının titremesi nedeniyle İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan kontrollerde çocuğa 'ayrık omurga' olarak bilinen 'Spina Bifida' hastalığına bağlı 'Nöropatik Mesane Disfonksiyonu' teşhisi konuldu. Doğumdan 3 gün sonra Sarsılmaz'ın sırtındaki kese alındı. Yaşı ilerledikçe yürüme güçlüğü çeken, çişini ve dışkısını kaçıran çocuğa, 3,5 yaşına kadar, 2 kez bacağından, 2 kez de belinden olmak üzere İzmir Tepecik Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde toplam 4 küçük çaplı ameliyat yapıldı. Ancak sağlığına kavuşamadı. Zamanla hastalığı daha da ilerledi. Doktorlar, sert plastikten özel olarak yapılmış bir bot sayesinde ayakta durabilen çocuğun bacakları ve belinden 5- 6 yaşına geldiğinde daha kapsamlı bir ameliyat olması gerektiğini söyledi. İsteğe bağlı sigortası olan ve pazarcılık yaparak evinin geçimini sağlayan Adnan Sarsılmaz, çocuğunun ameliyatı olan 100 bin lirayı karşılayacak maddi gücünün olmadığını belirterek, hayırseverlerden ve yetkililerden yardım istedi. Sarsılmaz'ın ameliyatı için gerekli paranın bulunabilmesi için Aydın Valiliği'nin izniyle yardım kampanyası başlatıldı.

'ONU ÖYLE GÖRÜNCE ÜZÜNTÜDEN KENDİMİ KAYBETTİM'

Tek isteğinin oğlunun bir an önce sağlığına kavuşması olduğunu belirten Melike Sarsılmaz, "Baki, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, dünyaya geldi. Doğumdan sonra, önceleri onu bana göstermediler. Sırtına yapışık küçük bir kese vardı, ayakları eğri duruyordu. İlk kez, böyle bir bebek görüyordum. Küvezin içinde ağlıyordu. Onu öyle görünce üzüntüden kendimi kaybettim. Daha sonra Baki, ambulansla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip, yoğun bakım ünitesine alındı. Felç olacak korkusu vardı ama şükür öyle bir şey yaşamadık. Doktorlar 3 gün sonra ameliyat yaparak sırtındaki yapışık olan et kesesini aldı. Sinirleri içine yerleştirerek belini kapattı. Normal bir bebek değildi, bacakları tutmuyordu. Günler sonra çocuğun idrar ve dışkısını yapamadığını fark ettik. 4 çocuğum var Baki Can çok farklıydı. Sonrasında ise ameliyatlarla geçen süreç başladı" dedi.

'YAVRUMUN HALİ GECELERİ RÜYAMA GİRİYOR, İÇİM YANIYOR'

Zor günler geçirdiklerine değinen anne Sarsılmaz, "Doktorlar, ameliyat olması halinde oğlunun sağlığına kavuşup, yürüyebilme ihtimalinin yüzde 60- 70 olduğu garantisini veriyor. Ancak bu ameliyatı yaptıracak maddi gücümüz yok. Elimizde, avucumuzda ne var ise bugüne kadar oğlumun tedavisi için harcadık. Yardımseverlerden Allah rızası için bize yardım etmelerini istiyorum. Çocuğum bacakları ve belinden büyük bir amaliyet olması gerekiyor. Normalde bu ameliyatın 8 ay önce yapılmış olması gerekiyordu. Ancak parasızlıktan yaptıramadık. Yavrumun, bu hali geceleri rüyama giriyor. Ben de bir anneyim, içim yanıyor. Geçen ay dayanamayıp, Valiliğe gittim, durumu anlattım. Valimiz, hastane ve ameliyat masrafları için 100 bin liralık bir kampanya başalatılmasını sağladı" diye konuştu.

Baki Can Sarsılmaz için destekte bulunmak isteyenler Halk Bankası'nda açılan (TR 04 0001 2009 5400 0001 0189 39) IBAN nolu hesaba bağış yapabilecek.