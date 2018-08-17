DHA YURT BÜLTENİ 8

1)SON 1 HAFTADA 52 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütlerine yönelik yurt içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda, geçen hafta, terör örgütünün sözde 'Sincan sorumlusu'nun da aralarında bulunduğu 52 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, TSK'nın, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içinde ve dışında başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı. 10- 16 Ağustos günlerindeki 1 haftalık süreçte PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İcra edilen operasyonlarda; Irak kuzeyi/Sincar Dağı bölgesinde 15 Ağustos 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen sözde PKK/KCK terör örgütü yürütme konseyi üyesi ve Sincar sorumlusu Mam Zeki Şengali (K) İsmail Özden dahil, yedisi sözde lider kadroda bulunan, yurt içinde 39 ve yurt dışında 13 olmak üzere toplam 52 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 19 adet piyade tüfeği, iki adet tabanca ve bu silahlara ait muhtelif mühimmat ile bir adet RPG-7 roket atar, 30 adet el bombası, 10 adet telsiz, 150 kg amonyum nitrat ele geçirilmiş ve 41 adet EYP imha edilmiştir. 8 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."

Terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarda, 20 bin 728 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtilen açıklamada, kararlılıkla yapılan operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı sonucu örgütün serbest hareket etmesinin ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı kaydedildi.

'FIRAT KALKANI HAREKATI'

Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometre karelik alanın kontrol altına alındığı vurgulanan TSK bilgilendirmesinde, "Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır" denildi.

İDLİB BÖLGESİ

Suriye'nin İdlib bölgesinde ise Astana mutabakatı kapsamında TSK birliklerinin 'Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü' olarak görev yaptığı ve 13 Ekim 2017'den bugüne kadar bölgede 12 gözlem noktasının faaliyete geçirildiği, bölgede çatışmaların sona erdirilerek, huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerin, Astana’da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürüldüğü kaydedildi.

'ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA 4 BİN 573 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin'in, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik 20 Ocak'ta başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, 12 Temmuz'dan itibaren bölgede yerel kolluk kuvvetlerinin göreve başladığı hatırlatıldı.Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak düzenlenen harekat kapsamında, şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 573 olduğu belirtilen TSK bilgilendirmesinde, şöyle denildi: "Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 240 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 263 adet Mayın ve 1.381 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta, Afrin, Cenderis ve Kane Kauer merkezinde tesis ettiği sahra fırınları vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Buna ilave olarak, Cenderis’te kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunmaktadır."

MÜNBİÇ'TE 30 BAĞIMSIZ DEVRİYE 'Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri' doğrultusunda, 'Fırat Kalkanı Harekat' alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran'dan itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığı ve 16 Ağustos itibarıyla iki ülke tarafından 30 bağımsız devriye faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir" denildi. Haftalık bilgilendirmede ayrıca TSK'nın, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak ve halkın can güvenliğini sağlamak amacıyla başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içinde ve dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığında olduğu vurgulandı.

GAZİANTEP, (DHA) - ==================================================== 2)BAYRAMDA ANTALYA'YA 1 MİLYONUN ÜZERİNDE TATİLCİ DOKUZ günlük Kurban Bayramı tatilinde, turizm sezonunun en yüksek dönemini yaşayan Antalya, yerli- yabancı 1 milyonun üzerinde turist ağırlayacak. Kentte tüm oteller doldu. Yer arayanların kendisini de aradığını belirten Vali Münir Karaloğlu, ""Biz de bulamıyoruz. İlin valisi olarak torpil yapamaz hale geldik. Şu anda gerçekten Antalya tam yükünü aldı" dedi.

Yurtdışı turizmde bu yıl tarihinin en iyi dönemini yaşayan Antalya'da, Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar pansiyonlardan beş yıldızlı otellere tüm tatil yöreleri yüzde 100 doluluğa ulaştı. Turizm sezonunun en pik yaptığı bir dönemde olduklarını belirten Vali Münir Karaloğlu, buna ilaveten iç turizmde de 9 günlük bayram tatiliyle ciddi yoğunluk yaşanacağını aktardı. Karaloğlu, "Zaten otellerde şu anda çok fazla boşluğumuz yok ama yüzde 20- 25 yerli turist olacak. Otellerde 250 bin civarında yerli turist hareketi olacağını varsayıyoruz. Bayram tatilinde Antalya'daki bütün oteller, pansiyonlar kiralık evler tamamı şu anda dolmuş durumda, yüzde 100 hatta ve biraz da üstüne çıkmış olabiliriz. Ama Antalya'ya gelenler sadece otellere, pansiyonlara gelmiyor, eş-dost ziyareti, yazlık evleri olanlarda tatil için de geliyorlar. Antalya'da bayramda iç turizm hareketliliğinin 350- 400 bin olacağını tahmin ediyoruz. Yabancı misafirlerimizle beraber bu bayramı ful geçirmiş olacağız. 600 bin civarında yatak kapasitemiz var, bayram süresince doldur boşalt oluyor ve 9 gün boyunca aynı müşteriler kalmayacağı için 1 milyon civarında da yabancı misafirimiz olur" dedi.

Otellerde yer bulamayanlardan kendisini arayanların da olduğu belirten Vali Münir Karaloğlu, "Biz de bulamıyoruz. İlin valisi olarak torpil yapamaz hale geldik. Şu anda gerçekten Antalya tam yükünü aldı diyebiliriz. İnşallah bu tatili huzur içinde, hep beraber geçiririz" dedi.

TRAFİK UYARISI

Vali Münir Karaloğlu, hem tatil için Antalya'yı tercih edenler hem de Türkiye'nin diğer bölgelerinde seyahate çıkacakları da uyardı. Antalya'da valilik, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile tüm kamu kurumlarının bayram dönemi için gerekli tedbirleri aldığını belirten Karaloğlu, “Ama sadece bizim tedbir almamız yetmiyor. Bayram tatilini Antalya'da geçirecek vatandaşlarımıza uyarılarımız var. Yolda kaybedeceğiniz zamanın telafisi var ama kaybedilen canın, çekilen acının telafisi yok. Onun için lütfen vatandaşlarımız yorgun ve uykusuz araba kullanmasın. Lütfen trafik kurallarına ve uyarılarına dikkat etsinler. Yoksa hem kendileri, hem milletimizi çok büyük acılara gark ediyorlar. Sevinç ve mutluluk günleri olan bayramları acı gününe çevirmeyelim" diye konuştu.

KIRMIZI DÜDÜK KAMPANYASI

Vali Karaloğlu, İçişleri Bakanlığı'nın bu bayramda yollardaki polis sayısı ve tedbirlerini artırdığını da belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 günlük icraat programındaki trafik kazalarının yüzde 2,5 aşağı çekilmesi hedefi doğrultusunda tüm kamu kurumlarına görev düştüğü, ama her şeyden önce vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi. Vali Karaloğlu, İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı düdük kampanyasıyla bu bayram çocukların fahri polis ilan edildiğini belirterek, “Çocuklarımız anneleri, babaları, akrabalarıyla seyahat ederken trafik kuralarına uymayan, kemerini bağlamayan, kırmızı ışıkta geçen, direksiyonda telefonda konuşan babasını, annesini, akrabasını uyarmasını istiyoruz. Onlara biz kırmızı düdük dağıtacağız, ebeveyni yanlış yaptığında kırmızı düdükle anne- babasını uyaracak. Bu hem bir farkındalık oluşturmak hem de çocuklarımızı trafik kuralları noktasında yetiştirme açısından önemli bir kampanya. Biz de Antalya olarak o kampanyaya destek veriyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Valilik dış plan görüntü

RÖP: Vali Münır Karaloğlu'nun

Havalimanı ve sahilden turist görüntüsü

487 MB --- 04.03 /// HD Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ======================================================= 3)ÜNLÜ SANATÇIDAN ABD BAŞKANI TRUMP’A ŞİİRLİ GÖNDERME BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde tatil yapan 15 Temmuz ve Afrin marşlarının söz yazarı sanatçı Abdurrahman Delen, Türkiye’ye yönelik tehdit ve yaptırımlarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştiren şiir yazdı. Sanatçı şiir için klip de çekileceğini söyledi.

Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’nde tatil yapan 15 Temmuz ve Afrin marşlarının söz yazarı sanatçı Abdurrahman Delen, son günlerde Türkiye’ye yönelik tehditlerde bulunarak yaptırım kararları alan ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştiren bir şiir kaleme aldı. Şiiri mizahi bir üslupla ve milli duygularla yazıldığını belirten Delen, yakın zamanda tepkisini dile getirmek için bir video klibi çekmek için çalışmalara başlayacağını belirterek, “Biz ABD'nin ekonomik tehditlerine boyun eğecek kadar ucuz devlet değiliz, biz bu vatan için canımızı veririz. Tüm dünya bizim ne kadar ciddi olduğumuzu 15 Temmuz’da ve ülkemizin yaptığı sınır dışı operasyonlarda gördü. Ben de herkes gibi milli duygularla ABD Başkanı Trump’a çok kızgınım. Biraz mizahi dil ile de olsa bu kızgınlığımı yazdığım şiir ile dile getirmek istedim, çalışmalarımız devam ediyor. Kısa sürede bu şiire klip çekeceğizö dedi.

'80 MİLYON ÜLKE VE DEVLETİNE SAHİP ÇIKIYOR'

15 Temmuz marşının Türk insanının beğenisini kazandığını söyleyen Delen, son günlerde yaşanan ekonomik saldırılara sessiz kalamadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ülkem için marş yazdım, bu marş halkımızın beğenisini kazandı. Son günlerde yaşanan olaylar üzerine bir halk ozanı, bir şair olarak ABD Başkanı Trump’a yazdığım şiir ile gönderme yapmak istedim. Biz 80 milyonluk ülke olarak kimseye boyun eğmeyiz, vatan için, ülkem için devletimizin yanında olmalıyız. Aslında dış güçler 80 yıldır bizle uğraşıyorlar, lakin gerçek yüzler son dönemlerde ortaya çıktı. Artık kesinlikle insanların bilinçlendiğini fark ettim. Bu nedenle ABD Başkanı Trump’a şiirimle seslenmek istiyorum. Her zaman vatanımızın, Devletimizin yanındayız. Bunu herkes böyle bilsin. 80 milyon insan şu an ayakta ve aslan gibi kendi ülkesine, devletine, vatanına sahip çıkıyor.ö

TRUMP’A YAZILAN ŞİİR Sen şu Trump’a bak/ Söylediği lafa bak/ Ağzından çıkanı duymuyor ki kulağı/İyi misin Amerikalı?/ Almışlar o aklını/ Güvenme hiç dolara/ Dost Kal Amerikalı/ Sığınmış hep dolara/ Atar tutar ne varsa/ Tek başına kalacaksın/ Güvenme Amerika’ya/ Senin gibi adama/ One minute Trump derler/ Sen salla dur böyle/ Allah büyük bizle sana ! Görüntü Dökümü

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- Sanatçı Şair Abdurrahman Delen açıklamaları.

-Şiirden okuma görüntüleri. Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

Süresi: 5 Dakika 3 Saniye, Boyutu: 77.2 MB. ==================================================== 4)SİVEREK’TE, 'KIRMIZI DÜDÜK' UYGULAMASI ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde bayram öncesi 'kırmızı düdük' uygulaması başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce bu bayram başlatılan 'kırmızı düdük' projesi kapsamında, uyguluma noktalarında trafik polisleri tarafından çocuklara düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtıldı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla yollarda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında Siverek Emniyet Müdürlüğü trafik polisleri, uygulama yaptı. Uygulamada içinde ailelerin bulunduğu araçlar durdurularak broşürlü uyarılar yapıldıktan çocuklara düdük, tişört ve şapka hediye edildi.

Görüntü Dökümü

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- Uygulama noktası

- Sürücüleri uyaran ekipler

- Kırmızı düdük hediye edilen çocuklar

- Çocukların düdük çalması

- Uygulamaya giren sürücülerin konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

1.17 GB ================================================== 5)İŞÇİNİN ALACAĞI İÇİN KÖYÜN ARAZİLERİ İCRA İLE SATILDI NEVŞEHİR’in Avanos ilçesine bağlı Aktepe Köyü’nün cami ve mezarlığı hariç, bütün arazileri, 2 işçinin alacağı yüzünden icra kanalıyla açık arttırma usulüyle satıldı.Peribacaları ve doğal güzelliği ile turistlerin uğrak yerlerinden olan Zelve Vadisi ve Paşabağları girişinde bulunan Aktepe Köyü Muhtarlığı’na ait bir restorantta yaklaşık 17 yıl önce çalışan 2 işçinin alacaklarıyla ilgili dava açıldı. Dava sonucunda, işçilerin alacaklarının ödenmesi için Köy Muhtarlığına ait 36 parsel arazinin İcra Müdürlüğü kanalıyla satışına karar verildi. İşçilerin alacakları için dava açan Avukat Zekeriya Onur Özkan, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘’Geçmiş yıllarda köyde çalışan ancak paralarını alamayan 2 müvekkilim adına yaptığımız başvurular sonucu, ödemeler gerçekleşmedi ve köyün taşınmazlarının icra kanalıyla satılıp işçilerin alacaklarının ödenmesine karar verildi. Bu bağlamda, köy muhtarlığı tüzel kişiliğine ait 34 parsel tarla, arsa, kavaklık, kütüphane arsası gibi taşınmazları satışa çıktı. Biz önce işçi alacaklarının ödenmesi için dava açtık. Sonuç alamayınca Arabuluculuk sistemi devreye girdi, ancak yine ödeme gerçekleşmedi. Köyün camiyi ve mezarlığı hariç, tüm gayrimenkullerini sattırmak zorunda kaldık. Bu satış, köylünün büyük tepkisini aldı ama arabuluculuk anlaşmalarına gelmedikleri için böyle bir satış kararı almak zorunda kaldık. Cami ve mezarlık dışındaki köyün bütün arazileri için satış kararı verildi. Satışa çıkarılan arsaların büyük bölümü satıldı. Sadece bir kütüphane arazisi ile küçük bir arsa kaldı. Müvekkillerimin yaklaşık 200 bin TL alacağı vardı. Bu alacağa karşılık, yaklaşık 3 milyon TL’lik arsa satışı yapıldı. Sadece işçi hak ve alacaklarının ödenmemesi nedeniyle böyle bir yola başvurduk. Köyün camisi ve mezarlığı dışında hiçbir arazisi, gayrimenkulü kalmadı’’ dedi.Köyün arazilerinin satışına tepki gösteren eski muhtarlardan Abdullah Şengül, ‘’Köyün muhtarlarının kötü idaresi neticesinde, muhtarlığın burada bir restoranı vardı. Orada çalışanların parası ödenmeyince, o para yıllar içinde büyüye büyüye 500-600 bin TL’ye çıkmış. Bu borç yüzünden köyün arazileri satıldı. Bizim çok kıymetli olan arsalarımız, bedavaya gitti. Köyün yarısı Avanos’a, Ürgüp’e gitti, şu anda 55-60 seçmen sayısı var’’ ifadelerini kullandı. Köyün şimdiki muhtarı Halil Demirtaş ise arazilerinin satışıyla ilgili şunları söyledi:

‘’2014 seçimlerinde göreve başladım. Benden önceki muhtarlar döneminde, çalıştırılan işçi arkadaşlar için hiçbir ödeme yapılmamış ve onlar da köyümüzü dava ettiler. İşçiler için SSK’ya, Hazine’ye, Maliye’ye borç yapılmış, ödenmemiş ve şimdiye kadar da katlanarak gelmiş bu borçlar. Sonuç olarak, bir işçimizin açmış olduğu bir dava üzerine böyle bir satışla karşı karşıya kaldık. Toplam 36 parsel arazimiz, icra kanalıyla satıldı. Bu borç yüzünden benim şahsi mallarımın üzerine ihtiyari tedbir kararı konuldu. Ben diğer varisçilerimle mallarımızı paylaşamadık, benim aylığım kesildi, ben mağdur oldum. Keşke benim aylığımın kesilmesiyle bu borçtan kurtulacak olsaydık, maaşımın tamamının kesilmesini istedim. Yıllar içinde katlanarak artan bu borç, bugüne kadar yansıdı. Bu satışlardan elde edeceğimiz gelirle, bütün borçlarımız ödenecek. Köyümüz 15 hane 46 seçmenimiz ve 50 de nüfusumuz var. Geçmiş yıllarda, köye bir gelir olması düşüncesiyle alınan arsaların, arazilerin hepsi bu satışlarla gitti. Arsalar çok düşük bedellerle satıldı.’’