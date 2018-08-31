DHA YURT BÜLTENİ 8

ZONGULDAK'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ(2)

1)YARIN İZNE GELECEKTİ Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Musabeyli köyünde oturan babası Ercan, annesi Nuray ve Siirt'teki er olarak görev yaptığı askeri birliğinden izne gelen ağabeyi Berat Turan taziyeleri kabul etti. Köy kıraathanesinde taziyeleri kabul eden baba Ercan Turan'a, Alaplı İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen Fuat Gencer, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin başsağlığı diledi. Recep Turan için yarın öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

YARIN İZNE GELECEKTİ

Baba Ercan Turan, oğlunun askerliğini yaptıktan 1 yıl sonra severek ve çok isteyerek uzman onbaşı olduğunu söyledi. Oğlunun vatan aşkıyla dolu bir genç olduğunu ifade eden Ercan Turan, şöyle dedi:

"Vatan sağolsun, cümlemizin başı sağ olsun. En son 1,5 ay önce görüşmüştük. İzne geleceğini söylemişti. Yarın izne gelmeyi düşünüyordu. İzne geleceği gün cenazesi geliyor. Ağabeyi de asker, normal asker. O da izne gelmişti, kardeşini bekliyordu. Nasip olsaydı yarın buluşacaklardı. Kendisi uzman olmayı istedi. Askerliği seviyordu. Arkadaşları da uzmanlığı seçti. O da gitmek istedi. Askerden geldikten bir sene sonra uzmanlık için başvurdu."

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-Babanın taziyeleri kabul etmesi

-Baba Ercan Turan ile röp.

-Detaylar

-Evinden detaylar

-Fotoğrafları Süre: (5.01) Boyut: (562 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ALAPLI(Zonguldak),(DHA) ====================================== KARASU'DA SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ, DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

2)VALİ BALKANLIOĞLU: HASTALIK KONTROL ALTINA ALINDI SAKARYA Valisi İrfan Balkanlıoğlu, bayram tatilinden bu yana Karasu ilçesinde kusma ve ishal şikayetiyle başvuranların sayısının 7 bin 154 olduğunu, denizden alınan numunelerin ise temiz çıktığını belirterek, "Alınan tedbirlerle hastalık kontrol altına alındı. Birkaç gün içerisinde tamamen ortadan kalkacağının müjdesini verdiler" dedi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Kurban Bayramı tatilinde Karasu'da başlayan kusma ve ishal şikayetleri, deniz suyunun renk değiştirmesi ve ilçede ortaya çıkan kaçak su bağlantılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince yapılan denetimlerde 827 kaçak su bağlantısının bulunması ile ilgili konuşan Vali Balkanlıoğlu, "İlçede uygun altyapı 65 bin ve 1 milyona elbette yetmiyor. Belediyemizin o konuda hummalı çalışmaları var. Altyapıyı yenileme ve iyileştirme çalışması devam ediyor. Şimdi vatandaşlar da kontrolsüz bir şekilde, normalde izinli olması lazım bahçelerine, avlularına kuyular vurmuşlar, havuzlarını dolduruyorlar. Bazen kullanma bazen de içme suyunu kendi imkanları ile temin etmişler. Kimisi foseptiğe yakın yapılınca her türlü hastalığa da davetiye çıkarıyor. Şimdi insanlar içmese bile duş alırken, gargara yaptığında bir kısmı da midesine kaçabiliyor" dedi.

7 BİN 154 BAŞVURU OLDU

İlçede ishal vakalarının artması üzerine Sağlık Bakanlığı Erken Uyarı Daire Başkanlığı'nın Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nü uyardığını belirten Balkanlıoğlu, "Tüm hastalıklar ve müracaatlar Sağlık Bakanlığı'na da ulaşıyor. Bazı hastalık türleri ihbar kabul ediliyor. İshal vakaları artınca Erken Uyarı Daire Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğümüzü uyarıyor. Hastalık kontrol altına alındı. Bugüne kadar 7 bin 154 müracaat oldu. Bunlardan bazıları yazları sıklıkla karşılaşılan ishal vakaları. Şimdi Norovirüs enfeksiyonu ortaya çıkınca her türlü ishal vakasını da acaba norovirüs mü? diye müracaat ediyorlar. Alınan tedbirlerle hastalık kontrol altına alındı. Birkaç gün içerisinde tamamen ortadan kalkacağının müjdesini verdiler" diye konuştu. 'YAPILAN TAHLİLLERDE KARASU'NUN DENİZİ TEMİZ ÇIKTI'

Karasu'da sudan tedbir amaçlı alınan numune sonuçlarının temiz çıktığını duyuran Balkanlıoğlu, "Norovirüs vakasının ardından denizde de renk değişmesi olunca, denizden de numune alınıp, ayrıca deniz suyundan bulaşacak hastalık olur da yeniden halkımız sıkıntı yaşar diye tedbir anlamında denize girmek yasaklandı. Oradan alınan numuneler çok şükür temiz çıktı. Ancak müşahit numuneler tekrar tekrar teste tabi tutuluyor. Zannedersem denizde bir sıkıntı olmadığı da birkaç gün içerisinde açıklanacak. Bu renk değişikliği denizde çeşitli etkenlerden, doğal tabi olaylardan da denizlerde renk değişimi olabiliyor. Yapılan tahlillerde Karasu'nun denizi temiz çıktı çok şükür ama son tetkikler yapılıyor" şeklinde konuştu.

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Karasu'dan görüntüler

Vali ile röp. Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - 3)ALİAĞA VE FOÇA SAHİLLERİNDE HAM PETROL KİRLİLİĞİ İZMİR'in Aliağa ilçesinde, dün (perşembe) gece denizde kaynağı belirlenemeyen bir ham petrol sızıntısı yaşandı. Deniz yüzeyini kaplayan petrol tabakası rüzgarın ve dalgaların etkisiyle Yeni Foça sahillerine kadar ulaştı. Kıyıya da vuran petrol tabakası büyük bir kirliliğe neden oldu.

Foça Liman Başkanı Mustafa Çankaya, kirliğin kaynağının araştırıldığını bildirdi. Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de kirliliğin yaşandığı bölgelerden su ile ham petrolden numune aldı. Öte yandan 30 Ağustos gecesi de Aliağa Limanı'ndaki teknik arıza meydana gelen Panama bandıralı bir tankere ham petrol sızıntısı olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik tarafından para cezası kesildiği öğrenildi. Tankerdeki sızıntıya ise Tüpraş Aliağa Rafinerisi ekipleri tarafından müdahalede bulunulduğu bildirildi. SEYFİ GÜL / FOÇA (İZMİR), (DHA) ================================= 4)TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde polisin dedektör köpek Kiraz ile yaptığı uyuşturucu aramasında esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi ile Ergene'de daha önceden uyuşturucu bulunduğunu belirlediği adreslerde arama yaptı. Narkotik dedektör köpek Kiraz ile yapılan aramalarda 114 gram esrar ile 105 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili Suriye uyruklu bir kişinin arandığı belirtildi.

Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'ndeki kontroller sırasında üzerinde bir miktar bonzai çıkan O.Ö., gözaltına alındı. Şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

----------------------------(Polis Kamerası)

-Evlerde yapılan aramalar

-Dedektör köpeğin çalışması

-Dedektör köpeğinin bir dolaba tepki vermesi

-Dolaptan çıkan uyuşturucu maddeler

-Detaylar Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- ================================= 5)EN HIZLI ÇAY TOPLAMAK İÇİN YARIŞTILAR