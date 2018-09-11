DHA YURT BÜLTENİ 8

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, eşi tarafından öldürülen Elif Parlakyıldız toprağa verildi. Elif Parlakyıldız'ın cenazesi bugün Darıca Bağlarbaşı Merkez Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Elif Parlakyıldız'ın yakınları ve çok sayıda kadın katıldı. Elif Parlakyıldız'ın cenazesi Nenehatun Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. Elif Parlakyıldız'ın 10 yaşındaki kızının ise anneannesi veya teyzesinin yanında kalacağı öğrenildi.

SURİYE sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, bugün de fırtına obüsü, tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait çeşitli kentlerdeki birliklerden Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere tank, fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı sürdürülüyor. Bugün öğleden sonra Kırıkhan yönünden Reyhanlı'ya ulaşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri alınarak, sınır hattına yönlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazının kılınması

Cenazeye katılan kadınlar

Elif Parlakyıldız'ın tabutunun omuzlarda götürülüşü ve cenaze arabasına konulması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

Öldürülen kimsesiz Afgan gencin eşyaları da mezarına konuldu

SİNOP'ta, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Enver Çelikkol (38) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Afganistan uyruklu Sayed Abdullah Hussaini (26) toprağa verildi. Kimsesi bulunmayan Hussaini’nin kıyafetleri ve özel eşyaları da bir poşet içerisinde tabutla birlikte mezara konuldu.

Olay, önceki gece 00.30 sıralarında Zeytinlik Mahallesi'ndeki binanın zemin katında meydana geldi. Afganistan uyruklu Sayed Abdullah Hussaini, evinin balkonunda oturduğu sırada gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Enver Çelikkol ile tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Çelikol, tabancayla Hussaini'ye tek el ateş etti. Hussaini, göğsüne isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırgan, olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan saldırganı arazide saklanırken yakalandı. Çelikkol'un olayda kullandığı iddia edilen tabanca da evinin yakınındaki arazide bulundu. Enver Çelikkol, balkonda gürültü yapan komşusu Sayed Abdullah Hussaini'yi uyardığını ve aralarında tartışma yaşandığını bu nedenle cinayeti işlediği yönünde ifade verdiği öğrenildi. Enver Çelikkol, tutuklandı.