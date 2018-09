DHA YURT BÜLTENİ 8

ADIYAMAN'da, 2 gün sürecek olan 1'inci Acil Tıp Sempozyumu başladı. Bir otelin konferans salonunda düzenlenen sempozyuma; Vali Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Fatih Doğan, Profesör Doktor Yüksel Gökel, Başhekim Yardımcısı Doktor Hüseyin Şen, Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Burhan Dost, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı İbrahim Tunç, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Hulusi Fırat, öğretim görevlisi İrfan Aydın, uzman doktor Mine Kayacı Yıldız, uzman ooktor Mehmet Kaan Poyraz ve sağlık çalışanları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sempozyumda konuşan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Fatih Doğan, sağlık hizmetleri sunumunda en öncelikli birimi acil olduğunu blirterek, sağlıkta dönüşüm noktasıyla değişen sağlık hizmetleri acil servislerde hem fiziki, hem de işleyişinde ciddi değişikler olduğunu söyledi. Acil serviste konusunda uzman hekimlerin hizmet verdiğinin altını çizen Doğan, "Acil servisler tiraj alanı gibi çalışırken bunun konusunda uzman hekimler tarafından hastaların değerlendirildiği tanı, ilk müdahale ve tedavilerin planlandığı içerisinde bulunan yoğum bakım ünitesi ve cerrahi müdahale alanların olduğu kompleks klinikleri haline dönmüştür. Acil servise başvuran ve getirilen çeşitliği yaş grupları hastalıkların dahili yada cerrahi yada travma kökenli olması yada bazen hastayla beraber hastanın öyküsünü verebilecek kimsenin olmaması bilinci kapalı hasta bir çok farklı durumlar hasta ve hastalıkların yönetmekte ciddi zorluklara sebep olmaktadır. Bu sebeple acil hekimliğinde konusunda uzman her branşın algoritmasına hakim tüm hastalıklara müdahale eden donanımlı hekimlere ihtiyaç doğmuştur" dedi. Vali Nurullah Naci Kalkancı ise atandaşların sağlık hizmeti almak için polikliniğe değil de acile başvurmayı tercih ettiğini ve sempozyumda bu konu konuşulursa sağlık acısından insanların sağlık hizmeti alması daha hayırlı olacağını düşündüğünü söyledi. Konuşmaların ardından Profesör Doktor Yüksel Gökel, sempozyuma katılanlara acil sağlık hizmeti hakkında bilgi verdi. Sempozyum, 2 gün sürecek.

Uluslararası Kıyı Temizliği ICC International Cosatal Clean Up kampanyası kapsamında Türkiye dahil 100'den fazla ülkede 500 bini aşkın gönüllü ile deniz ve kıyılar eşzamanlı olarak temizlendi. Denizlerin ve su yollarının kirliliğini gündeme taşıyarak, kirliliğe neden olan faktörlere dikkat çekmeyi amaçlayan projenin Türkiye ayağını DenizTemiz Derneği/ TURMEPA üstlendi. İzmir'deki etkinlik TURMEPA koordinesinde Güzelbahçe Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi destekleriyle Güzelbahçe'deki Siteler Plajı'nda gerçekleştirildi. CHP'li İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda gönüllünün katıldığı kıyı temizliğinde yaklaşık 1 saat süresince çöp toplandı. Özellikle çocuklar ellerine eldiven takıp poşetlere çöp doldurarak etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Yerel yönetimlerin en önemli görevinin çevreyi temiz tutmak olduğunu ifade eden CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, insan faktörünün de doğanın temiz kalmasını kolaylaştırdığını söyledi. Başkan İnce, "Bu sahilde yürüyüş yaparken her 30 metrede bir mavi çöp sepetleri görürsünüz. Ama yinede yere çöp atan kişiler var. Bizlerin görevi temizliği sağlamak ise halkın da görevi temiz tutmak. Amacımız çocuklarımıza temiz bir ortam bırakmak. Kıyılardaki kirliliğin ana nedenlerinden biri dereler. Deredeki atıklar ilk yağmurlarda denizle buluşuyor. Neyse ki Güzelbahçe büyük sorunlarla karşı karşıya değil. Yine de çevre bilincinin çocuklarda arttırılmasını sağlayalım" dedi.

ÇOCUKLARDAN İŞBİRLİĞİ

Kıyı temizliğine annesiyle birlikte katılan 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Defne Kurt, deniz ve kıyı temizliğine büyük önem verdiğini söyleyerek her fırsatta okuluyla birlikte temizlikle ilgili etkinliklere katıldığını belirtti. Anne Esen Kurt ise her sene yapılan çöp toplama etkinliklerinin çocuklara bu yaşta temiz çevre bilinci aşıladığını kaydetti. Kurt, "Biz de elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. Her gittiğimiz toplu kullanım alanlarında bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle temizlikle ilgili çalışmalara hepimiz öncü olabiliriz" diye konuştu.

Kıyı temizliğine öğrencileriyle birlikte katılan eğitimci Filiz Üstel de topluma faydalı her işe çocuklarla ve gençlerle başlamanın önemine dikkat çekerek, "Biz eğitimciler çocukların bu dünyanın gerçek sahibi olduğunu düşünüyoruz. Doğaya sahip çıkmak onların en sevdiği iş. Büyüdükçe bu özelliği yitiriyoruz. Biz de onlardan öğrenmek zorundayız. Yetişkinler de doğanın bir parçasıyız. Gönüllü olarak burda bulunuyoruz. Kirletmeme bilincini gelecek kuşaklara verirsek çocuklar da biz de daha temiz bir dünyada yaşarız" dedi.