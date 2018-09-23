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DHA YURT BÜLTENİ-8

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 13:23 | Son Güncelleme

1)EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ UZUNKAYA, KİLİS’TE EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kilis’te incelemelerde bulundu. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, sabah saatlerinde Kilis’e geldi.

1)EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ UZUNKAYA, KİLİS’TE

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kilis’te incelemelerde bulundu. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, sabah saatlerinde Kilis’e geldi. Polisevinde Kilis İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve emniyet yetkilileri ile bir araya gelen Uzunkaya, daha sonra Öncüpınar Sınır Kapısına geçti. Uzunkaya, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatları bölgesinde görev yapan güvenlik birimleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Uzunkaya’nın inceleme ve toplantıların ardından Hatay’a geçeceği öğrenilirken, polisin geçiş güzergahında geniş güvenlim önlemleri aldığı görüldü.

Görüntü Dökümü
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- Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın konvoyunun
- Araç konvoyunun geçişi
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB

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2)HAFRİYAT KAMYONU UÇURUMA YUVARLANDI: 1 ÖLÜ

İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanan hafriyat kamyonunun şoförü Halis Dursun, hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Laka Köyü yakınlarında bulunan hafriyat dökme sahasında meydana geldi. Bayraklı Bölge Şehir Hastanesi’nde çalışan Halis Dursun idaresindeki 37 RC 870 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonun şoförü Dursun, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dursun’un yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Talihsiz adamın cansız bedeni savcının incelmesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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- Kaza yapan araçtan görüntü
- Genel ve detay görüntü

( Haber: Mehmet CANDAN

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