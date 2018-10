DHA YURT BÜLTENİ-8

TURİZMDE DÜNYA ÇAPINDA KAPASİTE Bu yıl Antalya'da Türkiye dışından 14 milyona yakın yabancı ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, Antalya'nın turizm yatırımları bakımından dünya çapında büyük bir kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Çoğunluğu 5 yıldızlı olmak üzere turistik yatak kapasitesinin 800 bin civarında olduğunu anlatan Başkan Türel, “Antalya'da yerleşmiş önemli bir yabancı ülke vatandaşı topluluk bulunmaktadır. Eskiden Antalyalı Almanlarımız vardı, şimdi onların yanında Antalyalı Rus topluluğu, Antalyalı İranlı topluluğu gibi diğer topluluklarımız da oldu. Her yıl 5-6 bin yabancı aile Antalya'ya yerleşmektedir. Antalya büyük bir yaş meyve-sebze ve çiçek üreticisi ve ihracatçısı. Yat üretiminde uluslararası bir şöhret olduğunu söyleyebiliriz. Gıda sanayimiz, inşaat malzemeleri sanayimiz, mermer sanayimiz de güçlü. Sanayi ve tarım ürünü olarak 1,5 milyar doların üzerinde ihracat yapıyoruz" dedi. Antalya'nın hem turizm hem de ticaretle dünya barışına katkı sağladığını vurgulayan Başkan Menderes Türel, “Otellerimizde aynı anda her din ve kültürden insan birlikte tatil yapmaktadır. Avrupalı, Rus, Kazak, İsrailli, İranlı, Katarlı, Cezayirli gibi çok sayıda milletten misafirlerimiz barış ve kardeşliği yaşamaktadır" dedi.

'AVRUPA'NIN IŞIĞI SÖNÜYOR, ABD LİDERLİĞİNİ KAYBEDİYOR' Sanayi devriminden sonra dünya tarihini Avrupa'nın yazdığını ve 20'nci yüzyıla ABD'nin damga vurduğunu belirten Başkan Türel, “Günümüzde ise Avrupa'nın ışığı zayıflamakta, ABD ticaret kısıtlamalarıyla dünya liderliğini kaybetmektedir. Adil bir küresel işbirliği sistemi için İpek Yolu dayanışması gibi yeni inisiyatiflere ve daha güçlü bir Avrasya dayanışmasına duyulan ihtiyaç her geçen gün daha belirgin hale gelmektedir" diye konuştu.

Rat Mahalle Muhtarı Celil Demir, aynı yerde daha öncede yol kayması yaşandığını anlatarak, "Daha önce de çatlak gibi şeyler olmuştu. Dolgularla kapatılmıştı. Yağmurda yağınca böyle oldu. Aşağıda bir an önce duvar yapılması lazım. Bizim burada kayma nedeniyle daha önce 5 ev boşaltıldı. Belediye ve diğer yetkililer incelemesini yaptı. İnşallah bir an önce sorun çözüme kavuşturulur" dedi.

ANDIMIZ'I OKUDULAR, DERS BAŞI YAPTILAR Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda vatanını yürekten seven, al bayrağına gönülden bağlı, çalışkan, başarılı nesillerin yetişmesi için hizmet veren Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri'nin Seyhan İlçesi'nde faaliyet gösteren şubesinde tatlı bir telaş vardı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik değişikliğinin Danıştay 8. Dairesi'nce yürürlükten kaldırılmasının hemen ardından ABEM öğrencileri Andımız'ı okuyarak ders başı yaptı.

İKİZ ŞEHİTLERİN İSİMLERİ YAŞATILIYOR

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un isimlerinin yaşatıldığı ABEM şubesinde eğitim gören öğrenciler, Türk Milleti'nin bağımsızlığının simgesi, şanlı Türk Bayrağı'nı dalgalandırıp, gür bir sesle Andımız'ı okudu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy ile şube müdürleri ve öğretmenler de Andımız'a eşlik etti.

ANDIMIZ ABEM ŞUBELERİNDE HER GÜN GURURLA OKUNACAK

Başkan Hüseyin Sözlü'nün geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin çağın gereklerine uygun biçimde eğitimlerini tamamlamaları ve geleceğe eksiksiz hazırlanabilmeleri için Adana Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanlarını seferber ettiğini ve her yıl 13 bin öğrenciye ücretsiz eğitim desteği verdiğini bildiren Daire Başkanı Halil Hızlısoy, bundan böyle ABEM'in tüm şubelerinde her gün Andımız'ın okutulacağını, Adanalı genç neslin Türk Bayrağı'nın gururla dalgalandırmaya devam edeceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Andımzın okunması

- Genel ve detay görüntüler