DHA YURT BÜLTENİ 8

Küçük Muhammet'i, arkadaşının yönlendirmesi ile 43 yerinden bıçaklamış Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de Suriyeli Muhammet Derviş'i (5), 43 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Alican Kart'ın (20) yargılanmasına devam edildi. Sanık, "Arkadaşım, 'Çocuk sana küfür etti, ben olsam bıçaklardım' dedi. Benim aklıma girdi, bıçakladım" dedi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Erdemli ilçesinin turizm merkezi Kızkalesi'ne gelen ailenin en küçük çocuğu Muhammet Derviş, 18 Eylül 2017'de kayboldu. Anne Ranya Derviş ve diğer yakınları, çocuğun bulunması için çevrede arama yaptı. Ancak gece geç saatlere kadar süren çalışmalardan sonuç alınamadı. Sabah Kızkalesi'nin sahil kesimindeki duşakabinde küçük çocuğun cesedi bulundu. Yapılan otopside, 43 yerinden bıçaklandığı belirlenen Muhammet Derviş'in cenazesi Mersin'de toprağa verildi. 'ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ' Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında özel ekibin 200 iş yerinin güvenlik kamerasını incelemesi sonucunda Alican Kart gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kart, tutuklanarak cezaevine konuldu. 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Alican Kart'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya katil zanlısı Alican Kart ile tarafların avukatları katıldı.

'ARKADAŞINI SUÇLADI' Duruşmada yaptığı savunmasında arkadaşını suçlayan Kart, "İlk mahkemede korktum, yalan söyledim. Ö.T. isimli arkadaşım da vardı. Ondan şikayetçiyim. Bana zorla uyuşturucu ve içki içirdi. Beni olaya sürüklemeye çalıştı. 'Çocuk sana küfür etti, ben olsam bıçaklardım' dedi. Benim aklıma girdi. Ben de bıçakladım" diye savunma yaptı. Derviş ailesinin avukatları dosyanın cinsel istismar açısından incelenmesini talep ederken, sanık avukatının tahliye talebini reddeden mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 15 Ocak tarihine erteledi. Görüntü Dökümü

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- Cinayetin işlendiği bölgeden genel ve detay görüntüler

- Cesetin bulunduğu bölgeden fotoğraflar

- Muhammed'in son kez görüldüğü güvenlik kamerası görünteleri

- Cinayetin işlendiği soyunma kabinin görüntüsü

- Kızkalesi plajından görüntüler

- Mersin Adliyesi'nin görüntüleri

- Adliyeye girmek için bekleyen vatandaşlar

- Muhammed'in fotoğrafı SÜRE: 05'41" BOYUT: 616 MB

Haber: Adnan AÇIKGÖZ-Kamera:MERSİN, (DHA)

========================== Van'da, depremin yıl dönümünde 2'nci 'Deprem Çalıştayı' Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin 7'nci yıl dönömü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Deprem Çalıştayı' düzenlendi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Van'da 2011'de 23 Ekim ve 9 Kasım'da meydana gelen depremlerde toplam 644 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1966 vatandaşın yaralandığını, 252 kişinin ise enkaz altından sağ kurtarıldığını, 2 bin 337 konutun yıkıldığını söyledi. Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.2 ve 9 Kasım'daki 5.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili bu yıl ikinci 'Deprem Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda iki üniversiteden gelen bilim adamları konuşma yapacak. Çalıştayda ortaya çıkacak sonuçlarla depremden sonra yapılacaklar konusunda bir yol haritası hazırlanacak. DoubleTree by Hilton Van Otel'de yapılan çalıştaya, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, İstanbul Teknik Ünivesitesi ve Van YYÜ'den gelen konuşmacılar ile öğrenciler katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yalçın, Van depreminin 7'inci yıl dönümü nedeniyle iki yıldan beri depremle ilgili çalıştaylar düzenlediklerini belirtti.

'DEPREMLE YAŞAMAYI BİLMELİYİZ' Toplum olarak depremle yaşamayı bilmek zorunda olduklarını belirten Yalçın, bu yıl düzenlenen Van 2'inci Deprem Çalıştayı'nda kentsel dönüşümün sosyolojik imkanları, deprem yönetmenliği ve kentsel dönüşüm ve kentsel yapılaşma sürecinde zemin-deprem etkileşimi gibi konuların ele alınacağını söyledi. Yalçın, "Büyükşehir belediyesi olarak depremden sonra jeolojik çalışmalara ağırlık verdik. Sonrasında ise depreme dayanıklı binalar yapmak için öncelikle kentsel dönüşüm projeleri yaptık. Kent meydanı bunlardan bir tanesidir. Bunun dışında başka projelerimiz de var. Akköprü Mahalllesi'nde kentsel dönümüşde riskli alanlar var. İnşallah buraya da depreme dayanıklı binalar yapıldığı zaman biz de görevimizi yapmış olacağız. Van depreminden sonra krizi fırsata dönüştürmek mümkün. Ama o günkü yöneticiler bunu akıl edemediler belki. Şu anda hala çok sayıda kaçak yapı mevcut. Ama bununla beraber kaçak yapıları ortadan koldırmak için çalışmalar devam ediyor" dedi. TÜRKİYE'DE SON 32 YILDA 240 BİN DEPREM MEYDANA GELDİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ahmet Kazankaya ise Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 ile 9 Kasım'da 5.6 büyüklüğündeki depremlerde 644 vatandaşın hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Prof.Dr. Kazankaya, "Bu depremlerde bin 966 vatandaşımız yaralanmış, 252 kişi enkazdan sağ olarak kurtarılmış ve 2 bin 337 konut yıkılmıştır. Depremin hemen ardından sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümet üyelerimiz ve 80 milyon vatandaşımızın maddi ve manevi destiğiyle deprem yaraları hızlıca sarılmıştır. Depremin oluşumu önlenemiyeceğine göre, insan için tek çare can kayıplarını ve hasarı azaltabilecek önlemler alınması.Türkiye'de son 32 yılda 240 bin deprem meydana gelmiştir. Doğal afetlerde yıkım olduktan sonra değil, yıkım olmadan önlem alınmasıyla mümkündür. Kentsel dönüşüm programı kapsamında, güvensiz binaların yıkılması ve devletimizin de imkanlarını kullanarak, depreme dayanıklı binalar yapılmalı" diye konuştu. İKİ OTURUM HALİNDE YAPILIYOR İki oturum şeklinde bir gün sürecek olan deprem çalıştayının ilk oturumunda Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Suvat Parin, YYÜ İnşaat Bölümü'nden Doç. Dr. Mucit Tapan, Van'da Kentsel Dönüşümün Sosyolojik imkanları, yeni deprem yönetmenliği ve kentsel dönüşüm konularında önemli bilgiler verirken, 2'inci oturumda ise İstanbul Teknek Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği'nden gelen Prof. Dr. Ferhat Özçep, kentsel yapılaşma sürecinde zemin-deprem etkileşimi konularını ele alacak.

VAN DEPREMLERİ Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.2 ve 9 Kasım da 5.6 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, toplam 644 kişi ölmüş, bin 966 kişi de yaralanmış, 252 kişi ise enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı. Depremlerde Van kent merkezinde binalar yıkılırken, yüzlerce konut ağır hasar gördü. 100 bin nüfuslu Erciş İlçesi'nin ise yaklaşık üçte birlik bölümü enkaz haline geldi. 26 bin konuta yıkım kararı verilip, depremzedelerin gecici barınmalarını sağlamak amacıyla 11 ayrı noktaya 75 bin çadır kuruldu. Depremzedeler, daha sonra 34 ayrı bölgeye kurulan 30 bin konteynere yerleştirildi. Türkiye'nin tamamının Van için seferber olduğu depremin ardından, vatandaşların kalıcı olarak barınmaları için de hızlı bir şekilde ihaleler yapılıp, 39 gün sonra ilk afet konutlarını temelleri atıldı. İlk depremde büyük yıkımın meydana geldiği Erciş İlçesi'nin Karataşlar mevkiisinin 2 ayrı noktasına 4 bin 880, Van'nın Edremit, Bostaniçi, Kevenli, Kalecik, Karpuzalan'a ise 12 bin 591 olmak üzere toplam 17 bin 471 konut yapılarak hak sahiplerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Deprem Çalıştayına gelen öğrenciler

-Protokol üyeleri

-Saygı duruşu

-Depremle ilgili sinevizyon gösterimi

-Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'ın konuşması

-Sinevizyon gösterisinden detaylar

-Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya'ının konuşması

-Detaylar

-YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Öğretim üyesi Doç. Dr. Suvat Parin'ın sunumu

-Detaylar

SÜRE:4 DK 40 SN

BOYUT:523 MB

====================== TEDAVİ GÖREN KIZI İÇİN SAÇINI KESTİRDİ ANTALYA'da, trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede zorunlu olarak saçları kesilen Seda Nur'a (24) destek olmak isteyen Kadir Şen, kızının doğum gününde sürpriz yaparak, kendi saçını da kestirdi.

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol Otomasyon Mühendisliği Bölümü mezunu Seda Nur Şen, 26 Temmuz günü, Antalya'daki Dumlupınar Bulvarı Ulusoy Caddesi'nden yolun karşısına geçmek isterken, 07 EY 344 plakalı ekmek aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Şen, acil servisteki müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Yoğun bakımda geçen 41 günün sonunda ailesiyle görüşüp, seslere karşılık veren Seda Nur Şen'in tedavisine, hastanenin fizik tedavi bölümünde devam ediliyor. 24'ÜNCÜ YAŞINA HASTANEDE GİRDİ

Tedavisinin 90'ıncı gününe rastlayan doğum gününü de dün hastanedeki odasında kutlayan Seda Nur'u, en çok babası Kadir Şen'in saçlarını kestirerek, yaptığı sürpriz sevindirdi. Seda Nur Şen'in odasına doğum günü pastasıyla giren Kadir Şen, "Kızımın devam eden tedavi sürecinde saçlarının kesilmesi gerekiyordu. Seda'nın 24'üncü doğum günü sürpriz yaptım, ben de saçlarımı onunki gibi kestirdim. Kızım beni böyle görünce çok mutlu oldu. Doğum günü pastasını da kestik kutladık. Seda'dan ilgisini esirgemeyen bölüm hekim ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum" dedi.

'HUKUKİ SÜRECİ DE TAKİP EDİYORUZ'

Seda Nur'un başındaki ameliyat yarasından dolayı saçlarının kesildiğini kaydeden Kadir Şen, "Ben de ona doğum gününde hediye olarak saçlarımı kestirdim. Kızımın yanına öyle gittim, inşallah ikimizin de saçları aynı anda büyümeye devam edecek. Şu andaki süreçten mutluyuz. Çocuğumuz yanımızda, tedaviye olumlu cevap veriyor. Hukuki süreci de takip ediyoruz; ancak Seda'nın sağlığı her şeyden önemli. Sanırım ilk dava yılbaşından önce görülecek. Bilirkişi keşif yapacak. Tespitlerden sonra da dava sürecek" diye konuştu.

Kadir Şen, kızının 90 gündür hastanede tedavisinin sürdürüldüğünü belirterek, "Seda Nur yoğun bakımdan çıktığında sağ tarafında kısmi felç vardı. Fizik tedavi bölümünde tedavisine başlandı. Bu dönemde sağ bacak ve kolunda hareketlenmeler başladı. Ameliyatlarını başarıyla gerçekleştiren doktorlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Görüntü Dökümü

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Seda'nın yatakta yatarken görüntüsü

Seda çevresindekilerle konuşmaya çalışması

Seda'nın yaş günü pastasını üflemesi

RÖP: Kadir Şen ( Baba )

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Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,(DHA)

393 MB -- 03.33 /// HD ======================= Jandarma Genel Komutanı Çetin'den 'yerli' vurgusu JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ihtiyaçlarında yerli ve milli ürünleri kullanarak dışa bağımlı olmak istemediklerini söyledi.

Uluslararası Jandarmalar Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP), Jandarma Genel Komutanlığı'nın ev sahipliğinde, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de başladı. 19 ülkenin jandarma genel komutanlarının katıldığı toplantı öncesi Jandarma Genel Komutanlığı birlik, teçhizat sergisi ilgi gördü. Yabancı konuklar, 21 Türk savunma sanayi şirketinin ürünlerinin yanı sıra jandarmaların kullandığı malzemeleri tek tek inceledi. CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNİ AYDINLATAN CİHAZ

Sergide ilgi çeken teçhizatlar arasında, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında kullanılan 'çok dalga boylu ışık kaynağı' cihazının benzeri de yer aldı. Cihaz, mavi ışık dalgasıyla temizlenen kanı tespit etmişti. Diğer yandan jandarmanın son dönem sıkça kullandığı tak bul gözlüğü sergilenenler arasında yer aldı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın işbirliğinde üretilen gözlük, 3 dakikada 40 kişinin kimliğinden genel bilgi taramasını (GBT) tamamlayabiliyor.