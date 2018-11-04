DHA YURT BÜLTENİ 8

Kız arkadaşını ziyarete geldi, dövülüp gasp edilerek, alıkonuldu Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)-BİTLİS'in Tatvan ilçesinden Van'a kız arkadaşını ziyarete gelen E.A. hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre E.A, kız arkadaşının evindeyken 3 kişi tarafından darp edildi, 19 bin TL'si gasp edildi ve 3 gün boyunca depoda zorla tutuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 saldırgan T.K., T.Ö., M.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 30 Ekim günü İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi'nde meydana geldi. Polise T.K., T.Ö., M.İ.'nin Bitlis Tatvan'dan Van'a kız arkadaşı A.E.'yi görmeye gelen E.A.'yı bir depoda 3 gündür zorla tuttuğu ihbarı yapılrı. Harekete geçen polis olay yerinde 3 şüpheli ile E.A.'nın kız arkadaşı A.E.'yi gasp ettikleri araç, hesaplarına aktardıkları 19 bin TL paraya ait dekont ve cep telefonu ile birlikte gözaltına alırken, E.A.'yı da kurtardı. Poliste ifadeleri alınarak soruşturması tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevkedilirken, mağdur E.A.'nın kız arkadaşı A.E ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan T.K., T.Ö., M.İ adlı şüpheliler 'nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

POLİS KAMERASI

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-Saldırganlar, emniyet binasıdan çıkartılıken

-Detaylar ================================== Diyarbakır'a iki yılda 543 milyon 537 bin liralık yatırım DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 2 yıl önce kayyum olarak atanan Cumali Atilla ve yönetimin 2 yıl içinde yol, park, yeşil alan, yapı, tesis, tarım, hayvancılık, kaldırım, sosyal ve benzeri alanlarda toplam 543 milyon 537 bin 108 lira yatırım yaptığı belirtildi. Başkan vekili Atilla, yatırım yaparken, kent insanlarına kulak vererek bunları yaptıklarını ve masa başında karar almadıklarını belirterek, "Biz, 'Gönüllere giden yolu da imar ediyoruz' düşüncesi ile çalışıyoruz. Bu şehre ve bu şehrin güzel insanlarına ne kadar hizmet etsek kendimizi hep eksik görüyor, daha çok çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz" diye konuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Cumali Atilla ve yönetimi, 2 yılda yaptıkları çalışmaları rapor haline getirdi. Göreve geldikleri ilk gün, 'Her şey çok güzel olacak' diye yola çıktıklarını, hükümetin destekleri ve belediye imkânları çerçevesinde çalışmalarını planlayıp uyguladıklarını söyleyen Başkan vekili Atilla, "Şehrin en acil işlerini ilk etapta tamamlayıp bu şehrin güzel ve kadirşinas insanlarına yakışır bir şehri meydana getirmek için gayret ediyoruz. Yatırımlarımızı yaparken, bu şehrin insanlarına kulak veriyoruz. Masa başında kararlar alıp uygulamıyoruz. Hemşehrilerimizle birebir görüşerek ve farklı iletişim araçlarını kullanarak belediyecilik hizmetlerimizin hakkında görüş alış verişinde bulunuyoruz. Bu konudaki ilkemiz belli, 'Bu şehri bu şehirde yaşayanlarla yöneteceğiz'. Bu ilkemiz doğrultusunda talep ve istekleri alıyor, imkânlarımız çerçevesinde en kısa zamanda taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz. Belediye hizmetlerimizi gerçekleştirdikten sonra hem yapım aşamasında hem sonrasında o mahallede, sokakta yaşayan hemşehrilerimize giderek hizmetten memnuniyetlerini ve bundan sonrası için önerilerini almaya özen gösteriyoruz"dedi.

'GÖNÜLLERE GİDEN YOLU DA İMAR EDİYORUZ' Atilla konuşmasını şöyle sürdürdü: "2 yıllık görev süremizde altyapı hizmetlerine çok önem verdik. Çünkü, bu alanda önemli bir boşluk vardı. Önümüzdeki yıl da önem vereceğiz ancak bunun yanında farklı alanlarda da bu şehrin ihtiyaçları doğrultusunda şehrimizin marka şehir olması adına çalışmalarımızı gerçekleştirmeye gayret göstereceğiz. Bu şehir ruhu olan şehirdir. Bu şehrin ruhuna uygun ruhu olan bir belediyeciliği de hayata geçirmek istiyoruz. Belediye alt yapıyı yapar, tesis yapar, park yapar, yol yapar ancak yaptığı çalışmalara bu şehrin ruhunu ve kendi ruhunu katmayı da bilmeli. Bir mahallenin yolunu yapmak en temel görevimizdir bundan şüphe yok ancak yolun çıktığı mahalledeki hemşehrilerimizin gönlüne de bir yol yapmak lazım. İşte tam burada o ruh devreye giriyor ve diyoruz ki, 'Biz gönüllere giden yolu da imar ediyoruz'." YOLLARA 1 MİLYON 400 BİN TON ASFALT SERİLDİ Belediyenin 2 yıllık faaliyet raporuna göre, 2107'de kentin cadde ve bulvarlarına 600 bin ton sıcak asfalt sererek sezonu kapatan Belediye, bu yıl merkeze bağlı 4 ilçenin yollarına 800 bin ton sıcak asfalt serdi. 2018 yılı içinde yama, bakım ve onarım çalışmalarında ise, 100 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi, 2017-2018 yılları arasında mevcut durumda bozulan ve yolların yapılmasıyla birlikte ihtiyaç duyulan yerlerde yaptığı çalışmayla 568 bin metrekarede kaldırım taşı döşerken, mevcut olan, yolların tamamlanmasıyla sıfırdan yapılan kaldırımlar, görme ve bedensel engellilerin kullanımına uygun şekilde inşa eetti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2017-2018 yılları arasında 4 merkez ilçe dışında 13 ilçenin mahalle ve mahalle grup yollarında yürüttüğü çalışmalarda 2 bin 230 kilometre sathı kaplama asfalt sererken, 2017'de ilk kez mahalle grup yollarına 100 kilometre sıcak asfalt serdi. 2018'de 400 kilometre yolu asfaltlanırken, kış koşulları ve yolun geçtiği alanların engebeli olması nedeniyle mahalle yollarına 400 bin metrekare parke taşı döşendi. Rapora göre, 2017-2018 yılları arasında kentin sokak, cadde ve bulvarlarına toplam 1 milyon 400 bin ton sıcak asfalt seren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 52 bulvar ile caddeyi yeniden düzenledi. Bulvar ve cadde düzenlenmesinde orta refüj, kaldırım, aydınlatma, yeşillendirme ile bisiklet yolu çalışmaları yürütüldü. KENT MEYDANI HİZMETE GİRDİ Raporda, vatandaşların sosyal, kültürel ve sportif amaçlarla kullanması için Kayapınar ilçesinde 70 bin metrekare üzerine inşa edilen Kent Meydanı tamamlanarak hizmete girerken, Kent Meydanı içinde Kitap Cafe , Meydan Cafe, mescit, yürüyüş yolları, fitness aletleri, bisiklet yolları, çocuk oyun grupları, fresh ve kuru havuz bulunuyor.

Belediye, Kayapınar ilçesinde 34 bin metrekare alana da inşa ettiği Temapark'ı tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı. 1 MİLYON DİYARKART ÜCRETSİZ DAĞITILDI Raporda, düzenli ve sistemli toplu taşıma hizmetleri için biniş kart sistemini yaygınlaştırmayı amaçlayan Belediyenin, daha önce ücretli şekilde satışı yapılan Diyarkart'an 1 milyon adedi vatandaşlara ücretsiz dağıttığı belirtilirken, kentin hava sıcaklığını ve soğukluğunu göz önünde bulundurarak, kentin farklı noktalarına kapalı ve klimalı duraklar yerleştirdi. 18 metrekarelik alana sahip duraklarda 7/24 güvenlik kamerası, kitaplık, yaz-kış klima, engelli rampası ve 12 kişilik oturma alanı bulunduğu ifade edildi. 9 BİN HASTA YAKINI MİSAFİRHANEDE AĞIRLANDI, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca, Doğu ve Güneydoğu'nun sağlık merkezi konumunda bulunan Diyarbakır'a çevre il ile ilçelerden gelen hasta ve hasta yakınları için oluşturulan misafirhanede toplam 9 bin 11 hasta ve yakını ağırlandı. Maddi durumlarından dolayı tatil yapma imkanı bulunmayan çocuklara yönelik ücretsiz düzenlenen, "Çocuk Yaz Kampı" dan da 2 yılda toplam 2 bin 200 çocuk faydalandığı belirtilen faaaliyet raporunda, çocukların spora, sağlıklı bir yaşama teşvik etmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve çocukların obezite hastalığına yakalanmalarını önlemek amacıyla 3 bin 500 adet bisiklet dağıtıldığı belirtildi.

2 YILDA 543 MİLYON 537 BİN LİRA YATIRIM Hazırlanan raporda, zaman zaman gündeme gelen yatırım tutarları ile ilgili bilanço da açıklandı. Raporda, kentte yol, park, yeşil alan, yapı, tesis, tarım, hayvancılık, kaldırım, sosyal ve benzeri alanlarda 2 yılda toplam 543 milyon 537 bin 108 lira yatırım yapıldığı belirtildi. 2017'de yatırımlara 257 milyon 834 bin 933 lira harcanırken, 2018'de ise, 30 Ekim tarihi itibariyle 285 milyon 537 bin 108 lira harcandığı belirtildi. Daha önceki yıllarda belediyenin yatırım giderleri yüzde 12 ile 18 arasında değiştiği belirtilen raporda, kayyum yönetimi ile birlikte 2017-2018 yıllarında yatırım giderleri yüzde 40'a tekabül ettiği vurgulandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yol çalışmaları

-Fidan dikimi

-Park ve bahçelerde çalışmalar

-Kavşak düzenleme çalışmaları

-Açılan yeni parklar

-Bölgenin drone ile çekimi

-Ulaşım hizmetlerinden görüntü

-Diyarkart bürosundan görüntü

-Başkan Vekili Atilla'nın halkla görüşmesi

-Gece çekilen görüntüler

-Kanalizasyon çalışmaları

-İkram çeşmesi

-Belediye binasından görüntü

-Diyar Masa'dan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA) ====================================== Derbi öncesi vefat eden Koray Şener'in cenazesi helallik için babaevinde Anne Gülümser Şener "Kor ateşlere attın beni Koray'ım' diye gözyaşlarına boğuldu Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)- GALATASAYAR ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesi kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 20 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in cenazesi Kocaeli'nin Körfez ilçesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Anne Gülümser Şener "Kor ateşlere attın beni Koray'ım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenin ardından Koray Şener'in cenazesi Yarımca Atalar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Beşevler durağı mevkiinde ki evinin önüne getirildi. Burada cenaze aracından tabut indirilerek helallik alındı. Evinin önünde helallik alınmasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler vefat eden Koray Şener'in babası Rıfat, anne Gülümser, abileri Eray ve Güray Şener ile komşuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ANNE GÜLÜMSER ŞENER "KOR ATEŞLERE ATTIN BENİ"

Anne Gülümser Şener tabutun getirildiği sırada "Kor ateşlere attın beni Koray'ım" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Güçlükle ayakta durabilen baba Rıfat Şener için sandalye getirtilerek oturması istendi. Baba oturmak istemediğini söyleyerek "Hayır ben oğlumun başında duracağım. Oturmak istemiyorum." dedi. Alınan helalliğin ardından cenaze ikindi namazında kılınmak üzere Körfez Mimar Sinan Camine götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evin önünde helallik alınması

-Ali Koç ve yöneticiler

-Ali Koç baba Rıfat Şener'i teselli ederken

-Drone ile helallik alınırken görüntü

-Cenazenin camiiye götürülmesi Haber: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU - Kamera: Alişan KOYUNCU-KOCAELİ (DHA) ============================================ Sakat doğan kuzusu için mücadele ediyor TOKAT'ta ikamet eden Hasan Yaylı (30) iki gün önce yaylada ön ayakları sakat olarak doğan kuzusunun iyileşmesi için mücadele ediyor. Merkeze bağlı Yayladalı Köyünde ikamet eden ve kent merkezinde özel bir firmada boya teknisyeni olarak çalışan Hasan Yaylı, altı ay önce heves ederek bir tane koyun aldı. Yaylı aldığı koyunu köyün sürüsüne kattı. 6 ay ay sonra doğum yapan koyunun kuzu ön ayaklarından sakat olarak doğdu. Dün akşam saatlerinde arkadaşının koyunun doğum yaptı haberi üzerine koyununun yanına giden Yaylı kuzunun ön bacaklarının sakat olduğunu fark etti. Kuzusunun iyileşmesi için seferber olan Yaylı, daha sonra Tokat merkeze gelerek Veteriner Hekim Fatih Koç'a ulaştı. Kuzu Veteriner Hekim Koç tarafından tedavi altına alındı. Kuzunun sakat olan ön ayakları bandaj ile sarılarak ilk tedavisi yapıldı. Daha sonra röntgen çekilerek tedavisine devam edilecek.

'KUZUM İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM' Kuzunun doğduktan sonra ön bacaklarının sakat olduğunu söyleyen Hasan Yaylı, "Arkadaşım 'koyunun kuzuladı' diye telefon etti. Yaylaya gittiğimde ise kuzum sakattı. Bende kuzuyu aldım, Fatih beye getirdim. Fatih bey olmaz ise gerekirse devlet hastanesine gideceğiz. Bu kuzuma film çekilecek, ayakları alçıya alınacak düzelecek. Ben kuzum için tedavi ne gerekiyorsa yapacağım. İl dışı bile olsa Ankara, İstanbul bile olsa, bu kuzuyu götürüp tedavisini yaptıracağım." dedi. Veteriner Hekim Fatih Koç ise kuzunun tedavisine başlandığını belirterek, "Bu yavrucağı kaderine teslim edemeyiz. Veteriner Hekimlik Andımızı yerine getirme amacıyla ne yapabiliriz uğraşısı içerisinde ayaklarındaki bu bozukluğu düzeltmek adına ilk olarak ön ayaklarını bandaja alacağız. Daha sonra film tetkikleri yapıldıktan sonra gerekirse ameliyata alınacak. Düzelmesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu. Görüntü Dökümü -Kuzudan görüntüler -Hasan Yaylı'dan görüntüler -Hasan Yaylı röportaj

-Veteriner Hekim Fatih Koç röportaj -Genel Detay Haber-Kamera:Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - (338 MB HD Görüntü) ====================================== HDP'den 4 Kasım gözaltılarının yıl dönümünde açıklama Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 11 milletvekilinin gözaltına alınmasının 2'nci yıl dönümünde açıklama yapan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, "Siyasi operasyonlar ve hukuk dışı uygulamalarla, demokratik mücadele alanının yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde, parti olarak bu saldırıları boşa çıkarmanın mücadelesini vermeye devam ediyoruz" dedi. Haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınan HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ile Çağlar Demirel'in de aralarında bulunduğu 11 milletvekilinin tutukluluğunun 2'nci yıl dönümünde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması düzenlendi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, 4 Kasım günü tutuklanan 11 eski milletvekilinden 9'unun hala tutuklu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Siyasi operasyonlar ve hukuk dışı uygulamalarla, demokratik mücadele alanının yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde, parti olarak bu saldırıları boşa çıkarmanın mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Siyasi ve toplumsal bir özne olarak, bu mücadelenin en başından beri maruz kaldığımız operasyonlar, aynı zamanda büyük bir direniş mirası yaratarak önümüzü aydınlatmaya devam ediyor. 4 Kasım 2016’dan bu yana Eş Genel Başkanlarımız dahil milletvekillerimiz tutuklanmıştır. 9 milletvekilimiz ise hala cezaevindedir. Halklarımızın emeği, iradesi ve oylarıyla temsil hakkını kazanan vekillerimiz şahsında bu durumu protesto ediyoruz." Basın açıklaması, 5 dakikalık oturme eyleminin ardından son buldu. Görüntü Dökümü:

-HDP binasından görüntü

-Açıklamaya katılanlar

-Özsoy'un açıklaması

-Oturma eylemi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) ====================================== Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş: Sağlıkta şiddete kesin tutuklama geliyor Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Türkiye'de son 5 yılda 60 bin sağlık çalışanının sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını ifade ederek, "Bu kanun düzenlemesiyle birlikte tutuklu yargılama eğer meclisten geçerse kesin olacak. Biz tutuklu yargılamanın ve cezaların arttırılmasının şiddetin önlenmesine katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Edirne Şubesi'nin 3'ncü olağan genel kurul toplantısına katıldı. Bir otelin salonundaki toplantıda sendikanın çalışmaları hakkında bilgi veren Memiş, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'deki sağlık çalışanlarına yönelik şiddettin sorulması üzerine konuşan Memiş, yeni kanun düzenlemesinde şiddet uygulayanlara 'kesin' tutuklama verileceğini söyledi. Kanunun Sağlık Komisyonu'nda görüşüldüğünü ve önümüzdeki hafta meclis genel kurulundan çıkmasını beklediklerini ifade eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Türkiye'de sağlık alanında şiddet ciddi bir sorun olmaya başladı. Bu ülkede hasta memnuniyet oranı yüzde 36'lardan 76'lara çıktığı bir dönemde vatandaşın sağlığa erişimi 2.3'lerden, 8.3'lere çıktığı bir dönemde fiziki şiddetin artmış olması çok düşündürücü. Bu anlamda yetkili sendika olarak 2011 yılında Sağlık Bakanlığı ile 'emeğe saygı, şiddete sıfır tolerans' kampanyası başlatmıştık. Şiddet kayıt altına alınmaya başladı, güvenlik tedbirleri arttırıldı, hukuki destek verildi. Ama doktor Ersin Arslan'ın öldürülmesiyle birlikte de mecliste kurulan komisyonda bizimde önerimizle şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması ile ilgili düzenleme yapılmıştı. Ancak savcılarımız hukuki boşluk nedeniyle tutuklama yapmıyorlardı. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan bir kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılıyor. Bunun caydırıcılığı yok. Şimdi bununla ilgili mecliste yeni bir düzenleme var. Bu kanun düzenlemesiyle birlikte tutuklu yargılama eğer meclisten geçerse kesin olacak. Biz tutuklu yargılamanın ve cezaların arttırılmasının şiddetin önlenmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Sağlık çalışanlarına şiddete yönelik tutuklama konusu şuanda meclis gündeminde. Genel kurul yoğunluğunu bilemiyoruz ama bu konu sanıyorum, önümüzdeki hafta gelecek. Konu ihtisas komisyonu olan Sağlık Komisyonunda geçen hafta görüşmesi yapıldı, Pazartesi de devam edecek. Önümüzdeki hafta bu düzenlemenin çıkacağını düşünüyoruz" dedi.