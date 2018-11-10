DHA YURT BÜLTENİ 8

Aras EDAŞ çalışanlarına keserli saldırı AĞRI'nın Patnos ilçesinde elektrik dağıtım şirketi Aras EDAŞ ekipleri, elektrik hatları üzerinde elektronik haberleşme sistemi (PLC) montaj çalışması yaparken, bir grubun keserli saldırısına uğradı. Çıkan arbedede görevli amca çocukları Harun, Davut ve Bayram Türkmen yaralandı. Yaralılar, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay ilçe merkezinin Taş Mahallesi Şakir Demir Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, PLC montajı yapan görevlilere, önce sözlü saldırıda bulunan kalabalık bir grup daha sonra ellerinde keser gibi kesici aletlerle saldırdı. Aldıkları darbelerle yaralanan Harun, Davut ve Bayram Türkmen Potnas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Aras EDAŞ ekiplerine pansuman yapılarak gözetim altına alındı. Can güvenliklerinin olmadığını söyleyen çalışanlar, işyeri önünde toplanarak arkadaşlarına yapılan saldırıyı kınadı. Aras EDAŞ Patnos Şube Müdürü Kemal Çubuk, "Kesintisiz ve kaliteli enerji kullanımı için hizmet veriyoruz. Bu hizmeti verebilmek için her türlü fedakarlığı yaparken zaman zaman maalesef özellikle kaçak kullanım yapanların şiddetine maruz kalmaktayız. Son zamanlarda kaçak elektirkle mücadelede önemli bir teknolojik yenilik olan PLC sayaç montajı yapan arkadaşlarımız ilçe merkezinde yaralayıcı ve kesici aletlerle saldırıya uğramıştır" diye konuştu.

Elektrik dağıtım hizmetlerini yerine getirmek, müşterilerin ve şirketin haklarını korumak asli görevleri olduğunu sözlerine ekleyen Çubuk şunları söyledi: "Bu görevimizi icra ederken zaman zaman şiddetli mukavametlerle karşılaştığımız gibi zaman zaman da darp ediliyoruz. Son zamanlarda kaçak elektirkle mücadelede önemli bir teknolojik yenilik olan PLC sayaç montajı yapan arkadaşlarımız saldırıya maruz kalmıştır. Üç personelimiz doktor muayenesi sonucu iş göremez raporu almıştır. Bizler Aras EDAŞ çalışanları olarak asli işimizi yaparken artık saldırıya uğramak istemiyoruz. Çalışma hakkı tıpkı yaşama hakkı gibi temel insan haklarındandır ve bu hak insana doğuştan verilmiştir. Bizleri temel haklarımızdan mahrum eden bu son olay bulmasını umut ediyoruz. Halkmızın kaliteli ve sağlıklı enerji kullanması için 7/24 çalışan bizler bu saldırıyı kınıyor, çalışan ve üreten kişiler olarak işimizi baltalayan hareketleri kamuoyumuzun yüksek vicdanına ve takdirine havale ediyoruz." Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuksuz yargınlanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Patnos Aras Elektrik Aş Tabelası

-Dağıtım şirketi elemanlarınından detay

-Patnosta sayaç kontrol ve kaçak muayenelerinden detay

-Başına darbe alan çalışanın fotoğrafı

-Dağıtım şirketi elemanının konuşması

-Kemal Çubuk'un konuşması Haber-Kamera: Turgay İPEK /ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 03.48 BOYUT: 425 MB ====================================== İşaret diliyle 10'uncu Yıl Marşı'nı okuyup, zeka küpleriyle Atatürk'ü çizdiler TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'inci yıldönümünde Erzurum'da anıldı. Törende işaret diliyle 10'uncu Yıl Marşı okundu, 1040 zekâ küpü ile Atatürk portresi oluşturuldu. Merkez Yakutiye ilçesindeki Atatürk anıtının da bulunduğu Havuzbaşı'nda çelenk konulması ile başlayan törenlerde, saat 09.05'i gösterdiğine hayat durdu. Saygı duruşunun ardından Kent Meydanı'nda Yakutiye Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan büyük bir bölümü Atatürk Üniversitesi öğrencisi olan 90 kişi, 10'uncu Yıl Marşı'nın işaret diliyle okudu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için yapılan gösteri, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Eğitmen Ülkem Gök, yaklaşık 1 haftalık çalışma ile gösteriyi hazırladıklarını söyledi. Annesi İlknur Çavdar ile birlikte gösteride yer alan 8 yaşındaki Çağan Çavdar'ın sempatik tavırları görenlerin içini ısıttı. Vatandaşlar anma gösterisini cep telefonları ile kaydetti.

Erzurum Palandöken Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) 3 öğrenci ise 1040 zeka küpü ile 9360 piksellik tabloda Atatürk portresini oluşturdu. Yapım anını saniye saniye kaydeden BİLSEM Matematik birimi, "Adını mücevher taşa yazacağız derken ciddiydik biz. Erzurum BİLSEM Matematik birimi olarak Atamızı anmak için 1040 zekâ küpü ile 9360 piksellik tabloda Atatürk portresini oluşturduk. Ruhu şad olsun. Saygı ve özlemle" diyerek yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Havuzbaşındaki törenden detay

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Zeka Küpü ile Bilim Sanat Merkezinde Atatürk projei oluşturulması

-Atatürk üniversitesi öğrencileri tarafından 10.yıl marşının işaret dili ile okunması

-Çağan Çavdar ile röp

-Eğitmen Ülkem Gök ile röp Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA) ====================================== Öğretmen ve öğrencilerden 10 Kasım'a özel koreografi duygulandırdı ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde bulunan Devrek Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin 10 Kasım'a özel hazırladıkları koreografi, sosyal medyadan yüzlerce kez paylaşıldı.

Devrek Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 80'inci ölüm yıl dönümünde hazırladıkları özel koreografiyle andı. Atatürk'ün doğduğu yılı ve hayatını kaybettiği yıl ve 9.05'i saat üzerinde gösteren öğrencilerin koreografisi havadan drone ile görüntülendi. Lise, Devrek Belediyesi'nin desteğiyle hazırladıkları videoyu sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede yayılan video yüzlerce kez paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

-Okulun hazırladığı video

Süre: (3.43) Boyut: (45 MB)

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) ====================================== Eşini tüfekle öldürüp, aynı silahla intihar etti ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Ahmet Kılavur (54) tartıştığı eşi Cemile Kılavur'u (53), av tüfeğiyle öldürüp, yaşamına son verdi.

Bağlar Mahallesi'nde oturan Ahmet ve Cemile Kılavur çifti arasında sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kılavur, ruhsatlı tüfeğiyle eşi Cemile'ye ateş etti. Kılavur, ardından da tüfeği çenesinin altına dayayarak tetiği çekti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kılavur çifti, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çift, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ahmet ve Cemile Kılavur çiftinin cenazeleri, otopsi için morga kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servis önü

- Morg ve bekleyen yakınları

- Toplanan kalabalık

- Hastanede alınan güvenlik önlemleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN, ŞANLIURFA (DHA)

334 MB ====================================== Alacaklısının dükkanını ateşe vermek istedi SAMSUN'da camını kırdığı alacaklısının dükkanını, yere benzin dökerek ateşe vermek isteyen Y.Ç., polis ekiplerice gözlatına alındı. Olay, dün İlkadım İlçesi'nde devren kiralık bir iş yerinde meydana geldi. Dükkan sahibi E.K.'ya borç para verdiğini ve alamadığını öne süren Y. Ç., eline aldığı benzin bidonunu yere boşaltıp dükkanı yakacağını söyledi. Öfkeli gencin dükkanın camını da kırdığını gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Y.Ç.'yi ikna ederek dükkandan dışarı çıkardı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Yavuz Ç., "Ben ona kredi çekip borç verdim ama geri alamadım. Bu sefer 'Dükkanı kapatma, bana devret' dedim ona da tamam dedi ama meğer dolandırmış. Dünyanın en iyi adamı ben miyim? Benim param ne olacak?" dedi. Yoğun şekilde benzin kokan iş yerinin etrafından güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Olay yerinden görüntüler Polisin müdahalesi Dükkandan görüntüler Detaylar HABER KAMERA: Tayfur KARA / SAMSUN,(DHA) ====================================== Atatürk Sandıklı'da anıldı AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen bir dizi anma programı kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı.

Anma programı Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. İlçedeki sokaklarda simit satıcıları, ayakkabı boyacıları, esnaf ve vatandaşlar da saygı duruşuna katıldı. Tören İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi.

Belediye Meydanı'nda yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Hüsnü Morgaz (90) Atatürk'ü çok sevdiğini söyledi. Hüsnü Morgaz, "3'üncü sınıftaydım. O zaman öldü Atatürk. Yemekten sonra okula vardım. O zaman öğretmen saygı duruşunda bulundurdu. 'Atatürk'ümüz öldü' dedi. Hepimiz de ağladık" dedi.

Sandıklı'daki anma programı Belediye Düğün Salonunda devam etti. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşma, Atatürk'ün Askeri Cephesi adlı konuşma, Atatürk ile ilgili şiir ve Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi. 10 Kasım Oratoryosu sonrası 10 Kasım anma programı kapsamında dereceye giren öğrencilere verilen ödüller sonrası sona erdi.