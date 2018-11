DHA YURT BÜLTENİ 8

1)UZUNGÖL BEYAZA BÜRÜNDÜ TRABZON'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl,e mevsimin ilk karı yağdı. Beyaza bürünen Uzungöl'de muhteşem manzara ortaya çıktı.Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğa harikası turizm merkezi Uzungöl,e yağan karla ayrı bir güzelliğe büründü. Uzungöl'de çam ağaçlarındaki yeşil örtünün yağan kar ile beyaza dönüşmesiyle birlikte muhteşem bir görüntü ortaya çıktı. Göl kıyısında yürüyüş yapan, turistler, doğanın keyfini çıkarıyor.

'KIŞIN BEYAZLIĞI DA GÜZEL’

Her yıl Uzungöl'e geldiğini belirten Veli Oruç, "Yazın da gelmiştim ama bir de kışı görmek istiyordum. Trabzon’a gelirken keşke kar yağsın diye düşünüyordum. Şansıma karda yağdı çok güzel oldu. Yazın yeşilliği kadar kışın beyazlığı da güzel. Her taraf bembeyaz. Sis manzarayı kapatmış ama yine de güzeldi. Gelmeye görmeye değerö dedi.

Aydın Çil ise,"Trabzon’dan kuzenlerimi gezdirmek için geldim. Uzungöl’ün en güzel dönemlerinden bir tanesi kış dönemidir. Trabzon merkezden geldik. Her hangi bir kar yağışı yoktu sadece yağmur yağıyordu. Uzungöl’e çıktığımızda bu sene ilk kez kar gördük ve çok mutlu olduk. Güzel bir manzara var her yer bembeyaz olduö ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.

TIR, özel halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı (EK)

2)AĞIR YARALANAN KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, TIR'ın özel halk otobüsüne çarpması sonucu ağır yaralanan Necla Koç kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Yaralanan 8 kişinin ise hastanelerde tedavisi devam ediyor. Görüntü Dökümü

-------------------- Yaralanan kadına müdahale edilmesi

Olay yerinde yaralılara müdahale edilmesi

Ek görüntüler Gebze klasörüne geçildi. GEBZE/DHA ======================================================= 3)EDİRNE'DE YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞAN 21 GÖÇMEN YAKALANDI EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen Afganistan ve Pakistanlı 21 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne polis, Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde iki ayrı grubun Yunanistan tarafına doğru yürüdüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti. Polis, ellerinde ve omuzlarında çantalar bulunan grupları durdurarak, üzerlerinde arama yaptı. Üzerlerinden kimlik çıkmayan Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 göçmen gözaltına alındı. Göçmenlerden Afganistanlı Muhammed Ali(19), ülkesinde savaş olduğu için kaçtığını belirterek, "Yunanistan'a gitmek için geldik ama polis bizi yakaladı. Ülkemizde savaş olduğundan dolayı okuyamadım. Eğitimimi bırakmak zorunda kaldım. İlk defa kaçak yollardan Yunanistan'a gitmeyi denedim. Bir daha kaçmak ister miyim, bilmiyorum" dedi.

Göçmenler, midibüslere konularak Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Midibüsün gitmesi Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) ================================================= 4)ÇUKUROVA’NIN HAYIR YEMEĞİ: KEŞKEK MERSİN'in Tarsus ilçesinde yaşayanlar, bayram sabahlarında, özel günlerde ve kişinin vefatından üç, yedi, kırk gün sonra, tanıdık ve mahalle sakinlerine 'etli keşkek' yemeği ikram ediyor.

Tarsus ilçesine bağlı Kelahmet Mahallesi'nde yaşayanlar, yüzyıllardır sürdürdükleri bir geleneği günümüzde de devam ettiriyor. Bayram sabahlarında, özel günlerde ve kişinin vefatından üç, yedi, kırk gün sonra, tanıdık ve mahalle sakinlerine "etli keşkek" yemeği ikram ediyor. Mahallede erkeklerin yardımlaşarak odun ateşinde pişirdiği keşkek yemeğinde et, buğday ve su kullanılıyor. Büyük kazanlarda saatlerce karıştırılarak pişirilen keşkek, traktörün arkasına bağlanılan kaldırma aparatı ile ateşten alınıp tekerlek üzerinde soğumaya bırakılıyor. Uzun tahta kaşıklarla ezilen et ve buğday daha sonra kırmızıbiber ve yağdan oluşan bir sosla servis ediliyor. Cenaze törenlerinde ise kutular içerisinde dağıtılıyor.

Keşkek yemeğinin geleneklerinden biri olduğunu söyleyen Özcan İnal, "Bizim buralarda bayram sabahlarında, ölünün arkasında verilen yemeklerde ve özel günlerimizde keşkek yemek adettir. Arife günlerinde mutlaka birkaç evde kazanlar temizlenir, malzemeler hazırlanır. Her bir kazana en az 50 kilo et konulur. Sabah genellikle bayram namazından dönen erkekler tarafından alınarak eve getirilir" dedi.

Keşkek yapımının büyük uğraş gerektirdiğini belirten İnal, "Bizim için bir hayır yemeği olan keşkek yapımı oldukça zor ve büyük uğraş gerektiriyor. Çünkü keşkeğin hem ezilip hem de karışması gerekiyor. Böylece içerisindeki buğday ve et iyice eriyip birbirine karışır ve ortaya keşkek çıkar. Sabahın erken saatlerinde yapmaya başladığımız keşkek akşama doğru sunuma hazır hale geliyor" diye konuştu.