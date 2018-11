DHA YURT BÜLTENİ-8

MERSİN'den çalışmak için gittiği Irak'ın Kerbela kentinde, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren mobilya ustası Yusuf Tutkal'ın (36) cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesi için Irak hükümetince 4 bin 500 dolar talep edildiğini öne süren aile, devletten yardım bekliyor. Mersin'de oturan Asya ve Nisa isimli 2 kız çocuk babası mobilya ustası Yusuf Tutkal, kredi borçlarını ödemek için 3 yıl önce Irak'ın Kerbela kentindeki bir mobilya atölyesinde iş bulup, çalışmaya başladı. En son 1,5 ay önce Mersin'e gelen Tutkal, Kerbela'da 14 Kasım akşamı uykusunda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Tutkal'ın cenazesi, bir hastanenin morguna kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından hazırlanan ölüm evrakı ise dün Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak Konsolosluğu'na gönderildi. Iraklı yetkililer Tutkal'ın cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesi için 6 bin dolar talep etti. Mersin'deki aile yapılan görüşmeler sonucunda talep edilen tutarı 4 bin 500 dolara kadar indirdi. Buna rağmen söz konusu parayı ödeyemeyeceklerini belirten aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. 'BABAMI HENÜZ GÖMMEDİK Kİ' Yaşadığı acıyı dile getiren gözü yaşlı eş Cemile Tutkal (30), "Benim 2 tane çocuğum var. Daha çok küçükler, ölümü kavrayamayacak yaştalar. O yüzden şu an küçük kızım, 'Babamı henüz gömmedik ki; babam ölsün' gibi şeyler söylüyor. Çünkü çocuk bir mezar görmek istiyor. Fakat kendimizi ikna edemedik ki, çocukları ikna edelim. En azından eşimin bir mezarı olsun. Sonuçta büyüme sürecinde de babalarını görmek isteyecekler. Eşimin buraya gömülmesini istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan çok rica ediyorum, lütfen yardımcı olun. Salı gününe kadar bu paranın ödenmesi gerekiyor. Bu konuda yardım istiyorum" dedi. 'GELMESİNİ İSTİYORUZ' Yusuf Tutkal'ın ağabeyi Tufan Tutkal ise şunları söyledi: "Kardeşim çocuklarına daha iyi bir hayat sağlayabilmek adına Irak'a gidip mobilya atölyesinde çalışıyordu usta olarak. En son 1,5 ay kadar önce buradaydı, izne gelmişti. 14 Kasım gecesi uykusunda vefat etmiş. Irak yetkilileri tarafından yapılan incelemede, uykusunda kalp krizi geçirdiği bize iletildi. Konsoloslukla yaptığımız görüşmelerde, Irak kanadından bir evrak beklediklerini söylediler. Bizim çabalarımız ve konsolosluktaki insanların yardımı ile bu evrak 8 günde yapıldı. Türkiye'ye gönderilmesi için 6 bin dolar gerekli olduğunu söylediler. Kendileri ile yaptığımız görüşme sonucu bu miktarı 4 bin 500 dolara indirebildik, fakat şu anki şartlarda bu parayı bulmamız mümkün değil. Bu parayı bulamazsak, kardeşimin iznimiz dahilinde Irak'a gömülebileceğini söylediler. Ailesi, ağabeyi, babası, kardeşleri ve çocukları olarak bir an önce cenazenin gelmesini istiyoruz."

İZMİT'te, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları üyeleri 'Kadına yönelik şiddete turuncu çizgi çekiyoruz' adı altında yürüyüş düzenledi. Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'Kadına yönelik şiddete turuncu çizgi çekiyoruz' adı altında bir yürüyüş düzenledi. Parti binasının önünde toplanan partili yaklaşık 100 kadın, Doğu Kışla Parkı'na kadar yürüdü. Yürüyüş esnasında ellerinde çeşitli pankartlar taşıyan kadınlar, 'Şiddet turuncu çizgimiz' ve 'Kadınlar Allah'ın emaneti' sloganları attı. Yürüyüşün sonunda ise hazırlanan beyaz panoya kadınlar tarafından turuncu el izi bırakıldı. Programda konuşan AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, "Kadına yönelik şiddet hala en yaygın şekilde devam ediyor. AK Kadınlar olarak kadına yönelik şiddetin ekonomik, sosyal hiçbir mazereti olmadığını ifade ediyoruz. AK kadınlar olarak kadına şiddetin turuncu çizgimiz olduğunu vurguluyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğin sağlanmasında köklü değişiklikler yapılmıştır. Kadını örseleyen birçok unsur mevzuattan çıkarılmıştır. AK Parti kurulduğu günden bu yana kadınların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapılmıştır. Kadınlar aynı alanda ailede siyasette ve iş hayatın varlıklarını hissettirmişlerdir. AK Parti herkesin hepimizin partisidir. Kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgimizi çekiyoruz." dedi.

3)KADINLAR ŞİDDETİ DAVULLA, KEFENLE PROTESTO ETTİ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, etkinlik düzenledi. '150 kadın 150 ritim' adlı etkinlik çerçevesinde kadınlar davul çalarak şiddeti protesto etti. Etkinliğe katılan bir kadının da yine şiddeti protesto amacıyla temsili olarak kefen giydi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Vasıf Çınar Meydanı'nda, kadına yönelik şiddetin yer aldığı karikatür sergisini açtı. Ayrıca yaşanan şiddet olaylarını protesto etmek için de '150 kadın 150 ritim' adlı bir gösteri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan gösteri kapsamında 150 kadın, boyunlarına mor fular taktı, çaldıkları davullarını da mor süslerle süsledi. Kadınlar tokmakları davullara vurarak, şiddeti protesto etti. Bazı kadınlar, 'İnsan şiddetle değil sevgiyle hayat bulur', 'Öldüren sevgi istemiyoruz', 'Şiddete inat yaşasın hayat' yazılı dövizler taşıdı. Etkinliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu, hem kadınlara hem çocuklara uygulanan her türlü şiddetin içini acıttığını söyledi. Kadının artık her türlü şiddete 'dur' dediğini vurgulayan Kocaoğlu, "Kadın canından olacağını bile bile mücadele ediyor. Yozlaşmış geleneklerde erkekler şiddeti çok daha kolay uygularlar. Çünkü bu toplumlar hastalıklı kişiler yaratır" dedi. Kadınların hakları için mücadele etmesi gerektiğine dikkat çeken Türkegül Kocaoğlu, din konularının da doğru öğretilmesi gerektiğini söyledi. Kadına yönelik olaylarda hafifletici nedenlerle kişilerin serbest bırakıldıklarını anımsatan Kocaoğlu, "Yasalar var ama bu yasalar uygulanmıyor. Biz de güçlü bireyler olarak eşit haklara sahip olmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Eşitliğe, kardeşliğe inanmış her birimiz barış dolu gelecek için çalışalım" diye konuştu.

SANATÇI SILA'YI HATIRLATTI

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği haklara sahip çıkmak gerektiğini belirtti. Bugün asıl sorunun yasaların uygulanmaması olduğunu ifade eden Canan Güllü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi bugünlerde sokaklara döken neden, yasaların uygulanmaması. Bugün buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) sizlerin huzurunda sesleniyorum; MEB, şiddeti önlemeye niyetliysen, 2019 yılı öğretim döneminde toplumsal cinsiyet eşitliğini ders olarak müfredata koy. Bu ülkenin sanatçısına bir diğer sanatçı tarafından dayak atıldı. Ben 'şiddet uygulanıyor' lafını kullanmıyorum. Dayaktır, tokattır. O olaydan sonra arkadaş dik durdu, 'Ben ülke sanatçısıyım' diyerek kenara çekilmedi. Kendine verilen hakları, kadına şiddetin önlenmesi yasasını uygulatmaya gitti."

Konuşmaların ardından yaklaşık 500 kadın Vasıf Çınar Meydanı'ndan, Lozan Meydanı'na kadar davul çalarak yürüdü. Kefen giyen bir kadının daha sonra kollarını açtı ve içinrde yazan 'Şiddete hayır' yazısını gösterdi. Kadınlara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan'ın yanı sıra bazı erkekler de destek verdi. Kadınların yürüyüşü sırasında, apartmanlarda bulunan vatandaşlar da balkonlara çıkarak, kadınlara alkışla destek verdi. Vasıf Çınar Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Lozan Meydanı'nda son buldu.