DHA YURT BÜLTENİ-8

1)IRAKLI YETKİLİLERİN CENAZE İÇİN 4 BİN 500 DOLAR İSTEDİĞİ İDDİASI MERSİN'den çalışmak için gittiği Irak'ın Kerbela kentinde, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren mobilya ustası Yusuf Tutkal'ın (36) cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesi için Irak hükümetince 4 bin 500 dolar talep edildiğini öne süren aile, devletten yardım bekliyor. Mersin'de oturan Asya ve Nisa isimli 2 kız çocuk babası mobilya ustası Yusuf Tutkal, kredi borçlarını ödemek için 3 yıl önce Irak'ın Kerbela kentindeki bir mobilya atölyesinde iş bulup, çalışmaya başladı. En son 1,5 ay önce Mersin'e gelen Tutkal, Kerbela'da 14 Kasım akşamı uykusunda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Tutkal'ın cenazesi, bir hastanenin morguna kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından hazırlanan ölüm evrakı ise dün Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak Konsolosluğu'na gönderildi. Iraklı yetkililer Tutkal'ın cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesi için 6 bin dolar talep etti. Mersin'deki aile yapılan görüşmeler sonucunda talep edilen tutarı 4 bin 500 dolara kadar indirdi. Buna rağmen söz konusu parayı ödeyemeyeceklerini belirten aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

'BABAMI HENÜZ GÖMMEDİK Kİ'

Yaşadığı acıyı dile getiren gözü yaşlı eş Cemile Tutkal (30), "Benim 2 tane çocuğum var. Daha çok küçükler, ölümü kavrayamayacak yaştalar. O yüzden şu an küçük kızım, 'Babamı henüz gömmedik ki; babam ölsün' gibi şeyler söylüyor. Çünkü çocuk bir mezar görmek istiyor. Fakat kendimizi ikna edemedik ki, çocukları ikna edelim. En azından eşimin bir mezarı olsun. Sonuçta büyüme sürecinde de babalarını görmek isteyecekler. Eşimin buraya gömülmesini istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan çok rica ediyorum, lütfen yardımcı olun. Salı gününe kadar bu paranın ödenmesi gerekiyor. Bu konuda yardım istiyorum" dedi.

'GELMESİNİ İSTİYORUZ'

Yusuf Tutkal'ın ağabeyi Tufan Tutkal ise şunları söyledi:

"Kardeşim çocuklarına daha iyi bir hayat sağlayabilmek adına Irak'a gidip mobilya atölyesinde çalışıyordu usta olarak. En son 1,5 ay kadar önce buradaydı, izne gelmişti. 14 Kasım gecesi uykusunda vefat etmiş. Irak yetkilileri tarafından yapılan incelemede, uykusunda kalp krizi geçirdiği bize iletildi. Konsoloslukla yaptığımız görüşmelerde, Irak kanadından bir evrak beklediklerini söylediler. Bizim çabalarımız ve konsolosluktaki insanların yardımı ile bu evrak 8 günde yapıldı. Türkiye'ye gönderilmesi için 6 bin dolar gerekli olduğunu söylediler. Kendileri ile yaptığımız görüşme sonucu bu miktarı 4 bin 500 dolara indirebildik, fakat şu anki şartlarda bu parayı bulmamız mümkün değil. Bu parayı bulamazsak, kardeşimin iznimiz dahilinde Irak'a gömülebileceğini söylediler. Ailesi, ağabeyi, babası, kardeşleri ve çocukları olarak bir an önce cenazenin gelmesini istiyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Ailenin görüntüsü

- Yusuf Tutkal'ın eşi Cemile ile abisi Tufan Tutkal'ın görüntüsü

- Eşinin görüntüsü

- Taziye çadırından görüntü

- Fotoğrafların görüntüsü

- Cemile Tutkal ile röportaj

- Tufan Tutkal ile röportaj

- Cemile Tutkal'ın eşinin fotoğraflarına bakarak ağlaması

- Genel ve detay görüntüler SÜRE: 02'43" BOYUT: 298 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) ============================================= 2)AK PARTİLİ KADINLAR, KADINA ŞİDDETE KARŞI YÜRÜDÜ İZMİT'te, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları üyeleri 'Kadına yönelik şiddete turuncu çizgi çekiyoruz' adı altında yürüyüş düzenledi. Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'Kadına yönelik şiddete turuncu çizgi çekiyoruz' adı altında bir yürüyüş düzenledi. Parti binasının önünde toplanan partili yaklaşık 100 kadın, Doğu Kışla Parkı'na kadar yürüdü. Yürüyüş esnasında ellerinde çeşitli pankartlar taşıyan kadınlar, 'Şiddet turuncu çizgimiz' ve 'Kadınlar Allah'ın emaneti' sloganları attı. Yürüyüşün sonunda ise hazırlanan beyaz panoya kadınlar tarafından turuncu el izi bırakıldı.

Programda konuşan AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, "Kadına yönelik şiddet hala en yaygın şekilde devam ediyor. AK Kadınlar olarak kadına yönelik şiddetin ekonomik, sosyal hiçbir mazereti olmadığını ifade ediyoruz. AK kadınlar olarak kadına şiddetin turuncu çizgimiz olduğunu vurguluyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğin sağlanmasında köklü değişiklikler yapılmıştır. Kadını örseleyen birçok unsur mevzuattan çıkarılmıştır. AK Parti kurulduğu günden bu yana kadınların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapılmıştır. Kadınlar aynı alanda ailede siyasette ve iş hayatın varlıklarını hissettirmişlerdir. AK Parti herkesin hepimizin partisidir. Kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgimizi çekiyoruz." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyüşten görüntüler

-Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz'ın konuşması

-Kadınların panoya el izi bırakmaları

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) =============================================== 3)KADINLAR ŞİDDETİ DAVULLA, KEFENLE PROTESTO ETTİ İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, etkinlik düzenledi. '150 kadın 150 ritim' adlı etkinlik çerçevesinde kadınlar davul çalarak şiddeti protesto etti. Etkinliğe katılan bir kadının da yine şiddeti protesto amacıyla temsili olarak kefen giydi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Vasıf Çınar Meydanı'nda, kadına yönelik şiddetin yer aldığı karikatür sergisini açtı. Ayrıca yaşanan şiddet olaylarını protesto etmek için de '150 kadın 150 ritim' adlı bir gösteri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan gösteri kapsamında 150 kadın, boyunlarına mor fular taktı, çaldıkları davullarını da mor süslerle süsledi. Kadınlar tokmakları davullara vurarak, şiddeti protesto etti. Bazı kadınlar, 'İnsan şiddetle değil sevgiyle hayat bulur', 'Öldüren sevgi istemiyoruz', 'Şiddete inat yaşasın hayat' yazılı dövizler taşıdı. Etkinliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu, hem kadınlara hem çocuklara uygulanan her türlü şiddetin içini acıttığını söyledi. Kadının artık her türlü şiddete 'dur' dediğini vurgulayan Kocaoğlu, "Kadın canından olacağını bile bile mücadele ediyor. Yozlaşmış geleneklerde erkekler şiddeti çok daha kolay uygularlar. Çünkü bu toplumlar hastalıklı kişiler yaratır" dedi. Kadınların hakları için mücadele etmesi gerektiğine dikkat çeken Türkegül Kocaoğlu, din konularının da doğru öğretilmesi gerektiğini söyledi. Kadına yönelik olaylarda hafifletici nedenlerle kişilerin serbest bırakıldıklarını anımsatan Kocaoğlu, "Yasalar var ama bu yasalar uygulanmıyor. Biz de güçlü bireyler olarak eşit haklara sahip olmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Eşitliğe, kardeşliğe inanmış her birimiz barış dolu gelecek için çalışalım" diye konuştu.

SANATÇI SILA'YI HATIRLATTI

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği haklara sahip çıkmak gerektiğini belirtti. Bugün asıl sorunun yasaların uygulanmaması olduğunu ifade eden Canan Güllü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi bugünlerde sokaklara döken neden, yasaların uygulanmaması. Bugün buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) sizlerin huzurunda sesleniyorum; MEB, şiddeti önlemeye niyetliysen, 2019 yılı öğretim döneminde toplumsal cinsiyet eşitliğini ders olarak müfredata koy. Bu ülkenin sanatçısına bir diğer sanatçı tarafından dayak atıldı. Ben 'şiddet uygulanıyor' lafını kullanmıyorum. Dayaktır, tokattır. O olaydan sonra arkadaş dik durdu, 'Ben ülke sanatçısıyım' diyerek kenara çekilmedi. Kendine verilen hakları, kadına şiddetin önlenmesi yasasını uygulatmaya gitti."

Konuşmaların ardından yaklaşık 500 kadın Vasıf Çınar Meydanı'ndan, Lozan Meydanı'na kadar davul çalarak yürüdü. Kefen giyen bir kadının daha sonra kollarını açtı ve içinrde yazan 'Şiddete hayır' yazısını gösterdi. Kadınlara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan'ın yanı sıra bazı erkekler de destek verdi. Kadınların yürüyüşü sırasında, apartmanlarda bulunan vatandaşlar da balkonlara çıkarak, kadınlara alkışla destek verdi. Vasıf Çınar Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Lozan Meydanı'nda son buldu.

Görüntü Dökümü

--------------------------- -İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlikten görüntü

-Kadınların davul çalması

-Pankartlardan ve yürüyüşten görüntü

-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'nün konuşması

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA) =============================================== 4)KİLİS'TE, AK PARTİLİ KADINLARDAN AÇIKLAMA AK Parti Kilis İl Kadın Kolları, '25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar adına konuşan Ak Parti Kilis Kadın Kolları İl Başkanı Gönül Öztin; kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini söyledi. Aile içi şiddetin de hala en yaygın şiddet biçimi olduğunu vurgulayan Öztin, "Biz AK Partili kadınlar olarak bu durumun kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz" dedi. Öztin, AK Parti iktidarında kadın ve çocuklara yönelik şiddetin son bulması için yapılan çalışmaların öneminin de unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

--------------------------- - Meydanda toplanan kadınlar

- Gönül Öztin'in açıklaması

- Açılan pankart ve dövizler

- Genel ve detay görüntüler ( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 285 MB 5)GAZİANTEP'TE KADINA ŞİDDETE BASIN AÇIKLAMALI TEPKİ GAZİANTEP Kadın Meclisi üyeleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle basın açıklaması yaparak şiddete tepki gösterdi.

Kırkayak Parkı'nda yapılan basın açıklamasına çok sayıda kadın ellerinde şiddeti kınayan dövizlerle katıldı. Kadın Meclisi adına basın açıklamasını yapan Elçin Meriç, son 1 yılda 435 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayeti sayısının artmasının her yıl artmasının kader olmadığını ve cinayetlerin önlenebilir olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu cinayetlerin ve kadına şiddetin engellenmesi 6284 sayılı kanunu uygulamakla mümkün. Koruma kararları çantalarındayken öldürülen kadınlar varken kanunu uygulamayı kimsenin keyfine bırakmıyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Basın açıklamasına katılanlar

- Kadınların ellerindeki dövizler

- Emçin Meriç'in açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 265 MB

============================================= 6)MANİSA'DA KADINA ŞİDDETE KARŞI TEK VÜCUT OLDULAR MANİSA'da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi partililer, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, 'Şehir Şehir 25 Kasım'a yürüyoruz' adı altında düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasıyla kadına baskı ve şiddeti protesto etti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde başta CHP, HDP, Eğitim-Sen ve Kadın Cinayetlerini Durdurcağız Platformu Manisa Şubesi'nin katılımıyla "Şehir Şehir 25 Kasım'a yürüyoruz" etkinliği gerçekleştirildi. Sultanönü Mevkisi'nde toplanan 70 kadın ellerindeki döviz ve pankartlarla polis noktasındaki aramalarının ardından yürüyüş alanına geçti. Eski Perşembe Pazarı Caddesi güzergahını takip eden kadınlar yol boyunca "Kadına kalkan eller kırılsın", "Öldüren sevgi istemiyoruz", "Erkek vuruyor, devlet koruyor" ve "Erkek değil gerçek adalet" sloganları atıp, müzik eşliğinde alkışlı protesto ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Durbay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da destek verdi. Kalabalık, burada saygı duruşunda bulunup, halay çekti.

Etkinliğe katılan partililer ve sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Ayşe Bayraktar yaptı. Bayraktar, şöyle dedi: "Tüm dünyada devletler uyguladıkları baskıcı politikalarla kadına yönelik şiddetin boyutlarını ve dozajını arttırmıştır. Böylesi bir gerçekliğin yaşandığı bugün, biz kadınlar ataerkil kapitalizme ve yarattığı şiddetin her türlüsüne karşı savaşa, tacize, tecavüze, yoksulluğa, haklarımızın yok edilmesine, eşitsizliğe ve gericiliğe karşı bir kez daha alanlardayız. Diğer yandan mecliste boşanma komisyonu aracılığıyla hazırlatılan yüzlerce sayfalık raporla, kadının aile içinde uğradığı şiddeti meşrulaştırmaya çabalıyorlar. İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası sözleşmelerin gereğini yerine getirmeyenler, en son olarak nafaka hakkının peşine düştü. 'Kadın, erkeğe, aileye daha fazla bağımlı olsun' hesaplarını yapanlara bugün buradan cevap veriyoruz. Haklarımıza ve hayatlarımıza sahip çıkacağız. Aileye köle olmayacağız."

Polisin, yoğun güvenlik önlemi aldığı açıklamanın ardından kalabalık olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kadınların toplanma anından görüntü

-Yürüyüşten görüntü

-Kadınların halay çekmesinden görüntü

-Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Ayşe Bayraktar'ın basın açıklamasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) ============================================= 7)BURDUR KADINA ŞİDDETE KARŞI YÜRÜDÜ BURDUR'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Şeker Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşe Burdur Valisi Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu ve eşi Seyhan Tutucu, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Vali Hasan Şıldak, "Kadına yönelik şiddetin her türlüsünü yaşam hakkını tehdit eden temel bir insan hakkı ihlali olduğuna ve toplumu derinden yaralayıp zayıflattığına aile birliğini zedeleyip, anne ve çocuk sağlığını bozan çok önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna, kadına yönelik şiddetin katı töre ve gelenek gibi hiçbir gerekçeyle asla meşru görülemeyeceğine inanıyoruz" dedi.

Daha sonra Aziziye köyünde oturan 54 yıllık evli Havva- Hasan Koçak çiftiyle Burdur merkezde oturan 43 yıllık evli İbrahim- Aynur Korkmaz çiftine çiçek ve çeşitli hediyeler verildi. Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için üzerinde çeşitli sloganların yazılı olduğu turuncu balonlar protokol üyeleri tarafından gökyüzüne bırakıldı.

71 yaşındaki Havva Koçak, "Allah razı olsun adamım iyi olduğundan 54 senenin nasıl geçtiğinin farkında bile değilim" dedi.

79 yaşındaki Hasan Koçak da "54 sene yel gibi geldi geçti. Devamlı iyilik düşündük. Kötü düşünmedik, kırıcı konuşmadık. 54 yıl iyi geçti" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Yürüyüşten detay

- Vali Şıldak'ın konuşması

- Balonların havaya bırakılması

- Havva ve Hasan Koçak ile röp.

- Detay HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ============================================= 8)SİVAS'TA 'KADINA ŞİDDET' TEPKİSİ SİVAS'ta AK Parti Kadın Kolları ve Kadın Platformu üyeleri '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Sivas Kadın Platformu üyeleri 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Atatürk anıtı önünde toplandı. Platform üyeleri ellerinde 'Gücünü sevmek için kullan' ve 'Eşit değilsen şiddet mağdurusun' yazılı dövizlerle 'Kadına şiddete hayır' sloganı atarak tepki gösterdi. Şiddete uğrayan kadınlar için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Grup adına basın mensuplarına açıklamalarda bulunan platform üyesi Sivas Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Nurten Yanalak, "Biz kadınlar insanız. Bizi döven, bizi öldüren erkekleri dokuz ay biz karnımızda taşırız. Biz bakımını sağlar büyütürüz. Kadınlar olarak şiddeti sadece fiziksel olarak yaşamıyoruz. Cinsel şiddette çocuk yaşlara 3-5 yaşına kadar indi. Bu ahlaki çöküntünün sonu ne zaman gelecek? Sivas kadın dernekleri olarak Türk kadınına dünyanın en gelişmiş ülkelerinden çok daha önce haklarımızı veren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününün sembolleri olan Dominik Cumhuriyeti'nin diktatör yöneticisine karşı geldikleri için öldürülen 3 kardeş olan Mirabal kardeşleri ve dünyada ve ülkemizde şiddete maruz kalarak katledilen tüm kadınları saygı ile anıyoruz. Şiddet uygulayan zihniyeti kınıyor, şidete hayır diyoruz" dedi.