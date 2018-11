DHA YURT BÜLTENİ 8

HİZBULLAH ana davasında sanık olarak yargılanan ve tutuklu olarak kaldığı Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nden, 2011 yılında tahliye edilen Edip Gümüş ve beraberindekilerin yurt dışına kaçmasına yardımcı oldukları iddiasıyla yargılamaları süren Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) yöneticileri Bahattin Temel, Sait Şahin ve Fikret Gültekin'e verilen 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. HÜDA-PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, Yargıtay kararına tepki göstererek, parti yöneticilerinin gerekçesiz kararlarla mahkum edildiğini söyledi. 2011 yılında, çıkarılan yasa ile tahliye edilen sanıklar arasında bulunan HÜDA-PAR yöneticileri Bahattin Temel, Sait Şahin ve Fikret Gültekin'in, cezaevinden tahliye edilen ve daha sonra yurt dışına kaçan terör örgütü Hizbullah sanıklarından Edip Gümüş ve arkadaşlarına yardım ettikleri iddiasıyla, tutuksuz olarak yargılanmaları devam etti. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 3 sanığa verilen 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası Yargıtay tarafından onaylandı. HÜDA-PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, 3 parti yöneticileri hakkında verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasını, partisinin Diyarbakır il Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. Sağlam, "2011 yılı başında on yıllık tutukluluk süresi dolduğu için bazı şahıslar tahliye olmuştu. Bu şahısların yurt dışına çıkmalarına yardımcı olanları bildiren imzasız, sözde ihbar maillerinin emniyet birimlerine gönderildiği iddia edilmişti. Kanaatimizce bizzat emniyet içindeki bazı unsurlar tarafından tertip edilen bu isimsiz ihbar mailleri gerekçe gösterilerek Genel Başkan Yardımcılarımız Sait Şahin ve Mehmet Bahattin Temel ile Gazeteci Fikret Gültekin hakkında yapılan yargılama sonucunda, yasadışı örgüte üye olmak suçunu işledikleri gerekçesiyle cezalandırılmalarına karar verilmişti. İstanbul Anadolu 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından onandığı ve bu şekilde kararın kesinleştiği bilgisi bize ulaşmıştır" dedi.

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hüseyin Yılmaz, "Hukuki dayanağı olmayan FETÖ komplosu sonucu, kurulan kumpas ile yeniden yargılanmaya başlanan arkadaşlarımızı yargılayan, hakim, savcı ve emniyetçilerin isimleri FETÖ davalarında geçiyordu. FETÖ mağduru olan arkadaşlarımız bir kez daha mağdur edilmiştir" diye konuştu.

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)-

===================================================

3)ENGELLİ STAJYER AVUKAT: İLK DAVADA MAĞDUR ÇOCUKLARI SAVUNMAK İSTİYORUM

ESKİŞEHİR Barosu'nda avukatlık stajını yapan serebral palsi (beyin felci) hastası Murat Arı (51), "Katılacağım ilk davada mağdur çocukları savunmak istiyorum" dedi.

Doğuştan beyin felci hastası olan Murat Arı, ilk olarak 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Arı, buradan 1996 yılında mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi'nin kütüphanesinde uzman olarak çalışmaya başladı. Üniversitedeki görevinden emekliye ayrılmasının ardından avukat olmaya karar veren Murat Arı, Eskişehir Barosu'nda staja başladı. 4 ay sonra bitecek stajının sonunda, avukat olarak katılacağı ilk davanın insan hakları üzerine olmasını istediğini belirten Arı, "Mağdur çocukları savunmak istiyorum" diye konuştu.

ADLİYEYE FASLI EŞİ GETİRİYOR

Eskişehir Adliyesi'ndeki stajına her gün tekerlekli sandalyeyle gelen Murat Arı'nın en büyük destekçisi Faslı eşi Zahra Rchiech (42). Arı, "Eşimle 3 yıl önce internette tanıştık ve evlendik. Benim en büyük yardımcım. Beni adliyeye o getirip götürüyor" dedi. İyi bir avukat olacağını ifade eden Arı, şöyle konuştu: "Avukatlık mesleğinin tabii ki zorlukları var. Her mesleğin zorluğu var. Avukatlığın biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. İnsanlarla bire bir iletişim halinde olduğunuz için zorluklar bir kat daha artıyor. Benim gibi engelliler yılmasınlar, çalışsınlar. Sokağa çıksınlar, örnek olsunlar. Yapabildikleri en iyi şeyi yapsınlar. Ben elimden gelen gayreti gösterdim. Bir yerlere gelmeye çalıştım. Emekli olduktan sonra avukat olmaya karar verdim. İyi bir avukat olacağım. Söz veriyorum. Herkes buna şahit olacak." Murat Arı'nın eşi Zahra Rchiech de "Eşimi her gün tekerlekli sandalye ile adliyeye ben getirip götürüyorum. Avukat olacağı için çok mutluyum" dedi.