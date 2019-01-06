DHA YURT BÜLTENİ-8

SARIKAMIŞ Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin Mehmetçik, Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda düzenlenen yürüyüşle anıldı. Sarıkamış Harekâtı’nın 104'üncü yıl dönümünde donarak şehit olan 60 bin Türk askeri için Şalpazarı ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Şalpazarı ilçesinde 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda anma yürüyüşü düzenlendi. Şıhkıran mevkiinden başlayan yürüyüşe, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Gençlik Hizmet ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, İlçe Kaymakamı Murat Beşikçi, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, İl Müftüsü Osman Aydın, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar 200 metrelik Türk bayrağı taşıdı. 3 bin kişinin katıldığı yürüyüş sonunda, Hanyanı mevkiinde ulaşan katılımcılar, burada şehitler için okunan Kuran-ı Kerim’i dinleyip, dua etti.

Çorum'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıldönümü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi. Enver Paşa komutasında 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin asker için Çorum'da anma programı düzenlendi. Anma programına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Zeki Gül, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Gazi Caddesi Piri Baba Çamlığı'nda biraraya gelen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda kişi ve öğrencilerden oluşan grup, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' sloganları atarak şehitilğe kadar yürüdü. Burada düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Ardından konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, "Dondurucu soğuk ve tipi altında şehit olurken bile kol kola giren ve ebediyete bu şekilde yürüyen Mehmetçiğin bu acı destanı bir kahramanlık ve fedakarlık örneği olduğu kadar birlik ve kardeşlik dersidir. Sarışkamış muharebelerinde kutsal vatan topraklarını müdafaa etmek uğruna canını seve seve feda ederek şehit düşen vatan evlatlarını ebediyete intikallerinin 103. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. Programda, Kuran-ı Kerim okunup dua edildi, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

ANTALYA'nın zirvesi Saklıkent Kayak Merkezi'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen temsili yürüyüşe katılan 2 bin kişi, karlı yolda 150 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus İmparatorluğu'na yönelik düzenlediği Sarıkamış Harekatı (22 Aralık 1914 - 17 Ocak 1915) sırasında şehit düşen askerleri anmak için Konyaaltı ilçesine bağlı 2400 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'nde, 'Saklıkent'ten Sarıkamış'a Gençlik Şühedanın İzinde' adıyla temsili yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe kamu kurum temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dev Türk bayrağı ile Atatürk posteri taşınan yürüyüşte yer alan asker ve polisler, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Gençler tarafından Vali Münir Karaloğlu'na Türk bayrağı verildi.

Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, bembeyaz hüzünlerden biri olan Sarıkamış şehitlerinin 104'üncü anma töreninin gerçekleştirildiğini söyledi. Gençlere seslenen Karaloğlu, "Sevgili gençler ne mutlu bize ki hürriyeti al sancaklı bayrağımızla, fedakarlığı vatanla, milletle, adaleti devletle özdeşleştiren bir ecdadın torunlarıyız. Ne mutlu bizlere ki vatan sevgisini ve vatan savunmasını imandan sayan bir inancın mensuplarıyız. Ne mutlu bizlere ki tarihi şanla şerefle, zaferlerle kahramanlıklarla dolu bir milletin fertleriyiz. Çanakkale Savaşı'ndaki düşmanın düşüncesi neyse bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin güneyinden, Suriye'nin kuzeyinden terör koridoruyla çevirmek isteyenlerin düşünceleri aynıdır. Onun için Çanakkale'yi anlamadan Sarıkamış'ı iliklerimize kadar hissetmeden, 15 Temmuz gecesi dışarıdaki düşmanın içerideki maşalarını kullanarak yapmış olduğu darbe girişimini anlamadan bu topraklar üzerinde kıyamete kadar var olamayız. Onun için tarihimizi iyi anlamalı, iyi bilmeli, gençlerimize ve yavrularımıza tarih bilincini ve şuurunu vermeliyiz" diye konuştu.

Sarıkamış'ta doğa, iklim koşullarına askerin yenik düştüğünü anlatan Karaloğlu, şunları söyledi:

"Allahuekber Dağı'nı aşmak isteyen ordumuz maalesef kışlık kıyafetler olmadan, bizim gibi kepi paltosu olmadan eksi 30-40 derecede çoğunluğu donarak şehadete ulaştı. Rabbim Sarıkamış ve tüm şehitlerimize rahmet eylesin. 2 senedir Antalya'da Sarıkamış şehitlerini anma programını Saklıkent'te idrak ediyoruz. Geçen sene güneşli bir gündü, kar üzerinde yürümüştük. Bu sene biraz daha Sarıkamış'taki şehitlerimizin yaşadığını hissettirmek için belli ki rabbimizin bir lütfudur, bir tipide buradayız. Şu anda yarım saattir buradayız ama hepimiz son derece üşümüş durumdayız. Biz de iliklerimize kadar Sarıkamış şehitlerimizi burada hissettik, yad ettik. Rabbim şehitlerimizin yolundan kıyamete kadar yürümeyi bizlere nasip etsin. Rabbim bu topraklarda kıyamete kadar birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza ederek var olmayı bizlere nasip etsin."

Konuşmaların ardından Antalya Müftüsü Osman Artan tarafından Sarıkamış şehitleri için dua okunup saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinliğe katılanlara kırık buğday çorbası ile üzüm hoşafı dağıtıldı. Kar yağışı ve tipiye rağmen vatandaşlar soğuk havaya aldırmadan yürüyüşü tamamladı. Yürüyüşe çocuğunu getiren bir kadının ayakkabıları dikkati çekti. Eskimiş yazlık ayakkabısının dışına çorabını sararak, soğuktan korunmaya çalışan kadın yürüyüşü çocuğuyla tamamladı.