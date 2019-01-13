DHA YURT BÜLTENİ-8 

Hatay'dan sınıra askeri araç sevkiyatı Hatay'ın İskenderun ilçesinde askeri araçlar sınır birliklerine sevk edildi. İlçeye yük treniyle gelen askeri araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR'lara yüklendi. Askeri araç yüklü TIR'lar daha sonra sınır birliklerine doğru hareket etti. Görüntü Dökümü

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- Askeri araçların görüntüsü Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,Hatay,(DHA) ================================== Manisa'da, 630 su taşkınında 180 kişi tahliye edildi Manisa'da 3 gündür etkisini sürdüren sağanak yağmur nedeniyle toplam 630 su taşkını yaşandığı ve bu durumdan etkilenen 180 kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi. Tahliye edilen 180 kişiden 35'inin Manisa Öğretmenevi ve Yunusemre Belediyesi Misafirhanesi'ne taşınmaları sağlanıp, iaşelerinin sağlandığı belirtildi. Manisa'da 3 gündür etkili olan sağanak yağmurla birlikte sulama kanalı taşarken, zemin katlarda kalan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Manisa Valiliği il genelinde devam eden yağışlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, perşembe günü sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur nedeniyle cumartesi günü öğle saatlerine kadar il merkezinde metrekareye ortalama 203 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Açıklamada, şöyle dendi:

"Özellikle Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, ve Akhisar ilçeleri yağışlardan etkilenmiştir. Vali Ahmet Deniz Başkanlığı'nda Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)'de oluşturulan merkezin koordinasyonunda Jandarma, Emniyet, AFAD, MASKİ, DSİ, Kızılay ve İtfaiye birimleri ile 630 su taşkını vakasına müdahale edilerek 180 kadar şahıs evlerinden tahliye edilmiş, bunlardan 35'inin Manisa Öğretmenevi ve Yunusemre Belediyesi Misafirhanesi'nde barındırılmaları, diğerlerinin güvenli evlere taşınmaları ve iaşeleri sağlanmıştır. Soma ilçemizde bir ailenin 4 büyükbaş, 1 küçükbaş ve 35 kümes hayvanı telef olmuştur. Şehzadeler ilçemiz Yeni Harmandalı Mahallesi güzergahında bulunan müstakil evlerde 15 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Devlet Demiryolları'nın Akhisar sorumluluk bölgesindeki hatta, tren yolu seferleri geçici olarak durdurulmuştur. Kurumlarımız tarafından yapılan gerekli çalışmalar da sürdürülmektedir."

HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Öte yandan dün öğlen saatlerinde dere taşkını sonrası bir yönden karşılıklı gidiş-geliş verilen İstanbul-İzmir karayolunun Akhisar ilçesi Kayalıoğlu Mevkisi'nde ulaşım tam anlamıyla normale döndü ve tren seferleri başladı. Saruhanlı ilçesinde ise Gevenlik Sulama Göleti'nin taşması nedeniyle ulaşıma kapanan Çaltepe, Sarısığırlı, Hatıplar, Şatırlar ve Aydınlar'a giden yollar da trafiğe açıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sular altında kalan Gediz Ovası'nın havadan görüntüsü

-Su baskınlarının yaşandığı mahallelerden görüntü

-Genel ve detaylar görüntü

(Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, DHA) Bir haftalık bebek otogar tuvaletinde bulundu Görüntü Dökümü:

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- Bebeğin bulunduğu otogar tuvaletinden görüntü - Bebeği bulan Dalpınar'ın konuşması - Otogardan görüntü - Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) =============================== Otomobiline çarpıp, kaçanı bulmak için yardım istedi Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobil sürücüsü, park halindeki başka bir otomobile çarpıp, kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi, mağdur olan otomobil sahibi, aracına çarpan kişinin bulunması için sosyal medyadan yardım istedi.

Karaman Mahallesi, 1482 Sokak'ta yaşayan Ümit Kavas'ın evinin önüne park ettiği 20 GG 776 plakalı otomobile, saat 07.30 sıralarında başka bir otomobilin sürücüsü çarptıktan sonra kaçtı. Kavas'ın otomobilinde hasar meydana geldi. Sabah otomobilindeki hasarı fark eden Kavas, polise şikayetçi oldu. Kaza anının yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Polis, görüntülerde plakası belli olmayan otomobilin bulunup, sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Mağdur olan Ümit Kavas, sosyal medyada kaza anı görüntüsünü, 'Karaman Mahallesi'nde saat 07.30'da otomobilime, çarpıp kaçtılar. Çarpan araç gri renkli, kamera görüntülerinde plakası belli olmuyor. Elimde seri numaraları olan 2 plastik parçası var. Görüntülerde çarpan aracın Namık Kemal İlköğretim Okulu yönüne doğru gittiği görülüyor. Otomobilime çarpan aracı gören ya da yerini bilenlerin insanlık adına yardımcı olmalarını rica ediyorum' notuyla paylaştı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

-Hasar gören otomobilden görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, DHA)

=============================== Uludağ'da hafta sonunda adım atacak yer kalmadı Kış turizminin göz bebeği Uludağ hafta sonu tatilci akınına uğradı. 2 gündür devam eden yoğun kar yağışını fırsat bilen tatilciler pistlere akın etti. Kayak pistlerinde adım atacak yer kalmazken oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Telesiyej ve teleskilerde uzun kuyruklar meydana geldi. Kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ’a hafta sonunu fırsat bilen tatilciler akın etti. Milli Parklar gişelerinde başlayan kuyruk oteller bölgesine kadar uzayınca sıra beklemek istemeyen tatilciler araçlardan inerek oteller bölgesine yürüdü. Otellerde yüzde 100 doluluk yaşanırken Uludağ’a günübirlik gelen tatilciler ise yol kenarlarında mangal yapıp kar topu oynadı. 2 gündür kar yağışının etkili olduğu Uludağ’da pistlerde adım atacak yer kalmazken tatilciler kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkardı. Kayak pistlerinde adım atacak yer kalmadı. Kar yağışının devam ettiği Uludağ’da kar kalınlığı 1.5 metreyi geçerken hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 17, en yüksek sıfırın altında 9 derece olarak ölçüldü.

İstanbul’dan geldiğini belirten Çağla Çağ, "Uludağ’a ilk defa geliyorum. Yoğun bir kar yağışı olmasına rağmen burası çok kabalık. Uludağ’ı çok beğendim. Kayak pistleri çok yoğun kayarken birine çarpmamak imkansız gibi bir şey. Çok eğlenceli, gelinmesi gereken bir tatil merkeziö diye konuştu. Görüntü dökümü:

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-Pistlerden görüntüler

-Kayak yapan turistlerin görüntüleri

-Genel detaylar

-Vatandaşlarla röportaj

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) =============================== Palu ailesinin fertleri, adliyeye sevk edildi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike'nin (8) kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Palu ailesinin 5 ferdi ile damatları Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael, adliyeye sevk edildi. Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tanhal ve kızı Melike, 11 yıl önce kayboldu. Harun ve Havva Palu çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tahnal'ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etti. Bunun üzerine Tütünçiftlik sahilinde arama yapıldı, ancak bir sonuca ulaşılamadı.

Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustael'in bir televizyon programında, anne- kızın o dönem cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etmesi üzerine polis kadavra köpekleri 'Melon' ve 'Tina' ile bölgede çalışma yaptı. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 4 gün önce Palu ailesinin evine baskın düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı, anne Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri, savcılığın talimatı üzerine İzmit Karabaş Mahallesi İskete Sokak'ta yaşayan Palu ailesinin evine gelerek aile üyelerini gözaltına aldı. Aynı anda Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla ailenin katıldığı televizyon programının stüdyosuna da giden ekipler, Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael'i de canlı yayın sırasında gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael, bugün Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan aile, Körfez Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.