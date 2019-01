DHA YURT BÜLTENİ-8

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 vizyonu kapsamında ele aldıkları altyapı dinamikleri olduğunu belirterek, bunlardan birinin okul profili değerlendirme olduğunu söyledi. Türkiye'deki bütün okulların belli parametreler çerçevesinde 'MR'ının çekileceğini dile getiren Selçuk, bunun mobil olarak izleneceğini kaydetti. Her okulun ihtiyacının somut şekilde takip edileceğini kaydeden Selçuk, bu ihtiyaçların doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanması konusunda hem mali, hem de idari tedbirler aldıklarını söyledi. Selçuk, "Bir Türkiye ortam modeli ortaya çıktı. Bunun pilot çalışmaları şubat ayında başlıyor. Pilot çalışmalar sonucunda önümüzdeki öğretim yılında da Türkiye'deki bütün okulların takibine yönelik bir başka sisteme geçiyoruz" dedi. TASARI BECERİ ATÖLYELERİ GELİYOR Tasarı beceri atölyelerini hayata geçireceklerini belirten Bakan Selçuk, "Bu atölyeler çocuklarımızın çoktan seçmeli sorular çözerek bütün eğitim öğretim hayatını şekillendirdiği yapı yerine, ne konulacağını açıklamaya çalışan bir proje. Bu proje de şubat ayında Türkiye'de 30 okulda pilot olarak başlayacak ve inşaatları tamamlandı. Bunu çok önemsiyorum. Bizim ilkokullarda bile üniversitedeki bazı meslek alanlarının izdüşümünü görmek zorundayız. Eğer bunu görürsek, çok küçük yaşta meslek bilincinin oluşmasını görmek mümkün olabilecek" diye konuştu. ACİL DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK Neyin ne zaman uygulanacağına yönelik ellerinde bir takvim olduğunu belirten Selçuk, bazı şeylerin acil yapılmasına karşı olduğunu söyledi. Çayın demlenmesine önem verdiğine vurgu yapan Selçuk, "Çay demini almadan bazı değişiklikler yaparsak, şimdiki çözümler daha sonraki problemler haline gelir. Değişiklikleri çok derin analiz etmek zorundayız. Kamuoyunun baskısıyla, 'Neden acil değişiklik yapılmıyor' baskısıyla yol almamız mümkün değil. Daha önce de 'Neden sürekli değişiklik oluyor' diye şikayetler olurdu. Bu şikayeti yapanların şimdi de neden değişikler yapılmıyor demesini anlamış değilim. Ani değişiklikler nedeniyle öğrencilerimizin ve velilerimin sıkıntı yaşamaması için her türlü tedbiri alıyoruz" dedi. Dili sadeleştirmek ve ortak sözlük oluşturmak gibi bir hedefleri olduğunu belirten Bakan Ziya Selçuk, söz varlığı ile ilgili bir çalışma yaptıklarını söyledi. Selçuk, "Söz varlığı, Türkçe'nin hayati bir konusu" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------- - Bakan Ziya Selçuk açıklama Haber: Hasan Demirbaş- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

2)SEBZEDEKİ FİYAT ARTIŞININ NEDENİ SERT GEÇEN KIŞ

FİNİKE Toptancı Hal Derneği Başkanı İsmail Karataş, sebze fiyatında hortum öncesi ve sonrasında afaki bir artış olmadığını belirterek, pahalılığın temel nedeninin, kış şartlarının sert geçmesine bağlı rekolte düşüklüğü ve maliyet artışı olduğunu söyledi.

Finike Toptancı Hal Derneği Başkanı İsmail Karataş, son aylarda piyasada pahalı seyreden sebze fiyatları ile ilgili genel değerlendirme yaptı. Hortum felaketi öncesiyle, sonrası arasında afaki bir durum olmadığını belirten Karataş, "23 Ocak'ta 9 ila 9,3 lira arası olan patlıcanın güncel fiyatı, şu an 7,80- 8 lira arasında. Hortumdan dolayı fiyatlarda bir artış yok. Patlıcanı baz alırsak, hatta 24 Ocak'ta oluşan hortumdan sonra fiyatında gerileme var. Salatalık, domateste fiyat aynı" dedi.

REKOLTE TALEBİ KARŞILAYAMIYOR

Fiyat artışının rekolte düşüklüğü ve ürün maliyetinin yüksek olmasından kaynaklandığını anlatan Karataş, şunları dedi:

"Aslında bize göre fiyatlar yüksek değil. Tüketici fiyat yüksek diyebilir. 1996- 1997 yılında en pahalı sigara ile domatesin fiyatı aynıydı. Geçen yıldan bu yıla sebzenin maliyetini etkileyen gübre, ilaç, plastik naylon ve fide gibi girdiler aşırı derecede arttı. Yüzde 100'e varan artışlar var. Bunun yanı sıra yaklaşık 45 gündür sebze güneş görmedi. Hava sürekli yağmurlu, soğuk ve ayaz geçti. Bu nedenle rekoltede büyük düşme var. Piyasanın talebini karşılayamıyor. Havaların ısınmasıyla fiyatlar gerileyecektir. Ürün çoğaldıkça, fiyatlar maliyetinin altına dahi düşecektir."

SOĞUK HAVA NEDENİYLE BİTKİ HASTALANDI

Hava şartları muhalefetinden dolayı bitkinin hastalıklarının arttığına değinen Karataş, üründe büyük kayıp yaşandığını söyledi. Fiyatlar artsa da üreticinin kazancının artan maliyetler nedeniyle artmadığına değinen İsmail Karataş, "Sezon başı, ortası ve sezon sonu ortalamasına bakıldığında girdi maliyetleri ile üreticin satış fiyatları, maliyeti kurtarmıyor. Maliyet ve hava şartları tüketiciyi mağdur etti. Tüketici, 'Biz mağduruz, alamıyoruz' diyor ama üreticilerimiz de 'Biz mağduruz, üretemiyoruz' diyor" dedi.

'HORTUM VURDU DEYİP FİYATI İKİ KATINA ÇIKARANLAR VAR'

Halde şu an domatesin 4- 5,5 lira olduğunu, bu fiyatın da yüksek olmadığını vurgulayan Karataş, domatesin üreticiye maliyetinin 2,5- 3 lira civarında olduğunu vurguladı. Rekolte düşüklüğünün yanı sıra sezon başında döviz artışı ile birlikte gübre, fide ve sera örtülerindeki fiyat yükselişinin üreticiyi olumsuz etkilediğine değinen Karataş, "Üretici mağdur durumda. Pazarda, markette son yaşanan hortum afetini art niyetli kullananlar, 'Finike'yi, Kumluca'yı, Kemer'i, hortum vurdu' deyip fiyatı iki katına çıkarıyor. Bizim 'web' sayfamız açık. Her gün Antalya'nın doğusu ve batısının fiyatlarını insanlar görebilir" diye konuştu.

'SEBZE YETİŞTİRMEK ÇOCUK YETİŞTİRMEKTEN ZOR'

Üreticinin temsilcileri olduklarını, çiftçinin ürettiği ürünün değerinde satılması için çaba sarf ettiklerini ve pazar bulduklarını anlatan Karataş, afette zarar gören çiftçilere devletten önce yardım götürdüklerini kaydetti. Sebze yetiştirmenin zorluklarına da değinen İsmail Karataş, "Sebze yetiştirmek öyle basit bir şey değil. Buradaki tabirle sebze yetiştirmek küçük bir çocuğu yetiştirmekten daha zordur. Çok meşakkatlidir. İlgi ister, alaka ister. Nasıl bir çocukla yakından ilgilenmek gerekiyorsa, aynı şekilde bakım istiyor" dedi.

Komisyoncu Musa Köybaşı da 20 yıldır tüccarlık yaptığını belirterek, "Hortum felaketinden dolayı fiyatlarımızda yükselme olmadı. Hatta hortumdan sonra bazı ürünlerin fiyatları geriledi" dedi.

Finike İlçe Toptancı Hali'nde bazı ürünlerin kilogram fiyatları şöyle:

"Domates 3,50- 4,80 TL, kokteyl salkım domates (salkito) 5,20 TL, kokteyl yuvarlak domates (elika) 4 TL, domates oval (verti) 4,30 TL, salatalık 4,20 TL, salatalık (slor) 5,50 TL, salatalık (dikenli) 4,20 TL, patlıcan 7,00- 7,20 TL, patlıcan (topak) 8,50 TL, biber çarliston 8,00 TL, biber çarliston (acı) 10,00 TL, biber sivri 9,50 TL, biber sivri (kıl) 11 TL, biber sivri (kılçık) 12 TL, biber dolma 8,50 TL, biber (üçburun köy) 9 TL, biber (kapya) 7,70 TL, biber jelibon 13 TL, biber (şili kırmızı) 11,50 TL, kabak 4,20 TL, fasulye 8,00 TL."