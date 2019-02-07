DHA YURT BÜLTENİ-8

1)RUS SAVAŞ GEMİLERİ ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇTİ ÇANAKKALE Boğazı’na Marmara Denizi’nden giriş yapan Rus savaş gemileri 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı 'Azov', güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botu refakatinde geçiş yaptı. Savaş gemisinin güvertesinde, nöbet tutan askerler dikkat çekti. Rus Donanması’nın Karadeniz Filosu’na bağlı savaş gemileri 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı 'Azov' saat 09.30’da Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Saat 10.45’te boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu’nu dönen 2 savaş gemisi, saat 11.15’te Çanakkale önlerine ulaştı. Güvertesinde turuncu renkli can yelekleri bulunan askerlerin nöbet tuttuğu Rus savaş gemileri, Kilitbahir köyünde dağda bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısının ve Kilitbahir Kalesi’nin önünden geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi Caesar Kunikov, İstanbul Boğazı'ndan 4 yıl önce bir askerin omzunda füze ile geçiş yapması ile dikkatleri üzerine çekmişti. Aynı geminin güvertesinin baş tarafında bu kez de bir askerin silah ile sipere yatması dikkat çekti. Rus savaş gemilerinin, Akdeniz'e indiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazından geçen rus savaş gemilerinden genel ve detay görüntü.

-Güvertesinde siper alan askerden görüntü.

-Sahil Güvenlik botundan görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) ================================================== 2)İSRAİL'DEN GELİP TÖRE İÇİN KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ İSRAİL'de ailevi sorunlar yaşayan töre cinayeti korkusu yaşayan Filistinli aile İzmit'e yerleşti. İsrail'den gelen Y.K.(34) ailesini bularak 20 yaşındaki kız kardeşi Siwar Keblaw'ı öldürmek istedi. Siwar Keblaw ikinci kattan aşağı atlarken, kız kardeşini babasıyla birlikte eve taşıyan ağabeyi, kardeşini boğarak öldürdü. Baba ve oğlunun Siwar Keblaw'ı eve taşıma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay 5 Şubat tarihinde, İzmit Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte İsrail'de yaşayan Filistin uyruklu Z.K.(59), bir süre önce aile içi sorunlardan dolayı kızı Siwar Keblaw ile birlikte töre cinayeti korkusuyla Türkiye'ye gelerek İzmit'e yerleşti. Daha sonra babasıyla irtibata geçen Siwar Keblaw'ın ağabeyi Y.K., yaşadıkları aile içi sıkıntıları görüşmek için 5 Şubat günü Türkiye'ye geldi. Babası ve kardeşinin İzmit'te yaşadığı eve gelen Y.K., bir süre sonra kardeşi Siwar Keblaw ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız kendisini odasına kilitledi. Bunun üzerine Y.K. odanın kapısını kırarken, Siwar Keblaw ise kendisini kurtarmak için ikinci kattaki evin penceresinden aşağı atladı.Genç kızın atladığını duyan Suriyeli bir komşuları polis ve 112 Acili aradı. Bu sırada aşağı inen baba Z.K. ve oğlu Y.K., yerde acı içerisinde kıvranan genç kızı karga tulumba taşıyarak tekrar eve çıkardı. Ekipler gelmeden önce kız kardeşi Siwar Keblaw'ı boğarak öldüren Y.K. olay yerinden kaçarken, baba Z.K. ise evde kaldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, Siwar Keblaw'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, eve gelen polis ekipleri baba Z.K.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Z.K., daha sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Baba Z.K.'nın ifadesinden yola çıkan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada Y.K.'nın dün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak saat 20.00 uçağıyla İsrail'e kaçmayı planladığı ve İstanbul Sultanbeyli'de bir otelde saklandığı bilgisine ulaştı. Sultanbeyli ilçesindeki bütün otelleri tek tek kontrol eden polis ekipleri, Y.K.'yı saklandığı otelde yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Y.K., burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Baba ve ağabeyin genç kızı taşıma anı(güvenlik kamerası)

-Baba Z.K.'nın asayişten çıkarılması

-Ağabey Y.K.'nın yakalanma anı

-Y.K.'nın asayişten çıkarılması

-Öldürülen genç kızın fotoğrafı

-Detay Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ===================================================

3)AFGANLI ÇOCUKLAR KAYAKTA ERZİNCAN’daki sığınmacı kampında yaşayan Afgan gençler sosyal uyum projesi kapsamında kayak öğrendiler. Yaşları 10 ila 17 arasındaki 10 Afgan çocuklar 4 gün süren kursla ilk defa kayakla tanıştı.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Uyum Projesi kapsamında Erzincan'da sığınmacı kampında bulunan Afganı çocuklar Gençlik Merkezi tarafından kamplarından alınarak Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne götürüldü. Burada kayak antrenörleri eşliğinde 4 gün süren kayak eğitimi alan Afgan çocuklar hayatlarında ilk defa kayak yaparak karın keyfini çıkardılar. Erzincan'da 7 yıl önce geldiklerini söyleyen 16 yaşındaki 10'uncu sınıf öğrencisi Mohammad Yunus Sakhipour "Afganistan'dan 7 yıl önce Erzincan'a geldik. Erzincan Gençlik Merkezi bizi Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne getirdi. Hayatımda ilk defa kayak yaptım ve çok keyif aldım" dedi. Kayak yapanları televizyondan izlediğini ve kendisinin de bir gün kayak yapmak istediğini söyleyen 15 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi Navid Rezai ise, "Erzincan'da 7 yıldır kalıyoruz. Kayak yapan insanları televizyondan izlemiştim ve çok beğenmiştim. Erzincan Gençlik Merkezi bizleri buraya getirip kayak yapmamızı sağladı. İlk defa kayak yaptım. Hoşuma gitti." diye konuştu.

14 yaşındaki sığınmacı Macid Rezai de ilk defa kayak yaptığını ve çok eğlendiğini söyleyerek kendilerine bu imkanı sağlayan Erzincan Gençlik Merkezi'ne teşekkür etti.

Proje hakkında bilgi veren Gençlik Lideri Fatih Gülnahar Afgan gençlerin Türkiye’ye uyum sağlamaları için çalışmalar yürüttüklerini belirterek; “Afgan gençlerimizi ilimizde bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne getirdik. Bir çoğu hayatlarında ilk defa kayak yapıyor. Gençlerimiz ile doyasıya eğlenceli ve keyifli zaman geçirdik. Amacımız ilimizde bulunan sığınmacı gençler ile aramızda kardeşlik köprüsü kurmakö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Afganların kamptan alınması

-Kayak merkezine getirilmeleri

-Kayak malzemelerinin giydirilmesi

-Kayak kursundan genel detay görüntü

-Afgan gençlerinin açıklaması

-Gençlik liderinin açıklaması (Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) -275 mb ================================================ 4)KAYSERİ'DE GÜMRÜK KAÇAĞI ELEKTRONİK SİGARA OPERASYONU: 4 GÖZALTI KAYSERİ'de gümrük kaçağı elektronik sigara ve likit satışı yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.İ'nin kente gümrük kaçağı elektronik sigara ve ilkiti getireceği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 10 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 122 kaçak sigara likiti ile 20 parça elektronik aparat ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolü sonrası polis otosuna bindirilişi

- Genel detay

Süre: 1.00 Boyut: 112 MB Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA ================================================= 5)YAYA GEÇİDİNDE AB STANDARDI UYGULAMA İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun önderliğinde başlatılan 'Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası' kapsamında, Mersin'in Anamur ilçesinde de etkinlik düzenlendi. Okul önleri ve ışık ile trafik görevlilerinin bulunmadığı geçilerde yayanın üstünlüğünün vurgulandığı etkinliğe ilişkin açıklama yapan Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, "Araç sürücülerinin geçmek isteyen yayalara, öncelik tanıyarak durarak yol vermeleri gerekli. İlçemizde bir çok yerde yaya geçidi var. Okulların olduğu yerlerde, trafik ışıkları ve yaya geçitleri mevcut değil, bu farkındalığı duyurmak için bugün hem sürücülere, hem yayalara broşürler dağıtacağız, bu farkındalığı ön plana çıkarmak için böyle bir hazırlık yaptık. Projenin adı zaten, 'Önce hayat, önce yaya'. Önce yaya geçecek. Malumunuz Avrupa'da anlatılır. Yaya adımını attığı anda araçlar durur, yol verir. Mantalite felsefe bu. Öncelikle yaya geçecek. Bu bir eğitimle olacak, biraz zaman alacak" dedi.

Öte yandan görevli polisler tarafından sürücülere uyarı ve bilgilendirme niteliğindeki broşürler dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

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- Geçiş sırasında araçların durması

- Polislerin sürücülere broşür dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

- Emniyet Müdürü Mehmet Güngör ile röportaj SÜRE: 04'30" BOYUT: 130 MB Haber- Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) 6)BAŞKAN BOZBEY GEMLİK’ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Gemlik’te muhtarlar ve sivil toplum örgütleri ile buluştu. Gemliklilerin sorunlarını dinleyen ve ilçenin Bursa için önemini iyi bildiklerini belirten Bozbey, “Burada yapacağımız güzel işler var" dedi. Nilüfer Belediye Başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, gün boyu gerçekleştirdiği temasların ardından akşam saatlerinde Gemlik’te muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Ramada Otel’de gerçekleşen toplantıya CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar da katıldı. Toplantıda konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey, göreve geldikleri takdirde Bursa’nın, Güney Marmara’nın merkezi olacağını belirtti.

‘BURSA LİDER KENT OLACAK’ Başkan Bozbey, Bursa’yı yöneten kadroların şehri yaşanmaz hale getirdiğine işaret edip, “Bursa’ya şimdiden bir hedef koyduk. Bursa Güney Marmara’nın lider kenti olacak. Bu hedefte Gemlik de çok önemli yer teşkil ediyor. Gemlik’te 36 kilometre denize sınır var. Ama maalesef Gemlik maviyle barışık değil. Maalesef Gemlik’te bazı tesisler sırtını denize dönmüş. Dünyada insanlar denizle iç içe olmak için uğraşıyor. Gemlik maviyle bütünleşmiş olmalıydı, görsel özellikleriyle daha öne çıkmalıydı. Ama Gemlik gelişememiş ve değerini kaybetmiş. Aslında İstanbul-Bursa arasındaki inci bir kentte daha güzel hizmetler olabilirdi. Gemlik’te yapılacak çok güzel işler var. Sahili güzelleştirilip kullanılabilir hale getirilmesi, spor ve sosyal alanların oluşturulması ve ulaşım sistemlerinin kurulmasıyla Gemlik cennet gibi bir şehir olabilirdi. Gemlik bizim için çok önemli. Burada Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi ortak projelerle Gemlik’i daha yüksek seviyelere getireceğiz. Yapacaklarımız yaptıklarımızın teminatıdır. Gemlik’in önemini ve sorunlarını iyi biliyoruzö diye konuştu.