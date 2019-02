DHA YURT BÜLTENİ -8

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'ın da katıldığı TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenlenen 50. kuruluş yıl dönümü kutlama töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adanın Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüğünü söylediğini açıklayıp, teşekkür etti. Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 50'inci yıl dönümüne dikkat çekerek, "Burada muhterem ve müstesna bir ana şahitlik yapıyoruz. 50 yıllık onurlu mücadele tarihimizin herhangi bir safhasında yer alan, 3 hilali başının üstünde taşıyan her kardeşimize teşekkür ediyorum" dedi. MİLLETİN İSMİ EZELDEN BELLİDİR, EBEDİYETE KADAR TÜRKTÜR MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Muzafferliğin ilhamıyla kıtaları aştıran vazgeçilmez bir yemindir bizimkisi. Çiğnenmeyen, çiğnetilmeyen, unutulmayan, asla da unutulmayacak olan selam olsun büyük Türk milletine, selam olsun kahraman ülküdaşlarıma, selam olsun davasının bayrakları gönül erlerine. Selam olsun asil bozkurtlara, iffet abidesi Asenalara. Selam olsun umudun güneşiyle ısınan mazlumlara. Hakkı yenmiş mağdurlara, kimi kimsesi olmayan gariplere. Allah'a şükrediyorum ki tam 50 yıl sonra yine aynı yerdeyiz, yine aynı çizgideyiz. Dilek kolay. Bir ülkünün peşinde 50 yıl geçti. Kopan takvim yaprakları sarardı, yıllar yılları kovaladı. Ömürler su gibi akıp gitti. Elden ele aktarılan, gönülden gönüle akıtılan vazgeçilmez yemin ile 50 yıl geride kaldı. Tarih yine 1969'un 9 Şubat'ıydı. Cumhuriyetçi köylü millet partisinin olağanüstü kongresi Adana'da toplanmıştı. Bir adım atılacaktı, bir hareket başlayacaktı. Millet Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'ne etap etap ulaşıldı. Tohum olup ekildik, zaman içinde filizlendik, zaman geldi çınarlaşan 50 yıla buluştuk. Elleri öpülesi ecdadımız olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Mareşal Fevzi Çakmak'a Osman Bölükbaşı'ndan Alparslan Türkeş'e kadar iftihar kaynaklarımıza, siyasetlerimizin kutup başlarına cenabı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Vatan ve millet uğruna bedenlerini siper eden, yardan geçen, serden geçen bir hilal uğruna hayattan geçen manevi kılavuz olan aziz şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum. Davamız için bedel ödemiş, zindanları aydınlatmış, taş duvarları inançlarıyla aralamış, yüzleri Yusuf, sabırları Yunus, yiğitlerimize sağlıklı ve uzun ömürler temenni ediyorum. Partimizin 50'nci yılı kutlu olsun. Kim söyleyebilirdi ki ülkü ile ülkücü 50 yıl evvel birleşip, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben iradesiyle devleşecek... 50 yıl bir ömür, 50 yıl asırlara denk. İfadesi kolay, idraki güç, ifası ise pek zor 50 yıl. Bir ülkünün peşinde şan ve şerefle dolu koskoca 50 yıl. Karanlık gecelere ışık olmak için, katran emellere su olmak için 50 yıldır mücadele ettik. Soysuzluk başka, ırkçılık bambaşkadır. Biz Türklüğümüzü kafatası ölçümleriyle keşfetmedik. Bütün milletin fertleri arasında; anı da birdir, acı da birdir. Beyaz Türk, zenci Türk ayrımı sakattır. Türkiye'de hiç kimse ikinci sınıf insan değildir. Hiç kimse önemsiz ve değersiz değildir. Türk milletinin hiçbir ferdi eşitsiz ve orantısız ilişkinin tarafı olmamıştır. Milletin ismi ezelden bellidir, ebediyete kadar Türk'tür. Devletin ismi ise de kim ne söylerse söylesin, ne yaparsa Türk kalacaktır. Diyarbakırlı, Vanlı, Adanalı, İstanbullu, Mersinli, İzmirli, Ankaralı, Yozgatlı, Taşkentli, Karabağlı, Kaşgarlı, Kerküklü, Üsküplü, Batı Trakyalı, Bişkekli, Kıbrıslı. Özet olarak aynı cevherin damarlarıdır. Tartışmasız bir şekilde söylemek lazımdır ki, değişmek hayatın dinamiğinde vardır. Hainin, işbirlikçinin hesabını eninde sonunda göreceğiz. Davamız hak davasıdır, hakikat davasıdır. Onun bunun kötüleyip kara çalmasıyla bu gerçek değişmeyecektir." BEKÇİ DİYORLAR, ALAY EDİYORLAR Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 'Sarayın bekçisi' sözüne de yanıt veren Devlet Bahçeli, "Bize bekçi diyorlar, alay ediyorlar. Battıkça batıyorlar. Bekçilik şerefli bir vazifedir. Sabaha kadar nöbet tutmak onurların en onurlusudur. Bize Saray'ın bekçisi diyorlar. Kılıçdaroğlu'na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum. Türkiye'nin bekası için bekçi olmaya hazırız. Türk milletinin varlığı için bize düşen bekçilik ise seve seve bekçilik yaparız" diye konuştu. ÜLKÜCÜLERE ÇAĞRI YAPTI MHP'den ayrılanlara da çağrı yapan Bahçeli, şöyle dedi: "Aramızdan bir şekilde kopup giden, samimi pişmanlık yaşayan, yuvasının özlemini çeken her dava arkadaşımla helalleşmeye hazırım. Onlara sadece kapımızı değil, gönlümüzü de açıyorum. Samimi çağrımı tekrarlıyorum. 9 Şubat 1969'dan 9 Şubat 2019'a kadar geçen 18 bin 262 günde herhangi bir sebepten dolayı küsen, kızan, kırılan kardeşlerime diyorum ki; kavuşmak için vazgeçilmez yeminle 50 yıllık emanet hepimize yetecek. Gelin vebale daha fazla ortak olmayın. Gelin milli bekamızın bu zamanki mücadelesine katılın. El birliği yapalım, ülkü birliği yapalım, ne kadar işbirlikçi ve terör sevici varsa yakalarından tutalım."

Bakan Çavuşoğlu: O ittifakın içinde sırtını Kandil'e dayayan bir parti var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın vatanını milletini sevenlerin kurduğu bir ittifak olduğunu söyledi. Millet İttifakı'na eleştirilerde bulunan Çavuşoğlu, "O ittifakın içinde sırtını Kandil'e dayayan, desteğini ve talimatını PKK'lılardan alan siyasi bir parti ve PKK'lılar var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökcen Özdoğan Enç'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, 31 Mart seçimleri öncesi iki şey gözlemlediğini söyledi. İdeolojiden uzak bir şekilde şehirlere sahiplenildiğini gördüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu, vatandaşların şehrine hizmet etme eğilimindeki kişileri seçmeye yönelik eğilimlerini gördüğünü kaydetti. Çavuşoğlu, "İzmir'de adayımız Nihat Zeybekci ile dolaşırken gördüğümüz her CHP'li, 'Yeter artık biz enayi değiliz. Bize hizmet edecek insanları seçeceğiz, ne olur gelin, sizi seçeceğiz' dedi. Çankaya'da da bunu gördüm. Çünkü yıllardır CHP'ye oy veren vatandaşlarımız aday kim olursa olsun ona oy verdi. O adaylar yine biz seçileceğiz diyor ya da partisi kapasitesi var mı yok mu düşünmeden aday gösteriyor. Ama artık halkımızın uyandığını gördük" diye konuştu.

'CHP, PKK'YI TERCİH ETMİŞTİR'

Bu seçimde başka bir kriterin de vatan- millet sevgisi olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz vatanına ve milletine sahip çıkan parti ve adaylara o verme eğiliminde. Bu seçimde iki ittifak var. Cumhur İttifakı vatanını milletini sevenlerin kurduğu bir ittifaktır. Diğer tarafta ise adına Millet İttifakı deniliyor ama bize göre o bir illet ittifakıdır. O ittifakın içinde sırtını Kandil'e dayayan, desteğini ve talimatını PKK'lılardan alan siyasi bir parti ve PKK'lılar var. Biz kimsenin vatan- millet sevgisini sorgulamıyoruz ve tekelimizde değil ama bizim gibi vatanını milletini seven vatandaşlarımız bu kirli oyunu görüp kirli ittifakın adaylarına vermeyeceğini söylüyor. Hatta çok sayıda CHP'li partisinden istifa etti. CHP millet yerine vatana ihanet eden HDP ve PKK'yı tercih etmiştir, müttefik seçmiştir. Ağzımdan çıkan her kelimeye dikkat etmemiz lazım. Ama Antalya'da daha önce yaptığım bir konuşmada 'Bu CHP'nin içinde DHKP- C'liler var' dedim. 'CHP'nin içinde PKK sempatizanları var' dedim. 'Eğer tersini düşünenler varsa beni mahkemeye versinler' dedim. Milletimiz bu gerçeği görmeye başladı."

DENİZ BAYKAL'A SAYGI

MHP ile ülkenin bekası için ittifak yaptıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin hizmetkârı olacaklarını söyledi. Antalya'dan her partiden gelen vekil ve belediye başkanlarının önüne düştüklerini belirten Çavuşoğlu, CHP'nin önceki Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sevip saydıkları bir büyükleri olduklarını belirterek, "Sayın Baykal'a bir büyüğümüz, kendi Genel Başkanımıza gösterdiğimiz saygının aynısını gösterdik. Rabbim şifa versin" dedi.

MURATPAŞA ELEŞTİRİSİ

Antalya'nın merkez ilçeleri Muratpaşa ve Konyaaltı'nı kale gibi görüp yatanların proje üretemeyeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, ideoloji ve hamasetle bir noktaya gidilebileceğini söyledi. Milletin her şeyin farkında olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Muratpaşa arzu ettiğimiz medeni bir şehir olamamıştır. Kentleşme bakımından neresi güzel, hangi projesi var? Mevcut başkan CHP'li Ümit Uysal ile ilgili bir şey demiyorum. Şahıslarla ilgili bir şeyimiz yok. Bu tür siyaset anlayışını doğru bulmuyoruz. Kritik bir seçim öncesindeyiz. Muratpaşa'da Enç'in projelerini hayata geçireceğiz, çünkü buna benzer projeleri çok yaptık. Kepez mi daha ileri Muratpaşa mı? Tabii ki Kepez. Kepez en iyi yaşanabilir ilçelerimizden biri olmuştur" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Çavuşoğlu, protokol üyeleri ile aile fotoğrafı çektirdi.

