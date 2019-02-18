DHA YURT BÜLTENİ-8

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MİLAS (Muğla), DHA)

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Sağlık çalışanlarına şiddet yasası genişledi, 2 yıl altı cezalara yeni düzenleme geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına şiddet yasasının genişletilerek 2 yılın altında paraya çevrilen cezalara ilişkin Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nda yeni bir düzenleme yapıldığını ifade ederek, "Adalet Bakanlığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nda da yeni bir düzenleme var. Sadece sağlıkta şiddet değil, genel şiddet, hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliği ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma önümüzdeki aylarda gündeme gelmiş olur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere karayoluyla Eskişehir'e geldi. Valilik bahçesinde Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ak Parti Eskişehir milletvekilleri Emine Nur Günay ve Nabi Avcı tarafından karşılandı. Bakan Koca, valilik defterini imzaladıktan sonra Vali Özdemir'i ziyaret etti. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, kentteki sağlık yatırımlarını anlattı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin 'tutuklama' içeren düzenlemeyi sorması üzerine kapsamın genel şiddet, hırsızlık ve gasp olarak genişletildiğini söyledi.

Bu kapsamda 2 yılın altında paraya çevrilen cezalara ilişkin yeni düzenlemenin Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldığını kaydeden Bakan Koca, "Sağlıkta şiddet konusu hiç bir zaman gündemimize almak istemediğimiz, hiç bir kişiye yapılan şiddetin tasvip edilebilirliği mümkün olmadığını biliyoruz. Bu çerçeve de bir düzenleme yapılmıştı. Bu kapsamda uygulamanın önü açıldı. İçişleri ve Adalet Bakanlığı önümüzdeki günlerde uygulamada bir takım olabilecek yaklaşımları daha netleştirmek üzere nasıl davranılması gerektiği biliyorsunuz, şikayete konu olmadan mutlak tutuklanabilir olması, kolluk kuvvetlerince savcılık ve başsavcılık tarafından dosya tekerrür etmeden serbest bırakılmama gibi genel bir kanun düzenlemesi söz konusuydu. Bununla ilgili yer yer bir takım sıkıntıların olduğunu gördük. Önümüzdeki dönemde bu çerçevede bir genelde hazırlığı olduğunu biliyoruz. Bunun dışında ceza kanununu ilgilendiren bir konu olduğu için devamıyla ilgili özellikle cezaların ötelendiğine dair, paraya çevrilmesine dair genelde bir uygulama yapıldığını biliyoruz. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nda da yeni bir düzenleme var. Sadece sağlıkta şiddet değil, genel şiddet, hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliği ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma önümüzdeki aylarda gündeme gelmiş olur. Bakanlar Kurulu'nda bununla ilgili bir sunum yapıldı. Mecliste kanunlaşma sürecini tamamlarsa bu şiddet hadisesinin genel olarak toplumda bir kanuni olarak tamamlanabileceğini düşünüyoruz. Asıl asayiş ve benzeri yaklaşımların en son olması gerektiğini esas bizim yapmamız gereken hekim ve hastanın birbirine güven duyduğu ortamın oluşturulmasının bizim için daha anlamlı olduğunu karşılıklı güven içerisinde sağlık hizmetini sunabilir olduğumuz ortam arzusu bizim için daha önemli" şeklinde konuştu

'VATANDAŞIMIZI İLAÇSIZ BIRAKMAK İSTEMİYORUZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde baz alınacak Euro değerinde zam oranlarını da açıklayarak kimseyi ilaçsız bırakmayacaklarını ancak bunu fırsata çevirmek isteyenlere de göz açtırmayacaklarını ifade etti. Türkiye'de geçen yıla oranla yüzde 17 artışla ilaç üretimi yapıldığını ifade eden Koca, "Bulunamayan ilaç noktasında bizim ilaç takip sistemi diye herkesin güven duyduğu bir sistemimiz var. Ayrıca sahada 900 aktif denetim elemanımız var. Üretilen toplam ilaç bir önceki yıla göre yüzde 17 gibi bir artış içinde olduğunu biz biliyoruz. Yer yer bunu fırsata çevirmek isteyenlerin olduğunu gördük. Bununla ilgili bu denetimlerde yapılması gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Biz bu anlamda hiç bir şekilde vatandaşımızı ilaçsız bırakmak istemiyoruz. Bunu fırsata çevirmek isteyenlere de göz açtırmak istemiyoruz. İlaçtaki yeni düzenleme her yıl genelde gereği en geç Şubat ayının 15'de karar verilip, taraflarla görüşüp, 5 gün sonra da uygulamaya geçen bir düzenlemeden bahsediyoruz. Bu düzenleme Euro olarak bir önceki yılın Euro kurunun yüzde 70'i olarak düzenlenen bir uygulamaydı. Bu yıl için ilgili firmalarla da görüşerek bundan böyle gelecek yıllar için bu uygulamanın yüzde 70 değil, 60 olarak devam etmesine karar verdik. Bununla ilgili de tebliğde yayınlamış olduk. Bu yüzde 60'ın gereği olarak bir fiyat düzenlemesi, belli dönemler piyasada yer yer olmayan veya fiyat düzenlemesi gereken ilaçları zaten düzenliyoruz. Bu çerçevede de 1 ay kadar önce 41 kadar ilaca bunun dışında ayrıca bir ücret düzenlemesi yapılmıştı. Bu dönemde bu denetimlerle her geçen gün ilaç sorunun azaldığını, minimize olduğunu ama bizim sahada denetimlerimizi yine devam ettirdiğimizi, bu anlamda bir sorun olursa vatandaşlarımızın bizimle irtibatta geçmesi gerektiğini buradan tekrar hatırlatıyorum" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, açıklamalarının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki ambulans teslim törenine katıldı.