DHA YURT BÜLTENİ -8

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bergama Belediyesi'nin ilçede yaptırdığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ederek, "Geniş alanda iş birliğini güçlendiren, kent ve kırsal arasındaki gelir dağılımını dengelemeye çalışan ve Türkiye'deki tüm büyükşehir belediyelerine örnek olan projelere imza attığı için kendisine teşekkür ediyorum ve şükran sunuyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim çalışmaları kapsamındaki İzmir programı, Bergama ilçesinde başladı. Büyükşehir Belediyesi ile Bergama Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılış törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, burada kısa bir konuşma yaptı. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun, gençlerin spor yapabilmesi için önemli olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Güzel bir tesis. Bergama Belediye Başkanımız ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destek koyduğu bir eser. Çocuklarımız burada spor yapacaklar. Sporun değerini en çok anneler babalar bilir. Kültür, sanat ve sporla çocuklarımız tanışacak. Aziz Bey'in ifade ettiği gibi, buradan yetişecek çocuklar hem ulusal hem uluslararası anlamda başarılara imza atacaklar. Onlar şampiyon olduğunda o Türkiye'nin ortak başarısı olacak. Genç ve yetenekli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisini, verdiği hizmetler dolayısıyla yürekten kutluyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızı tanıtmaya gerek yok. O kendisini İzmir'e adayan bir belediye başkanı. Geniş alanda iş birliğini güçlendiren, kent ve kırsal arasındaki gelir dağılımını dengelemeye çalışan ve Türkiye'deki tüm büyükşehir belediyelerine örnek olan projeler imza attığı için kendisine teşekkür ediyorum ve şükran sunuyorum" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu da, "Bir seçimin daha arifesindeyiz. İzmir'deyiz. İzmir ve İzmirliler tarih boyunca ne yapacaklarını, nasıl duracaklarını çok iyi bilirler. Ondan dolayıdır ki İzmir Türkiye'nin en aydınlık, en ileri, Atatürk ilkelerine en bağlı kentidir. İzmirli olmak ayrıcalıktır. Biz hepimiz İzmirliler İzmirli olmakla ne kadar övünsek hakkımız vardır. Yine bir açılıştayız. 15 gün sonra seçim var. Seçimi alacağız. Bu bizim görevimiz. Biz CHP'liyiz. Belediye başkanlığı yaparken ayrım yapmayız. Ama seçimde partimizin ilkelerinden, seçim çalışmalarında da belediye başkanlığımızı yaparken de sosyal demokrat, insan odaklı belediyecilikten hiçbir zaman ayrılmayız. Her türlü olumsuz koşulda bile şerefimizle ayakta kalmayı beceririz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 15 yılda tarımı ön plana çıkardık. Buğdayın, samanın, mercimeğin, etin son dönemde patates ve soğanın ithal edildiği tarım ülkesi olduk. Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olan Türkiye Cumhuriyeti patates ve soğanı bile ithal eder hale geldiyse, bizim 15 yıl önce kırsal kalkınma, yerelden kalkınma, tarım ve hayvancılığın kooperatifler eliyle kalkınmasının ne anlama geldiğini vatandaşlarımız ve özellikle siyasiler, umuyorum anlamışlardır" dedi. KENTSEL DÖNÜŞÜME DEĞİNDİ Kentsel dönüşüm konusunda Türkiye'de model üreten belediye olduklarını da söyleyen Kocaoğlu, "Binalar yenilenecek, depreme dayanıklı olacak, bulvarlar açılacak ama komşular değişmeyecek. Orada yaratılan rantın tamamını dönüşüme tabi tutulan konut sahipleri alacak. Kentsel dönüşüm felsefemiz budur. Çığ gibi büyüyecektir. Gelecek arkadaşımız Tunç Soyer de bu bayrağı ileri götürecektir, götürmek zorundadır, götüreceğine canı gönülden inanıyorum. İdris Yavuzyılmaz parti emekçisi kardeşimizdir. Çok büyük emeği vardır. Ben Bergamalı hemşerilerimizin İdris Yavuz Yılmaz kardeşimi 31 Mart akşamı belediye başkanı ilan edeceğine canı gönülden inanıyorum. 15 yıllık Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış ağabeyiniz, kardeşiniz olarak hem İdris Yavuzyılmaz'a, hem de Tunç Soyer'e gece gündüz çalışarak, adam adama siyaset yaparak, görüşmedik insan bırakmadan, görevinizi vicdan huzuru içinde tamamlamanızı istiyorum. Yiğidin kuru soğana muhtaç olduğu bugünlerde mutlaka bu yerel seçimde merkezi iktidara 'bir dur, bir kendine gel, burası Türkiye Cumhuriyeti' demek zorundayız. Her yurttaş olarak bunu yapmak zorundayız. AK Parti'ye oy veren yurttaşlarımızın 'Kendine çekidüzen ver' demesi vatandaşlık görevidir. Ben böyle düşünüyor ve çalışıyorum. Mitingler yapılır. Seçim sandığa attırdığınız oy kadardır. Sandığa bir oy fazla attırmak için hepimizin seferber olması gerekmektedir. Başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu. KOCAOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na, ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Kocaoğlu'nun hizmetlerden ziyade belediye başkanlarına nasıl adaletli bir belediye başkanı olunacağını öğrettiğini söyleyen Gönenç, Büyükşehir Belediyesi'ne geçmişte yapılan operasyona da değindi. Gönenç, "Aziz Kocaoğlu, 397 yılla yargılandı. O dönem 'Doğrunun kalesi sarsılmaz' dedi. Biz de bundan büyük bir ders çıkardık. Sizinle çalışmak büyük bir onurdu" diye konuştu. Konuşmaların ardından, havuzun açılışı yapıldı.

Görüntü Dökümü

---------------

- Gabriel Akyüz'ün konuşması

- Kiliseden genel ve detaylar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 500 MB

Haber Kamera Nezir GÜNEŞ / MARDİN (DHA)

=================

Annesinin elini tutarak, 'Ne olur gözünü aç' dediği genç hayatını kaybetti

Karaman'da tartıştığı Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan çay ocağı işletmecisi Şevket Ozan Gülke (31), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz 13 Mart'ta Tahsin Ünal Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezinde çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke, iş yeri önünde daha önceden aralarında husumet bulunan Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan ile konuştuğu sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Gülke, kaçıp bitişikteki iş merkezine sığındı. Peşinden gelen Say ve Ceylan, Gülke'yi bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülke'ye ilk müdahaleyi iş merkezi içerisinde bulunan esnaflar yaptı.

'YAVRUM NE OLUR GÖZÜNÜ AÇ'

Bu sırada oğlunun peşinden koşarak iş merkezine giden anne Nevin Gülke, oğlunu yaralı halde görünce gözyaşlarını tutamadı. Acılı anne, oğlunun elini tutup, "Oğlum, yavrum ne olur gözlerini aç, Ozan'ım" diyerek ağladı. Şevket Ozan Gülke ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

'BOYNUNA BIÇAK DAYAYIP TESLİM OLMAMAK İSTEDİ'

Olayın ardından Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüphelileri Fevzi Paşa Caddesi üzerinde kıstırdı. Şüphelilerden Ertuğrul Say cadde üzerinde gözaltına alınırken, Cihat Ceylan kaçmaya başladı. Cadde üzerindeki bir minibüsün altına saklanan Ceylan, boynuna dayadığı bıçakla polise direndi. 2 saat süren ikna çabasının ardından elindeki bıçağı bırakan Ceylan polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ'

Karaman Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan Şevket Ozan Gülke, 3 gün sonra tüm müdahalalere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.