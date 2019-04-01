DHA YURT BÜLTENİ -8

Otomobil şarampole devrildi, 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı BURDUR'da otomobilin şarampole devrildiği kazada Rahim Işık (56), kızı Sibel Işık (30) ve torunu 5.5 aylık Esma Işık yaşamını yitirdi. Anneanne Gülten Işık (57) ile torunu Mila Işık (3) ise yaralandı. Tefenni- Burdur karayolunun Beyköy kavşağında saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, Rahim Işık'ın kullandığı 34 BDR 611 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobildeki Rahim Işık, eşi Gülten Işık, kızı Sibel Işık ile torunları Mila Işık ve Esma Işık yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Rahim Işık Burdur Devlet Hastanesi'ne, Sibel Işık Tefenni Devlet Hastanesi'ne, Esma Işık, Mila Işık ile Gülten Işık da Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Rahim Işık, Sibel Işık ve Esma Işık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gülten Işık ile Mila Işık ise Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane dış görünüş

- Ambulansın gelişi

- Yaralının indirilişi

- Kazaya karışan otomobilin fotoğrafı HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ====================== Borç tartışmasında arkadaşı tarafından öldürüldü BATMAN'da, Muammer Savaş (45), borç para yüzünden çıkan kavgada, arkadaşı tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Olay, kent merkezindeki Kısmet Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvede oturan Muammer Savaş ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı arasında, borç para yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken arkadaşı, Savaş'a tabancayla 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Savaş, kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşı ise olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere ambulansa aldığı Muammer Savaş, yolda yaşamını yitirdi. Bölge sakinleri ile esnafın tanımadığı saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Çevrede toplananlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Reşat YİĞİZ/ BATMAN,(DHA) ================== Adıyaman'da arazi kavgası: 1 ölü ADIYAMAN'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada göğsünden yaralanan Cengiz Çiftçi (41) yaşamını yitirdi. Olay, öğlen saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan Çiftçi ve Eren ailesi fertleri tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri tarafından kavgaya karışan 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Akşam saatlerinde, mahalledeki kahvehanede iki aile karşılaşınca aralarında tekrar kavga çıktı. Kavga sırasında Cengiz Çiftçi, kim tarafından kullanıldığı henüz bilinmeyen bıçakla göğsünden yaralandı. Kanlar içinde yere düşen Çiftçi'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Çiftçi’yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Çitfçi doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Çiftçi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken polis kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

- Polisin önlem alması ve güvenlik şeridi çekmesi

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Kalabalık dağıtılması

- Kahvehane

- Genel ve detay görüntüler

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- Kavgaya karışanlar

- Kavgada kullanılan tabanca

- Polisin müdahale etmesi

- Gözaltına alınanlar

- Kavgada yaşanan arbede

- Sağlık görevlileri

- Polisin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ======================= Bodrum’da aranan 'Maviş' lakaplı zanlı, İzmir’de yakalandı Göçmen kaçakçılığı ve kasten adam öldürme suçlamasıyla aranan 'Maviş' lakaplı Y.M. tutuklandı. Yasadışı yollarla Ekim 2018 tarihinde Bodrum'dan Yunanistan’ın Kos Adasına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan fiber tekne, Gümbet Koyunda sahilden 50 metre açıkta batması sonucu 3 mülteci çocuk hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, farklı tarihlerde gözaltına alınan 20 kişiden 19'u tutuklanırken, Y.M. isimli firari için yakalama çalışmaları başlatıldı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu, 'Maviş' lakaplı Y.M. İzmir'de gözaltına alındı. Bodrum'a getirilen Y.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.