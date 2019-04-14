DHA YURT BÜLTENİ -8 

Nakledilen karaciğerin şehit Sayın'ın olduğunu öğrenince dakikalarca ağladı Suriye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın bağışlanan karaciğeri Adana'da Necati Alkan'a nakledildi. Alkan'ın kızı Burcu Alkan, babasının kendisine nakledilen karaciğerin Şehit Uzman Onbaşı Halis Sayın’a ait olduğunu öğrenince dakikalarca ağladığını söyledi.

Suriye'nin Azez ve Afrin bölgeleri arasındaki Melkiye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye 31 Mart'ta teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Sözleşmeli Er Mustafa Ergen (21) şehit olurken, Uzman Onbaşı Halis Sayın ise yaralandı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Uzman Onbaşı Halis Sayın da 9 Nisan'da doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu.

Doktorların görüştüğü aile, Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Şehit Halis Sayın'ın 2 böbreği, Gaziantep Üniversitesi'nde yapılan operasyonla, Mustafa Çelebi (57) ve İsmail Bolat'a (17) nakledildi.

DAKİKALARCA AĞLADI

Sayın'ın karaciğeri ise 10 Nisan günü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Necati Alkan'a takıldı. Naklin başarılı geçtiğini, fakat 1 haftalık kritik bir süreç olduğunu dile getiren Burcu Alkan, babasının ameliyattan çıktıktan sonra karaciğerin Şehit Uzman Onbaşı Halis Sayın'dan olduğunu öğrendiğini ve dakikalarca ağladığını söyledi. Babasının 10 sene siroz, sonrasında ise kanserle mücadele ettiğini söyleyen Alkan, Kasım ayından itibaren organ beklediklerini ifade etti.

'HEM ÜZÜNTÜLÜ HEM MUTLUYUZ'

Babasının son dönemde hastalığının iyice arttığını ve doktorların 2 ay zaman biçtiğini söyleyen Alkan, şöyle konuştu:

"Çok mutlu ve şaşkınız. Babam ameliyatı girmeden önce durumu öğrendik. Allah bir sevdiği kulu yanına aldı ve bir parçasını da babama verdi. Aslında mutluluğumuz ne kadar büyükse üzüntümüz de öyle. Karmaşık bir durumdayız. Şu an babamın kritik evreyi geçmesini bekliyoruz. Şehidimizin ailesine baş sağlığı diliyorum. Babam hastaneden çıktığı zaman onlarla görüşmek istiyoruz. Şehidimizin ailesine çok minnettarız çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasaydı belki de babam şu an hayatta olmayacaktı."

Görüntü Dökümü

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- Başhekimlik tabelası

- Burcu Alkan röportaj

- Detay Görüntüler

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Şehit Halis Sayın'ın cenaze töreninden arşiv görüntüler(Niğde) SÜRE: 01' 50" BOYUT: 204 MB Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA) ================= Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini vurup fare zehri içerek intihara kalkıştı İzmir'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Hüsniye D.'yi tabancayla vurup, ağır yaralayan Ramazan D., fare zehri içerek, intihara teşebbüs etti. Hastanede tedaviye alınan Hüsniye D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Ramazan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ramazan D. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Zafertepe Mahallesi 613 Sokak'ta meydana geldi. Hüsniye D., evde yalnızken, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Ramazan D. geldi. Eşinin kapıyı açmaması üzerine Ramazan D., komşusundan zili çalmasını istedi. Bunun üzerine kapı önünde konuşmaya başlayan çift, tartışma çıkınca komşuları rahatsız etmemek için içeri girdi. Ramazan D., barışma talebinde bulunurken, 4 çocuk annesi eşi ise kabul etmedi. Bunun üzerine belinden tabancasını çıkaran Ramazan D., Hüsniye D.'ye ateş açtı. Silah seslerini duyan apartman sakinleri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, eve girmeye çalışırken, Ramazan D. de fare zehri içerek, intihara kalkıştı. İçeri giren polis, Ramazan D.'yi etkisiz hale getirirken, ağır yaralı Hüsniye D. ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan D. de Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, müdahale edildi. Ameliyat edilen Hüsniye D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Ramazan D.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çiftin 4 çocuğundan 2'sinin evli olduğu, diğer çocuklarının ise olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

'UZLAŞTIRMA KARARI YÜZÜNDEN KAPIYI BENİM ÇALMAMI İSTEDİ'

Apartman sakinlerinden emekli astsubay Oğuzhan Alptekin, "Adam hakkında uzlaştırma kararı olduğu için kapıyı benim çalmamı istedi. Zile bastım sonra içeri girdiler. Daha sonra silah sesleri üzerine polise haber verdik. Kapıyı açıp, içeri girdik. Polisler geldi. Adam banyoda kadına vuruyordu. Etkisiz hale getirdik. Kadın ağır yaralıydı, her yerinden kan akıyordu. Adam fare zehri içmiş, bunalımdaymış" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Yaralı adamdan görüntü Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) ==================== Tunceli'de rafting elemelerinde Van takımı tehlike atlattı Tunceli'de düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası elemelerine katılan Van Çatak Rafting Takımı sporcuları, botlarının alabora olmasıyla tehlike atlattı.

Tunceli'de 8- 13 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı temsil edecek takımın seçme yarışmaları 3'üncü günde devam edildi. Munzur Çayı'nda yapılan seçme yarışmalarına Türkiye'nin 51 kentinde 400 sporcu kıyasıya yarışıyor. Baharla birlikte debisi yükselen Munzur Çayı'nda bugün devam eden Rafting Milli Takım seçmelerinde Van Çatak Takımı büyük tehlike atlattı. 4 erkek sporcunun yer aldığı bot, alabora oldu. Sporcular bir süre suyun akıntısına kapılmalarına rağmen botlarına tutunarak kurtulmayı başardı. Sporcuların atlattığı tehlike anları ise kameraya yansıdı. Görüntü Dökümü

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- Munzur Çayından görüntü

- Munzur Çayında yarışan raftingciler

- Van Çatak takımının botu alabora olması

- Raftingcilerin Munzur çayının sularına kapılması

- Suya düşen raftingcilerin kurtulma çabaları

- Raftingcilerin tekrar bota binmeleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA) ======================= Pencereden düşen liseli Özlem, yaşam savaşını kaybetti ADIYAMAN'da, önceki gün kendisini almaya gelecek servis minibüsünü yolunu gözlerken pencereden düşen lise öğrencisi Özlem Turgut (15), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Cuma günü Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi Çakmak Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Özlem Turgut, 7 katlı binanın 3'üncü katındaki evlerinin penceresinden servis minibüsünün yolunu gözlerken, dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Özlem Turgut, yakınlarının çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Turgut, bu sabah doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Turgut'un cenazesi otopsi için morga konuldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Morg önünde bekleyenler

- Kalabalık ve polis ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) =================== Gaziantep'te minibüs hırsızlığına 2 gözaltı Gaziantep'te, içerisinde inşaat malzemesi bulunan minibüsü çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde pazartesi günü, içerisinde inşaat malzemelerinin bulunduğu park halindeki 27 HV 218 plakalı minibüs çalındı. Minibüsün sahibi A.E.'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden şüphelilerin, aynı suçtan kaydı bulunan Mahir Y. (24) ve Sergen A. (23) olduğu belirlendi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, ele geçirilen minibüs ise sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

- Güvenlik Kamerası

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 214 MB Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

================= İnsansı robot tasarladılar Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Bozkurt, iki öğrencisiyle birlikte insansı bir robot tasarladı. 1 yıllık çalışmanın sonucunda tamamlanan, 'Ark' ismi verilen ve uzaktan kumandayla kontrol edilebilen robot, yürüyüp selamlama yapabiliyor.

Serinhisar ilçesindeki Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Bozkurt, iki öğrencisi Ramazan Çetindağ ve Sinan Kaksal'la birlikte insansı robot üretmek için proje başlattı. Okulda bulunan 3 boyutlu yazıcı sayesinde, parçalar üretip özgün bir robot tasarımını yapan ekip, geliştirdikleri yazılım sayesinde 'Ark' ismini verdikleri insansı robotu 1 yıllık çalışmanın ardından ayağa kaldırdı.

UZAKTAN KUMANDAYLA HAREKET EDİYOR

Ürettikleri yazılım sayesinde uzaktan kumandayla ve akıllı telefonla hareket edebilen insansı robot, düz zeminde zorlanmadan yürüyebiliyor. 4 kilo ağırlığında, 55 santimetre uzunluğundaki Robot Ark, çöküp kalkabiliyor ve selamlama yapabiliyor. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Bozkurt, okulda iki yıldır robotik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Geçen yıl biyonik el tasarımıyla TÜBİTAK 49. Liseler Arası Bilim Projeleri Yarışması'nda Ege Bölgesi birincisi seçildiklerini daha sonra ise insansı robot projesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.

'ROBOTUMUZU AYAĞA KALDIRMAYI BAŞARDIK'

Tasarımı ve yazılımı kendilerine ait bir insansı robot ürettiklerini kaydeden Bozkurt, "Öğrencilerimle birlikte derslerden kalan vakitlerde robotun üzerinde çalıştık. Farklı tasarımlar yaparak robotumuzu insan gibi ayağa kaldırmayı başardık. Robotumuzun ismini elektrik enerjisindeki atlama olarak tanımlanan 'Ark' koyduk. Yaklaşık 4 bin liraya mal ettiğimiz robotumuzda 18 motor ve eklem bulunuyor. Uzaktan kumanda ve akıllı telefonla kontrol edilebiliyor. Yürüyebiliyor ve selam verebiliyor, eğilip kalkabiliyor. Robotumuzu geliştirmeyi sürdüreceğiz. İlerleyen dönemde, insansı robotumuzun düşmesini engellemek için denge mekanizması ekleyeceğiz ve sesli kontrol sistemi tasarlayacağız" dedi.

İnsansı robot projesinde görev alan öğrencilerden Ramazan Çetindağ, teknolojiye karşı küçüklükten beri bir ilgisi olduğunu söyledi. Boş zamanlarında internet başında geçirmek yerine okulda robotik kodlama eğitimi almaya başladığını belirten Çetindağ, ürettikleri yazılım sayesinde robotlarının çeşitli komutları yerine getirebildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan görüntü

-Öğrencilerin çalışmasından detaylar

-İnsansı robottan görüntü

-Robotun yürümesi hareket etmesi

-Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Bozkurt ile röp.

-Öğrenciler Ramazan Çetindağ ve Sinan Kaksal ile röp.

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ================ Volkan Konak, Bursa'da sahneye çıktı Bursa'da sahneye çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı Volkan Konak, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Volkan Konak, dün gece Jolly Joker Bursa'da sahneye çıktı. Cem Karaca’nın 'Dadaloğlu’ şarkısı ile dinleyicilerini selamlayan Konak, kendine has yorumu ve tarzıyla seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı. Volkan Konak, hüzünlü şarkılarının yanı sıra hareketli ve yöresel şarkılar da seslendirerek salonu dolduran yaklaşık 500 kişiyi coşturdu. Bazı dinleyiciler, Volkan Konak'ın Karadeniz şarkılarıyla horon oynadı. Ruhi Su’nun 'Ankara’nın Taşına Bak' adlı türküsünü dinleyicileriyle birlikte söyleyen Volkan Konak, seslendirdiği 'İzmir Marşı ile coşkuyu iyice artırdı.

Şarkı aralarında hayranlarına seslenen Volkan Konak, "Yaşam bize sunulmuş bir armağan. Çok da kısa sürüyor bu dünya, dolayısıyla keyfini çıkaralım bu hayatın. Şarkılara eşlik ederseniz çok da keyif alırsınız. Sanat hep barış ve sevgiden bahseder. Gelin insan öldürelim diye bir şiir var mıdır, yok. Banka dolandıran bir ressam var mı, yok. Biz hep güzellikten bahsediyoruz. Hiç kimsenin nüfus kağıdına bakmadan, bir tek gözlerine bakarız biz. Biz müziğe ve sanata çok inanıyoruz" dedi.

'TOPLUM KADINLARIN ELLERİ VE OMUZLARI ÜZERİNDE YÜKSELİR'

Türk toplumunda kadının önemine de dikkat çeken Volkan Konak, "Kadın bir kültürdür. Koca yürekli Mustafa Kemal önce kadını ayağa kaldırdı, topluluğu ayağa kaldırmak için. Toplum kadınların elleri ve omuzları üzerinde yükselir. Avrupa’da kadının seçme ve seçilme hakkı yokken, biz pilot yetiştiriyorduk. Fark bu. Türkiye’de kadın olmak zor zanaat" diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Volkan Konak, konserinin sonunda hayranlarına teşekkür etti.