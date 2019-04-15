DHA YURT BÜLTENİ -8 

İZMİR MERKEZLİ 'BİRLİK' OPERASYONU; ULUSLARARASI SULARDA 5 TON TOZ ESRAR ELE GEÇTİ (EK)

1)BAKANLIKTAN AÇIKLAMA İçişleri Bakanlığı'nca İzmir merkezli olarak uluslararası sularda, 'Birlik' adıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonu ile ilgili açıklama yapıldı. Operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince 05/02/2019 tarihinde Türk Bayraklı Pervin Oğulları isimli tekne ve uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen örgüt mensuplarının İzmir ilinden hareketle uluslararası denize açıldıkları, Moritanya, Fas ve Cezayir ülkelerinin kıyılarına gittikleri, yurt dışında kurdukları irtibatlar neticesinde yüklü miktarda uyuşturucu maddesi temin ederek, ülkemiz istikametinde seyir halinde oldukları, suç organizasyonunun deşifre edilmemesi için ülkemiz karasularına gelmeden uluslararası sularda uyuşturucu maddenin balıkçı veya özel teknelere aktarılarak ülkemize getirileceği yönünde istihbarı bilgiler elde edildi. İstihbarı bilgiler üzerine, 15 Nisan 2019 tarihinde, Akdeniz'in uluslararası sularında narkotik madde kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen Türkiye Cumhuriyeti bayraklı ve içerisinde 1'i kadın olmak üzere 6 şüpheli şahsın bulunduğu 'Pervin Oğulları' isimli balıkçı gemisine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı Kom Daire Başkanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı) ilgili birimlerince 'Birlik' isimli ortak operasyon düzenlendi."

'ULUSLARARASI UYUŞTURUCU ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ'

Operasyon kapsamında, 13 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklama, şöyle sürdürüldü:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince ortak yürütülen 'Birlik' operasyonuna; Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 15 personel, Emniyet Genel Müdürlüğünden 10 personel ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 206 personel ve 2 Sahil Güvenlik Korveti (TCSG UMUT, TCSG YAŞAM), 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 2 narkotik madde arama köpeği katıldı. Trablus/Libya'ya 78 deniz mili, Staks/Tunus'a 150 deniz mili ve Türkiye'ye yaklaşık 750 deniz mili (1390 km) mesafede uluslararası sularda icra edilen operasyonda; Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik personeli, saat 04:00 sularında söz konusu balıkçı gemisine çıkış yaparak gemide bulunan şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştır. Söz konusu gemide yapılan aramalarda yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirildi. Söz konusu gemi Sahil Güvenlik Komutanlığı gözetiminde Türkiye'ye getirilmektedir. Ayrıca İstanbul, İzmir ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda İstanbul'da 3, İzmir'de 3, Tekirdağ'da 1 ve Pervin Oğulları gemisindeki 6 mürettebatla birlikte toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Böylece yürütülen başarılı operasyon ile uluslararası uyuşturucu şebekesi de çökertilmiş oldu."

İZMİR/DHA ====================================================== 2)SOBADAN ZEHİRLENDİ, 8 GÜN SONRA ÖLDÜ Gaziantep'te, çalıştığı iş yerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa Bulut (29), tedavi gördüğü hastanede 8 günlük yaşam savaşını kaybetti.Olay, 7 Nisan günü Beylerbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Bulut, hafta sonu arkadaşına ait iş yerinde çalışmak için oto lastik dükkanına gitti. Bulut, işlerini bitirdikten sonra sobayı yakarak uyudu. Gün içinde haber alamayan yakınları iş yerine geldiğinde Mustafa Bulut'u yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa Bulut, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Bulut, bu sabah doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Bulut'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Görüntü Dökümü:

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- Mustafa Bulut'un fotografı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenazelerin araca konulması

- Cenaze aracının çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-(GAZİANTEP-DHA) =======================================

3)SEZONU KAPATAN KARADENİZLİ BALIKÇILAR, BAKIMA BAŞLADI Karadeniz'de balıkçılık yapanlar, denizlerde av yasağının başlamasıyla sezonu kapatıp, teknelerini limana demirleyerek, ağları ile teknelerinin bakımını yapmaya başladı. Denizlerde, 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu, bugün sona erdi. Teknelerini limanlara demirleyen Karadenizli balıkçılar, ağları ile teknelerinin bakımını yapmaya başladı. Balıkçılar, ağları onararak, gelecek balık sezonuna hazır hale getirecek. Samsunlu balıkçılar da limanda ağların onarımına yapıyor.

Her şeye rağmen iyi sezon geçirdiklerini kaydeden Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Samsun bölgesi için 15 Mayıs'a kadar çaça balığı avı devam edecek. Bu balık, balık unu fabrikalarına veriliyor. Bu sezon palamut, istavrit, çinekop bol oldu. Mezgit bölgemizde yine avlandı. Hamsi biraz az oldu. Karadeniz'de vardı ama hava sıcaklıklarından dolayı bizim bölgemizden erken geçti. Bu nedenle hamsi ile ilgili kısa bir av süreci yaşandı. Gürcistan ve Abhazya bölgelerinde hamsi de bol oldu. Hamsinin boyu bu yıl biraz ufaktı, bu nedenle biz avlayamadık. Bir de 24 metre altında avcılık yasağı nedeniyle hamsiyi avlamadık ama karşı kıyı sularındaki ülkeler 24 metreden daha az derinlikte hamsi avladılar. Biz tutamıyoruz ama onlar tutuyorlar. Bu noktada Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin balık avlanması için boy standardının belirlenmesinde ortak bir karar alması gerekiyor. Biz buradan küçük diye bırakıyoruz, onlar karşıdan avlıyorlar. Olumsuzluklara rağmen sonuç olarak iyi bir av sezonu geçirdik diyebiliriz" diye konuştu. Bu yıl Karadeniz'de su sıcaklığının 9 derecenin altına düşmediğini belirten Malkoç, "Sıcaklık 4 dereceye kadar düşerdi ama bu yıl 9 derecenin altına hiç düşmedi. Böyle olunca da balıklar göçlerini erken tamamladı. Küresel ısınmanın da etkisiyle deniz ısınıyor, balıklar artık açıktan gitmiyorlar. Balık av süresi de sıcaklıklar nedeniyle daha da kısalıyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Balıkçı teknelerinden drone ile detaylar

-Ağ tamir eden balıkçılardan detay

-Limandan detay

-Röportaj

-Detaylar Haber-Kamera:Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) ================================================ 4)APARTMAN GÖREVLİSİ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU Adana'da Hüseyin Tapkı (65), görevlisi olduğu apartmandaki kapıcı dairesinde ölü bulundu.

Olay, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartman sakinleri yanlız yaşayan görevlileri Hüseyin Tapkı'dan bir süredir haber alamayınca endileşendi. Kapıcı dairesini gelen vatandaşlar, Tapkı'yı hareketsiz görünce sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tapkı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise yaptıkları araştırmada Tapkı'nın kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendi. Tapkı'nın cesedi, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

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- Apartmandan görüntü

- Ambulansın çıkışı

- Olay yerindeki polisler

- Apartman sakinlerinden görüntü

- Detay görüntüler

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ===========================================

5)BURSA'DA HIRSIZLAR GÜVERCİNLERE GÖZ DİKTİ Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Kenan Aksoy'un hobi amacıyla kümeste beslediği 36 taklacı cinsi güvercini çalarak kayıplara karıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde yeşillik bir alandaki kümeste güvercin besleyen Kenan Aksoy, güvercinlerine yem vermek için kümese geldi. Kümesinin delindiğini gören Aksoy, kümese girdiğinde taklacı cinsi güvercinlerinin yerinde olmadığını görüp polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kümeste ve hırsızların kümesi delerek içeriye girdiği bölümde inceleme yaptı. 36 taklacı cinsi güvercinin çalındığını, geriye sadece 4 adet yavru güvercinin kaldığını belirten Kenan Aksoy, "Güvercinleri hobi olarak besliyordum. Manevi değerleri çok yüksek. Sabah kümese geldiğimde sadece 4 adet yavru güvercin kalmış. Hırsızlar resmen fare deliğinden girmiş" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Kulübeden detaylar

-Güvercinlerden detaylar

-Açıklama