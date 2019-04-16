DHA YURT BÜLTENİ -8

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 5 kişi, çoban köpeklerini nesli tükenmekte olan çizgili sırtlana saldırtarak, telef ettirdi. Jandarma ekipleri, bu anları görüntüleyip, sosyal medyadan paylaşan 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Besni'nin Karagüveç köyü kırsalındaki Kargalı mevkisinde 5 kişi, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nca 'kırmızı liste'ye alınan çizgili sırtlanı çoban köpeklerine parçalatmaya çalıştı. Kayalık alanda çizgili sırtlanı sıkıştıran kişiler, yanlarındaki 4 çoban köpeğini üzerine saldı. Köpeklerin saldırısıyla kanlar içinde kalan çizgili sırtlan, telef oldu. Şüpheliler, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Çizgili sırtlanın telef olduğu vahşeti görüntüleyenler, daha sonra sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tepki çeken paylaşımın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kimlikleri belirlenen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 23 Nisan kutlamaları için kente gelen Afrika ülkesi Seyşeller Cumhuriyeti'nin vatandaşı Saskra L.B. (12) ve İrem E.K. (11) adlı kız çocukları hafif yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 61 KV 319 plakalı otomobil ile H.Ç. yönetimindeki 60 DD 985 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çoçuk Bayramı kutlamaları için Samsun'a gelen Afrika Kıtası'nda ada ülkesi Seyşeller Cumhuriyeti'nin vatandaşı Saskra L.B. ile diğer otomobildeki İrem E.K. hafif yaralandı. İki kız çocuğu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik olarak bir hafta önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ekipleri geçen 9 Nisan Salı günü, Salihli ilçesindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlıların evlerindeki aramalarda ise örgütsel dokümanlar ve DEAŞ'ı simgeleyen bez parçası ele geçirildiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, bugün Manisa Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan zanlılardan birinin, İstanbul'da 21 Mart'ta düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan yabancı uyruklu zanlılarla bağlantısının bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Sivas'ta boş arsaya bırakılan, üzerinde kabloların sarılı olduğu paket, içinde bomba olabileceği şüphesiyle polis ekiplerini alarma geçirdi. Yapılan incelemede paketin içinde kağıt ve kabloların olduğu belirlendi. Olay, 12.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi 50'nci Sokak üzerindeki boş arsada meydana geldi. Arsada içinde kabloların bulunduğu şüpheli paketj görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından uzman ekip istendi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, poşette incelemede bulundu. Yapılan incelemede paketin içinde Uzman ekiplerin yaptığı ilk incelemede paketin içinde kağıt ve kabloların olduğu belirlendi. Paket, polis merkezine götürüldü.

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Antalya'da sporcuları taşıyan midibüs devrildi: 3 ölü, 17 yaralı (3)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, İstanbul Çengelköy Masterler Futbol Takımı sporcularının taşındığı midibüsün devrildiği kazada yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri tespit edildi. Kazada yaşamını yitirenlerin Gürkan Helvacıoğlu, Muammer Özkaya ve Engin Karahisar olduğu belirlendi. Ölenlerin kimliklerini, aynı araçta bulunan takım arkadaşları belirledi. Arkadaşları, ölen arkadaşları için morg önünde gözyaşı döktü. Gürkan Helvacıoğlu'nun fitness eğitmeni olduğu, Engin Karahisar'ın bir şirkette şoför olarak çalıştığı kaydedildi.

Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından İstanbul'a gönderilecek.

ANTALYA,(DHA)

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Van'da HDP'li Kaya ve meclis üyesi Çoban'a 'eş başkanlık' davası

Van'da, PKK'lı teröristlerin mezarlarını 'sözde' şehitliğe dönüştürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan büyükşehir belediye eski başkanı HDP'li Bekir Kaya ve meclis üyesi Hatice Çoban hakkında, görevleri sırasında, yasal dayanağı olmamasına rağmen 'eş başkanlık' sistemi uyguladıkları gerekçesiyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yapılan incelemede, yargı kararına rağmen Van Büyükşehir Belediyesi'nde 'eş başkanlık' sistemini uyguladıkları tespit edilen Bekir Kaya ile Hatice Çoban hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame Van 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda, şüpheliler hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan alınan izinle soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede, Kaya ve 'eş başkanlık' sıfatını kullanan Çoban'ın 'görevi kötüye kullanmak' ve 'kamu idaresinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçlarından 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, İçişleri Bakanlığı'nın görev emri üzerine Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın yaptığı incelemeyle hazırlanan raporda; resmi evrakta belediye başkanının imzası yanında 'eş başkan' sıfatıyla ikinci bir imzanın olduğu, yazışmalara dayanak teşkil eden meclis kararının, Valilikçe yargıya taşınması üzerine Van 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği, belediyenin karara uyarak söz konusu uygulamayı yazışmalardan kaldırmasına rağmen internet sitesinde 'eş başkanlık' uygulaması ile ilgili bilgilere yer verdiği ve yargı kararını uygulamadığının belirlendiği kaydedildi.

Yapılan ön inceleme sonucunda hazırlanan raporda, Van 3'üncü İdare Mahkemesi'nin aldığı 'yürütmenin durdurulması kararı'nın belediyenin itirazı üzerine dosyanın görüşüldüğü Danıştay 8'inci Dairesi'nce de onandığı belirtildi. Şüphelilerin, yasalarda öngörülmeyen 'eş başkanlık' sistemini yazışmalarda kullanmaktan vazgeçtikleri ancak, hukuki sürece rağmen, fiilen internet sitelerinde kullanmaya devam ettikleri, yine 'eş başkanlık' sıfatını vatandaş görüşmeleri ve toplantı davetiyelerinde kullandıkları belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nde soruşturmaya konu eylemler nedeniyle kamu zararı bulunup bulunmadığına yönelik araştırması sonucunda da, belediyede 'eş başkan' sıfatını kullanan Hatice Çoban'a 113 bin 604 lira yersiz ödeme yapıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin bu sıfatın kullanılması nedeniyle haksız ödemede bulunarak ve haksız ödeme yapılmasını kabul ederek kamu zararına neden olmak suretiyle 'görevi kötüye kullanma' suçunu işledikleri belirtildi. İddianamede, "Ayrıca şüpheli Hatice Çoban'ın, belediye başkanlığı görevini yasal düzenlemelere aykırı olarak var olmamasına rağmen 'eş başkanlık' adı altında üstlenip yerine getirmeye çalışmak suretiyle 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçunu işlediği anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

VAN, (DHA)-

