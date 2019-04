DHA YURT BÜLTENİ-8

1)'KOCAELİ'NİN ÖNCELİKLİ İHTİYACI, ÇÖP DEPOLAMA ALANIDIR'

KOCAELİ Çevre Mühendisleri Odası eski Başkanı Sait Ağdacı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İzmit Ayvazca mevkisinde yapılması planlanan 'Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nin inşa edilmesi halinde bölgedeki ekosistemin yok olacağını savundu. Ağdacı, "Kocaeli'nin öncelikli ihtiyacı, çöp depolama alanıdır. Bölgede sekoyalar var, kızılçamlar var, karaçamlar var yani binbir çeşit ağaç var, bitki örtüsü var. Buradaki bütün ekosistemi yok edersiniz. Ağaçlarla birlikte burada yaşayan canlıları ve yer altı kaynaklarını yok edersiniz" dedi. Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası eski Başkanı ve yüksek çevre mühendisi Ağdacı, İzmit Ayvazca mevkisinde yapılması planlanan ve birçok kez sivil toplum kuruluşlarınca inşa edileceği yerde protesto gerçekleştirilen 'Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağdacı, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yapmayı planladığı, 'Evsel Atık Yakma, Enerji Üretme Tesisi'nin yapılacağı yerle ilgili en son büyükşehir belediye meclisinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alternatiflerin yeniden değerlendirileceği söylemişti. 'Yer seçimi olarak diğer bütün alternatifler değerlendirilecek' şeklinde konuştu; ancak şu an burada sahanın içerisinde birtakım faaliyetler var. Burada silolar var. Bunlar büyük ihtimalle asfalt şantiyesi için yapıldı ve buradan bir yol geçiyor. Birtakım faaliyetler yapılıyor burada. Eğer bütün alternatifler yeniden değerlendirilecekse buradaki çalışmalar nedir? Bir kere biz bunu soruyoruz" diye konuştu.

'ÖNCELİKLİ İHTİYAÇ ÇÖP DEPOLAMA ALANI'

Yerinde ayrıştırmanın önemine değinen Ağdacı, "Kocaeli'nin öncelikli ihtiyacı, çöp depolama alanıdır. Diğer bir konu ise 'çöp fabrikası' denilen veya evsel atık yakma tesisinin nasıl olması gerektiğini biz 2016 yılından beri anlatıyoruz. Evsel atık yakma tesisinin ilk başta amacına hizmet edebilmesi için öncelikle yerinde ayrıştırmanın yapılması lazım yani geri dönüşüme gidecekler ayrıştırılacak; organik atıklar ayrılacak diğer atıklar ayrılacak ondan sonra geri kalan yanması gereken atıklar yakma tesisine gitmeli ki bundan verim alınabilsin. Yoksa siz 'Her şeyi olduğu gibi yakacağım' derseniz ayrıştırmadan hiçbir verim alamazsınız. Enerji elde edemezsiniz. Enerji elde edebilmeniz için ekstradan yakıt kullanmanız gerekir, bu da zaten işletme maliyetini artırır" dedi.

'CANLILARI VE YERALTI KAYNAKLARINI YOK EDERSİNİZ'

Kentte en önemli ihtiyaç olan çöp depolama alanının bulunmadığını belirten Ağdacı, şöyle konuştu:

"Dilovası doldu, kapatıldı. Solaklar doldu artık, sıkıştırma yapıyor. Oradan vatandaşın 'Koku geliyor' diye şikayet etmesinin nedeni oranın dolması. Çöpler artık sıkıştırılarak, depolandığı için oradan kötü kokular geliyor. Dolayısıyla bugün yakma tesisi için temel atılsa bile bunun işletmeye geçmesi 5 sene sürüyor. Bu kentte her gün 2 bin ton çöp çıkıyor. 5 sene boyunca çıkacak çöpü, atığı ne yapacaksınız? Bir an evvel burada bir depolama alanı bulunması ve orada çöplerin düzenli olarak depolanması lazım. Yakma tesisi yapın ya da yapmayın, bu depolama alanı şarttır. Bu alanda 20 hektarlık alanı ayırdınız bu tesis için. Bu alanda en az 20 bin ağacı keseceksiniz. Diyorlar ki 'Orada zaten çayır çimen var, makilik alan var sonra küçük yeni dikilmiş fidan var' dediler. Bakın burada bulunan bitkiler maki mi? Bu bölgede sekoyalar var, kızılçamlar var, karaçamlar var yani binbir çeşit ağaç var, bitki örtüsü var. Sizin buradan 20 bin ağacı kestikten sonra 'Yenisini dikeceğiz' demeniz laf-ı güzaftır. Buradaki bütün ekosistemi yok edersiniz. Ağaçlarla birlikte burada yaşayan canlıları ve yeraltı kaynaklarını yok edersiniz."

'BALLIKAYALAR TABİAT PARKI'NA ÇED OLUMLU RAPORU VERİLMİŞ'

Ballıkayalar Tabiat Parkı'ndan geçecek yol için 17 bin ağaç kesileceğini ve ÇED raporu verildiğini kaydeden Ağdacı, şunları söyledi:

"Ballıkayalar bu kentin bulunmaz nimetlerinden bir tanesidir. Birçok milli parktan da güzel ve daha özel bana göre. 200 milyon yılda oluşmuş bir oluşumun neticesinde meydana gelmiş bir kanyona sahip ve onun devamında da göletlere sahip bir yer. Dağcılığa, doğa yürüyüşüne, kampçılığa ve birçok aktiviteye uygun bir yer Ballıkayalar Tabiat Parkı. Korunma altına alınan bir bölge orası, sit alanı orası; fakat daha sonra Karayolları'nın kararıyla Yeni İstanbul- Kocaeli yolu adı altında bir yol geçirilmesi gündeme geldi. Bu yol 64 kilometre olacak ve bu yolun 1,7 kilometresi Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın içinden geçecek. Bu içinden geçtiği alanda 17 bin ağaç kesilecek ve yol geçerken orada yapılacak olan çalışmalardan dolayı park zaten elden gidecek. Toz çıkacak, toprak çıkacak oradaki hem köyler zarar görecek hem de oradaki tarihi güzellikler zarar görecek. O zaman itiraz etik Çevre Mühendisleri Odası olarak. Durduruldu karar; ancak geçen hafta gördük ki maalesef ÇED olumlu raporu verilmiş. Yani Karayolları'nın buradaki ısrarını anlamak mümkün değil. Başka bir alternatif yok mu? Halbuki parkın altından geçen hali hazırda kullanılan 75 kilometrelik bir yok var. Yalnızca 11 kilometre için mi bu parkı, bu doğa harikasını yok ediyorsunuz."