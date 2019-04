DHA YURT BÜLTENİ-8

DİYARBAKIR'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sırasında yolda bulunan yavru köpek de araç altında kalarak yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde merkez Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 21 BP 419 plakalı hafif ticari araç ile 06 GNL 54 otomobil, Batıkarakoç kavşağında çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 4 kişi ile kaza sırasında yolda bulunan yavru köpek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaralı köpek ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

Haber-kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)

6)YÖK BAŞKANI SARAÇ: DOKTORALI İNSAN KAYNAĞIMIZI ARTIRMAMIZ ŞART

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, doktoralı mezun sayısının Çin'de 1000 kişiye 2,2, ABD'de 1000 kişiye 1,7, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 1000 kişiye 1,5 kişi düşerken, Türkiye'de bu oranın 1000 kişiye 0,4 olduğunu söyledi. Saraç, "Kalkınmış ülkeler arasındaki sıralamamızı yükseltebilmemiz için doktoralı insan kaynağımızı da artırmamız şart" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 'YÖK 100/2000 Doktora Bursiyerleri' programı kapsamında Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) farklı üniversitelerin rektörleri, akademisyenler ve öğrenciler ile bir araya geldi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da katıldığı Atatürk Kültür Salonu'ndaki toplantıda Prof. Dr. Saraç, Türkiye'deki üniversitelerde 43 bin 265'i kız öğrencilerden oluşan 97 bin öğrencinin doktora yaptığını söyledi. Prof. Dr. Saraç, bu doktora öğrencilerinden bir kısmının araştırma safhasında tam zamanlı üniversite koridorlarında, laboratuvarlarda olamadıkları için potansiyellerini tam göremediklerini söyledi. Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefini önüne koymuş Türkiye için yetişmiş doktoralı eleman sayısında çok büyük mesafe kaydetmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Saraç, yüksek öğretim kurumu sayısının 206, öğrenci sayısının da 7 milyon 737 bine ulaştığını söyledi.

'ÖNCELİĞİMİZ KALİTE'

Bu rakamların sayısal büyümeyi gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Saraç, "YÖK Başkanlığı'na atandığımda, bu sayısal büyümeye nitelik, keyfiyet ve kalitenin de eşlik etmesi gerektiğini söylemiş ve önceliğimizin kalite olduğunu ifade etmiştik. Bu çerçevedeki çalışmalarımızla yıllardır konuşulan idari ve mali açıdan bağımsız bir kalite kurulunun kurulmasını gerçekleştirdik. Yine onlarca yıldır konuşulan misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması da gerçekleştirdiğimiz ve yürüttüğümüz ikinci proje oldu. Bunu Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler ve Araştırma Üniversiteleri olmak üzere iki ana kulvarda sürdürüyoruz. Hedef odaklı uluslararasılaşma da üçüncü projemizdi. 2014'te 48 bin olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı an itibarıyla 148 bini aşmış durumda. Dördüncü projemiz ise bugün toplanmamıza vesile olan doktoralı insan kaynağının nitelik ve nicelik olarak artırılmasına yönelik projemiz" diye konuştu.

'DOKTORALI KAYNAĞIMIZI ARTIRMAMIZ ŞART'

Prof. Dr. Saraç, Çin'de 1000 kişiye 2,2, ABD'de 1000 kişiye 1,7, AB ülkelerinde 1000 kişiye 1,5 doktoralı kişi düşerken, Türkiye'de bu oranın 1000 kişiye 0,4 olduğunu söyledi. Saraç, "Kalkınmış ülkeler arasındaki sıralamamızı yükseltebilmemiz için doktoralı insan kaynağımızı da artırmamız şart. 100/2000 projesi de bu fikirle ortaya çıktı. YÖK olarak çoğu kurgusu itibarıyla bir ilk olan başkaca burs programlarımız da var. Fakat biz YÖK 100/2000'i sıradan bir burs programı olarak görmüyoruz. 100/2000 projesini biz bir Türkiye projesi, bir prestij projesi olarak görmekteyiz" dedi.

100 ÖNCELİKLİ TEMATİK ALANDA PROGRAM

Projenin; kurgusu, amacı ve süreçleri itibarıyla Türkiye için ilk olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Saraç, şöyle devam etti:

"Bu program kapsamında her çağrı döneminde başkanlığımız tarafından belirlenen 100 öncelikli tematik alanda devlet üniversitelerinin doktora programlarında öğrenim gören ve görecek öğrencilerin desteklenmesi hedeflenmektedir. 2000'li yıllara kadar doktora programının ana hedefi, gerek Türkiye'de gerek dünyadaki örneklerinde akademisyen, öğretim üyesi yetiştirmek olarak görülüyordu. 2000'li yıllardan sonra özellikle gelişmiş üniversitelerde doktora programlarını inovatif doktora programları, endüstriyel doktora programları, geleceğin akademiye hedeflenen doktora programları olarak sınıflayabilmek mümkün."

'SİZLERE CİDDİ ÜMİTLER BAĞLAMIŞ DURUMDAYIZ'

İnovatif doktora programları için kapsamlı araştırma laboratuvarlarında farklı araştırma ekiplerinin geniş araştırma projelerini üretmesini beklediklerini kaydeden Prof. Dr. Saraç, öğrencilerin ayrıca uluslararası iletişimler kurmasını beklediklerini söyledi. Üniversitelere akıllı uzmanlaşma konusunda kapsayıcı çalışmalar yapmalarını önerdiklerine dikkati çeken Saraç, "İşte tam da bu noktada YÖK'ün doktora konusuna verdiği önem ve akademide ve endüstride ülkemizin geleceğinin değeri noktasında sizlere ciddi ümitler bağlamış durumdayız. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı ile burs verilen alt alanlar 'temel bilimler ve mühendislik', 'sağlık', 'sosyal bilimler' ile 'mimarlık ve tasarım'dan oluşan 4 ana başlık altında kurgulanmıştır. Bu üst alanlar altında 100 alt alan oluşturulmuştur. Bu burs programında 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar dönemi itibarıyla 5'inci kez çağrıya çıkılmış olup hali hazırda yaklaşık 3 bin 700 öğrenci burslandırılmıştır" diye konuştu.

TOPLUMUN YOLUNU AYDINLATACAK SOSYAL BİLİMCİLER

Prof. Dr. Saraç, bilim kurumlarının her şeyden önce kendi ülkesinin değerlerini referans aldığını belirterek, bu değerleri evrensel olanla kucaklaştırdığını söyledi. İçinde bulunduğu toplumun bir üyesi olarak ülkesine hizmeti ve ülkesi için üretmeyi öncelediğini kaydeden Saraç, "Bu nedenledir ki üniversiteler toplumun mükemmeliyet merkezi olarak addedilir. Bunun için üniversiteler ülke kalkınmasına katkı sağlayan bilimsel icatlar yapan insanlar yetiştirir. İnsan mutluluğunun en temel unsuru sağlıkta uzmanlar yetiştirir, insanın doğasında, fıtratında bulunan estetik ve güzellik duygularını bilimsel bir zeminde yeşertecek sanatçılar yetiştirir, karanlık çöktüğünde bir ışık olarak toplumun yolunu aydınlatacak sosyal bilimciler yetiştirir" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın konuşmasının ardından farklı üniversitelerden bursiyer öğrenciler, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.