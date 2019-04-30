DHA YURT BÜLTENİ-8

1)RUS ASKERİ RÖMORKÖRÜ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri romörkör Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden bugün saat 10.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri romörkör, saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra da Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus askeri römorköründen görüntü. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) =============================================== 2)GENÇ KIZLARI 'SEVGİLİ' TUZAĞIYLA FUHŞA ZORLADIĞI İDDİA EDİLEN 5 KİŞİYE GÖZALTI Mersin'de sevgili oldukları genç kızlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 3 erkekle, onlara yardım ettiği öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 3 erkeğin gönül ilişkisi kurdukları genç kızlara zorla fuhuş yaptırdığını, 2 kadının da onlara yardımcı olduğu iddiası üzerine harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla A.E., İ.K., M.G., Y.H. ve T.D.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden erkek şüpheli Y.H. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bunlar da ilginizi çekebilir Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı! Emniyetten toplu taşıma şoförlerine seminer (Özel) Koca yürekli minikler

Görüntü Dökümü:

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- Emniyet Müdürlüğü'nün genel görüntüsü

- Müdürlük girişinin görüntüleri

- Zanlıların binadan çıkarılıp polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının emniyetten ayrılması Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) =============================================== 3)20 DAKİKADA 2 KAPKAÇ OLAYINA KARIŞAN ZANLILAR TUTUKLANDI Mersin'de, 20 dakika içerisinde 2 farklı kapkaç olayını gerçekleştirdikleri iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi 86005 numaralı sokakta yürüyen S.G.'nin boynundaki altın kolye, 2 kişi tarafından kapkaç yöntemi ile çalındı. Bu olaydan sadece 20 dakika sonra yakındaki Nusratiye Mahallesi 5015 sokak üzerindeki B.D.'ye ait cep telefonu aynı yöntemle çalındı. Vatandaşların şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, kimlikleri saptanan M.U. ve H.S.'yi kent merkezinde yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince teslim alınıp mağdurlar tarafından teşhis edilen şüpheliler, sevkedildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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- Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri

- Zanlıların emniyettin çıkarılıp polis aracına bindirilmesi-

- Aracın emniyetten ayrılması Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN, (DHA) ================================================ 4)SEVİMLİ ÇAKIL, YAKIN MESAFEDEN HAVALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yuvası olan bahçeden sokağa çıkan 'İspanyol Cocker' cinsi 5 yaşındaki 'Çakıl' isimli köpek, yakın mesafeden havalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olaya tepki gösteren köpeğin sahipleri, Çakıl'ı kimin vurduğunun belirlenip yakalanmasını istedi. Olay, geçen pazar günü, Başkarcı Mahallesi'nde yaşandı. 1039 Sokak'ta yaşayan 22 yaşındaki Halil Tekdemir'e ait, ailesiyle birlikte yaşadığı evin bahçesinde baktığı 5 yaşındaki 'Çakıl' isimli köpek, kapıyı açık bulunca sokağa çıktı. Köpeğin bahçede olmadığını gören Tekdemir ailesi, bir süre sonra köpeği aramak için peşinden dışarı çıktı. Bu sırada komşuları, Halil Tekdemir'in ablası ve annesine üzücü haberi verdi. Çakıl, 1005 Sokak'ta, vurulmuş halde yerde kanlar içinde yatarken bulundu. Veterinere götürülan Çakıl, kurtarılamadı. Köpeğin sokakta vurulduktan sonra yaralı halde eve gitmeye çalıştığı, 200 metre kala öldüğü öğrenildi.

Veterinerin yaptığı incelemede, Çakıl'ın sağ karın ve göğüs boşluğundan saçma girişi olduğu belirlendi. Çakıl'ın yakın mesafeden kalın saçmalı havalı tüfekle vurulduğu tespit edildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Halil Tekdemir, olayı öğrenince hemen Denizli'ye geldi. Tekdemir, köpeğini öldüren kişinin bulunması için polise başvurdu. Polis ekipleri, Çakıl'ın vurulduğu sokakta evleri bulunanların ifadelerini aldı, ancak köpeği vuran kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Polis, köpeği kimin vurduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

AYNI SOKAKTA 3'ÜNCÜ KEZ KÖPEK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Çakıl'ın ailenin bir üyesi olduğu belirten Halil Tekmedir, "Yavruyken aldık, bizimle beraber yaşamaya başladı. 4 yıldır bizimle beraberdi. Ailemizin bir üyesiydi. Kendi halinde hiç kimseye zararı olmayan, saldırmayan bir köpekti. Neden bunu yaptılar bilmiyoruz. Köpeğimizi öldüren kişinin bulunması için elimizden geleni yapacağız. Köpeğimin vurulduğu sokakta üçüncü olay olmuş. Daha önce de iki köpek havalı tüfekle vurularak öldürülmüş. Köpeğimizin otopsisini yaptırdıktan sonra bahçeye gömdük, raporlarını polise götürdük" dedi. HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Tekdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda köpeğini öldüren kişinin bulunması için çağrı yaptı. Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonunda görevli avukatlar da devreye girdi. Tekdemir, köpeğinin vurulduğu sokakta savcılığın talimatıyla polis tarafından olay yeri incelemesinin yapılıp, nasıl ve nereden ateş edilerek vurulduğunun ortaya çıkarılmasını istiyor. Görüntü Dökümü:

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- Köpeğin ölü bulunduğu sokaktan görüntü

- Köpekten daha önce cep telefonuyla çekilmiş görüntüler

- Halil Tekdemir'in konuşması

- Köpeğin ölü bulunduğu anın görüntüsü

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) ==============================================

5)KAMU DENETÇİLERİNE BİR KİŞİDEN BİR YILDA 250 BAŞVURU Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, hak aramanın çok önemli bir olay olduğunu, ancak bazen istismar edildiğini belirterek sadece 1 kişinin kamu kurumu ya da çalışanlarıyla ilgili yılda 250 başvuru yapmasını örnek gösterdi. Malkoç, "Bunun üzerine çözüm olarak mahkemeye başvurarak eşini vasi tayin ettirdik ona ki dilekçe gelecekse eşi aracılığıyla gelsin" dedi. İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi kapsamında kamu denetçileri eşliğinde kentteki bir otelde gazetecilerle buluşan Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, 5 denetmen, 150 uzman ve 100 yardımcı personelle hizmet verdiklerini söyledi. Toplamda 17 bin 585 başvuru aldıklarını ve bu başvuruların yüzde 80'inin elektronik ortamdan geldiğini belirten Malkoç, kamu kurumu veya çalışanlarıyla ilgili yaşanan sorunları vatandaşların ücretsiz olarak kendilerine posta, e-posta, valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla aktarabileceğini anlattı.

Alanında uzman kadroların vatandaşların idareyle ihtilaflarını çözmek için tavsiye kararlar verdiğini belirten Malkoç, "Avrupa ülkelerinde ombudsman kararlarına uyma oranı yüzde 80. Bizde ise ilk kurulduğumuzda yüzde 20'ydi, şimdi 70'lere çıktık. Daha noktalara gideceğimiz kanaatindeyiz. Sürekli halkla temas halinde, halkın derdine derman olan, düşüncelerini aktaran medya mensupları ve yine halkın en geniş örgütlendiği kesim olan STK'ler bizim en büyük paydaşımız" diye konuştu.

Türkiye'de hak arama noktasında vatandaşların genelde çekingen davrandığını kaydeden Şeref Malkoç, şunları söyledi:

"Ancak biz insanımızın hak arama kültürünü teşvik ediyoruz. En büyük denetim vatandaşın denetimidir. Bir taraftan bu konuyu çok istismar edenler de oluyor. Oturuyor sabahtan akşama kadar ilgili kurumlara dilekçe yazıyor. Mesela bir yılda 250 başvuru yapan bir vatandaş oldu. 250'sini incelemek zorundayız. Bakıyoruz, yazdığı dilekçeler çok makul değil. Ne yapalım, dilekçe hakkını engelleyemezsin. Anayasal, demokratik bir hak. Bunun üzerine çözüm olarak mahkemeye başvurarak eşini vasi tayin ettirdik ona ki dilekçe gelecekse eşi aracılığıyla gelsin. Bunun ortalamasını Türkiye'de yakalarsak çok daha iyi noktaya gelmiş olacağız." Malkoç, en çok eğitim ve sigorta konularında başvurular aldıklarını, kamu hakkında en çok şikayeti de yine kamu çalışanlarının yaptığını bildirdi. Görüntü Dökümü:

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- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un açıklamaları

- Toplantıya katılan basın mensuplarından görüntüler

- Genel görüntü

Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA) ================================================

6)SEVİMLİ AYI 'YOGİ' KORUMAYA ALINDI Trabzon'un Çaykara ilçesinde vatandaşın evinin yakınında bulduğu ve sahip çıktığı boz ayı yavrusu, Milli Parklar yetkilileri tarafından teslim alındı. Koruma altına alınan, ilçede bir süre bakımını üstlendiği 'Yogi' adlı yavru ayının, bakım ve sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Çaykara ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde duvar ustası Yahya Gönlü (50), evinin yakınında bulduğu 2 aylık boz ayı yavrusuna sahip çıktı. Gönlü, 'Yogi' adını verip, biberonla süt vererek 15 gündür beslediği minik ayıyı, Tarım ve Orman Bakanlığı 12'nci Bölge Müdürlüğü Trabzon Doğa Koruma Milli Parklar yetkililerine teslim etti. Bakım ve kontrolleri yapılacak olan boz ayı yavurusunun bulunduğu bölgede doğaya bırakılacağı belirtildi. 'İNSANLARDAN UZAK TUTULUYOR'

Veteriner hekim Yavuz Selim Uysal, sevimli yavru ayının sağlığında bir sorun olmadığını belirterek, "Ayımızda herhangi bir hastalık veya yaralanma söz konusu değil. Gayet sağlıklı bir boz ayı. Sadece burada güvenliğini sağlayıp, beslenmesini temin ediyoruz. Burada ayıya oldukça ilgi var. Ama insanlardan Yogi'yi uzak tutmaya çalışıyoruz ki doğal ortamına bırakıldığında sıkıntı yaşamasın. Doğal ortama uyum becerileri kaybolmasın diye uğraşıyoruz. Günde 3 litre süt içiyor. Sütüne meyve aromaları veya şeker koyuyoruz ki böylece sevdiği ürünlere şimdiden alışıyorö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ayıdan görüntüler

-Ayıya süt içirilirken görüntüler

-Ayıyla oynama görüntüleri

-Anons

-Veterinerle Röportaj

-Detaylar (Haber: Aleyna KESKİN - Kamera: EMRE KOLTUK TRABZON-DHA 7)CAMİDEKİ SADAKA KUTUSUNU ÇALDILAR Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Havuzlu Camisi'ndeki sadaka kutusunu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Olay, Yıldırım ilçesinde bulunan Havuzlu Camisi'nde meydana geldi. Sabaha karşı camiye gelen 2 kişi, dernek odasının yanında bulunan sadaka kutusunu çaldı. Kutuyu caminin bahçesinde kıran hırsızlar, içindeki paraları alarak olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde camiye gelen görevlilerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelilerin A.K. ve M.P. olduğunu tespit etti. A.K. ve M.P., güven timleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.K. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.