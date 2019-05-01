DHA YURT BÜLTENİ-8

1)MUĞLA'DA 1 MAYIS YÜRÜYÜŞÜNDE ARBEDE Muğla'nın 13 ilçesinden yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kortej yürüyüşünde, tertip komitesi görevlisi ile yürüyüşe katılan bir grup arasında arbede yaşandı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle arbede yatıştırıldı.

Menteşe ilçesinde düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında, Tertip Komitesi'nin çağrısı üzerine yüzlerce kişi, Atatürk Stadyumu altındaki boş arazide bir araya geldi. Siyasi partiler ve birçok sendikanın da katıldığı kutlamalar, kortej yürüyüşüyle başladı. CHP Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Süleyman Girgin, Burak Erbay ve Mürsel Alban, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün ile ilçe belediye başkanlarının da katıldığı yürüyüşte "Yaşasın 1 Mayıs", "Faşizme karşı omuz omuza", "Direne direne kazanacağız" ve "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganları atıldı. Yürüyüş sırasında tertip komitesinde görevli Turgay Aslan, Türk Harb-İş Sendikası grubundakileri hızlı olmaları konusunda uyardı. Bunun üzerine gruptakiler ile Aslan arasında arbede yaşandı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle, olaylar büyümeden sonlandı. Kutlamalarda en fazla ilgiyi ise yöresel kıyafetleri ile yürüyen kadınlar çekti. Büyükşehir Belediyesi Sosyo Kültürel Alanı'nda bir araya gelen işçiler, yerel isimlerin verdiği konserlerle keyifli vakit geçirdi. Çok sayıda polis ekibinin güvenlik önlemi aldığı kutlamalar, sessizce sona erdi. Bunlar da ilginizi çekebilir Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince... İşçiler Bolu Belediyesi önüne siyah çelenk bıraktı Malatya'da, 1 Mayıs kutlandı

Görüntü Dökümü

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- 1 Mayıs yürüyüşünden genel ve detay görüntüler

- 1 Mayıs yürüyüşünde arbede Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ============================================= 2)KAYIP ÖMER'İN 24 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU Van'ın Çaldıran ilçesinde, Kaz Gölü'ne avlanmaya giden ve bir daha haber alınamayan Ömer Topgaç'ın (21), 24 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Çaldıran ilçesine bağlı Kalkandere Mahallesi'nde yaşayan Ömer Topgaç, 7 Nisan Pazar günü avlanmak için Kaz Gölü'ne gittiğini söyleyerek evden çıktı. Daha sonra eve dönmeyen Topgaç'ın ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Van İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Topgaç'ın bulunması için bölgede arama çalışması başlattı. Ankara'dan gelen 8 kişilik özel su altı ekibinin de görev yaptığı çalışmalarda Çaldıran'dan Muradiye'ye kadar olan 53 kilometrelik dere yatakları ve 2 HES barajı tarandı. Ekiplerin günlerdir sürdürdürdüğü çalşmalarda Topgaç'ın izine raslanmadı. Yapılan detaylı arama çalışmalarından sonuç alamayan Ankara'dan gelen özel su altı ekibi bugün çalışmalarını sonlandırdı.

Ancak bir vatandaşın ihbarı üzerine ekipler tekrar bölgeye gitti. Kalkandere Mahallesi'ne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ve gencin kaybolduğu değerlendirilen yere de yaklaşık 300 metre mesafedeki dere içinde bir ceset bulundu. Ekipler, cesedin kayıp Topgaç'a ait olduğunu belirledi. Topgaç'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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-Cenazenin bulunduğu bölgeden detaylar

-Dalgıç ekipleri

-Olay yerine gelenler

-Çevreden detaylar Haber-Kamera: Gülay KUYUCU- Seracattin SEÇKİN/ VAN, (DHA)- ============================================ 3)ÇAM ORMANLARI MOLOZ VE ATIKLARA TESLİM MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde çam ormanlarına dökülen inşaat molozları ve atıklar görenleri üzdü. Çam ormanındaki atıkların yaklaşan yaz mevsimi nedeni ile yangına da davetiye çıkaracağını dile getiren vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı.

Türkiye’nin en çok ilgi gören ve adını da aldığı çam ağaçları ile duyuran Çamlıyayla ilçesindeki ormanlık alana atılan atıklar çevresel tehdit oluşturuyor. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından rastgelen dökülen inşaat molozları ve atıklar vatandaşlardan da büyük tepki görüyor. Çam ormanındaki sorumsuz kişiler tarafından gizlice döküldüğü düşünülen hafriyat ve atıkların bir an önce temizlenmesini istedi. Vatandaşlar, yangın tehlikesine de dikkat çekti .

Tarsus Çevre Koruma Kültür ve Sanat Merkezi Derneği (ÇEKSAM) Başkanı Av. Semra Kabasakal, son zamanlarda Çamlıyayla’da yapılan inşaat atıklarının çam ormanlarına atıldığını, bunların içinde tehlikeli maddelerin de bulunduğunu belirterek, atıkları ormana atan kişilerin bir an önce belirlenerek gerekli cezaların verilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Kabasakal, dernek olarak ağacın insan hayatında ve doğadaki kıymetini bildiklerini ifade ederek, "Dernek olarak ağacın bir dalının yaprağının zarar görmesini istemiyoruz. Ancak bu atıklar ileride çıkacak yangınlarda tehlike yaratacağını düşünüyoruz. Kaymakamlığın ve Çamlıyayla Belediyesi’nin bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz ve tedbirlerin derhal alınmasını talep ediyoruz. Bu tedbirler alınmadığı takdirde bu atıklar nedeni ile ileride çıkacak yangınlara sebebiyet verecek ve ormanlarımız heba olacaktır. Çocuklarımıza bırakacağımız bir mirasın olabilmesi için özellikle aldığımız bu emaneti de onlara devir edeceğiz. Bu konuda insanların eğitim almasını da talep ediyoruz. Okullarda çocuklarıma doğaya nasıl davranması gerektiği konusunda eğitim verilmesini talep ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA) ===============================================

4)12 YAŞINDA VURULARAK ÖLDÜRÜLEN ARİF KOPARAN ANILDI ANTALYA'da 1980 yılındaki 1 Mayıs gösterilerinde vurularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Arif Koparan, vurulduğu yerde kırmızı karanfillerle anıldı.Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri, 1980 yılında 1 Mayıs eylemleri sırasında hayatını kaybeden Arif Koparan için biraraya geldi. Kazım Özalp Caddesi'nde Attalos Heykeli önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, bir süre slogan atıp, 1980 yılında Antalya'da 1 Mayıs eylemleri sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybettiğini iddia ettikleri Arif Koparan'ı andı.

Grup adına açıklama yapan Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk, 1980 yılında yaşananları dile getirdi. O dönem eyleme katılan ve yaralanan Hüseyin Aktaş da yaşananları anlattı. Basın açıklamasına katılanlar, Arif Koparan'ın vurulduğu yerde bulunan Attalos Heykeli önüne ellerindeki kırmızı karanfilleri bıraktı. Görüntü Dökümü

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- Kalabalıktan detay görüntü

- Açıklamalar karanfil bırakılması