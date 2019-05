DHA YURT BÜLTENİ -8

Görüntü Dökümü

------------

-Hastanede kavgaya karışan işçiler gözaltına alıması

-Polis aracına konulan şüpheliler

-Acilde polis önlem alması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

=====================

Komşusunu ve çocuklarını kezzapla yakan kadın: 'Bana komplo kuruldu'

KONYA'da tartıştığı komşusu Saadet Şahin (45) ve 3 çocuğuna kezzaplı saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Gülay D.(41), ilk kez hakim karşısına çıktı. 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada suçlamaları kabul etmeyen Gülay D., "Bana iftira atıyorlar. Ben kimseye bir şey yapmadım. Bu, bana kurulan bir tuzak ve komplodur" dedi.

Olay, geçen yıl 17 Eylül'de merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Saadet Şahin, 3 çocuğuyla birlikte işten eve dönen eşi Ramazan Şahin'i uzaktan görüp karşılamak için kapıyı açtı. Bu sırada, daha önce tartıştıkları karşı komşusu Gülay D. evinden çıkıp, elindeki kasenin içindeki kezzabı üzerine attı. Saadet Şahin'in yüzünde, omzunda ve ellerinde, çocukları yüzde 75 zihinsel engelli Akif'in (14) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde, diğer çocukları Osman (13) ve Ayşegül'ün (8) ise elleriyle, kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan anne ve 3 çocuğu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'OLAYI HATIRLAMIYORUM'

Olaydan sonra gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanan Gülay D.'nin, polisteki ilk ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü ileri sürdüğü belirtildi. Gülay D. ifadesinde, "Kızımla birlikte yaşıyorum. Ramazan Şahin diye bir komşumu hatırlamıyorum. Hakkımdaki suçlamalarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Uzun zamandır psikolojik tedavi görüyorum. Düzenli kullandığım ilaçlar var. 6 ay önce Konya AMATEM'de iki ay kadar yatıp, tedavi gördüm. Kimseyi yaraladığımı hatırlamıyorum. Bana bu suçlamayı bu iftirayı atan her kimse o kişiden şikayetçiyim. Ben kimseyi yaralamam. Hafızam arada bir gelip gidiyor, ancak hiçbir olay hatırlamıyorum. İddia edildiği gibi bir olayı yapsam hatırlardım. Küçüklüğümden beri kimseye zarar vermedim" dedi.

BANA KOMPLO, TUZAK KURULDU

8 aydır tutuklu bulunan Gülay D., ilk kez hakim karşısına çıktı. 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Gülay D., Ramazan Şahin, eşi ve çocukları ile apartmandaki tanıklar katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Gülay D., kendisine komplo kurulduğunu ileri sürdü. Gülay D., "Ben iftiraya uğradım. Boşu boşuna cezaevinde yatıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bende, benden şikayetçi olan kişilerden şikayetçiyim. Ben kimseye bir şey atmadım. Kim attıysa onu söylesinler, çocuklar dahil hepsi yalan söylüyor. Bana atılan iftiraları kabul etmiyorum. Bana tuzak, komplo kuruldu. Benim evden çıkmam için hakkımda imza toplandı. Ben iki çocuğuma bakan bir anneyim. Kimseyle uğraşmıyordum" dedi.

Mahkemede tanık olarak dinlenen bina sakinleri ise, Gülay D.'nin kendilerini de sürekli rahatsız ettiğini, apartmandan gitmesi içinde imza topladıklarını, Şahin ailesine de kin güttüğünü öne sürdü.

CEZAİ EHLİYETİ TAM

Mahkemede kendisinin psikolojik tedavi gördüğünü belirten Gülay D.'ye, Asliye Ceza Hakimesi yanıt olarak, Adana'da gördüğü tedavi sonrası kendisine cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde Şubat ayında rapor verildiğini söyledi.

SALDIRIYA UĞRAYAN ANNE: BİZE EZİYET EDİYORDU

Saldırıya uğrayan anne Saadet Şahin ise, ifadesinde Gülay D.'nin kendilerine eziyet ettiğini ileri sürdü. Şahin, "Sebepsiz yere bize eziyet ediyordu. Yapmadım, diyor ;ama her şeyi o yaptı. Daha öncede başımıza terlik fırlatmıştı. Şikayetçiyim" dedi.

Duruşmada dinlenen çocuklar ise, babalarını karşılamak için kapıya çıktıklarından, karşı komşularının kendilerine kezzap attığını, vücutlarının yandığını ve hastanede tedavi gördüklerini söyledi.

Dinlenen ifadelerinin ardından Gülay D.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

BABA: EN BÜYÜK CEZAYI ALSIN

Duruşma sonrası adliye önünde açıklamada bulunan baba Ramazan Şahin, Gülay D.'nin hak ettiği cezayı almasını istedi. Aynı kişinin olaydan öncede hastaneye giden eşi ve çocuğunun üzerine taş fırlattığını öne süren Şahin, "Hak ettiğini en büyük cezayı almasını istiyorum. Ben yüzde 75 engelli oğlumun yüzünde halen izler kaldı. Eşimde de biraz iz var. Onun cezalandırılmasını istiyorum. Ben yapmadım diyor ;ama her şeyi o yaptı. Bütün bina ondan rahatsızdı. Hatta imza bile toplamıştık. Bu kadar ileri gidebileceğini düşünmemiştik" diye konuştu.