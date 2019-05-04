DHA YURT BÜLTENİ -8

Kandıra'nın cennet koyuna villaya tepki Karadeniz'in en güzel koylarından biri olan ve yaz aylarında tatilcilerle dolan Taflan Koyu'nda, bütün bölgeye hâkim olan Gemilik Burnu'nun üzerine yapılan villa inşaatı tepkilere yol açtı. Yapının yıkılması için karar çıktığı ancak villanın sahibinin yürütmeyi durdurma kararı aldırdığı belirtildi .

İstanbul'a yaklaşık iki saat uzaklıkta bulunan, deniz suyunun berraklığı, yeşil doğası ve güzellikleriyle büyüleyen Taflan Koyu'ndaki Gemilik Burnu üzerindeki kayalık alana inşa edilen villa, bölgede yaşayanların tepkisine neden oldu. Yasaya göre imar affı 31 Aralık 2017 tarihini kapsamasına rağmen yapının iddialara göre 2018 yılı içerisinde tamamlanması nedeniyle Kocaeli Büyükşehir ve Kandıra Belediye Başkanlığı başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de yapıyla ilgili çok sayıda şikâyet iletildi.

'YASA VE YÖNETMELİKLERİN ÇİĞNENMESİ BİZİ YARALADI'

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Baturhan Üretürk, "Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin Karadeniz'e kapısı olan Bağırganlı Köyü'nün bir sakiniyim ve inşaat mühendisiyim aynı zamanda. Son dönemde bölgede imar barışı sürecinin arkasından çıkan bir takım kaçak yapılaşmalar ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar bu noktada şikâyet etmeye başladılar. Bu yapıların bir tanesi de Bağırganlı Köyü'nün Taflan Koyu'nun burnunda bir yapının hunharca, insanların şikâyetini dikkate almaksızın, bir takım kişiler tarafından inşa edildiğini gördük. İnsanlar bu yapıyla ilgili çok fazla şikâyet dile getirdiler. Zaman zaman beni telefonla arayanlar oldu, köye gittiğim zaman gördüğüm manzaralar oldu. Köyü son ziyaret ettiğimde yapının ikinci katının da tamamlandığını gördüm. Bununla ilgili küçük bir araştırma yaptığımda yapının 2018 yılı içinde yapıldığının farkına vardık. 2018 yılında yapılmış ve bütün uyarılara rağmen devam edilmiş bir proje bu" dedi.

'YAPI 2018 YILI İÇERSİNDE YAPILDI'

Yasaya göre imar affının 31 Aralık 2017 tarihini kapsadığını fakat itiraz ettikleri yapının 2018 yılı içerisinde yapıldığını söyleyen Baturhan Üretürk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bağırganlı Köyü, uygulamalı imar planlarının olmadığı bir köy. Ama bu imar çalışmaları yaklaşık 5-6 seneden beri yapılıyor ve tamamlanma aşamasına geldi. İmar affı 31 Aralık 2017 yılından önce yapılan binaları kapsıyordu. Bu bina 2018 yılı içerisinde yapıldı, 2019 yılının Ocak ayında da binanın 2 katlı olduğunu görüyoruz ve hala inşaat halinde. Belediyeler bildiğim kadarıyla bu konuyla ilgili incelemelerini yapmış ve tamamlamış. Gerekli ve ikaz uyarılarını yapmalarına rağmen sanırım yıkım için gün aldıkları sırada yapının maliki tarafından sözlü olarak yürütmeyi durdurma kararına başvurma noktasında başvuru yapıldığı söyleniyor. Mevzuatımız bu konuda çok açık eğer yapı 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapıldığı somut delillerle ispatlanabiliyorsa bu yapılar iptal edilmek suretiyle bu karar bozulacaktır. Bölge halkı bu tür binaların yapılmasından dolayı oldukça rahatsız." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER 'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin Emekli zabıta memuru evinde ölü bulundu Fırtına köyde hayatı olumsuz etkiledi

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-Drone kayalıklar üzerinde ki yapının görüntüsü

-Deniz kenarında bulunan yapıdan detaylar

-Baturhan Üretürk röp. Haber: Ergün AYAZ - Kamera: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, (DHA) ================== Zap Suyu yükseldi 4 ev yağışlardan dolayı su altında kaldı Hakkari'de dün öğle saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini artırarak devam eden yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Gece boyunca devam eden yağışlar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken Zap Suyu'nun seviyesinin yükselmesiyle Hakkari - Van karayolu üzerindeki Kırıkdağ Köyü'nde dere kenarında bulunan 4 ev sular altında kaldı. Yekililer yağan sağanak yağıştan dolayı vatandaşlara dikkatli olma çağrısında bulundu. Görüntü Dökümü

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-Su altında kalan evler Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)- ================= Tokat'ta iki gözü oyulmuş 'Golden' cinsi köpek bulundu Tokat'ın Pazar ilçesinde 'Golden' cinsi başıboş köpek iki gözü oyulmuş halde bulundu. Köpek, tedavi edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Pazar ilçesinde başıboş dolaşan 2 yaşındaki 'Golden' cinsi köpek, vatandaşlar tarafından iki gözü oyulmuş halde bulundu. Vatandaşların haber verdiği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Leyla Çetin Ünlü, köpeği teslim alarak veterinere götürdü. Köpek, buradaki müdahalesinin ardından da bu sabah İstanbul'a gönderildi. Pazar İlçe Kaymakamlığı ise konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Leyla Çetin Ünlü, sosyal medyada köpeğin fotoğraflarını paylaşarak tepki gösterdi. Ünlü, "Sözün bittiği, göz yaşlarımın sel olduğu bir günü yaşıyorum. Bittim ben bugün. Eminim ki, sizlerde aynı duyguları yaşayacaksınız. Mesai arkadaşım bu sabah haberini verdi ve fotoğrafları gösterdiği andan bu zamana kadar şoktayım" ifadelerini kullandı.

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-Köpekten görüntüler

-Leyla Çetin Ünlü konuşması (125 MB- 78 MB-EK) Haber:Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- ================= Madde bağımlısı, kentin göbeğinde insanlara rastgele bıçak salladı Adana'nın en işlek bölgelerinden Celal Bayar Köprülü Kavşağı'nın alt kısmında elinde bıçakla vatandaşlara laf atan ve elinde uyuşturucu madde olduğu görülen bağımlı paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarıyla gelen polis ekipleri olası, bağımlıyı gözaltına aldı.

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde yer alan Celal Bayar Köprülü Kavşağı'nın altında, sırtında beyaz çuval bulunan bir vatandaş, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında elindeki poşette yer alan maddeyi kullanmaya başladı. Kaldırım üzerinde volta atan bağımlı zaman zaman cebindeki bıçağı çıkartarak rastgele salladı. Çevredeki bazı kadın ve gençlere de laf atan adam paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarıyla kavşağa gelen motorize polis ekipleri şüphelinin elinden bıçağı alarak olası dehşet anlarına engel oldu. Polisin yaptığı üst aramasında bali ve bali poşetleri ele geçirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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- Bali çeken şansın köprü altında görüntüleri

- Elindeki bıçakla kızlara yönelmesi

- Polisin gelmesi

- Şahsın üstünü araması

- Şahsın üzernden çıkan bıçak ve diğer malzemeler

- Detaylar SÜRE: 02'17" BOYUT:253 MB Haber-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA) ================== Kapadokya'da bayram tatili hareketliliği Nevşehir'in peribacaları, balon turları, doğal kaya oluşumları ile önemli turizm bölgesi olan Kapadokya'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için rezervasyonlar şimdiden yüzde 80 doluluk oranına ulaştı.

Balon turları, doğal kaya oluşumları ve kaplı vadileri ile kültür turizminin başkenti olarak kabul edilen Kapadokya bölgesinde, tatilin 9 güne çıkmasıyla birlikte yerli ve yabancı turist rezervasyonlarında artış yaşandı. Otellerde doluluk oranı yüzde 80 seviyesine ulaştı. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Dilek Yulaf, tatil sezonlarında önce Akdeniz ve Ege sahillerindeki otellerin dolduğunu, sonrasında ise Kapadokya, Karadeniz ve Doğu’daki turizm bölgelerine taleplerin başladığını söyledi. Ramazan Bayramı için şu ana kadar rezervasyonların yabancı turist ağırlıklı olduğunu belirten Yulaf, bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla beraber iç pazarda da hareketlenme yaşanmaya başladığını kaydetti. Kapadokya'nın doğa, kültür ve aktivite yönleri ile oldukça zengin bir bölge konumunda bulunduğunu anımsatan Yulaf, balon turlarına olan talebin de gün geçtikçe artış gösterdiği söyledi.

'ERKEN REZERVASYON DEĞİL ACİL REZERVASYON YAPTIRIN'

Göreme Turizmini Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz ise 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Kapadokya 9 günlük Ramazan Bayramı'na hazır. Doluluk oranı yüksek. Çünkü sadece yerli değil yabancı misafirlerimiz de bulunuyor. Şu anda yüzde 80'lere varan doluluk oranımız var. Kapadokya için erken rezervasyon değil acil rezervasyon yapılmasını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

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-Göreme Turizmini Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz röportajı

-Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Dilek Yulaf röportajı

-Genel detay Süre:4.44-341MB Haber-Kamera:NEVŞEHİR,DHA ============= Van'da kınalı keklik avcılarına 16 bin 756 lira para cezası kesildi Van'da jandarma yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta, kaçak avlanan 11 kınalı keklik ele geçirdi. Araçta bulunan 4 kişiye 'kafes avcılığı' yaptıkları gerekçesiyle toplam 16 bin 756 TL para cezası kesildi.

Van'ın Kırkgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, karakol önünde yaptıkları yol kontrollerinde bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada 10 kafes içinde 11 kınalı keklik ile keklik yakalamada kullanılan 6 keklik ağı ele geçirildi.

Jandarma tarafından bilgi verilmesi üzerine uygulama noktasına gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta bulunan 4 kişiye 'kafes avcılığı' yaptıkları gerekçesiyle toplam 16 bin 756 TL para cezası kesti. Kınalı keklikler ve malzemelere el konuldu.

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-Kafeslerde ele geçririlen kınalı keklikler Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- =================== Çıktığı vinç üzerinde intihar girişiminde bulundu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 metre yüksekliğindeki vincin merdivenlerine çıkarak intihar girişiminde bulunan Ö.B., ikna edilerek indirildi.

Olay, Hürriyet Mahallesi Adnan Doğu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.B.,girdiği bunalım sonucu cadde üzerinde bulunan bir inşaatın 25 metre yüksekliğindeki vincin üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çabası sonucu ikna olan olan Ö.B.,itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi. Baygın geçirilen Ö.B., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vinçten görüntü

-Vinzten itfaiye tarafından Ö.B.'nin indirilmesi

-Ö.B.'nin ambulansa bindirilmesi Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-

================ Soğuk ve tehlikeli sulara girip, hayalet oltaları topladılar Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) üyeleri, düzenlenen doğa gezisi sırasında, soğuk ve tehlikeli sulara girip, hayalet oltaları topladılar. Ağlara takılan bir çok balık ise kurtarılarak yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Osmaniyeli 92 doğasever, Adananın Aladağ ilçesinde bulunan ve Çukurova'nın gizli cenneti olarak bilinen Küp Şelaleri'ne gezi düzenledi. Burada, kırmızı benekli alabalıkların, tırıvırı yada hayalet olta olarak bilinen ve kullanılması yasak olan ağlara kurban olduğuna şahit olan ODAK üyeleri hemen harekete geçti. Takılı ağlar, su seviyesinin yüksek ve akıntı hızının çok fazla olmasından dolayı ilk olarak bir sopa yardımıyla alınmaya çalışıldı. Bu girişim başarısız olunca, ODAK tarafından dağcılık eğitimi alan arama kurtarma gönüllüsü bir kişi, beline ip bağlayıp suya girdi. Balık avlamak uğruna nehre atılan ve su tabanında takılı kalması sonrasında balıklara tuzak olan bu ağlar, doğa dostları tarafından zor şartlar altında bir bir toplandı. Canlı kalan balıklar ise ağlardan kurtarılıp, yeniden suya bırakıldı.

'BİLİNÇSİZ AVLANMA DOĞADAKİ BALIKLARI YOK EDİYOR'

Su içerisindeki ağlar yüzünden balıkların acı bir şekilde can verdiğini belirten ODAK Sekreteri Yücel Erdoğan, hayalet oltaya takılan balıkları kurtarmak için soğuk ve tehlikeli sulara girdiklerini belirtip, "Bilinçsiz bir şekilde avlanmanın sonucunu bizim gibi doğaseverler çekiyor. Su içerisindeki tırıvırıyı kurtarmak için sopa ile deneme yaptık ama kurtaramadık. Kamp alanından teknik malzemelerimizi alıp tekrar geldik. Balıkları kurtarabilir miyiz bilmiyorum ama en azından tırıvırıyı çıkartıp başka balıkların takılmasını önlemeye çalışacağız. Ne yazık ki bilinçsiz avlanma doğamızdaki balıklarımızın yok olmasına neden oluyor. Lütfen bu konuda duyarlı olalım" dedi.