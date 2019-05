DHA YURT BÜLTENİ -8

Şırnak şehidi Ercan Can son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Görmeç Köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen sözleşmeli er Ercan Can (24), memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

Kırıkhan Devlet Hastanesi'nden askeri törenle alınan Ercan Can'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Hassa ilçesi Küreci Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehit babası Abdullah Can ile annesi Hatice Can fenalık geçirirken, yakınları gözyaşına boğuldu.

Evinde helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Aktepe Merkez Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, askeri erkan, şehidin ailesi ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından bekar olan Ercan Can'ın naaşı götürüldüğü Bademli Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

--------

-Cenaze aracı ve askerlerin görüntüsü

-Şehit cenazesinin askerlerin omuzunda hastaneden çıkarılması

-Dua edilmesi

-Cenaze aracına konulması

-Şehit Ercan Can'ın sağlık fotoğrafları

***

-Anne ve babadan detay

-Cenazenin tören alanına gelişi

-Şehidin fotoğrafından görüntü

-Kalabalıktan detay

-Çevredeki binaların üzernde cenazenin gelişini izleyen vatandaşlar

-Cenaze namazından görüntüler