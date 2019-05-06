DHA YURT BÜLTENİ -8

Şırnak şehidi Ercan Can son yolculuğuna uğurlandı Şırnak'ın Görmeç Köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen sözleşmeli er Ercan Can (24), memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

Kırıkhan Devlet Hastanesi'nden askeri törenle alınan Ercan Can'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Hassa ilçesi Küreci Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehit babası Abdullah Can ile annesi Hatice Can fenalık geçirirken, yakınları gözyaşına boğuldu.

Evinde helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Aktepe Merkez Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, askeri erkan, şehidin ailesi ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından bekar olan Ercan Can'ın naaşı götürüldüğü Bademli Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi. Görüntü Dökümü

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-Cenaze aracı ve askerlerin görüntüsü

-Şehit cenazesinin askerlerin omuzunda hastaneden çıkarılması

-Dua edilmesi

-Cenaze aracına konulması

-Şehit Ercan Can'ın sağlık fotoğrafları

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-Anne ve babadan detay

-Cenazenin tören alanına gelişi

-Şehidin fotoğrafından görüntü

-Kalabalıktan detay

-Çevredeki binaların üzernde cenazenin gelişini izleyen vatandaşlar

-Cenaze namazından görüntüler Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ölmeden mutlaka bunları yapın! Türkiye detayına dikkat Şırnak şehidi Sözleşmeli Er, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı Çivisiz caminin sekiz asırlık geleneği

SÜRE:01'31" BOYUT:168 mb Haber:Murat KİBRİTOĞLU-Kasım NARCI-Kamera: Mehmet KOCACIK-Emrah GÜL/HASSA(Hatay), (DHA) ==================== 2 kişinin yaralandığı 'yaza merhaba' partisindeki sahne böyle devrildi Konya'da bir otelin bahçesinde düzenlenen ancak 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan 'yaza merhaba' partisinde sahnenin devrildiği anlara ait kemara görüntüleri ortaya çıktı.

28 Nisan Pazar günü saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeni Sille Caddesi'nde bulunan bir otelin bahçesinde 'yaza merhaba' partisi düzenlendi. Bir firma tarafından düzenlenen ve yaklaşık 150 kişinin katıldığı partide rüzgarın da etkisiyle sahne devrildi.

Üzerinde bulunan 3 kişiden birinin kaçmayı başardığı talihsiz olayda, 2 kişi devrilen sahnenin altında kalarak, yaralandı. Hafif şekilde yaralanan ikili, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi edildi. Katılanlar tarafından sahnenin devrildiği anların cep telefonu kameralarıyla kaydedildiği parti, yaralıların iyi olduğu yönünde yapılan anonsun ardından devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Sahnenin devrilme anı Haber: Tolga YANIK KONYA DHA)) ===================== Motosikletin çarptığı 12 yaşındaki Bengün yaralandı Adıyaman'da, Bengün Işık (12), yolun karşısına geçmek isterken, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Barbaros Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bengün Işak'a, iddiaya göre, Enes Dursun yönetimindeki 02 LC 165 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Bengün, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Bengün Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Ambulanstan görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

-Kaza karışan motosikletten görüntü

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) =================== Yalova'da yetiştirilen orkideler, Anneler Günü için yola çıktı

Yalova'da üretilen orkideler, Anneler Günü için Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye bayladı.

Yalova'da yerli orkide üretim tesisi Solo Plant'ta çalışan yüzlerce işçi, Anneler Günü için yoğun bir şekilde çalışıyor. Anneler Günü'ne sayılı günler kala çalışanlar, 250 bin adet orkideyi özenle paketleyerek TIR'lara yükledi. Orkideler İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Türkiye'nin orkide ihtiyacının yüzde 70'ini karşıladıklarını ve yıllık 2,5 milyon adet orkide üretimi yaptıklarını belirten Solo Plant işletmesi Satış Sorumlusu Mergül Beşgül, "Orkide çok asil ve zarif bir çiçek. Kadına en çok yakışan çiçek orkidedir. Kadınların en beğendiği renklere sahip. Kolay bakımıyla da tercih ediliyor. Türkiye’nin ilk orkide üreten tesisi burası. Tesislerimizde yıllık 2,5 milyon adet üretimimiz var. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da üretimimiz artacak ö diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Tesisten genel görüntü

-Detay görüntüler

-Röportaj