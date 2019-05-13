DHA YURT BÜLTENİ-8

1)MİNİK ECRİN'LE İLGİLİ ANNEDEN ŞOK İDDİA: KAÇIRILMIŞ OLABİLİR SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde bir hafta önce kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarına ara verildi. Bölgenin tamamını tarayan ekipler, değerlendirme sonrası arama çalışmalarının nasıl yürütüleceğini belirleyecek. Bu arada anne Sevcan Kurnaz'ın çocuğunun kaçırıldığı yönündeki ifadeleri üzerine çok yönlü genişletilen soruşturmada aile içi bazı ilişkiler mercek altına alındı. Jandarma ekipleri, aile bireylerinin cep telefonu kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, geçen hafta salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Jandarma komando ekipleri Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışmalarını sürdürdü. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyini tarayan ekipler, su altında da arama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler iki gün baraj gölüne dalış yaptı. Ecrin'i arama çalışmalarına dün akşam ara verildi. Bölgenin tamamını tarayan ekipler, değerlendirme sonrası arama çalışmalarının nasıl yürütüleceğini belirleyecek.

ANNE: KIZIMIN KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Anne Sevcan Kurnaz, kızının kaçırıldığını öne sürerek, "Başka ne olabilir, bilmiyorum. Kızımın kaçırıldığını düşünüyorum. Ormanda yok. Keşke olsa da burada söylesem, 'Ben şundan şüpheleniyorum' desem. Benim kimseye bir düşmanlığım yoktur ama başkasını bilmiyorum ki. Benden çıkarsalardı, bizden çıkarsalardı, el kadar çocuğumdan değil" dedi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Bu arada küçük çocuğun kaçırılmış olma ihtimali üzerine soruşturma çok yönlü genişletildi. Jandarma ve polis ekipleri soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı. İlk eşini kaybeden, 7 ay önce de Deniz Kurnaz ile evlenen ve bu evlilikten 6 aylık hamile olan Sevcan Kurnaz'ın 16 yaşındayken kaçarak kendisinden 20 yaş büyük ilk eşi ile evlendiği ortaya çıktı. Sevcan Kurnaz'ın ilk eşi, Ecrin 4 aylıkken kalp krizinden hayatını kaybederken Sevcan Kurnaz'ın daha sonra ölen eşinin kız kardeşinin oğlu olan Deniz Kurnaz ile evlendiği öğrenildi. Tüm bu ayrıntılar üzerinden yürütülen soruşturmada aile üyelerinin cep telefon kayıtları geriye dönük incelemeye alındı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İstanbullular buraya akın ediyor! Yavru köpeğe hidrosefali şüphesi Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda kazı ve restorasyon çalışmaları başladı

Görüntü Dökümü:

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-Arama çalışmalarından detay

-Ekiplerden detay -Anne Sevcan Kurnaz'ın açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA) =============================================== 2)TRANS BİREY, 7 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ ANTALYA'da trans birey Gökçe Saygı (39), evinde sırtından 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Cinayet zanlısının kaçma anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olay, saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Binada, "Dur yapma senin Allah'ın yok mu" diye bağıran kişiyi duyan apartman sakinleri, bir süre sonra seslerin kesilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SIRTINDAN 7 BIÇAK DARBESİ Seslerin birinci katta oturan ve 'Korhan' takma adını kullanan trans birey Gökçe Saygı'nın evinden geldiğinin söylenmesi üzerine eve giren ekipler, Saygı'yı kan içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, sırtından 7 kez bıçaklandığı görülen Gökçe Saygı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

CİNAYET ZANLISI KAMERADA Olay yerinin yanı sıra çevrede araştırma yapan polis ekipleri, yandaki binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince cinayet zanlısının görüntülerine ulaştı. Kimliği belirsiz cinayet zanlısı erkeğin, Gökçe Saygı'nın evinin penceresinden atlayarak hızla uzaklaşma anı görüntülere yansıdı.

Durumu polise bildiren bina sakinlerinden Cemil Ç., eşinin sabah erken saatlerde bağrışmaları duyunca kendisine haber verdiğini belirterek, "Eşim 'Dur yapma senin Allah'ın yok mu' diye bağrışları duyunca bana seslendi. Bir süre sonra sesin kesilmesi üzerine durumdan şüphelenip polisi aradık. Bildiğim kadarıyla öldürülen kişi tek başına yaşıyordu" dedi.

Gökçe Saygı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olayın olduğu daire girişinden görüntü

Öldürülen travestinin arkadaşlarının ağlarken görüntüsü

Apartman dış plan görüntü

Olay yeri inceleme ekibinin binaya girişi

Olay yeri ekibinin parmak izi çalışması

Çevreden görüntü

Öldürülen travestinin arkadaşlarının kaldırımda otururken görüntüleri

RÖP: Cemil Çelik ( Bina sakini )

Cenazenin çıkışı

Tabutun cenaze aracına konması

Cenaze aracının morga gidişi

Şüphelinin kaçarken güvenlik kamera görüntüsü

Öldürülen travesti Gökçe Saygı'nın resmi

Detaylar

385 MB -- 03.29 // HD Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) =============================================== 3)9 YAŞINDAKİ BELİNAY HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE AMELİYAT OLDU KAYSERİ'de kızı ve damadının terk ettiği 'Meningosel' (doğumdan önce omurilik ve omurgada gerçekleşen doğum kusuru) hastası Belinay Karakoç (9), bir hayırseverin desteğiyle burun ve bademcik ameliyatı oldu. Belinay'a hem annelik hem de babalık yapan anneannesi Hatice Günek (47), " Kızımı ameliyattan sonra evime götürdüğüm zaman yatacak yeri yok. Lütfen hayırseverler bize yardım etsin" dedi.

Mürvet T. ve Celal K., 2009 yılında evlendi. Hamile kalan Mürvet T.'nin doğacak bebeğine 'Meningosel' teşhisi konuldu. Mürvet T., Belinay adını verdikleri bebeğini dünyaya getirmesinin ardından eşiyle sorunlar yaşamaya başladı. Çift doğumdan 6 ay sonra boşandı. Mürvet T. de iddiaya göre boşanmasına neden olduğunu düşündüğü bebeğini terk edip, ikinci bir evlilik yaptı. Baba Celal K.'da bebeğe sahip çıkmadı. Hatice Günek yıllar önce eşinden ayrılarak, kızının ve damadının terk ettiği torunu Belinay'a sahip çıkarak onu büyüttü. 3'üncü sınıf öğrencisi olan ve torunun bakımlarını ve tedavisini üstlenen anneanne geçimini Belinay için ödenen evde bakım maaşı ile sağlıyor.